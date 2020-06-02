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Новости Агрессия России против Украины
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В России назвали условия применения ядерного оружия

В России назвали условия применения ядерного оружия

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об "Основах государственной политики России в области ядерного сдерживания", в котором определены условия для применения ядерного оружия. Документ опубликован впервые.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные", – говорится в документе.

Условиями применения Россией ядерного оружия названы:

  • поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников;
  • применение противником по территории страны и ее союзников ядерного или иного оружия массового поражения;
  • воздействие противника на ее критически важные государственные и военные объекты;
  • агрессия с применением обычного вооружения, которая будет угрожать самому существованию российского государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протоиерей РПЦ Смирнов об освящении ядерного оружия: "Это замечательное изобретение, благодаря ему Россия существует"

В документе говорится, что президент России может проинформировать военно-политическое руководство других стран и международные организации о готовности применить ядерное оружие или таком решении, а также о факте применения ядерного оружия.

Автор: 

путин владимир (31216) россия (95381) ядерное оружие (1327)


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Топ комментарии
+63
прочтя эти условия, можно сделать вывод, что РФ надо лишить ядерного оружия, по всем 4-м условиям.. от греха подальше
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02.06.2020 21:34
+57
В России назвали условия применения ядерного оружия - Цензор.НЕТ 2852
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02.06.2020 21:34
+31
Той випадок, коли газовий шантаж не діє, а ціни на нафту не радують.
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02.06.2020 21:36
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У Росії назвали умови застосування ядерної зброї - Цензор.НЕТ 7242
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03.06.2020 00:33 Ответить
условія прімінєнія..

та які там условія - якщо взлетить, буде прімінєніє - ото й усі УСЛОВІЯ.
але чи взлетить совкова вундервафля напевне навіть спецам що оті труби обслуговують невідомо.
тому й підписують папірчики, хмурять бровенята, грізно надувають щічки.
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03.06.2020 00:35 Ответить
У Росії назвали умови застосування ядерної зброї - Цензор.НЕТ 3202
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03.06.2020 01:55 Ответить
А можно узнать,кто на росии союзники?
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03.06.2020 02:59 Ответить
У России только тогда союзники,когда чужие войска подходят вплотную к кремлю,когда жрать нечего,оружия нет,тогда США и Англия помогут и спасут,а одыбав они опять начнут гадить и угрожать и прежде всего США и Англии.Суть всей политики России загрызать свой народ нападать на слабых и моськой гавкать на сильных.
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03.06.2020 05:25 Ответить
РУЗГИЙ НАРОТ ********
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03.06.2020 03:05 Ответить
Нашёл Заяц пистолет с полной обоймой и идёт такой по лесу - "бах", "бах",
навстречу Волк, а Заяц ему: "Эй шнурок, если ты сейчас не съешь вот эту кучу гуано,
("бах", "бах", "клац" - нет патронов), то я её сам съем !"
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03.06.2020 03:50 Ответить
Путин забыл, что его ракеты упадут на его же территории.
Даже если будут успешно запущены (что не далеко не факт).
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03.06.2020 03:53 Ответить
Все это писанина на ничего незначащих бумажках! Ядерное орудие полностью в распоряжении москальского монарха-самодержца, пожтому когда ему в бошку стукнет его применить, тогда и применять (это реальное положение дел)!
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03.06.2020 04:50 Ответить
парад,угрозы,имитация выборов и огромный сероводородные пузырь своей значимости.Вот сущность эпохи **********.
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03.06.2020 05:16 Ответить
22 года назад Украина как непревзойдённый мировой лидер производства самых мощных в мире баллистических ядерных ракет, взяла и добровольно и необдуманно преступно отказалась от своего огромного ядерного арсенала, большего от того, что имели Великобритания, Франция, Китай вместе взятые, и получила гарантии (Будапештский меморандум). А теперь вражеская паРаша в которой к власти пришли фашисты )(уйла ведёт оккупационную войну против Украины ( Крым, Донбасс) Ну раз паРаша не выполняют подписанный меморандум, то тогда Украине срочно надо восстанавливать свой ядерный потенциал. Ещё 37 лет назад в городе Днепре Украина по зафиксированным рекордам книги Гиннесса, создали самую мощную по сей день в мире ядерную ракету. А 29 ноября 1979 года была принята на вооружение ракета «Сатана» - самая мощная и тяжелая ядерная бомба. Вес её составляет более 200 тонн, а длина - 35 метров. А вот уже после того как Украина сделала необдуманную ужасную ошибку и стала безъядерной державой, «Сатану» принял на вооружение наш лютый кровавый враг оккупант проклятая фашистская паРаша. И сейчас это смертельное украинское оружие находится у нашего лютого врага -агрессора во вражеской фашистской ********* РФ. А теперь надо по новой срочно восстанавливать свой мощный ядерный потенциал ( благо есть всё: тех - документация, технологии и тех -мощности, всё осталось). Чтобы была реальная возможность адекватно ответить на любые попытки захвата суверенных украинских территорий Крым , Донбасс....и др. любым врагом в том числе и обладающим ядерным оружием, путём нанесения мощных упреждающих ядерных ударов по территории лютого врага противника, чтобы он никогда не лез со своими оккупациями..
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03.06.2020 06:43 Ответить
Надежды дедушку питали.
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03.06.2020 07:21 Ответить
Нужно сделать и Нанести внезапный ядерный удар по Параши!!!
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03.06.2020 07:37 Ответить
Этонимы скажем дружно. 😁
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04.06.2020 13:32 Ответить
ДАЙТЕ МНЕ МИЛЛИАРД ДОЛЛАРОВ И Я ВЗОРВУ КРЕМЛЬ !) А ЛУЧШЕ ВЗОРВАТЬ ИХ ГАЗОВЫЕ ХАБЫ И ИХ НАРОД СДЕЛАЕТ С НИМИ ТО ЧТО НУЖНО !)
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03.06.2020 07:52 Ответить
У Росії назвали умови застосування ядерної зброї - Цензор.НЕТ 6333
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03.06.2020 07:54 Ответить
Я СЧИТАЮ, ЧТО СТРАНЫ С ЯДЕРНЫМ ОРУЖИЕМ - ВРАГИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА !!!
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03.06.2020 07:55 Ответить
НЕОБХОДИМО УБИВАТЬ ДАЖЕ ДЕТЕЙ ПРАВИТЕЛЕЙ ЭТИХ СТРАН !!!
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03.06.2020 07:57 Ответить
ЕСЛИ МИР НЕ УНИЧТОЖИТ РОССИЮ - РОССИЯ УНИЧТОЖИТ ВЕСЬ МИР !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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03.06.2020 08:00 Ответить
А я за мирное разрешение вопроса... ДАЙОШЬ БЕЗКРОВНЫЙ ПАРАД СУВЕРЕНИТЕТОВ НА ЯГЕЛЕЯДИИ или как получится, главное , шо без радионуклидов... Да здравствует индивидуальная думка каждой нации в нарабсее.
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03.06.2020 08:52 Ответить
Нема спокою ї#онутим...
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03.06.2020 09:20 Ответить
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