У Росії назвали умови застосування ядерної зброї
Президент РФ Володимир Путін підписав указ про "Засади державної політики Росії в області ядерного стримування", в якому визначено умови для застосування ядерної зброї. Документ опубліковано вперше.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
"Російська Федерація розглядає ядерну зброю виключно як засіб стримування, застосування якого є крайнім і вимушеним заходом, і вживає всіх необхідних зусиль для зменшення ядерної загрози і недопущення загострення міждержавних відносин, здатного спровокувати військові конфлікти, зокрема ядерні", - сказано в документі.
Умовами застосування Росією ядерної зброї названо:
- надходження достовірної інформації про старт балістичних ракет, що атакують територію Росії або її союзників;
- застосування противником по території країни і її союзників ядерної або іншої зброї масового ураження;
- вплив противника на її критично важливі державні та військові об'єкти;
- агресія із застосуванням звичайних озброєнь, яка загрожуватиме самому існуванню російської держави.
У документі сказано, що президент Росії може проінформувати військово-політичне керівництво інших країн і міжнародні організації про готовність застосувати ядерну зброю або таке рішення, а також про факт застосування ядерної зброї.
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та які там условія - якщо взлетить, буде прімінєніє - ото й усі УСЛОВІЯ.
але чи взлетить совкова вундервафля напевне навіть спецам що оті труби обслуговують невідомо.
тому й підписують папірчики, хмурять бровенята, грізно надувають щічки.
навстречу Волк, а Заяц ему: "Эй шнурок, если ты сейчас не съешь вот эту кучу гуано,
("бах", "бах", "клац" - нет патронов), то я её сам съем !"
Даже если будут успешно запущены (что не далеко не факт).