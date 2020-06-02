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Бригада тактичної авіації отримала модернізований штурмовик Су-25, - Міноборони

Бригада тактичної авіації отримала модернізований штурмовик Су-25, - Міноборони

Запорізький державний авіаремонтний завод "МіГремонт" ДК "Укроборонпром" передав бригаді тактичної авіації Повітряних Сил ЗСУ черговий модернізований штурмовик Су-25.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Як зазначають у командуванні Повітряних Сил, роботи на бойовій машині проводилися відповідно до державного оборонного замовлення. Крім часткової модернізації, фахівці авіапідприємства на Су-25 провели і комплекс ремонтно-відновлювальних робіт, завдяки якому штурмовик отримав значний міжремонтний ресурс експлуатації - 12 років.

Після проведення перевірок літака інженерами і льотчиками авіабригади, а також виконання ознайомчого польоту, Су-25 приземлився на аеродромі в місці постійної дислокації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бомбардувальники США B-1B в супроводі Су-27 і МіГ-29 пролетіли над Україною, - Повітряні Сили ЗСУ. ФОТОрепортаж

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авіація (4113) ВПС (177) оборона (4771) літак (2898) Укроборонпром (1732)


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Топ коментарі
+9
Военные самолеты дорогое удовольствие и сбиваются легко.
Нужно налаживать производство своих беспилотников, которые дешевле, как США это делает.
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02.06.2020 19:31
+6
На один модернизированный Су-25 мы получили минус пять модернизированных Миг-29.
Розкрадання на заводі "Укроборонпрому" призвели до блокування всіх робіт із модернізації МіГ-29

Представник авіапідприємства на умовах анонімності повідомив Defense Express наступне: "Ми отримали один літак в ремонт у військовій частині. Літак прибув до нас на завод, і вже на стадії розбирання тут його розікрали. Вкрали більше 20 блоків". Додавши, що аналогічні блоки з винищувачів МіГ-29 були викрадені і з літаків, що знаходяться на території комендатури біля підприємства.

"Вони були вкрадені, ймовірно, з цілою перепродажі. Згодом частина блоків, точніше, плат з них була підкинута на галявину, недалеко від підприємства. Завод ініціював звернення до СБУ, була заведена справа. Нею нині займається Львівське територіальне управління Державного бюро розслідувань", - повідомив фахівець на умовах анонімності.

Літак МіГ-29 з бортовим номером 26 прилетів на ремонт і модернізацію до Львова 18 лютого, а вже 27 лютого 2020 р. він був розукомплектований і позбувся блоків управління системами.Також 27 лютого аналогічне пограбування було виявлене ще на чотирьох винищувачах МіГ-29 зі складу 114 БрТА, що знаходяться на зберіганні з 2013 р. у військовій комендатурі (в/ч А2602 ), на аеродромі впритул до ДП "Львівський державний авіаційний ремонтний завод", ДК "Укроборонпром".https://defence-ua.com/people_and_company/cherez_rozkradannja_v_ukroboronpromi_povitrjani_sili_ne_zmozhut_otrimati_modernizovanij_mig_29-890.html
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02.06.2020 19:38
+5
Почему такую дорогую и очень нужную технику никто не охраняет и кто понесет ответственность?
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02.06.2020 20:09
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Интервью Здрилюка, которого ликвидировали.

https://www.youtube.com/watch?v=OXUtBH_zOQ0&feature=youtu.be&t=1457
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02.06.2020 19:22 Відповісти
Когда?
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02.06.2020 20:44 Відповісти
Наши сми сообщали, что Здрилюка ликвидировали, даже есть в википедии, набрехали, как всегда. А он живёт себе в Крыму.
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02.06.2020 20:46 Відповісти
Ну не наши сообщили, а рашкинские... Наши только сослались на них... Вот наши год назад о нем писали... Он и не прятался... https://amp.fakty.ua/315733-boevik-dnr-abver-sobralsya-v-deputaty-v-krymu-ot-partii-zyuganova
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02.06.2020 21:11 Відповісти
Кстати, а в какой вике сообщили о его гибели?
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02.06.2020 21:49 Відповісти
Было, но исправили, наши доблестные брехливые сми.

25 травня 2017 року у соцмережах повідомили про смерть Здрилюка в районі селища https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA_(%D0%AF%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Спартак під Донецьком. Але інформація не підтвердилась.
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04.06.2020 12:24 Відповісти
Вот ты дурачок))) Нах ты мне, МЕНЯ же цитируешь?))) Это я писал))) Вики пишут не СМИ, а обычные граждане))) На основании той информации, которую имеют))) Что в том, что ты процитировал,НЕ ПРАВДА? В соцсетях была такая информация? Была...Она не подтвердилась? Не подтвердилась)))
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04.06.2020 12:34 Відповісти
Чего споришь, сми заявляли официально, что был ликвидирован, хотя фотки его мелькали в Крыму. Была дата рождения и смерти в районе Спартака.
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04.06.2020 12:51 Відповісти
Сми ОФИЦИАЛЬНО заявляли?))) Они являются органом власти? Или википедия это официальный орган власти?))) Ты слепой? Я выше дал ссылку на наше СМИ, которое год назад писало про него, как живого))) А про Википедию, это вообще цирк))) Тоже тупенький и не осилил текста, что я выше написал?))) Это Я в Википедии редактировал о нем страницу))) И это может делать КТО УГОДНО))) Официально)) Ржу, не могу))) С таким же успехом, и про твой здесь написанный бред, можно сказать, что это официальное заявление)))
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04.06.2020 21:00 Відповісти
Спасибо грузинским братьям за эти чудесные машины!
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02.06.2020 19:24 Відповісти
грызуны литак сделали , гы-гы
завод да у них есть , но делать не умели , и сейчас не умеют
маслопупы много слов ласковых говорили об грачах , пока по винтику весь борт не перебирали
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02.06.2020 20:32 Відповісти
Кац, здесь водки нет)))
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02.06.2020 21:13 Відповісти
паш , по теме тебе написать нечего , а оскорблять зачем ?
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02.06.2020 21:23 Відповісти
А чего ты обиделся? Не оскорбляй других и не прилетит ответка)
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02.06.2020 21:51 Відповісти
паш , на школоту ( тупую ) обид нет
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03.06.2020 16:05 Відповісти
Да я заметил))) Ты считаешь за норму оскорблять грузинов, но обижаешься когда тебя кацем величают)))
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03.06.2020 17:22 Відповісти
Дай Паше водки, у него нет
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03.06.2020 03:09 Відповісти
Еще один))) У вас там все мазохисты?)))) Любите когда вас украинцы гнобят?)))
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03.06.2020 17:13 Відповісти
Даааа, украинцы те еще гнобисты)))
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03.06.2020 17:18 Відповісти
Флага своего чего стесняешься?))) Позорник)))
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03.06.2020 17:25 Відповісти
Этот нравится (https://www.youtube.com/watch?v=uXiwL60QBDI ссылка )
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03.06.2020 17:34 Відповісти
Любишь покойников?))) Некрофил?))) А присягу кому давал?)))
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03.06.2020 17:57 Відповісти
СССР, и ее правоприемнику
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03.06.2020 18:01 Відповісти
А чего же ИЗМЕНИЛ присяге?))) Чего совок ПРОСРАЛ?)))
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03.06.2020 18:03 Відповісти
Я же сказал, что присягнул правоприемнику вот так (https://www.youtube.com/watch?v=gO2q0Tru5S8 ссылка )
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03.06.2020 18:09 Відповісти
Чего ты переобуваешься на лету?)))) Ты сказал что присягнул СОВКУ))) Просрал его и потом присягнул правопреемнику))) А теперь отказался и от своей власовской тряпки, брезгуешь ею)))
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03.06.2020 18:20 Відповісти
Так чего прячешь свой флаг?))) Стыдно, что давал присягу совку, а теперь под власовской тряпкой ходишь?)))
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03.06.2020 18:06 Відповісти
Под той тряпкой 70% ОУНовцев ходило.
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03.06.2020 18:15 Відповісти
Я под своим флагом, которому давал ПРИСЯГУ!!! А ты... Твоя присяга не стоит и бумаги, на которой она написана...) При первой возможности ты от нее откажешься))) Как и сейчас, ты отказался от своей власовской тряпки)))
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03.06.2020 18:23 Відповісти
ОУН под власовской тряпкой?))) Ну ты и клоун))) Под власовской тряпкой бегали совковые солдаты и комуняки))) Ну как и ты сейчас, переобулся и все))) Позавчера одной тряпкой гордился, вчера другой, а сегодня вообще без них)))
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03.06.2020 18:30 Відповісти
Ну так что там, мазохист?))) Удовольствие получил?))) Захочешь еще, приходи)))
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03.06.2020 18:47 Відповісти
Военные самолеты дорогое удовольствие и сбиваются легко.
Нужно налаживать производство своих беспилотников, которые дешевле, как США это делает.
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02.06.2020 19:31 Відповісти
США и боевой лазер разрабатывает ...
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02.06.2020 19:42 Відповісти
США прекратили выпуск пилотников?
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02.06.2020 19:43 Відповісти
С евреями надо сотрудничать. Они по беспилотникам сейчас одни из лидеров!
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02.06.2020 20:40 Відповісти
По поводу сбиваются легко, хотелось бы услышать поподробнее от експерта, самый простой способ сбить военный самолет.
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03.06.2020 08:42 Відповісти
На один модернизированный Су-25 мы получили минус пять модернизированных Миг-29.
Розкрадання на заводі "Укроборонпрому" призвели до блокування всіх робіт із модернізації МіГ-29

Представник авіапідприємства на умовах анонімності повідомив Defense Express наступне: "Ми отримали один літак в ремонт у військовій частині. Літак прибув до нас на завод, і вже на стадії розбирання тут його розікрали. Вкрали більше 20 блоків". Додавши, що аналогічні блоки з винищувачів МіГ-29 були викрадені і з літаків, що знаходяться на території комендатури біля підприємства.

"Вони були вкрадені, ймовірно, з цілою перепродажі. Згодом частина блоків, точніше, плат з них була підкинута на галявину, недалеко від підприємства. Завод ініціював звернення до СБУ, була заведена справа. Нею нині займається Львівське територіальне управління Державного бюро розслідувань", - повідомив фахівець на умовах анонімності.

Літак МіГ-29 з бортовим номером 26 прилетів на ремонт і модернізацію до Львова 18 лютого, а вже 27 лютого 2020 р. він був розукомплектований і позбувся блоків управління системами.Також 27 лютого аналогічне пограбування було виявлене ще на чотирьох винищувачах МіГ-29 зі складу 114 БрТА, що знаходяться на зберіганні з 2013 р. у військовій комендатурі (в/ч А2602 ), на аеродромі впритул до ДП "Львівський державний авіаційний ремонтний завод", ДК "Укроборонпром".https://defence-ua.com/people_and_company/cherez_rozkradannja_v_ukroboronpromi_povitrjani_sili_ne_zmozhut_otrimati_modernizovanij_mig_29-890.html
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02.06.2020 19:38 Відповісти
Одного штурмовика вполне достаточно, чтобы Ахметов перестал гнобить целую страну.
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02.06.2020 19:50 Відповісти
Подарить ему Су-25?
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02.06.2020 20:27 Відповісти
Он их и так может накупить сколько влезет.
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02.06.2020 20:49 Відповісти
Покатать его. Ради такой цели и штурмовика не жалко.
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02.06.2020 23:23 Відповісти
Ні, завдати авіаудару з Су-25, випустивши повний боєкомплект некерованих ракет по кортежу з ахмєткою, коли той рухатиметься за межами міста, десь між Києвом та аеропортом "Бориспіль". А між рештками броньованих авто пройтись пішим загоном, добиваючи випадково вижившу 3,14здоту.
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02.06.2020 23:40 Відповісти
Y e p !
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03.06.2020 00:17 Відповісти
На Мальті затримана рекордна кількість фальшивих грошей, виготовлених в РФ － 1.1 мільярдів лівійських Дінарів. Курс на сьогодні 1,5 Динара приблизно рівний 1 Долару США.
Це вам не кокс з Аргентини возити....

https://www.state.gov/seizure-by-malta-of-1-1-billion-of-counterfeit-libyan-currency/?fbclid=*****************************************************-9STKEVM The United States commends the Government of the Republic of Malta's announcement May 26 of its seizure of $1.1 billion of counterfeit Libyan currency printed by Joint Stock Company Goznak-a Russian state-owned company-and ordered by an illegitimate parallel entity.  The Central Bank of Libya headquartered in Tripoli is Libya's only legitimate central bank.  The influx of counterfeit, Russian-printed Libyan currency in recent years has exacerbated Libya's economic challenges. The United States remains committed to working with the United Nations and international partners to deter illicit activities that undermine Libya's sovereignty and stability, and are inconsistent with internationally-recognized sanctions regimes.  This incident once again highlights the need for Russia to cease its malign and destabilizing actions in Libya.
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02.06.2020 19:51 Відповісти
Почему такую дорогую и очень нужную технику никто не охраняет и кто понесет ответственность?
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02.06.2020 20:09 Відповісти
У нас був #мирнийплан, під який ефективно та навіть весело було знищено артилерійські склади. Зате отримали бИзвіз і томАс. Тепер у нас є #пєрєстатьстрИлять по #таиженашилюді, натомість збулась мрія 73% зєбілоїдів. Сильна армія не потрібна була ні потужному реформатору папєрєдніку, ні нинішньому блазню-малоросу.
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02.06.2020 23:46 Відповісти
Для информации, чтобы сравнить как в этом плане обстоят дела у нашего врага - Раша ставит в строй каждый год около 50 новых военных самолетов и вертолетов.
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03.06.2020 01:00 Відповісти
из навоза палок и говна
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03.06.2020 09:47 Відповісти
УБЕЙТЕ ОЛИГАРХОВ И МЫ ПОЛУЧИМ 1000 САМОЛЕТОВ !!!
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03.06.2020 08:06 Відповісти
а смысл-это летающий камаз или зил -- где стелс с лазерным пулеметом на боку...?/
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03.06.2020 09:46 Відповісти
 
 