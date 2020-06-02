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Чиновник Госрыбагентства задержан при получении 70 тыс. грн взятки, - ГБР. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке главного государственного инспектора одного из управления Государственного агентства рыбного хозяйства Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Чиновник Госрыбагентства задержан при получении 70 тыс. грн взятки, - ГБР 01

По предварительной информации, госинспектор систематически требовал и получал от физических лиц и предприятий взятки за непрепятствование вылову морепродуктов в акватории Черного моря и непривлечение их к ответственности за указанную деятельность.

2 июня чиновника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, после получения им очередной взятки в сумме 70 тыс. гривен.

Чиновник Госрыбагентства задержан при получении 70 тыс. грн взятки, - ГБР 02

Смотрите: На Волыни сотрудник лесхоза попался на взятке 42 тыс. грн за отгрузку неучтенной древесины, - ГБР. ФОТО

Чиновник Госрыбагентства задержан при получении 70 тыс. грн взятки, - ГБР 03

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Николаевской области, а оперативное сопровождение - сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области.

В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Также смотрите: На Одесчине чиновник ГСЧС попался на взятке 40 тыс. грн за согласование документов, - ГБР. ФОТО

Автор: 

взятка (6151) Николаевская область (2111) правоохранительные органы (2968) силовики (2797) Госрыбагентство (40) ГБР (2971)


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Топ комментарии
+4
брав за рибу



"за рибу гроші"

(укр. нар. приказка)
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02.06.2020 20:13
+3
І що? Ви розберіться за що брав і просто ліквідуйте на майбутнє можливість за це брати. А у тримувати усі ці спецпідрозділи, щоби вони одного з тисячі таких самих як і це раз в рік піймали... кому це потрібно?
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02.06.2020 20:05
+2
судя по сумме - поймали малька. надо было брать крупную рыбу! трофейную!
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02.06.2020 19:57
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судя по сумме - поймали малька. надо было брать крупную рыбу! трофейную!
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02.06.2020 19:57 Ответить
все трофейные Югик выловил
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02.06.2020 20:45 Ответить
І що? Ви розберіться за що брав і просто ліквідуйте на майбутнє можливість за це брати. А у тримувати усі ці спецпідрозділи, щоби вони одного з тисячі таких самих як і це раз в рік піймали... кому це потрібно?
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02.06.2020 20:05 Ответить
брав за рибу



"за рибу гроші"

(укр. нар. приказка)
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02.06.2020 20:13 Ответить
Шо, уже и рыбы дают ???????????????
ну это капець !!!!
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02.06.2020 20:11 Ответить
Крупная рыба сорвалась с крючка, довольствувались пескарем.
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02.06.2020 20:21 Ответить
Толку от того, что ДБР задержала.
Решает суд, а он у нас один из самых продажных. Продажный суд выпустит.
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02.06.2020 20:36 Ответить
Хоть у кого то в этой стране нормальная зарплата!
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02.06.2020 20:44 Ответить
"Хочешь зарплату в 2 раза больше? Положи её перед зеркалом".....
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02.06.2020 20:48 Ответить
Ай молодец!!!
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02.06.2020 20:53 Ответить
Вангую шо оно сидеть не будет.
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02.06.2020 20:53 Ответить
Вы встречали,когда -нибудь во время запрета ловли.Покупают лицензию-ну вы знаете.КТО.
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02.06.2020 20:56 Ответить
Введите,как в Польше уголовную ответственность и на этом все закочиться.
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02.06.2020 21:06 Ответить
 
 