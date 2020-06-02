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В приложение "Дія" добавили сканер QR-кодов, чтобы проверять подлинность документов

В приложение

В приложении Дія появился сканер QR-кодов, который позволяет проверить подлинность "документов в смартфоне" в самом приложении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"QR документа в Діе проверяется смартфоном, для этого не нужно отдельных инструментов или программ. Но для большего комфорта мы добавили ридер QR-кодов сразу в Діе", — написал министр.

Также он подчеркнул, что новый функционал поможет мгновенно проверить подлинность документа.

"Это не только удобно, но и прежде всего безопасно. Как и всегда — запрос поступит просто в реестр и отобразится вся информация", — заявил Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В приложении "Дія" теперь можно оформить цифровую автостраховку: ее смогут видеть только владельцы автомобилей

Автор: 

сканер (9) диджитализация (221) Дія (420)


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Топ комментарии
+8
Ніколи собі не встановлю. А раптом надумають примусити- у мене нокія 3310 в гаражі лежить.
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02.06.2020 17:23
+4
Чим би дитя не тішилось...
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02.06.2020 17:21
+4
Носятся с этой дией...как дурни с писанной торбой.... толку от нее ноль...
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02.06.2020 18:02
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електрошокер краще додайте, шоб одразу наповал
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02.06.2020 17:18 Ответить
Чим би дитя не тішилось...
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02.06.2020 17:21 Ответить
Ніколи собі не встановлю. А раптом надумають примусити- у мене нокія 3310 в гаражі лежить.
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02.06.2020 17:23 Ответить
А у мене - Нокіа 540 (NMT). Причому реагує на наявність чужого сигналу (вже забув хто на 450 МГц працює).
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02.06.2020 22:56 Ответить
НахЛєбалово...
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02.06.2020 17:26 Ответить
а може на додачу ще й електронного браслета?
для перевірки оригінальності власника
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02.06.2020 17:40 Ответить
ще краще чіп...у вухо...як собаці ))))
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02.06.2020 17:49 Ответить
Идиоты криворукие. Вы бы эту дию допилили бы чтобы нормально работала.
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02.06.2020 17:41 Ответить
Носятся с этой дией...как дурни с писанной торбой.... толку от нее ноль...
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02.06.2020 18:02 Ответить
Це зараз нуль. А потім буде неабияка користь: будь-який роботодавець, купивши на на ринку диск з базою "Дії" відразу зможе переконатися що кандидат на вакансію - зебіл.
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02.06.2020 23:00 Ответить
На Новій Пошті дію не приймають як документ особи.
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02.06.2020 18:13 Ответить
Целое министерство создает игрушки для смартфонов. Фукциональная полезность этих игрушек только одна-пилить бюджетные деньги. То,что сейчас описано-полный бред. Ну будут мошенники вместо фотографии ФАЛЬШИВОГО паспорта в телефоне показывать еще и фотографию "подтверждения" QR кода....
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02.06.2020 21:37 Ответить
Это когда было? - я показывал и у меня все принимали)
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02.06.2020 22:33 Ответить
датышо, подключили библиотеку за час - новость мирового масштаба
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02.06.2020 19:25 Ответить
 
 