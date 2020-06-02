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Новости Коронавирус и карантин
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В Чернигове первая смерть от коронавируса: умерла 94-летняя женщина

В Чернигове первая смерть от коронавируса: умерла 94-летняя женщина

В Чернигове умерла 94-летняя женщина, у которой диагностировали коронавирусную болезнь.

Об этом Суспільному рассказал заместитель городского головы Александр Ломако, передает Цензор.НЕТ.

Больную госпитализировали во Вторую городскую больницу позавчера, 31 мая, с признаками пневмонии. У женщины было много сопутствующих болезней, среди которых ишемическая болезнь сердца. Сейчас в больнице с диагнозом коронавирусная болезнь лежит ее дочь. Ей около 60 лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заробитчане привезли коронавирус в Чернигов из России, - горсовет

Всего на Черниговщине умерли 7 человек, у которых диагностировали коронавирусную болезнь.

Автор: 

карантин (16729) смерть (9212) Чернигов (883) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+18
"94-летняя умерла от коронавируса" так же идиотски звучит, как "73% взрослых людей выбрали Зеленского". Хочется плакать и смеяться одновременно.
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02.06.2020 16:53
+9
это вирусобесие
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02.06.2020 17:08
+8
Кто говорит нести вот такую чушь.. Сочувствие родным в связи со смертью долгожительнице((( но реально причём здесь короновирус??? Да в таком возрасте и от гриппа умереть можно... Оставьте вы уже в покое этот вирус
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02.06.2020 17:03
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"94-летняя умерла от коронавируса" так же идиотски звучит, как "73% взрослых людей выбрали Зеленского". Хочется плакать и смеяться одновременно.
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02.06.2020 16:53 Ответить
Это праздник со слезами на глазах?
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02.06.2020 16:58 Ответить
это вирусобесие
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02.06.2020 17:08 Ответить
Позавчера разговаривал с родычем из Франковска . Ему 40 + . Говорит , что да , - пожилые люди умирают от осложнений . Ещё умирают те у кого проблемы с лёгкими , сердцем , онкология . Сказал , что трое его знакомых переболели и уже выздоровели , - болезнь была , как при обычном гриппе .
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02.06.2020 20:08 Ответить
Лікарі починають щось підозрювати! Прививка Зеленським починає працювати!

https://www.youtube.com/watch?v=cL2GDVd-_ko
сокращение медиков во время карантина - как реакция ОП(Г) на постоянные невыплаты зарплат медикам.
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02.06.2020 17:23 Ответить
Ну для 20 летней правнучки может и праздник,хата останется,если есть конечно.
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02.06.2020 17:35 Ответить
остальные умерли от счастья....
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02.06.2020 18:20 Ответить
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02.06.2020 22:51 Ответить
Царства небесного.бабуля пережила голодомор кацапскую окупацию и войну...грёбаный желтый грипп увёл на тот свет нашу співвітчизницю
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02.06.2020 16:56 Ответить
желтый грипп\\\\\\

ёто что такоё то? можёт т.н. "испанку"? тогда да - я бы нё хотёл так жить то
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02.06.2020 16:59 Ответить
Ну так откуда эта корона пришла ?! От желтых...
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02.06.2020 17:16 Ответить
не, я вот православный, так шо - от Боспода Боба за хрехи наши.... отвечаю клянясь святым Бермуддихаилов Крупским
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02.06.2020 17:25 Ответить
А ведь, могла бы жить и жить...
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02.06.2020 16:59 Ответить
б*же, помоги, шош делает эта сотона вирус то?

но писали шо в Н.Й. много молодых подохли от.... ХОБА!(от инсульта)
т.е. вирус явно не такой заботлив агрессивен, как это говорят нам.
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02.06.2020 16:57 Ответить
пруфец может подкините или новое слово инсульт узнали
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02.06.2020 17:02 Ответить
так не помню - мол писали кто-то тоже писал.

кстати, а погугли сам? или мало сведений что вирус дает побочники, даже тем шо "сморканул два раза"?
мне реально впадлу искать в англ. яз. прессе, бо там была ссылка на чет типо Н.й. таймс или чет такое.
или вирус говно, но Путин спрятался?
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02.06.2020 17:14 Ответить
Они издеваются над нами, народ! Или мы не народ а трусливые мулы?
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02.06.2020 17:01 Ответить
не мы а вы, мы пытаемся вас розбудить но вам пофиг, теперь на мулов мне пофиг
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02.06.2020 17:03 Ответить
Ты как в бочку перднул.... что означают твои слова? Кто такие-вы? Чем вы пытаетесь рОзбудить и кого?
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02.06.2020 17:16 Ответить
домахалась до буквы, мы это те кто совершает поступки
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02.06.2020 17:24 Ответить
ДомахаЛСЯ! И какие же поступки вы совершили чтобы над нами перестали издеваться?
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02.06.2020 19:29 Ответить
Кто говорит нести вот такую чушь.. Сочувствие родным в связи со смертью долгожительнице((( но реально причём здесь короновирус??? Да в таком возрасте и от гриппа умереть можно... Оставьте вы уже в покое этот вирус
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02.06.2020 17:03 Ответить
Я же говорю- эти скоты издеваются над нами
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02.06.2020 17:13 Ответить
Запугали бедную бабулька..
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02.06.2020 17:05 Ответить
Когда человек умирает, это не смешно, но в таком возрасте уже все равно от чего.
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02.06.2020 17:07 Ответить
Царство небесне,звісно,та співчуття рідним.От тільки як би ще і собі дожити до такого віку...
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02.06.2020 17:08 Ответить
А ведь вся жизнь впереди была...
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02.06.2020 17:09 Ответить
Она умерла от старости. Как говорила моя покойная бабушка :* Смерть без причини не буває*. Сама бабушка ( моя) , померла от гриппа, осложненного пневмонией. Чем не аналог Ковида 20 лет назад.
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02.06.2020 17:14 Ответить
Знаю два случая, когда врачи умершего записывали, в короновирусные, чтобы доплату получить. Думаю и здесь случай подобный.
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02.06.2020 17:15 Ответить
А какая доплата рядовому смертному, не медику, например? Еще и похороны дороже выходят.
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02.06.2020 17:26 Ответить
У мене на дільниці є бабуська- 98 років. Так на городі сапує, аж курява стоїть!
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02.06.2020 17:16 Ответить
дай їй Боже !
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02.06.2020 17:21 Ответить
"...на городі сапує, аж курява стоїть!"
тому і 98 років має...

Лет 10 назад китайские(? не помню) исследования 5 самых весомых факторов влияющих на продолжительность жизни - так вот - для женщин - домашние работы типа - уборка по дому и т.п.
Там же, или аналог, запомнил что последний, 5-й фактор:
- для женщины - много детей;
- для мужчины - умная жена;

из личного наблюдения - друзья, у которых жёны стервы-дуры - уже поумирали (относительно молодыми)...
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02.06.2020 17:24 Ответить
Дай Бог и мне дожить до 94 лет, я бы тоже умер от коронавируса
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02.06.2020 17:21 Ответить
в таком возрасте вирус уже не страшен.
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02.06.2020 17:25 Ответить
В этой грёбаной жизни здоровый не доживет до тех лет.
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02.06.2020 17:34 Ответить
Это, канеш, страшная эпидемия. Умирают, юные и здоровые в огромном количестве 1 человек на Чернигов.
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02.06.2020 17:36 Ответить
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02.06.2020 22:54 Ответить
94 роки.Це просто феноменально для України.Напевно зараз наше населення,стільки не буде жити.Зараз молоді люди помирають від різних хвороб.
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02.06.2020 17:46 Ответить
Да уж! О какую херню уже пишут! А и действительно, 94 - не возраст, могла бы еще жить и жить! Царствие ей Небесное.
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02.06.2020 18:03 Ответить
Бабушка ушла с короной - как королева.
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02.06.2020 18:18 Ответить
Ну вот,на шестом месяце страшной всемирной эпидемии беда докатилась и до города Чернигова, скосив пациентку в возрасте 94 лет.
Эта новсть - стеб или троллинг?
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02.06.2020 18:31 Ответить
Коронавирус опасен. Ведь если бы не он - жила бы и жила женщина ещё лет 50, а может, 100...
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02.06.2020 23:16 Ответить
И Я ТАК ХОЧУ В 94 ГОДА !)
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03.06.2020 08:15 Ответить
ПРОБЛЕМА ГОСУДАРСТВ, ЧТО ЛЮДИ ДОЛЬШЕ ЖИВУТ !!!
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03.06.2020 08:17 Ответить
а так бы ещё жила и жила. лет 50 как минимум...
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03.06.2020 08:26 Ответить
Середньостатистичний вік українця- 64,2 роки.
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03.06.2020 09:22 Ответить
Ну что антиковидники?
Эта смерть на вас!
Я предупреждала.....
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17.11.2020 12:29 Ответить
 
 