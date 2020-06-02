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Новини Агресія Росії проти України
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У Росії назвали умови застосування ядерної зброї

У Росії назвали умови застосування ядерної зброї

Президент РФ Володимир Путін підписав указ про "Засади державної політики Росії в області ядерного стримування", в якому визначено умови для застосування ядерної зброї. Документ опубліковано вперше.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Російська Федерація розглядає ядерну зброю виключно як засіб стримування, застосування якого є крайнім і вимушеним заходом, і вживає всіх необхідних зусиль для зменшення ядерної загрози і недопущення загострення міждержавних відносин, здатного спровокувати військові конфлікти, зокрема ядерні", - сказано в документі.

Умовами застосування Росією ядерної зброї названо:

  • надходження достовірної інформації про старт балістичних ракет, що атакують територію Росії або її союзників;
  • застосування противником по території країни і її союзників ядерної або іншої зброї масового ураження;
  • вплив противника на її критично важливі державні та військові об'єкти;
  • агресія із застосуванням звичайних озброєнь, яка загрожуватиме самому існуванню російської держави.

У документі сказано, що президент Росії може проінформувати військово-політичне керівництво інших країн і міжнародні організації про готовність застосувати ядерну зброю або таке рішення, а також про факт застосування ядерної зброї.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Протоієрей РПЦ Смирнов про освячення ядерної зброї: "Це чудовий винахід, завдяки йому Росія існує"

Автор: 

путін володимир (23764) росія (64946) ядерна зброя (1146)


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Топ коментарі
+63
прочтя эти условия, можно сделать вывод, что РФ надо лишить ядерного оружия, по всем 4-м условиям.. от греха подальше
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02.06.2020 21:34
+57
В России назвали условия применения ядерного оружия - Цензор.НЕТ 2852
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02.06.2020 21:34
+31
Той випадок, коли газовий шантаж не діє, а ціни на нафту не радують.
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02.06.2020 21:36
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У Росії назвали умови застосування ядерної зброї - Цензор.НЕТ 7242
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03.06.2020 00:33 Відповісти
условія прімінєнія..

та які там условія - якщо взлетить, буде прімінєніє - ото й усі УСЛОВІЯ.
але чи взлетить совкова вундервафля напевне навіть спецам що оті труби обслуговують невідомо.
тому й підписують папірчики, хмурять бровенята, грізно надувають щічки.
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03.06.2020 00:35 Відповісти
У Росії назвали умови застосування ядерної зброї - Цензор.НЕТ 3202
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03.06.2020 01:55 Відповісти
А можно узнать,кто на росии союзники?
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03.06.2020 02:59 Відповісти
У России только тогда союзники,когда чужие войска подходят вплотную к кремлю,когда жрать нечего,оружия нет,тогда США и Англия помогут и спасут,а одыбав они опять начнут гадить и угрожать и прежде всего США и Англии.Суть всей политики России загрызать свой народ нападать на слабых и моськой гавкать на сильных.
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03.06.2020 05:25 Відповісти
РУЗГИЙ НАРОТ ********
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03.06.2020 03:05 Відповісти
Нашёл Заяц пистолет с полной обоймой и идёт такой по лесу - "бах", "бах",
навстречу Волк, а Заяц ему: "Эй шнурок, если ты сейчас не съешь вот эту кучу гуано,
("бах", "бах", "клац" - нет патронов), то я её сам съем !"
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03.06.2020 03:50 Відповісти
Путин забыл, что его ракеты упадут на его же территории.
Даже если будут успешно запущены (что не далеко не факт).
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03.06.2020 03:53 Відповісти
Все это писанина на ничего незначащих бумажках! Ядерное орудие полностью в распоряжении москальского монарха-самодержца, пожтому когда ему в бошку стукнет его применить, тогда и применять (это реальное положение дел)!
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03.06.2020 04:50 Відповісти
парад,угрозы,имитация выборов и огромный сероводородные пузырь своей значимости.Вот сущность эпохи **********.
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03.06.2020 05:16 Відповісти
22 года назад Украина как непревзойдённый мировой лидер производства самых мощных в мире баллистических ядерных ракет, взяла и добровольно и необдуманно преступно отказалась от своего огромного ядерного арсенала, большего от того, что имели Великобритания, Франция, Китай вместе взятые, и получила гарантии (Будапештский меморандум). А теперь вражеская паРаша в которой к власти пришли фашисты )(уйла ведёт оккупационную войну против Украины ( Крым, Донбасс) Ну раз паРаша не выполняют подписанный меморандум, то тогда Украине срочно надо восстанавливать свой ядерный потенциал. Ещё 37 лет назад в городе Днепре Украина по зафиксированным рекордам книги Гиннесса, создали самую мощную по сей день в мире ядерную ракету. А 29 ноября 1979 года была принята на вооружение ракета «Сатана» - самая мощная и тяжелая ядерная бомба. Вес её составляет более 200 тонн, а длина - 35 метров. А вот уже после того как Украина сделала необдуманную ужасную ошибку и стала безъядерной державой, «Сатану» принял на вооружение наш лютый кровавый враг оккупант проклятая фашистская паРаша. И сейчас это смертельное украинское оружие находится у нашего лютого врага -агрессора во вражеской фашистской ********* РФ. А теперь надо по новой срочно восстанавливать свой мощный ядерный потенциал ( благо есть всё: тех - документация, технологии и тех -мощности, всё осталось). Чтобы была реальная возможность адекватно ответить на любые попытки захвата суверенных украинских территорий Крым , Донбасс....и др. любым врагом в том числе и обладающим ядерным оружием, путём нанесения мощных упреждающих ядерных ударов по территории лютого врага противника, чтобы он никогда не лез со своими оккупациями..
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03.06.2020 06:43 Відповісти
Надежды дедушку питали.
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03.06.2020 07:21 Відповісти
Нужно сделать и Нанести внезапный ядерный удар по Параши!!!
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03.06.2020 07:37 Відповісти
Этонимы скажем дружно. 😁
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04.06.2020 13:32 Відповісти
ДАЙТЕ МНЕ МИЛЛИАРД ДОЛЛАРОВ И Я ВЗОРВУ КРЕМЛЬ !) А ЛУЧШЕ ВЗОРВАТЬ ИХ ГАЗОВЫЕ ХАБЫ И ИХ НАРОД СДЕЛАЕТ С НИМИ ТО ЧТО НУЖНО !)
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03.06.2020 07:52 Відповісти
У Росії назвали умови застосування ядерної зброї - Цензор.НЕТ 6333
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03.06.2020 07:54 Відповісти
Я СЧИТАЮ, ЧТО СТРАНЫ С ЯДЕРНЫМ ОРУЖИЕМ - ВРАГИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА !!!
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03.06.2020 07:55 Відповісти
НЕОБХОДИМО УБИВАТЬ ДАЖЕ ДЕТЕЙ ПРАВИТЕЛЕЙ ЭТИХ СТРАН !!!
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03.06.2020 07:57 Відповісти
ЕСЛИ МИР НЕ УНИЧТОЖИТ РОССИЮ - РОССИЯ УНИЧТОЖИТ ВЕСЬ МИР !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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03.06.2020 08:00 Відповісти
А я за мирное разрешение вопроса... ДАЙОШЬ БЕЗКРОВНЫЙ ПАРАД СУВЕРЕНИТЕТОВ НА ЯГЕЛЕЯДИИ или как получится, главное , шо без радионуклидов... Да здравствует индивидуальная думка каждой нации в нарабсее.
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03.06.2020 08:52 Відповісти
Нема спокою ї#онутим...
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03.06.2020 09:20 Відповісти
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