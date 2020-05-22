Кіберзахист у країні перебуває на "незадовільному рівні", - секретар РНБО Данілов

Рівень захищеності державних електронних інформаційних ресурсів, реєстрів, баз даних в Україні є незадовільним.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Під час засідання НКЦК (Національного координаційного центру кібербезпеки) секретар РНБО України також звернув увагу представників органів влади на незадовільний стан захищеності державних електронних інформаційних ресурсів, реєстрів, баз даних та інших інформаційних масивів, та наголосив на удосконаленні практичної взаємодії між суб’єктами забезпечення кібербезпеки", - заявив Данілов.

За його словами, в умовах активізації проти України діяльності іноземних спецслужб, зокрема, розвідувальних органів Російської Федерації, посилення кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та захист персональних даних громадян "стали пріоритетом державної політики у сфері кібербезпеки".

"Ситуацію ускладнює необхідність роботи державних органів в умовах віддаленого доступу у період протистояння усього світу загрозі, пов’язаній із поширенням коронавірусу", - додав він.

Водночас в РНБО зазначають, що під час засідання Національного координаційного центру кібербезпеки 22 травні учасники розробили комплекс заходів, спрямованих на покращення стану захищеності національних електронних інформаційних ресурсів і посилення захисту персональних даних громадян від витоків.

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