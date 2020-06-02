У додаток "Дія" додали сканер QR-кодів, щоб перевіряти справжність документів
У додатку Дія з'явився сканер QR-кодів, який дозволяє перевірити справжність "документів у смартфоні" в самому додатку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"QR документа в Дії перевіряється смартфоном, для цього не потрібно окремих інструментів або програм. Але для більшого комфорту ми додали рідер QR-кодів одразу в Дію", - написав міністр.
Також він підкреслив, що новий функціонал допоможе миттєво перевірити справжність документа.
"Це не тільки зручно, а й насамперед безпечно. Як і завжди - запит надійде просто в реєстр і відобразиться вся інформація", - заявив Федоров.
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