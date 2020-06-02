В России назвали условия применения ядерного оружия

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об "Основах государственной политики России в области ядерного сдерживания", в котором определены условия для применения ядерного оружия. Документ опубликован впервые.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные", – говорится в документе.

Условиями применения Россией ядерного оружия названы:

поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников;

применение противником по территории страны и ее союзников ядерного или иного оружия массового поражения;

воздействие противника на ее критически важные государственные и военные объекты;

агрессия с применением обычного вооружения, которая будет угрожать самому существованию российского государства.

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В документе говорится, что президент России может проинформировать военно-политическое руководство других стран и международные организации о готовности применить ядерное оружие или таком решении, а также о факте применения ядерного оружия.