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С 2014 года в Украину запрещен въезд 9838 иностранцам, - СБУ

С 2014 года в Украину запрещен въезд 9838 иностранцам, - СБУ

СБУ с 2014 года запретила въезд в Украину 9838 иностранным гражданам, в том числе в этом году – 573 лицам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ведомстве по запросу "Радіо Свобода".

Гражданами каких стран были указанные лица, не уточнили. Решения о запрете принимались в интересах национальной безопасности.

"Служба безопасности Украины в пределах своей компетенции принимает решение о запрете на въезд в Украину иностранцам или лицам без гражданства в интересах обеспечения национальной безопасности Украины", – отметили в ведомстве.

В СБУ добавили, что решение о запрете въезда иностранцам на территорию Украины могут принимать также пограничная и миграционная службы.

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Автор: 

иностранец (490) СБУ (19861)


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і оце все? а повинно було 140 млн запарєбрикам заборонити.....
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02.06.2020 21:08 Ответить
А можно в процентном соотношении от количества въехавших в разрезе каждой из стран?
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03.06.2020 00:40 Ответить
 
 