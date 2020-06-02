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Бригада тактической авиации получила модернизированный штурмовик Су-25, - Минобороны

Бригада тактической авиации получила модернизированный штурмовик Су-25, - Минобороны

Запорожский государственный авиаремонтный завод "МиГремонт" ГК "Укроборонпром" передал бригаде тактической авиации Воздушных Сил ВСУ очередной модернизированный штурмовик Су-25.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Как отмечают в командовании Воздушных Сил, работы на боевой машине проводились в соответствии с государственным оборонным заказом. Кроме частичной модернизации, специалистами авиапредприятия на Су-25 проведен и комплекс ремонтно-восстановительных работ, благодаря которому штурмовик получил значительный межремонтный ресурс эксплуатации - 12 лет.

После проведения проверок самолета инженерами и летчиками авиабригады, а также выполнение ознакомительного полета, Су-25 приземлился на аэродроме в месте постоянной дислокации.

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Автор: 

авиация (2822) ВВС (259) оборона (5198) самолет (3588) Укроборонпром (1238)


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Топ комментарии
+9
Военные самолеты дорогое удовольствие и сбиваются легко.
Нужно налаживать производство своих беспилотников, которые дешевле, как США это делает.
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02.06.2020 19:31
+6
На один модернизированный Су-25 мы получили минус пять модернизированных Миг-29.
Розкрадання на заводі "Укроборонпрому" призвели до блокування всіх робіт із модернізації МіГ-29

Представник авіапідприємства на умовах анонімності повідомив Defense Express наступне: "Ми отримали один літак в ремонт у військовій частині. Літак прибув до нас на завод, і вже на стадії розбирання тут його розікрали. Вкрали більше 20 блоків". Додавши, що аналогічні блоки з винищувачів МіГ-29 були викрадені і з літаків, що знаходяться на території комендатури біля підприємства.

"Вони були вкрадені, ймовірно, з цілою перепродажі. Згодом частина блоків, точніше, плат з них була підкинута на галявину, недалеко від підприємства. Завод ініціював звернення до СБУ, була заведена справа. Нею нині займається Львівське територіальне управління Державного бюро розслідувань", - повідомив фахівець на умовах анонімності.

Літак МіГ-29 з бортовим номером 26 прилетів на ремонт і модернізацію до Львова 18 лютого, а вже 27 лютого 2020 р. він був розукомплектований і позбувся блоків управління системами.Також 27 лютого аналогічне пограбування було виявлене ще на чотирьох винищувачах МіГ-29 зі складу 114 БрТА, що знаходяться на зберіганні з 2013 р. у військовій комендатурі (в/ч А2602 ), на аеродромі впритул до ДП "Львівський державний авіаційний ремонтний завод", ДК "Укроборонпром".https://defence-ua.com/people_and_company/cherez_rozkradannja_v_ukroboronpromi_povitrjani_sili_ne_zmozhut_otrimati_modernizovanij_mig_29-890.html
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02.06.2020 19:38
+5
Почему такую дорогую и очень нужную технику никто не охраняет и кто понесет ответственность?
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02.06.2020 20:09
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Правила форума Совет форумчан
Интервью Здрилюка, которого ликвидировали.

https://www.youtube.com/watch?v=OXUtBH_zOQ0&feature=youtu.be&t=1457
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02.06.2020 19:22 Ответить
Когда?
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02.06.2020 20:44 Ответить
Наши сми сообщали, что Здрилюка ликвидировали, даже есть в википедии, набрехали, как всегда. А он живёт себе в Крыму.
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02.06.2020 20:46 Ответить
Ну не наши сообщили, а рашкинские... Наши только сослались на них... Вот наши год назад о нем писали... Он и не прятался... https://amp.fakty.ua/315733-boevik-dnr-abver-sobralsya-v-deputaty-v-krymu-ot-partii-zyuganova
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02.06.2020 21:11 Ответить
Кстати, а в какой вике сообщили о его гибели?
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02.06.2020 21:49 Ответить
Было, но исправили, наши доблестные брехливые сми.

25 травня 2017 року у соцмережах повідомили про смерть Здрилюка в районі селища https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA_(%D0%AF%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Спартак під Донецьком. Але інформація не підтвердилась.
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04.06.2020 12:24 Ответить
Вот ты дурачок))) Нах ты мне, МЕНЯ же цитируешь?))) Это я писал))) Вики пишут не СМИ, а обычные граждане))) На основании той информации, которую имеют))) Что в том, что ты процитировал,НЕ ПРАВДА? В соцсетях была такая информация? Была...Она не подтвердилась? Не подтвердилась)))
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04.06.2020 12:34 Ответить
Чего споришь, сми заявляли официально, что был ликвидирован, хотя фотки его мелькали в Крыму. Была дата рождения и смерти в районе Спартака.
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04.06.2020 12:51 Ответить
Сми ОФИЦИАЛЬНО заявляли?))) Они являются органом власти? Или википедия это официальный орган власти?))) Ты слепой? Я выше дал ссылку на наше СМИ, которое год назад писало про него, как живого))) А про Википедию, это вообще цирк))) Тоже тупенький и не осилил текста, что я выше написал?))) Это Я в Википедии редактировал о нем страницу))) И это может делать КТО УГОДНО))) Официально)) Ржу, не могу))) С таким же успехом, и про твой здесь написанный бред, можно сказать, что это официальное заявление)))
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04.06.2020 21:00 Ответить
Спасибо грузинским братьям за эти чудесные машины!
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02.06.2020 19:24 Ответить
грызуны литак сделали , гы-гы
завод да у них есть , но делать не умели , и сейчас не умеют
маслопупы много слов ласковых говорили об грачах , пока по винтику весь борт не перебирали
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02.06.2020 20:32 Ответить
Кац, здесь водки нет)))
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02.06.2020 21:13 Ответить
паш , по теме тебе написать нечего , а оскорблять зачем ?
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02.06.2020 21:23 Ответить
А чего ты обиделся? Не оскорбляй других и не прилетит ответка)
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02.06.2020 21:51 Ответить
паш , на школоту ( тупую ) обид нет
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03.06.2020 16:05 Ответить
Да я заметил))) Ты считаешь за норму оскорблять грузинов, но обижаешься когда тебя кацем величают)))
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03.06.2020 17:22 Ответить
Дай Паше водки, у него нет
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03.06.2020 03:09 Ответить
Еще один))) У вас там все мазохисты?)))) Любите когда вас украинцы гнобят?)))
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03.06.2020 17:13 Ответить
Даааа, украинцы те еще гнобисты)))
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03.06.2020 17:18 Ответить
Флага своего чего стесняешься?))) Позорник)))
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03.06.2020 17:25 Ответить
Этот нравится (https://www.youtube.com/watch?v=uXiwL60QBDI ссылка )
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03.06.2020 17:34 Ответить
Любишь покойников?))) Некрофил?))) А присягу кому давал?)))
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03.06.2020 17:57 Ответить
СССР, и ее правоприемнику
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03.06.2020 18:01 Ответить
А чего же ИЗМЕНИЛ присяге?))) Чего совок ПРОСРАЛ?)))
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03.06.2020 18:03 Ответить
Я же сказал, что присягнул правоприемнику вот так (https://www.youtube.com/watch?v=gO2q0Tru5S8 ссылка )
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03.06.2020 18:09 Ответить
Чего ты переобуваешься на лету?)))) Ты сказал что присягнул СОВКУ))) Просрал его и потом присягнул правопреемнику))) А теперь отказался и от своей власовской тряпки, брезгуешь ею)))
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03.06.2020 18:20 Ответить
Так чего прячешь свой флаг?))) Стыдно, что давал присягу совку, а теперь под власовской тряпкой ходишь?)))
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03.06.2020 18:06 Ответить
Под той тряпкой 70% ОУНовцев ходило.
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03.06.2020 18:15 Ответить
Я под своим флагом, которому давал ПРИСЯГУ!!! А ты... Твоя присяга не стоит и бумаги, на которой она написана...) При первой возможности ты от нее откажешься))) Как и сейчас, ты отказался от своей власовской тряпки)))
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03.06.2020 18:23 Ответить
ОУН под власовской тряпкой?))) Ну ты и клоун))) Под власовской тряпкой бегали совковые солдаты и комуняки))) Ну как и ты сейчас, переобулся и все))) Позавчера одной тряпкой гордился, вчера другой, а сегодня вообще без них)))
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03.06.2020 18:30 Ответить
Ну так что там, мазохист?))) Удовольствие получил?))) Захочешь еще, приходи)))
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03.06.2020 18:47 Ответить
Военные самолеты дорогое удовольствие и сбиваются легко.
Нужно налаживать производство своих беспилотников, которые дешевле, как США это делает.
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02.06.2020 19:31 Ответить
США и боевой лазер разрабатывает ...
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02.06.2020 19:42 Ответить
США прекратили выпуск пилотников?
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02.06.2020 19:43 Ответить
С евреями надо сотрудничать. Они по беспилотникам сейчас одни из лидеров!
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02.06.2020 20:40 Ответить
По поводу сбиваются легко, хотелось бы услышать поподробнее от експерта, самый простой способ сбить военный самолет.
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03.06.2020 08:42 Ответить
На один модернизированный Су-25 мы получили минус пять модернизированных Миг-29.
Розкрадання на заводі "Укроборонпрому" призвели до блокування всіх робіт із модернізації МіГ-29

Представник авіапідприємства на умовах анонімності повідомив Defense Express наступне: "Ми отримали один літак в ремонт у військовій частині. Літак прибув до нас на завод, і вже на стадії розбирання тут його розікрали. Вкрали більше 20 блоків". Додавши, що аналогічні блоки з винищувачів МіГ-29 були викрадені і з літаків, що знаходяться на території комендатури біля підприємства.

"Вони були вкрадені, ймовірно, з цілою перепродажі. Згодом частина блоків, точніше, плат з них була підкинута на галявину, недалеко від підприємства. Завод ініціював звернення до СБУ, була заведена справа. Нею нині займається Львівське територіальне управління Державного бюро розслідувань", - повідомив фахівець на умовах анонімності.

Літак МіГ-29 з бортовим номером 26 прилетів на ремонт і модернізацію до Львова 18 лютого, а вже 27 лютого 2020 р. він був розукомплектований і позбувся блоків управління системами.Також 27 лютого аналогічне пограбування було виявлене ще на чотирьох винищувачах МіГ-29 зі складу 114 БрТА, що знаходяться на зберіганні з 2013 р. у військовій комендатурі (в/ч А2602 ), на аеродромі впритул до ДП "Львівський державний авіаційний ремонтний завод", ДК "Укроборонпром".https://defence-ua.com/people_and_company/cherez_rozkradannja_v_ukroboronpromi_povitrjani_sili_ne_zmozhut_otrimati_modernizovanij_mig_29-890.html
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02.06.2020 19:38 Ответить
Одного штурмовика вполне достаточно, чтобы Ахметов перестал гнобить целую страну.
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02.06.2020 19:50 Ответить
Подарить ему Су-25?
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02.06.2020 20:27 Ответить
Он их и так может накупить сколько влезет.
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02.06.2020 20:49 Ответить
Покатать его. Ради такой цели и штурмовика не жалко.
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02.06.2020 23:23 Ответить
Ні, завдати авіаудару з Су-25, випустивши повний боєкомплект некерованих ракет по кортежу з ахмєткою, коли той рухатиметься за межами міста, десь між Києвом та аеропортом "Бориспіль". А між рештками броньованих авто пройтись пішим загоном, добиваючи випадково вижившу 3,14здоту.
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02.06.2020 23:40 Ответить
Y e p !
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03.06.2020 00:17 Ответить
На Мальті затримана рекордна кількість фальшивих грошей, виготовлених в РФ － 1.1 мільярдів лівійських Дінарів. Курс на сьогодні 1,5 Динара приблизно рівний 1 Долару США.
Це вам не кокс з Аргентини возити....

https://www.state.gov/seizure-by-malta-of-1-1-billion-of-counterfeit-libyan-currency/?fbclid=*****************************************************-9STKEVM The United States commends the Government of the Republic of Malta's announcement May 26 of its seizure of $1.1 billion of counterfeit Libyan currency printed by Joint Stock Company Goznak-a Russian state-owned company-and ordered by an illegitimate parallel entity.  The Central Bank of Libya headquartered in Tripoli is Libya's only legitimate central bank.  The influx of counterfeit, Russian-printed Libyan currency in recent years has exacerbated Libya's economic challenges. The United States remains committed to working with the United Nations and international partners to deter illicit activities that undermine Libya's sovereignty and stability, and are inconsistent with internationally-recognized sanctions regimes.  This incident once again highlights the need for Russia to cease its malign and destabilizing actions in Libya.
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02.06.2020 19:51 Ответить
Почему такую дорогую и очень нужную технику никто не охраняет и кто понесет ответственность?
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02.06.2020 20:09 Ответить
У нас був #мирнийплан, під який ефективно та навіть весело було знищено артилерійські склади. Зате отримали бИзвіз і томАс. Тепер у нас є #пєрєстатьстрИлять по #таиженашилюді, натомість збулась мрія 73% зєбілоїдів. Сильна армія не потрібна була ні потужному реформатору папєрєдніку, ні нинішньому блазню-малоросу.
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02.06.2020 23:46 Ответить
Для информации, чтобы сравнить как в этом плане обстоят дела у нашего врага - Раша ставит в строй каждый год около 50 новых военных самолетов и вертолетов.
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03.06.2020 01:00 Ответить
из навоза палок и говна
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03.06.2020 09:47 Ответить
УБЕЙТЕ ОЛИГАРХОВ И МЫ ПОЛУЧИМ 1000 САМОЛЕТОВ !!!
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03.06.2020 08:06 Ответить
а смысл-это летающий камаз или зил -- где стелс с лазерным пулеметом на боку...?/
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03.06.2020 09:46 Ответить
 
 