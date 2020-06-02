Європейська бізнес асоціація не підтримує запропоновану Мінінфраструктури редакцію законопроєкту про НКРТ

Європейська бізнес асоціація не підтримує запропоновану редакцію законопроєкту "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту", оприлюднену Міністерством інфраструктури України 7 травня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ЦТС із посиланням на заяву ЄБА.

"Бізнес вже надавав свої пропозиції щодо концепції створення такого органу, проте вони, на жаль, не знайшли відображення в опублікованій наразі версії документа. Ми продовжуємо наполягати на незалежному статусі НКРТ як органу, який має неупереджено здійснювати перегляд тарифної політики суб'єктів природних монополій", - заявляють у ЄБА.

У Європейській бізнес асоціації вважають, що в законопроєкті мають бути закріплені гарантії незалежності НКРТ - спеціальний статус, порядок відбору, призначення та звільнення голови та членів НКРТ, порядок фінансування тощо. На думку експертів, запропонована модель фінансування НКРТ ставить під сумнів незалежність регулятора, а отже, має бути переглянута. "Важливо чітко визначити межі компетенцій НКРТ - повноваження нового органу не мають поширюватися на регулювання суб'єктів на суміжних ринках у сфері транспорту. До того ж нова редакція законопроєкту належним чином не встановлює повноваження НКРТ з регулювання тарифів на послуги, які оплачуються у складі портових зборів, а також щодо контролю за цільовим використанням коштів від портових зборів", - додали в асоціації.

Експерти Комітету з логістики надіслали свої детальні пропозиції та зауваження до міністерства і сподіваються на доопрацювання документа із залученням бізнес-спільноти.

"Інакше ухвалення законопроєкту в поточній редакції не призведе до створення справді незалежного регулятора в галузі", - підсумували в ЄБА.

Раніше в колонці на ЦТС власник компанії "Квадро Центр" Олександр Ткачук зазначав, що цей проєкт про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту, не передбачає створення інституту відповідно до принципів незалежного регулювання, а саме чітких правових повноважень, послідовності, прозорості.

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