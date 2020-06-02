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Новини Коронавірус і карантин
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У Слов'янську посилюють карантин через спалах коронавірусу, - міськрада

У Слов'янську посилюють карантин через спалах коронавірусу, - міськрада

У Слов'янську Донецької області знову посилюються протиепідемічні заходи

Про це повідомляє Слов'янська міська рада, передає Цензор.НЕТ.

"У Слов'янську спалах коронавірусної інфекції. За три доби підтверджено COVID-19 у трьох жителів міста. З підозрою госпіталізовані в інфекційне відділення четверо", - вказується в повідомленні.

У зв'язку з поширенням коронавірусу обласна комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення заборонити роботу установ фізкультури і спорту, фітнес-центрів, а також заняття в групах до 10 осіб в установах освіти.

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Термін дії обмежень не встановлено.

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Слов’янськ (593)


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десяток больных - это, канеш, катастрофа.... ну мерзкая у нас власть - трусливая и с явными садистскими наклонностями.
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02.06.2020 15:51 Відповісти
Так там же мэр-сепар.
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02.06.2020 15:57 Відповісти
Понаехали с московии и дыры.фиг теперь на солянку съездишь.закрыть нафик границу с мордором и дырой.до возврата Крыма и Донбасса в родную гавань
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02.06.2020 16:48 Відповісти
Сепарню меньше ютить надо.Где кацапы,там смерть.
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02.06.2020 16:57 Відповісти
А ШТЕПА ГДЕ !?)
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03.06.2020 08:52 Відповісти
 
 