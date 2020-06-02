За минувшую неделю зафиксировано почти 11 тысяч кибератак, - Госслужба связи

С 27 мая по 2 июня система защищенного доступа государственных органов к сети Интернет заблокировала 10 767 различных видов атак. В целом же количество таких атак растет в течение последних нескольких недель.

Как передает Цензор.НЕТ, об обнародованной Государственной службой связи и защиты информации.

"Система защищенного доступа государственных органов к сети Интернет заблокировала 10767 различных видов атак, что на 56% больше, чем на предыдущей неделе. Подавляющее большинство (99%) из них - это сетевые атаки прикладного уровня. Также были заблокированы 25 DDoS-атак, подавляющее большинство из которых - на сайты Офиса Президента Украины", - сообщили в Госспецсвязи, подводя итоги периода с 27 мая по 2 июня.

Всего системой киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры за указанный период было зафиксировано на объектах мониторинга 115459 подозрительных событий, что на 7% больше, чем на предыдущей неделе. Подавляющее большинство зафиксированных подозрительных событий касается выявления нестандартных протоколов или событий (66%), попыток сетевого сканирования (27%), выявления сетевого трояна (3%), веб-атак (2%) и попыток получения прав администратора (2%).

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрировала и обработала 2451 киберинцидент, что на 27% меньше, чем на предыдущей неделе.

Подавляющее большинство обработанных инцидентов принадлежит доменной зоне UACOM (около 99%). Основное количество инцидентов касается распространения вредоносного программного обеспечения (94% от общего количества) и фишинга (4%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киберзащита в стране находится на "неудовлетворительном уровне", - секретарь СНБО Данилов