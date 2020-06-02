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У Чернігові перша смерть від коронавірусу: померла 94-річна жінка
У Чернігові померла 94-річна жінка, у якої діагностували коронавірусну хворобу.
Про це Суспільному розповів заступник міського голови Олександр Ломако, передає Цензор.НЕТ.
Хвору госпіталізували в Другу міську лікарню позавчора, 31 травня, з ознаками пневмонії. У жінки було багато супутніх хвороб, серед яких ішемічна хвороба серця. Зараз у лікарні з діагнозом коронавірусна хвороба лежить її дочка. Їй близько 60 років.
Всього на Чернігівщині померло 7 осіб, у яких діагностували коронавірусну хворобу.
Топ коментарі
+18 Valentin Nasus
показати весь коментар02.06.2020 16:53
+9 Утрехтский Крысолов
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+8 Радость
показати весь коментар02.06.2020 17:03
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https://www.youtube.com/watch?v=cL2GDVd-_ko
сокращение медиков во время карантина - как реакция ОП(Г) на постоянные невыплаты зарплат медикам.
ёто что такоё то? можёт т.н. "испанку"? тогда да - я бы нё хотёл так жить то
сотонавирус то?
но писали шо в Н.Й. много молодых подохли от.... ХОБА!(от инсульта)
т.е. вирус явно не такой
заботливагрессивен, как это говорят нам.
кстати, а погугли сам? или мало сведений что вирус дает побочники, даже тем шо "сморканул два раза"?
мне реально впадлу искать в англ. яз. прессе, бо там была ссылка на чет типо Н.й. таймс или чет такое.
или вирус говно, но Путин спрятался?
тому і 98 років має...
Лет 10 назад китайские(? не помню) исследования 5 самых весомых факторов влияющих на продолжительность жизни - так вот - для женщин - домашние работы типа - уборка по дому и т.п.
Там же, или аналог, запомнил что последний, 5-й фактор:
- для женщины - много детей;
- для мужчины - умная жена;
из личного наблюдения - друзья, у которых жёны стервы-дуры - уже поумирали (относительно молодыми)...
Эта новсть - стеб или троллинг?
Эта смерть на вас!
Я предупреждала.....