В приложение "Дія" добавили сканер QR-кодов, чтобы проверять подлинность документов

В приложении Дія появился сканер QR-кодов, который позволяет проверить подлинность "документов в смартфоне" в самом приложении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"QR документа в Діе проверяется смартфоном, для этого не нужно отдельных инструментов или программ. Но для большего комфорта мы добавили ридер QR-кодов сразу в Діе", — написал министр.

Также он подчеркнул, что новый функционал поможет мгновенно проверить подлинность документа.

"Это не только удобно, но и прежде всего безопасно. Как и всегда — запрос поступит просто в реестр и отобразится вся информация", — заявил Федоров.

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