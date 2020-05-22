Кіберзахист у країні перебуває на "незадовільному рівні", - секретар РНБО Данілов
Рівень захищеності державних електронних інформаційних ресурсів, реєстрів, баз даних в Україні є незадовільним.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.
"Під час засідання НКЦК (Національного координаційного центру кібербезпеки) секретар РНБО України також звернув увагу представників органів влади на незадовільний стан захищеності державних електронних інформаційних ресурсів, реєстрів, баз даних та інших інформаційних масивів, та наголосив на удосконаленні практичної взаємодії між суб’єктами забезпечення кібербезпеки", - заявив Данілов.
За його словами, в умовах активізації проти України діяльності іноземних спецслужб, зокрема, розвідувальних органів Російської Федерації, посилення кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та захист персональних даних громадян "стали пріоритетом державної політики у сфері кібербезпеки".
"Ситуацію ускладнює необхідність роботи державних органів в умовах віддаленого доступу у період протистояння усього світу загрозі, пов’язаній із поширенням коронавірусу", - додав він.
Водночас в РНБО зазначають, що під час засідання Національного координаційного центру кібербезпеки 22 травні учасники розробили комплекс заходів, спрямованих на покращення стану захищеності національних електронних інформаційних ресурсів і посилення захисту персональних даних громадян від витоків.
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Класно розвели охлос...
😂
А получить подтверждение своих подозрений напрямую от оппонента - не передаваемое чувство удовлетворения.
Это было предсказуемо с первой новости об их дии.
Но я за Вас рада!
Все, что исходит от зедебилов - опасно!!!
22 мая, 18:23
Командующему Военно-морскими силами Украины предложили почетную отставку
Военно-морские силы Украины в самое ближайшее время могут получить нового командующего.
Как стало известно «Думской», на днях нынешний комфлота адмирал Игорь Воронченко имел разговор с министром обороны и главкомом Вооруженных сил. Ему настоятельно предложили перейти на новую должность - в Главную инспекцию МО.
Сам военачальник подтвердил нам эту информацию: «Да, была такая беседа. Что ж, видимо, пора передавать переходящее знамя», - сказал командующий ВМСУ.
Вместе с тем, по его словам, приказ о переводе пока не подписан. Сейчас Воронченко находится в отпуске.
Наши источники в Минобороны говорят, что предстоящее увольнение - это часть общего курса военно-политического руководства страны на «перестать стрелять». У Зеленского надеются, что боевой адмирал, прошедший все этапы войны с РФ, тихо уйдет в тень, отказавшись от должности.
При Воронченко ВМСУ превратилось в реальную боевую силу, имеющую весь спектр современных вооружений. Украинская морская пехота держит оборону на ключевых участках фронта, корабли и катера патрулируют побережье, а морские авиаторы обеспечивают их работу и проводят постоянные тренировки на полигонах. В скором времени ВМСУ пополнится противокорабельными комплексами наземного базирования, что кардинальным образом изменит баланс сил в нашей части Черного моря.
«Таран и Хомчак понимают, что Воронченко много сделал для страны и за ним сейчас стоит реальная сила, поэтому пытаются действовать мягко», - говорит наш собеседник.
В случае, если командующий все-таки согласится на почетную отставку и спокойную работу в аппарате МО, его место должен занять контр-адмирал Алексей Неижпапа, более лояльный к нынешнему президенту . Сейчас он занимает пост заместителя командующего - начальника управления боевой подготовки командования ВМСУ. По слухам, его поддерживает всесильный министр внутренних дел Арсен Аваков.
Должность первого заместителя КВМСУ прочат нынешнему начальнику 198-го учебного центра флота в Николаеве капитану первого ранга Шагену Шайволодяну.
У последнего неоднозначная репутация в ВМС. «Украинский милитарный портал» перечисляет грехи офицера:
«При нем центр стал фигурантом нескольких уголовных дел, связанных с коррупцией, а его учащихся (и срочников, и контрактников) вынуждают ремонтировать территорию, работать на кухне, убирать стихийную свалку за пределами части и перечислять деньги на ремонт в общую кассу», - отмечает портал.
Издание «Бабель» публикует в связи с этими обвинениями любопытную аудиозапись:
На ней запечатлено, как Шайволодян требует от командиров рот и старшин, чтобы они мотивировали поступающих контрактников заводить кредитные карты и «сбрасывать» с них деньги в общую кассу.