С 2014 года в Украину запрещен въезд 9838 иностранцам, - СБУ
СБУ с 2014 года запретила въезд в Украину 9838 иностранным гражданам, в том числе в этом году – 573 лицам.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ведомстве по запросу "Радіо Свобода".
Гражданами каких стран были указанные лица, не уточнили. Решения о запрете принимались в интересах национальной безопасности.
"Служба безопасности Украины в пределах своей компетенции принимает решение о запрете на въезд в Украину иностранцам или лицам без гражданства в интересах обеспечения национальной безопасности Украины", – отметили в ведомстве.
В СБУ добавили, что решение о запрете въезда иностранцам на территорию Украины могут принимать также пограничная и миграционная службы.
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Glock-19
показать весь комментарий02.06.2020 21:08 Ответить Мне нравится 3
Макс Полиграф
показать весь комментарий03.06.2020 00:40 Ответить Мне нравится 0
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