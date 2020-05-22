Киберзащита в стране находится на "неудовлетворительном уровне", - секретарь СНБО Данилов

Уровень защищенности государственных электронных информационных ресурсов, реестров, баз данных в Украине является неудовлетворительным.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Во время заседания НКЦК (Национального координационного центра кибербезопасности) секретарь СНБО Украины также обратил внимание представителей органов власти на неудовлетворительное состояние защищенности государственных электронных информационных ресурсов, реестров, баз данных и других информационных массивов, и подчеркнул на совершенствовании практического взаимодействия между субъектами обеспечения кибербезопасности", - заявил Данилов.

По его словам, в условиях активизации против Украины деятельности иностранных спецслужб, в частности, разведывательных органов Российской Федерации, усиления киберзащиты государственных информационных ресурсов и защиту персональных данных граждан "стали приоритетом государственной политики в сфере кибербезопасности".

"Ситуацию осложняет необходимость работы государственных органов в условиях удаленного доступа в период противостояния всего мира угрозе, связанной с распространением коронавируса", - добавил он.

В то же время в СНБО отмечают, что во время заседания Национального координационного центра кибербезопасности 22 мая участники разработали комплекс мер по улучшению состояния защищенности национальных электронных информационных ресурсов и усиления защиты персональных данных граждан от утечек.

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