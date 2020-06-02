Чиновник Госрыбагентства задержан при получении 70 тыс. грн взятки, - ГБР. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке главного государственного инспектора одного из управления Государственного агентства рыбного хозяйства Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, госинспектор систематически требовал и получал от физических лиц и предприятий взятки за непрепятствование вылову морепродуктов в акватории Черного моря и непривлечение их к ответственности за указанную деятельность.

2 июня чиновника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, после получения им очередной взятки в сумме 70 тыс. гривен.

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Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Николаевской области, а оперативное сопровождение - сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области.

В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

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