За день в Раде собрали 47 голосов за отставку Авакова. ДОКУМЕНТ

Партия "Голос" начала сбор подписей за отставку главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова и уже собрала 47 голосов нардепов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует фото проекта постановления об увольнении Авакова с подписями депутатов, который опубликовал в Фейсбуке нардеп от "Голоса" Ярослав Юрчишин.

Он сообщил, что, кроме "Голоса", отставку Авакова поддержали несколько депутатов из Слуги народа.