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Киберзащита в стране находится на "неудовлетворительном уровне", - секретарь СНБО Данилов

Киберзащита в стране находится на

Уровень защищенности государственных электронных информационных ресурсов, реестров, баз данных в Украине является неудовлетворительным.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Во время заседания НКЦК (Национального координационного центра кибербезопасности)  секретарь СНБО Украины также обратил внимание представителей органов власти на неудовлетворительное состояние защищенности государственных электронных информационных ресурсов, реестров, баз данных и других информационных массивов, и подчеркнул на совершенствовании практического взаимодействия между субъектами обеспечения кибербезопасности", - заявил Данилов.

По его словам, в условиях активизации против Украины деятельности иностранных спецслужб, в частности, разведывательных органов Российской Федерации, усиления киберзащиты государственных информационных ресурсов и защиту персональных данных граждан "стали приоритетом государственной политики в сфере кибербезопасности".

"Ситуацию осложняет необходимость работы государственных органов в условиях удаленного доступа в период противостояния всего мира угрозе, связанной с распространением коронавируса", - добавил он.

В то же время в СНБО отмечают, что во время заседания Национального координационного центра кибербезопасности 22 мая участники разработали комплекс мер по улучшению состояния защищенности национальных электронных информационных ресурсов и усиления защиты персональных данных граждан от утечек.

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Автор: 

Данилов Алексей (1066) СНБО (4430) кибербезопасность (673)


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Топ комментарии
+10
Він гібридний. Хоче гібридну війну замінити на гібридний мир, рештки нашої економіки перетворити на гібридну економіку, українську культуру остаточно замінити гібридною культурою, замість Української держави, пропонує нам гібридну державу.Кіберзахист у країні перебуває на "незадовільному рівні", - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 8938
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22.05.2020 23:41
+9
А страна в смартфоні для цього не підходить? Бубачка зуб давав.
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22.05.2020 23:29
+6
95 квартал в Трускавці цьому не вчили.
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22.05.2020 23:31
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тобто снбо груши околачивает чем-то...
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22.05.2020 23:29 Ответить
95 квартал в Трускавці цьому не вчили.
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22.05.2020 23:31 Ответить
Данілова потрібно знімати, він пусте місце! Пожежі в лісах проспав, коронавірус проспав, активізацію бойових дій на фронті проспав - навіщо нам такий нікчемний секретар РНБОУ, краще вже призначити на цю посаду Саакашвілі!
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22.05.2020 23:47 Ответить
Ты когда начнёшь посты писать, а то постишь только ник и... пустое место?
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23.05.2020 00:32 Ответить
А страна в смартфоні для цього не підходить? Бубачка зуб давав.
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22.05.2020 23:29 Ответить
Диджитализация отменяется -- диджитализаторы кончились. А главный сбежал еще осенью аж в Таиланд.
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23.05.2020 00:07 Ответить
То есть "Дію" все таки ВЗЛОМАЛИ!
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22.05.2020 23:34 Ответить
вДупчева Дія..
Класно розвели охлос...
😂
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22.05.2020 23:47 Ответить
А кто бы сомневался!?
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23.05.2020 00:24 Ответить
Подозревать, это одно.
А получить подтверждение своих подозрений напрямую от оппонента - не передаваемое чувство удовлетворения.
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23.05.2020 00:30 Ответить
Ну, лично мне и подтверждений не надо))
Это было предсказуемо с первой новости об их дии.
Но я за Вас рада!

Все, что исходит от зедебилов - опасно!!!
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23.05.2020 00:37 Ответить
данилов просто бабло требует бюджетное...мож будку решил обновить...
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22.05.2020 23:37 Ответить
Может это после обысков и изятии техники у ГО "Український кіберальянс"? Которые работали бесплатно и помогали властям?
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22.05.2020 23:40 Ответить
И это тоже.
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23.05.2020 00:08 Ответить
Рассылают рекомендации, что у пользователя удаленного доступа должен быть логин и пароль
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22.05.2020 23:41 Ответить
Він гібридний. Хоче гібридну війну замінити на гібридний мир, рештки нашої економіки перетворити на гібридну економіку, українську культуру остаточно замінити гібридною культурою, замість Української держави, пропонує нам гібридну державу.Кіберзахист у країні перебуває на "незадовільному рівні", - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 8938
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22.05.2020 23:41 Ответить
+++++++++++++++
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23.05.2020 00:25 Ответить
Кибер защита? Да этот мелкий путинский жополиз уничтожает всех Украинцев.
22 мая, 18:23
Командующему Военно-морскими силами Украины предложили почетную отставку

Военно-морские силы Украины в самое ближайшее время могут получить нового командующего.
Как стало известно «Думской», на днях нынешний комфлота адмирал Игорь Воронченко имел разговор с министром обороны и главкомом Вооруженных сил. Ему настоятельно предложили перейти на новую должность - в Главную инспекцию МО.

Сам военачальник подтвердил нам эту информацию: «Да, была такая беседа. Что ж, видимо, пора передавать переходящее знамя», - сказал командующий ВМСУ.
Вместе с тем, по его словам, приказ о переводе пока не подписан. Сейчас Воронченко находится в отпуске.
Наши источники в Минобороны говорят, что предстоящее увольнение - это часть общего курса военно-политического руководства страны на «перестать стрелять». У Зеленского надеются, что боевой адмирал, прошедший все этапы войны с РФ, тихо уйдет в тень, отказавшись от должности.
При Воронченко ВМСУ превратилось в реальную боевую силу, имеющую весь спектр современных вооружений. Украинская морская пехота держит оборону на ключевых участках фронта, корабли и катера патрулируют побережье, а морские авиаторы обеспечивают их работу и проводят постоянные тренировки на полигонах. В скором времени ВМСУ пополнится противокорабельными комплексами наземного базирования, что кардинальным образом изменит баланс сил в нашей части Черного моря.
«Таран и Хомчак понимают, что Воронченко много сделал для страны и за ним сейчас стоит реальная сила, поэтому пытаются действовать мягко», - говорит наш собеседник.
В случае, если командующий все-таки согласится на почетную отставку и спокойную работу в аппарате МО, его место должен занять контр-адмирал Алексей Неижпапа, более лояльный к нынешнему президенту . Сейчас он занимает пост заместителя командующего - начальника управления боевой подготовки командования ВМСУ. По слухам, его поддерживает всесильный министр внутренних дел Арсен Аваков.
Должность первого заместителя КВМСУ прочат нынешнему начальнику 198-го учебного центра флота в Николаеве капитану первого ранга Шагену Шайволодяну.
У последнего неоднозначная репутация в ВМС. «Украинский милитарный портал» перечисляет грехи офицера:
«При нем центр стал фигурантом нескольких уголовных дел, связанных с коррупцией, а его учащихся (и срочников, и контрактников) вынуждают ремонтировать территорию, работать на кухне, убирать стихийную свалку за пределами части и перечислять деньги на ремонт в общую кассу», - отмечает портал.
Издание «Бабель» публикует в связи с этими обвинениями любопытную аудиозапись:

На ней запечатлено, как Шайволодян требует от командиров рот и старшин, чтобы они мотивировали поступающих контрактников заводить кредитные карты и «сбрасывать» с них деньги в общую кассу.
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22.05.2020 23:43 Ответить
Даже неоплодотворили..
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22.05.2020 23:44 Ответить
А кіберполіція чим зараз займається? Чи це натяк що цей відділ треба ліквідувати щоб « перестать стрєлять»?
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22.05.2020 23:49 Ответить
Конечно у вас данные с государственных баз в сеть сливают. Диджитализация...
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23.05.2020 00:45 Ответить
Як склади з ************, чи ще краще?
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23.05.2020 01:31 Ответить
Это правовая система находится на неудовлетворительном уровне,когда "флешку" с налоговой базой можно КУПИТЬ,а "контрольные закупки" почему то правохранителями не делаются( как и с платными митингами ,например,"закупаться",составил протоколов в и человечек уже под статьей. Человек сто закрыли бы и явление ИСЧЕЗЛО. Так не делают же,почему то.
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23.05.2020 07:02 Ответить
 
 