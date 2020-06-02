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У Слов'янську посилюють карантин через спалах коронавірусу, - міськрада
У Слов'янську Донецької області знову посилюються протиепідемічні заходи
Про це повідомляє Слов'янська міська рада, передає Цензор.НЕТ.
"У Слов'янську спалах коронавірусної інфекції. За три доби підтверджено COVID-19 у трьох жителів міста. З підозрою госпіталізовані в інфекційне відділення четверо", - вказується в повідомленні.
У зв'язку з поширенням коронавірусу обласна комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення заборонити роботу установ фізкультури і спорту, фітнес-центрів, а також заняття в групах до 10 осіб в установах освіти.
Термін дії обмежень не встановлено.
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Утрехтский Крысолов
показати весь коментар02.06.2020 15:51 Відповісти Мені подобається 1
Меркава
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мурчик #467549
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radeon
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ПРАВДИВЫЙ
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