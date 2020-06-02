Европейская бизнес ассоциация не поддерживает предложенную Мининфраструктуры редакцию законопроекта о НКРТ

Европейская бизнес ассоциация не поддерживает предложенную редакцию законопроекта "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта", обнародованную Министерством инфраструктуры Украины 7 мая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ЦТС со ссылкой на заявление ЕБА.

"Бизнес уже предоставлял свои предложения относительно концепции создания такого органа, однако они, к сожалению, не нашли отражения в опубликованной пока версии документа. Мы продолжаем настаивать на независимом статусе НКРТ как органа, который должен беспристрастно осуществлять пересмотр тарифной политики субъектов естественных монополий", - заявляют в EБA.

В Европейской бизнес ассоциации считают, что в законопроекте должны быть закреплены гарантии независимости НКРТ - специальный статус, порядок отбора, назначения и освобождения председателя и членов НКРТ, порядок финансирования и пр. По мнению экспертов, предложенная модель финансирования НКРТ ставит под сомнение независимость регулятора, а значит, должна быть пересмотрена. "Важно четко определить границы компетенций НКРТ - полномочия нового органа не должны распространяться на регулирование субъектов на смежных рынках в сфере транспорта. К тому же новая редакция законопроекта должным образом не устанавливает полномочия НКРТ по регулированию тарифов на услуги, которые оплачиваются в составе портовых сборов, а также по контролю за целевым использованием средств от портовых сборов", - добавили в ассоциации.

Эксперты Комитета по логистике прислали свои детальные предложения и замечания в министерство и надеются на доработку документа с привлечением бизнес-сообщества.

"Иначе принятие законопроекта в текущей редакции не приведет к созданию действительно независимого регулятора в отрасли", - подытожили в ЕБА.

Ранее в колонке на ЦТС собственник компании "Квадро Центр" Александр Ткачук отмечал, что указанный проект о Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта, не предусматривает создания института в соответствии с принципами независимого регулирования, а именно четких правовых полномочий, последовательности, прозрачности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будущее инвестиций в Украину полностью зависит от подписания меморандума правительства с инвесторами зеленой энергетики, - представители бизнеса