Бригада тактической авиации получила модернизированный штурмовик Су-25, - Минобороны
Запорожский государственный авиаремонтный завод "МиГремонт" ГК "Укроборонпром" передал бригаде тактической авиации Воздушных Сил ВСУ очередной модернизированный штурмовик Су-25.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Как отмечают в командовании Воздушных Сил, работы на боевой машине проводились в соответствии с государственным оборонным заказом. Кроме частичной модернизации, специалистами авиапредприятия на Су-25 проведен и комплекс ремонтно-восстановительных работ, благодаря которому штурмовик получил значительный межремонтный ресурс эксплуатации - 12 лет.
После проведения проверок самолета инженерами и летчиками авиабригады, а также выполнение ознакомительного полета, Су-25 приземлился на аэродроме в месте постоянной дислокации.
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https://www.youtube.com/watch?v=OXUtBH_zOQ0&feature=youtu.be&t=1457
25 травня 2017 року у соцмережах повідомили про смерть Здрилюка в районі селища https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA_(%D0%AF%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Спартак під Донецьком. Але інформація не підтвердилась.
завод да у них есть , но делать не умели , и сейчас не умеют
маслопупы много слов ласковых говорили об грачах , пока по винтику весь борт не перебирали
Нужно налаживать производство своих беспилотников, которые дешевле, как США это делает.
Розкрадання на заводі "Укроборонпрому" призвели до блокування всіх робіт із модернізації МіГ-29
Представник авіапідприємства на умовах анонімності повідомив Defense Express наступне: "Ми отримали один літак в ремонт у військовій частині. Літак прибув до нас на завод, і вже на стадії розбирання тут його розікрали. Вкрали більше 20 блоків". Додавши, що аналогічні блоки з винищувачів МіГ-29 були викрадені і з літаків, що знаходяться на території комендатури біля підприємства.
"Вони були вкрадені, ймовірно, з цілою перепродажі. Згодом частина блоків, точніше, плат з них була підкинута на галявину, недалеко від підприємства. Завод ініціював звернення до СБУ, була заведена справа. Нею нині займається Львівське територіальне управління Державного бюро розслідувань", - повідомив фахівець на умовах анонімності.
Літак МіГ-29 з бортовим номером 26 прилетів на ремонт і модернізацію до Львова 18 лютого, а вже 27 лютого 2020 р. він був розукомплектований і позбувся блоків управління системами.Також 27 лютого аналогічне пограбування було виявлене ще на чотирьох винищувачах МіГ-29 зі складу 114 БрТА, що знаходяться на зберіганні з 2013 р. у військовій комендатурі (в/ч А2602 ), на аеродромі впритул до ДП "Львівський державний авіаційний ремонтний завод", ДК "Укроборонпром".https://defence-ua.com/people_and_company/cherez_rozkradannja_v_ukroboronpromi_povitrjani_sili_ne_zmozhut_otrimati_modernizovanij_mig_29-890.html
Це вам не кокс з Аргентини возити....
https://www.state.gov/seizure-by-malta-of-1-1-billion-of-counterfeit-libyan-currency/?fbclid=*****************************************************-9STKEVM The United States commends the Government of the Republic of Malta's announcement May 26 of its seizure of $1.1 billion of counterfeit Libyan currency printed by Joint Stock Company Goznak-a Russian state-owned company-and ordered by an illegitimate parallel entity. The Central Bank of Libya headquartered in Tripoli is Libya's only legitimate central bank. The influx of counterfeit, Russian-printed Libyan currency in recent years has exacerbated Libya's economic challenges. The United States remains committed to working with the United Nations and international partners to deter illicit activities that undermine Libya's sovereignty and stability, and are inconsistent with internationally-recognized sanctions regimes. This incident once again highlights the need for Russia to cease its malign and destabilizing actions in Libya.