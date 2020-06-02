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Європейська бізнес асоціація не підтримує запропоновану Мінінфраструктури редакцію законопроєкту про НКРТ

Європейська бізнес асоціація не підтримує запропоновану Мінінфраструктури редакцію законопроєкту про НКРТ

Європейська бізнес асоціація не підтримує запропоновану редакцію законопроєкту "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту", оприлюднену Міністерством інфраструктури України 7 травня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ЦТС із посиланням на заяву ЄБА.

"Бізнес вже надавав свої пропозиції щодо концепції створення такого органу, проте вони, на жаль, не знайшли відображення в опублікованій наразі версії документа. Ми продовжуємо наполягати на незалежному статусі НКРТ як органу, який має неупереджено здійснювати перегляд тарифної політики суб'єктів природних монополій", - заявляють у ЄБА.

У Європейській бізнес асоціації вважають, що в законопроєкті мають бути закріплені гарантії незалежності НКРТ - спеціальний статус, порядок відбору, призначення та звільнення голови та членів НКРТ, порядок фінансування тощо. На думку експертів, запропонована модель фінансування НКРТ ставить під сумнів незалежність регулятора, а отже, має бути переглянута. "Важливо чітко визначити межі компетенцій НКРТ - повноваження нового органу не мають поширюватися на регулювання суб'єктів на суміжних ринках у сфері транспорту. До того ж нова редакція законопроєкту належним чином не встановлює повноваження НКРТ з регулювання тарифів на послуги, які оплачуються у складі портових зборів, а також щодо контролю за цільовим використанням коштів від портових зборів", - додали в асоціації.

Експерти Комітету з логістики надіслали свої детальні пропозиції та зауваження до міністерства і сподіваються на доопрацювання документа із залученням бізнес-спільноти.

"Інакше ухвалення законопроєкту в поточній редакції не призведе до створення справді незалежного регулятора в галузі", - підсумували в ЄБА.

Раніше в колонці на ЦТС власник компанії "Квадро Центр" Олександр Ткачук зазначав, що цей проєкт про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту, не передбачає створення інституту відповідно до принципів незалежного регулювання, а саме чітких правових повноважень, послідовності, прозорості.

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Автор: 

Європейська бізнес асоціація (228) Мінінфраструктури (2060)


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*** ть, копать!
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02.06.2020 17:25 Відповісти
Москаль, іди звідси, тут водки нема!
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02.06.2020 17:30 Відповісти
 
 