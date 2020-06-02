С 2014 года в Украину запрещен въезд 9838 иностранцам, - СБУ

СБУ с 2014 года запретила въезд в Украину 9838 иностранным гражданам, в том числе в этом году – 573 лицам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ведомстве по запросу "Радіо Свобода".



Гражданами каких стран были указанные лица, не уточнили. Решения о запрете принимались в интересах национальной безопасности.



"Служба безопасности Украины в пределах своей компетенции принимает решение о запрете на въезд в Украину иностранцам или лицам без гражданства в интересах обеспечения национальной безопасности Украины", – отметили в ведомстве.



В СБУ добавили, что решение о запрете въезда иностранцам на территорию Украины могут принимать также пограничная и миграционная службы.

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