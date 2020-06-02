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За минулий тиждень зафіксовано майже 11 тисяч кібератак, - Держслужба зв'язку

За минулий тиждень зафіксовано майже 11 тисяч кібератак, - Держслужба зв'язку

З 27 травня по 2 червня система захищеного доступу державних органів до мережі інтернет заблокувала 10 767 різних видів атак. Загалом кількість таких атак зростає впродовж останніх декількох тижнів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Державної служби зв'язку і захисту інформації.

"Система захищеного доступу державних органів до мережі Інтернет заблокувала 10767 різних видів атак, що на 56% більше, ніж попереднього тижня. Переважна більшість (99%) з них - це мережеві атаки прикладного рівня. Також було заблоковано 25 DDoS-атак, переважна більшість з яких - на сайти Офісу президента України", - повідомили в Держспецзв'язку, підбиваючи підсумки періоду з 27 травня по 2 червня.

Загалом  системою кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та об’єктів критичної інфраструктури з 27 травня до 2 червня на об’єктах моніторингу зафіксовано 115459 підозрілих подій, що на 7% більше, ніж попереднього тижня. Переважна більшість зафіксованих підозрілих подій стосується виявлення нестандартних протоколів або подій (66%), спроб мережевого сканування (27%), виявлення мережевого трояна (3%), веб-атак (2%) та спроб отримання прав адміністратора (2%).

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA у цей період зареєструвала та опрацювала 2451 кіберінцидент, що на 27% менше, ніж попереднього тижня.

Переважна більшість опрацьованих інцидентів належить доменній зоні UACOM (близько 99%). Основна кількість інцидентів стосується розповсюдження ШПЗ (94% від загальної кількості) та фішингу (4%).

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Автор: 

кіберзлочин (809) хакер (1345) Держспецзв’язок (349) кібербезпека (1161)


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Здається, я здогадуюсь, для чого, насправді, розробляється "Чебурнет" і проводяться тренування по блокуванню Інтернет в російському сегменті - кацапня здогадується, що коли вони своїм хакерством всіх "дістануть", і Захід почне діять проти Росії її ж методами, то вони хоч трохи будуть до подібного готові... (Чи, "надіються" на це)...
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02.06.2020 20:28 Відповісти
BitDefender считает...
труженики прям пипец - сидят и атаки предотвращают...
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02.06.2020 20:28 Відповісти
Не "Держслужба зв'язку" (такої не існує), а Держспецзв'язку.
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02.06.2020 21:26 Відповісти
 
 