У Слов'янську посилюють карантин через спалах коронавірусу, - міськрада

У Слов'янську Донецької області знову посилюються протиепідемічні заходи

Про це повідомляє Слов'янська міська рада, передає Цензор.НЕТ.

"У Слов'янську спалах коронавірусної інфекції. За три доби підтверджено COVID-19 у трьох жителів міста. З підозрою госпіталізовані в інфекційне відділення четверо", - вказується в повідомленні.

У зв'язку з поширенням коронавірусу обласна комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення заборонити роботу установ фізкультури і спорту, фітнес-центрів, а також заняття в групах до 10 осіб в установах освіти.

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Термін дії обмежень не встановлено.