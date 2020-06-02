В Чернигове первая смерть от коронавируса: умерла 94-летняя женщина

В Чернигове умерла 94-летняя женщина, у которой диагностировали коронавирусную болезнь.

Об этом Суспільному рассказал заместитель городского головы Александр Ломако, передает Цензор.НЕТ.

Больную госпитализировали во Вторую городскую больницу позавчера, 31 мая, с признаками пневмонии. У женщины было много сопутствующих болезней, среди которых ишемическая болезнь сердца. Сейчас в больнице с диагнозом коронавирусная болезнь лежит ее дочь. Ей около 60 лет.

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Всего на Черниговщине умерли 7 человек, у которых диагностировали коронавирусную болезнь.