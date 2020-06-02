УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11073 відвідувача онлайн
Новини
1 093 3

З 2014 року в Україну заборонили в'їзд 9838 іноземцям, - СБУ

З 2014 року в Україну заборонили в'їзд 9838 іноземцям, - СБУ

СБУ з 2014 року заборонила в'їзд в Україну 9838 іноземним громадянам, зокрема цього року - 573 особам.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у відомстві на запит "Радіо Свобода".

Громадянами яких країн були згадані особи, не уточнили. Рішення про заборону приймалися в інтересах національної безпеки.

"Служба безпеки України в межах своєї компетенції приймає рішення про заборону на в'їзд в Україну іноземцям або особам без громадянства в інтересах гарантування національної безпеки України", - зазначили у відомстві.

В СБУ додали, що рішення про заборону в'їзду іноземцям на територію України можуть приймати також прикордонна і міграційна служби.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна збирається скасувати заборону на в'їзд іноземців, запроваджену через COVID-19, - Кулеба

Автор: 

іноземець (388) СБУ (12780)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
і оце все? а повинно було 140 млн запарєбрикам заборонити.....
показати весь коментар
02.06.2020 21:08 Відповісти
А можно в процентном соотношении от количества въехавших в разрезе каждой из стран?
показати весь коментар
03.06.2020 00:40 Відповісти
 
 