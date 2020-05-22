Киберзащита в стране находится на "неудовлетворительном уровне", - секретарь СНБО Данилов
Уровень защищенности государственных электронных информационных ресурсов, реестров, баз данных в Украине является неудовлетворительным.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Во время заседания НКЦК (Национального координационного центра кибербезопасности) секретарь СНБО Украины также обратил внимание представителей органов власти на неудовлетворительное состояние защищенности государственных электронных информационных ресурсов, реестров, баз данных и других информационных массивов, и подчеркнул на совершенствовании практического взаимодействия между субъектами обеспечения кибербезопасности", - заявил Данилов.
По его словам, в условиях активизации против Украины деятельности иностранных спецслужб, в частности, разведывательных органов Российской Федерации, усиления киберзащиты государственных информационных ресурсов и защиту персональных данных граждан "стали приоритетом государственной политики в сфере кибербезопасности".
"Ситуацию осложняет необходимость работы государственных органов в условиях удаленного доступа в период противостояния всего мира угрозе, связанной с распространением коронавируса", - добавил он.
В то же время в СНБО отмечают, что во время заседания Национального координационного центра кибербезопасности 22 мая участники разработали комплекс мер по улучшению состояния защищенности национальных электронных информационных ресурсов и усиления защиты персональных данных граждан от утечек.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Класно розвели охлос...
😂
А получить подтверждение своих подозрений напрямую от оппонента - не передаваемое чувство удовлетворения.
Это было предсказуемо с первой новости об их дии.
Но я за Вас рада!
Все, что исходит от зедебилов - опасно!!!
22 мая, 18:23
Командующему Военно-морскими силами Украины предложили почетную отставку
Военно-морские силы Украины в самое ближайшее время могут получить нового командующего.
Как стало известно «Думской», на днях нынешний комфлота адмирал Игорь Воронченко имел разговор с министром обороны и главкомом Вооруженных сил. Ему настоятельно предложили перейти на новую должность - в Главную инспекцию МО.
Сам военачальник подтвердил нам эту информацию: «Да, была такая беседа. Что ж, видимо, пора передавать переходящее знамя», - сказал командующий ВМСУ.
Вместе с тем, по его словам, приказ о переводе пока не подписан. Сейчас Воронченко находится в отпуске.
Наши источники в Минобороны говорят, что предстоящее увольнение - это часть общего курса военно-политического руководства страны на «перестать стрелять». У Зеленского надеются, что боевой адмирал, прошедший все этапы войны с РФ, тихо уйдет в тень, отказавшись от должности.
При Воронченко ВМСУ превратилось в реальную боевую силу, имеющую весь спектр современных вооружений. Украинская морская пехота держит оборону на ключевых участках фронта, корабли и катера патрулируют побережье, а морские авиаторы обеспечивают их работу и проводят постоянные тренировки на полигонах. В скором времени ВМСУ пополнится противокорабельными комплексами наземного базирования, что кардинальным образом изменит баланс сил в нашей части Черного моря.
«Таран и Хомчак понимают, что Воронченко много сделал для страны и за ним сейчас стоит реальная сила, поэтому пытаются действовать мягко», - говорит наш собеседник.
В случае, если командующий все-таки согласится на почетную отставку и спокойную работу в аппарате МО, его место должен занять контр-адмирал Алексей Неижпапа, более лояльный к нынешнему президенту . Сейчас он занимает пост заместителя командующего - начальника управления боевой подготовки командования ВМСУ. По слухам, его поддерживает всесильный министр внутренних дел Арсен Аваков.
Должность первого заместителя КВМСУ прочат нынешнему начальнику 198-го учебного центра флота в Николаеве капитану первого ранга Шагену Шайволодяну.
У последнего неоднозначная репутация в ВМС. «Украинский милитарный портал» перечисляет грехи офицера:
«При нем центр стал фигурантом нескольких уголовных дел, связанных с коррупцией, а его учащихся (и срочников, и контрактников) вынуждают ремонтировать территорию, работать на кухне, убирать стихийную свалку за пределами части и перечислять деньги на ремонт в общую кассу», - отмечает портал.
Издание «Бабель» публикует в связи с этими обвинениями любопытную аудиозапись:
На ней запечатлено, как Шайволодян требует от командиров рот и старшин, чтобы они мотивировали поступающих контрактников заводить кредитные карты и «сбрасывать» с них деньги в общую кассу.