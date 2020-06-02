Бригада тактичної авіації отримала модернізований штурмовик Су-25, - Міноборони

Запорізький державний авіаремонтний завод "МіГремонт" ДК "Укроборонпром" передав бригаді тактичної авіації Повітряних Сил ЗСУ черговий модернізований штурмовик Су-25.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Як зазначають у командуванні Повітряних Сил, роботи на бойовій машині проводилися відповідно до державного оборонного замовлення. Крім часткової модернізації, фахівці авіапідприємства на Су-25 провели і комплекс ремонтно-відновлювальних робіт, завдяки якому штурмовик отримав значний міжремонтний ресурс експлуатації - 12 років.

Після проведення перевірок літака інженерами і льотчиками авіабригади, а також виконання ознайомчого польоту, Су-25 приземлився на аеродромі в місці постійної дислокації.

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