У Чернігові перша смерть від коронавірусу: померла 94-річна жінка

У Чернігові померла 94-річна жінка, у якої діагностували коронавірусну хворобу.

Про це Суспільному розповів заступник міського голови Олександр Ломако, передає Цензор.НЕТ.

Хвору госпіталізували в Другу міську лікарню позавчора, 31 травня, з ознаками пневмонії. У жінки було багато супутніх хвороб, серед яких ішемічна хвороба серця. Зараз у лікарні з діагнозом коронавірусна хвороба лежить її дочка. Їй близько 60 років.

Всього на Чернігівщині померло 7 осіб, у яких діагностували коронавірусну хворобу.

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