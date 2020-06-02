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В Чернигове первая смерть от коронавируса: умерла 94-летняя женщина
В Чернигове умерла 94-летняя женщина, у которой диагностировали коронавирусную болезнь.
Об этом Суспільному рассказал заместитель городского головы Александр Ломако, передает Цензор.НЕТ.
Больную госпитализировали во Вторую городскую больницу позавчера, 31 мая, с признаками пневмонии. У женщины было много сопутствующих болезней, среди которых ишемическая болезнь сердца. Сейчас в больнице с диагнозом коронавирусная болезнь лежит ее дочь. Ей около 60 лет.
Всего на Черниговщине умерли 7 человек, у которых диагностировали коронавирусную болезнь.
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+18 Valentin Nasus
показать весь комментарий02.06.2020 16:53
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+8 Радость
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https://www.youtube.com/watch?v=cL2GDVd-_ko
сокращение медиков во время карантина - как реакция ОП(Г) на постоянные невыплаты зарплат медикам.
ёто что такоё то? можёт т.н. "испанку"? тогда да - я бы нё хотёл так жить то
сотонавирус то?
но писали шо в Н.Й. много молодых подохли от.... ХОБА!(от инсульта)
т.е. вирус явно не такой
заботливагрессивен, как это говорят нам.
кстати, а погугли сам? или мало сведений что вирус дает побочники, даже тем шо "сморканул два раза"?
мне реально впадлу искать в англ. яз. прессе, бо там была ссылка на чет типо Н.й. таймс или чет такое.
или вирус говно, но Путин спрятался?
тому і 98 років має...
Лет 10 назад китайские(? не помню) исследования 5 самых весомых факторов влияющих на продолжительность жизни - так вот - для женщин - домашние работы типа - уборка по дому и т.п.
Там же, или аналог, запомнил что последний, 5-й фактор:
- для женщины - много детей;
- для мужчины - умная жена;
из личного наблюдения - друзья, у которых жёны стервы-дуры - уже поумирали (относительно молодыми)...
Эта новсть - стеб или троллинг?
Эта смерть на вас!
Я предупреждала.....