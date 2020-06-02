У Росії назвали умови застосування ядерної зброї

Президент РФ Володимир Путін підписав указ про "Засади державної політики Росії в області ядерного стримування", в якому визначено умови для застосування ядерної зброї. Документ опубліковано вперше.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Російська Федерація розглядає ядерну зброю виключно як засіб стримування, застосування якого є крайнім і вимушеним заходом, і вживає всіх необхідних зусиль для зменшення ядерної загрози і недопущення загострення міждержавних відносин, здатного спровокувати військові конфлікти, зокрема ядерні", - сказано в документі.

Умовами застосування Росією ядерної зброї названо:

надходження достовірної інформації про старт балістичних ракет, що атакують територію Росії або її союзників;

застосування противником по території країни і її союзників ядерної або іншої зброї масового ураження;

вплив противника на її критично важливі державні та військові об'єкти;

агресія із застосуванням звичайних озброєнь, яка загрожуватиме самому існуванню російської держави.

У документі сказано, що президент Росії може проінформувати військово-політичне керівництво інших країн і міжнародні організації про готовність застосувати ядерну зброю або таке рішення, а також про факт застосування ядерної зброї.

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