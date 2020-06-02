З 2014 року в Україну заборонили в'їзд 9838 іноземцям, - СБУ
СБУ з 2014 року заборонила в'їзд в Україну 9838 іноземним громадянам, зокрема цього року - 573 особам.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у відомстві на запит "Радіо Свобода".
Громадянами яких країн були згадані особи, не уточнили. Рішення про заборону приймалися в інтересах національної безпеки.
"Служба безпеки України в межах своєї компетенції приймає рішення про заборону на в'їзд в Україну іноземцям або особам без громадянства в інтересах гарантування національної безпеки України", - зазначили у відомстві.
В СБУ додали, що рішення про заборону в'їзду іноземцям на територію України можуть приймати також прикордонна і міграційна служби.
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Glock-19
показати весь коментар02.06.2020 21:08 Відповісти Мені подобається 3
Макс Полиграф
показати весь коментар03.06.2020 00:40 Відповісти Мені подобається 0
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