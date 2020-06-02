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За день в Раде собрали 47 голосов за отставку Авакова. ДОКУМЕНТ

Партия "Голос" начала сбор подписей за отставку главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова и уже собрала 47 голосов нардепов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует фото проекта постановления об увольнении Авакова с подписями депутатов, который опубликовал в Фейсбуке нардеп от "Голоса" Ярослав Юрчишин.

За день в Раде собрали 47 голосов за отставку Авакова 01

Он сообщил, что, кроме "Голоса", отставку Авакова поддержали несколько депутатов из Слуги народа.

Автор: 

Аваков Арсен (3444) отставка (3150) Голос партия (499)


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Топ комментарии
+12
Нужно рубить зелёную гидру За день в Раде собрали 47 голосов за отставку Авакова - Цензор.НЕТ 9619
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02.06.2020 21:51
+9
Уже видно что ничего не получится, иначе бы набрали больше за целый день, даже ПЕС не даст за это голосов.
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02.06.2020 21:57
+9
Ага! Представляете, сколько у Авакова компромата на Петю? Притом - настоящего!
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02.06.2020 22:06
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А чого за відставку Авакова так збудився саме "голос Сороса"?
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02.06.2020 21:50 Ответить
Нужно рубить зелёную гидру За день в Раде собрали 47 голосов за отставку Авакова - Цензор.НЕТ 9619
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02.06.2020 21:51 Ответить
Малоросам так сильно не подобається Сорос ?))
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02.06.2020 21:55 Ответить
Глобаліст і шпєкулянт сорос, який зараз фінансує "протести" в США, не подобається всім притомним людям. А іще він не подобається бритам, чию фінансову систему це чмо намагалося підірвати в 90-х.
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03.06.2020 06:13 Ответить
Ти просто повторюєш тези кремлівської пропаганди. Ще скажи, що Сорос скупить всю українську землю та зробить українців рабами, завдяку принятому закону про ринок землі))
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03.06.2020 06:34 Ответить
Скупит, чи ні, чорт його знає, але що ТЕПЕР він з колегами таку можливість має, то це свинцева правда.
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03.06.2020 07:52 Ответить
Во во, нет бы патриоты возбудились и торговые партнеры. Видать только соросу в Украине черт не нравиться, да? 😷
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02.06.2020 21:58 Ответить
Та слуги же вроде соросята)
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02.06.2020 22:09 Ответить
Не дивись толю шарія та санька дубінского бо розум зрвсім втратиш.... сорос почне в ночі приходити
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02.06.2020 22:19 Ответить
Головне, шо порошенківським і коломойським все збс
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03.06.2020 01:44 Ответить
Порошенка з Гонтарєвою, Рожковою та ін. вже виведено з-під розслідувань по грабунку 105 хакнутих ними банків, а щодо Бені, то він згідно з щойно прийнятим ЗЕ+Пе законом має можливість отримати компенсацію з бюджету за відібраний Привабанк.
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03.06.2020 07:56 Ответить
і за шмарклін імпічмент проголосуйте там. Чи жерти дармовий пряник зі шмаркліних рученят дуже смачно???
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02.06.2020 21:51 Ответить
О а как же соя и вона?😮
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02.06.2020 21:55 Ответить
Ответ зашифрован в вопросе. Никак!)
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02.06.2020 22:27 Ответить
нет у вас методов против АваковаЗа день у Раді зібрали 47 голосів за відставку Авакова - Цензор.НЕТ 8861
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02.06.2020 21:56 Ответить
агонь,кафелек,какой кафелек)
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02.06.2020 22:47 Ответить
Уже видно что ничего не получится, иначе бы набрали больше за целый день, даже ПЕС не даст за это голосов.
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02.06.2020 21:57 Ответить
Потому что рука руку моет. Голос не зашкварен, он может. Остальные зашквареные - они не могут. Очевидно же
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02.06.2020 22:00 Ответить
а кого агент Московии Ермак назначит на место Авакова....?
это очевидно или нет...?
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02.06.2020 22:01 Ответить
А кого назначил эрмек? Неужто теперь эрмек министров назначает? Я думал президент? Вон пеця его назначал, затем Зеленский не?
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02.06.2020 22:10 Ответить
https://censor.net/user/395435 - у нас президент Ермак, а Клоун пишет видосики по заказу.....

Вы что, этого не знали...?
Читайте газеты....
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02.06.2020 22:12 Ответить
А ну если это говорит бот тогда да, верю верю
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02.06.2020 22:15 Ответить
Видно, что ты чучело запоребриковое. В Украине министров назначает (утверждает) и снимает ВР
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02.06.2020 22:45 Ответить
А ясно. Гончарук так себя утвердил, что сам ушел, а черта забыл. Да?😷
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02.06.2020 22:47 Ответить
Напомню так же, что Аваков с начал работать против Порошенко еще ДО ВЫБОРОВ в Парламент в 2014. Выступления ВВшников под АП 13 октября 2014 помните?
https://www.bbc.com/russian/international/2014/10/141013_ukraine_national_guards_protest?fbclid=***************************************-cMWMkE4VMn0Yz3mXhi27k https://www.bbc.com/…/141013_ukraine_national_guards_protest
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02.06.2020 22:13 Ответить
Помню. И вот бы пеця отомстил, ан нет, соя тупа слилась😮
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02.06.2020 22:17 Ответить
За день у Раді зібрали 47 голосів за відставку Авакова - Цензор.НЕТ 7851
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02.06.2020 22:21 Ответить
Ок, и почему тогда соя не хочет против черта?
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02.06.2020 22:25 Ответить
Тсс, здесь такие вопросы нельзя задавать..заплюють...
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02.06.2020 22:28 Ответить
Вони не хочуть грати на підтанцьовці у Єрмака.
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02.06.2020 22:31 Ответить
Я понял. Голос - огенты кремля - играют. А патриоты и торговые портнеры - нет😂
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02.06.2020 22:40 Ответить
ПНХ, бот зелений зі своєю хуцпою.
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03.06.2020 06:16 Ответить
Ну а шо. Вон тварь защищающую колорадов в 2014, назначили советником главы полиции Винничины. Ермак может пригласить с Рашки бывшего главу полиции Одессы Фучеджи, который смылся в Встающуюсколен. Ценный кадр, как по мне, и главное ведь что патриот Украины, как и сам Ермак))
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02.06.2020 22:11 Ответить
Такого ж агєнта, як і сам. Тому Авакова наразі чіпати не можна. Тільки тоді, коли буде патріотична влада.
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03.06.2020 06:15 Ответить
А смьісл ЕС помогать зеленским? У ЕС не достаточно голосов для принятия такого решения, пусть слуги своим монобольшинством разгребают свои же прокольі.
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02.06.2020 23:45 Ответить
Они хотят уволить сразу всех министров, но на это СН конечно не пойдут.
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02.06.2020 22:09 Ответить
Непростое это дело, это один из главных спонсоров проекта "Зепрезидент"
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02.06.2020 22:00 Ответить
Уже подписи некуда ставить.
За день у Раді зібрали 47 голосів за відставку Авакова - Цензор.НЕТ 8728
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02.06.2020 22:00 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006981015136&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDHoHfgrVA7bqWhR8a55wMMDOOISFfgGN3ZI9LCBGiSPh5cXzT4PLDH_iJlRTyu3Pv2SX6u9P34EG7o&hc_ref=ARQK_Ge079emxMfKUNardThM7uZ7p4GKh3EzF0Vr7YeufrJ3m8Trt7Wzql9W1l342vk&fref=nf Светлана Самборска
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2743041702605170&id=100006981015136 4 год ·

Движуха с отставкой Авакова - это шоу Ермака. Я крайне скептически отношусь к намекам, что Ермак это делает с подачи Кремля (чем Аваков мешает Кремлю?). Но то, что это - игра Ермака, нет сомнений. И зачем бы ему это делать с чужой подачи, если этот кусок - бюджет МВД - и сам по себе чрезвычайно привлекателен. А уж сколько должностей можно будет продать - уууу.
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02.06.2020 22:03 Ответить
Аваков мешает Кремлю...., и Аваков сильно помешал в 2014-ом, когда раздал оружие добрбатам....
и еще...
https://youtu.be/vBvj8pMEI3U
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02.06.2020 22:06 Ответить
Відосікі не дивлюсь.
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02.06.2020 22:10 Ответить
это видосик короткий....
осилишь...
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02.06.2020 22:15 Ответить
Кто там у черта : дейдей, кива, голубан. Это те кто сразу на ум пришло. Одни патриоты ☝
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02.06.2020 22:18 Ответить
Аваков мешает цивилизации и правам человека
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03.06.2020 01:45 Ответить
О Голос - огенты кремля?😮 бгг
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02.06.2020 22:11 Ответить
Кстати, а там есть хоть одна подпись от партии евро солидарность?
На выборах аваков топил против порошенко от всей "души".
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02.06.2020 22:03 Ответить
Ага! Представляете, сколько у Авакова компромата на Петю? Притом - настоящего!
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02.06.2020 22:06 Ответить
Як би був, то давно б виклав.
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02.06.2020 22:07 Ответить
Там если есть компромат то взаимный.
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02.06.2020 22:08 Ответить
ну так приберут аваку он и сдаст своего мыролюбного подельника.
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02.06.2020 22:11 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006981015136&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDHoHfgrVA7bqWhR8a55wMMDOOISFfgGN3ZI9LCBGiSPh5cXzT4PLDH_iJlRTyu3Pv2SX6u9P34EG7o&hc_ref=ARQK_Ge079emxMfKUNardThM7uZ7p4GKh3EzF0Vr7YeufrJ3m8Trt7Wzql9W1l342vk&fref=nf#

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006981015136&fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARAbcZaH_f1iXQt5f4jrv9t2XZQoarXFZ2Xv6wc1P-q1QYrJe-xgXm77cyulmRCvE688cxlZSO4iLKS7
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006981015136&fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARAbcZaH_f1iXQt5f4jrv9t2XZQoarXFZ2Xv6wc1P-q1QYrJe-xgXm77cyulmRCvE688cxlZSO4iLKS7

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006981015136&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDqViiLkdxsRBHO48zh4QoMX8xHrzUwlbco6_Ks5laiEMQqmAgv1QU-j34c3VLVxlAWsZV5y6WzaKGA&hc_ref=ARR5_KAHbhy0QnAqkZB2qhApAMhwBi-dbUTfITHBAErqxMJHM1GmWayShXFJNhE_O4g&fref=nf Светлана Самборска
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2742939452615395&set=a.1495947603981259&type=3 6 год ·

Читаю у симпатиков Голоса, что, оказывается, Аваков в кресле - это из-за Порошенко. Хехе. Какая прелесть. Ребятки, вы не забыли, что Порошенко уже не президент? А Аваков - министр голосами зеленых, которых в том числе вы привели к власти под соусом абынеПорошенко и хуженебужет?
Напомню так же еще пару моментов.
Аваков давний партнер Коломойского. И не только Аваков. Отодрать хобот Коломойского от бюджета удалось ТОЛЬКО ПОСЛЕ ТОГО, как Яценюк перестал быть премьером. Каковой факт предпочитают не замечать любители прекрасной партии Народный Фронт.

Напомню так же, что Аваков с начал работать против Порошенко еще ДО ВЫБОРОВ в Парламент в 2014. Выступления ВВшников под АП 13 октября 2014 помните?
https://www.bbc.com/russian/international/2014/10/141013_ukraine_national_guards_protest?fbclid=***************************************-cMWMkE4VMn0Yz3mXhi27k https://www.bbc.com/…/141013_ukraine_national_guards_protest
Интересный такой протест. За две недели до выборов. На Банковой, а не под родным министерством. И пришли они туда в сопровождении полиции. Совсем как на маршах других аваковских мальчиков - (наци)анальных дружин имени Коротких из Российского национально единства. Тех самых аваковских мальчиков, что за две недели до других выборов - выборов Президента 2019 - устраивали "протесты" со свинками (но почему-то без собачек).
Или другой эпизод - штурм Генштаба, организованный Семенченко 28 августа 2014. За что 1 сентября Семенченко получил от Авакова награду - http://argumentua.com/novosti/yatsenyuk-i-avakov-v-dnepropetrovskoi-bolnitse-nagradili-semena-semenchenko-i-vladimira-para?fbclid=************************************************************* http://argumentua.com/…/yatsenyuk-i-avakov-v-dnepropetrovsk… Не за это? А за что? Неужели Аваков наградил Семенченко за организа
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02.06.2020 22:14 Ответить
Соя простой вопрос. Почему соя не голосует против черта?
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02.06.2020 22:27 Ответить
Овощь, простой ответ: тому що вони не хочуть брати участь у шоу Єрмака.
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02.06.2020 22:40 Ответить
Серишь ты знатно, но портки не забывай снимать
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02.06.2020 22:50 Ответить
Вони не хочуть грати на підтанцьовці у Єрмака.
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02.06.2020 22:06 Ответить
Давно пора!
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02.06.2020 22:06 Ответить
За день у Раді зібрали 47 голосів за відставку Авакова - Цензор.НЕТ 3535
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02.06.2020 22:13 Ответить
В правовой стране министр МВД после такого зашквара , шо прямо в райотделении насилуют женщин , САМ БЫ НАПИСАЛ В ОТСТАВКУ
НО Аваков корону на голову прикрепил и потому до него не доходит
Говорят что и Берия насиловал женщин и его сотрудники
ВРЕМЕНА СТАЛИНА ВРОДЕ ПРОШЛИ ???
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02.06.2020 22:13 Ответить
Берия любил принуждать жен подчиненных. Типа не насиловал. Так надо было, для строительства развитого социализма. И страшно было отказать.
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02.06.2020 22:32 Ответить
В нормальной стране нормальный министр сам бы ушел и в будущем имел бы еще перспективу как во власти так и в политике.
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02.06.2020 22:13 Ответить
Арсен Борисыч поднимай нацкорпус!
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02.06.2020 22:19 Ответить
Сорри но это белый шум..Голосов на отставку не будет пока не дадут команду одновременно Ермак и Коломой...Петя не даст..А с Ахметкой дядя Арсен договорился
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02.06.2020 22:21 Ответить
Смотрите как бы Аваков не уволил Зеленского....
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02.06.2020 22:30 Ответить
Позорище . всем партиям - лидерам и членам , кто не ставит свои подписи . Вот что нужно знать о наших гандонах .
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02.06.2020 22:43 Ответить
Да уж, все о ваших лахтинских гандонах в курсе.
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02.06.2020 23:07 Ответить
кремлевские сектанты . с вами все ясно .тогда не войте за Дугарь . Антоненко и Кузьменко .
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02.06.2020 23:11 Ответить
А скільки потрібно цих голосів?
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02.06.2020 22:55 Ответить
чем больше тем лучше , что бы пот ом видеть перспективы по голосованию . Но это все ,что нужно знать по ЕС и БЮТ. которые типа оппозиционеры .Ряюошапка, Гончарук и тд легко , а убийцу . мафиози . педофила -нельзя .
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02.06.2020 23:09 Ответить
...А щодо відставки ОДНОГО міністра, достатньо підпису ОДНОГО депутата, щоби зареєструвати постанову по Авакову.
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02.06.2020 23:19 Ответить
Кремлеботская партия ЕС отказалась собирать подписи за отставку бандита из Солцевской групировки РФ Авакова, это все что нужно знать о парашенко
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02.06.2020 22:56 Ответить
Чувак, ну до Геббельса тобі як до Альдебарана раком.
А так, рівень Шарія...
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02.06.2020 23:04 Ответить
https://youtu.be/JvV_ujjrlEA
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02.06.2020 23:15 Ответить
Зебил, зачем вам голоса ЕС, у слуг ведь есть своих около 250 голосов? Сколько слуг поставлило подпись на єтой бумажке?
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03.06.2020 00:02 Ответить
альтруистов среди зепутантов оказалось всего 47......... ???
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02.06.2020 23:05 Ответить
Меньше. 47 - подписи голоса (где-то 20)
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03.06.2020 00:05 Ответить
За день у Раді зібрали 47 голосів за відставку Авакова - Цензор.НЕТ 3905
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02.06.2020 23:09 Ответить
Сабаков чорт дырявый
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02.06.2020 23:31 Ответить
За один всего лишь год мы добрались в 90 -стые, что будет ещё через год страшно подумать. Мда! Очередной раз поздравляю ,,зрителя 95-ти сватов у одного учителя,, и любителей халявы с их выбором.
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03.06.2020 01:44 Ответить
Аваков мешает Кремлю с момента выставления гопников из Харьковской Рады. Плюс его роль в организации сопротивления в войне. Плюс его роль в Париже на переговорах с Путиным. Плюс это министр, которому удались реформы. Остальные были упырями. Да, был еще Луценко, но Луценко был один и речь о реформах не шла вообще.
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03.06.2020 04:09 Ответить
НАПРАСНО стараетесь, Аваков врос всеми частями тела в кресло, А Геращенко кресло привентил к полу саморезами.
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03.06.2020 09:50 Ответить
А потрібно 150. ПЄСики відмовилися підписувати і Юлька кажуть також. Всі бояться що, в коаліції не вистачить коал і доведеться йти на дострокові.
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03.06.2020 10:26 Ответить
Радость!
Радость-то какая!
Вот только на замену у вас КТО?
Или всё равно кто, лишь бы не Аваков? Не накушались?
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03.06.2020 10:44 Ответить
 
 