Бригада тактической авиации получила модернизированный штурмовик Су-25, - Минобороны

Запорожский государственный авиаремонтный завод "МиГремонт" ГК "Укроборонпром" передал бригаде тактической авиации Воздушных Сил ВСУ очередной модернизированный штурмовик Су-25.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Как отмечают в командовании Воздушных Сил, работы на боевой машине проводились в соответствии с государственным оборонным заказом. Кроме частичной модернизации, специалистами авиапредприятия на Су-25 проведен и комплекс ремонтно-восстановительных работ, благодаря которому штурмовик получил значительный межремонтный ресурс эксплуатации - 12 лет.

После проведения проверок самолета инженерами и летчиками авиабригады, а также выполнение ознакомительного полета, Су-25 приземлился на аэродроме в месте постоянной дислокации.

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