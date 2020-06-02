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У додаток "Дія" додали сканер QR-кодів, щоб перевіряти справжність документів

У додаток

У додатку Дія з'явився сканер QR-кодів, який дозволяє перевірити справжність "документів у смартфоні" в самому додатку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"QR документа в Дії перевіряється смартфоном, для цього не потрібно окремих інструментів або програм. Але для більшого комфорту ми додали рідер QR-кодів одразу в Дію", - написав міністр.

Також він підкреслив, що новий функціонал допоможе миттєво перевірити справжність документа.

"Це не тільки зручно, а й насамперед безпечно. Як і завжди - запит надійде просто в реєстр і відобразиться вся інформація", - заявив Федоров.

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Автор: 

сканер (14) диджиталізація (275) Дія (1116)


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Топ коментарі
+8
Ніколи собі не встановлю. А раптом надумають примусити- у мене нокія 3310 в гаражі лежить.
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02.06.2020 17:23
+4
Чим би дитя не тішилось...
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02.06.2020 17:21
+4
Носятся с этой дией...как дурни с писанной торбой.... толку от нее ноль...
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02.06.2020 18:02
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електрошокер краще додайте, шоб одразу наповал
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02.06.2020 17:18 Відповісти
Чим би дитя не тішилось...
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02.06.2020 17:21 Відповісти
Ніколи собі не встановлю. А раптом надумають примусити- у мене нокія 3310 в гаражі лежить.
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02.06.2020 17:23 Відповісти
А у мене - Нокіа 540 (NMT). Причому реагує на наявність чужого сигналу (вже забув хто на 450 МГц працює).
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02.06.2020 22:56 Відповісти
НахЛєбалово...
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02.06.2020 17:26 Відповісти
а може на додачу ще й електронного браслета?
для перевірки оригінальності власника
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02.06.2020 17:40 Відповісти
ще краще чіп...у вухо...як собаці ))))
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02.06.2020 17:49 Відповісти
Идиоты криворукие. Вы бы эту дию допилили бы чтобы нормально работала.
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02.06.2020 17:41 Відповісти
Носятся с этой дией...как дурни с писанной торбой.... толку от нее ноль...
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02.06.2020 18:02 Відповісти
Це зараз нуль. А потім буде неабияка користь: будь-який роботодавець, купивши на на ринку диск з базою "Дії" відразу зможе переконатися що кандидат на вакансію - зебіл.
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02.06.2020 23:00 Відповісти
На Новій Пошті дію не приймають як документ особи.
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02.06.2020 18:13 Відповісти
Целое министерство создает игрушки для смартфонов. Фукциональная полезность этих игрушек только одна-пилить бюджетные деньги. То,что сейчас описано-полный бред. Ну будут мошенники вместо фотографии ФАЛЬШИВОГО паспорта в телефоне показывать еще и фотографию "подтверждения" QR кода....
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02.06.2020 21:37 Відповісти
Это когда было? - я показывал и у меня все принимали)
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02.06.2020 22:33 Відповісти
датышо, подключили библиотеку за час - новость мирового масштаба
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02.06.2020 19:25 Відповісти
 
 