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Сначала отправляем в отставку Авакова, а потом - правительство, - нардеп "Голоса" Юрчишин

Сначала отправляем в отставку Авакова, а потом - правительство, - нардеп

Фракция "Голос" согласна поддержать отставку Кабмина, но только после отдельного голосования за отставку главі МВД Арсена Авакова.

Об этом написал в фейсбуке нардеп "Голоса" Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.

Юрчишин, в частности, развеял три мифа об отставке Авакова.

"Миф первый. Верховная Рада не может отправить в отставку отдельного министра. Может. Фотодоказательство в приложении. Первое основание - его собственное желание, последнее - инициатива ВРУ", - отметил он.

Сначала отправляем в отставку Авакова, а потом - правительство, - нардеп Голоса Юрчишин 01

Читайте также: Отставка одного Авакова ничего не изменит, фракция "ЕС" инициирует сбор подписей об отставке всего правительства, - Геращенко

"Миф второй. Постановление не нужно подписывать большим количеством депутатов, достаточно и одного. Нет, потому что 300 лучше 226, так же как и 150 лучше 1. Потому что это политическая позиция каждого депутата: подписал, значит проголосуешь за. Все остальные отговорки", - добавил Юрчишин.

На третий миф о том, что легче отправить в отставку все правительство, и тогда Аваков точно уйдет, нардеп заявил: "Правительство при Авакове отставляли уже 4 раза. А его нет. При этом для отставки правительства действительно нужно 150 подписей. Будут ли они в зале - увидим. Но терять время нет смысла: вечером Авакова, а утром правительство".

Ранее сообщалось, что фракция "Голос" призывает нардепов "Слуги народа" подписать проект постановления об отставке министра внутренних дел Авакова. А также об отставке министра здравоохранения Степанова.

В "Европейской солидарности" в ответ на данную инициативу заявили, что не принимают участие в сборах подписей об отставке отдельных министров, поскольку это не имеет смысла. Фракция инициирует сбор подписей об отставке всего правительства

Сначала отправляем в отставку Авакова, а потом - правительство, - нардеп Голоса Юрчишин 02

Аваков Арсен (3444) отставка (3150) Юрчишин Ярослав (158)


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Топ комментарии
+21
Майдан - лучшее что было в истории Украины - *************
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02.06.2020 17:53
+10
Ну чэснэ слово, ну як діты
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02.06.2020 17:31
+10
Садомазо это тебе на паРашу, там все уже 20 лет радостно и "стабильно" на бутылке сидят, боярам челобитную бьют и на царя молятся.
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02.06.2020 18:27
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Правила форума Совет форумчан
Ну чэснэ слово, ну як діты
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02.06.2020 17:31 Ответить
если отправить партию Голос в отставку, то обратно уже не хватит голосов
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02.06.2020 17:43 Ответить
от смены ЗЕльоных правительств у меня начинает рябить в глазах и кружится голова
побойтесь Бога и пожалейте нас !
не нужно так "турбинить" !!!!
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02.06.2020 17:49 Ответить
А де співає Вакарчук?
Часом не на якомусь корпоратииві Бульбашенка?
Борця з «майдаунами», як він недавно себе спозіонував...
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02.06.2020 17:51 Ответить
і вже є ким замінити?...а то рік тому президент розпустив верховну раду і, бачиш, ким замінив... такими, як сам
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02.06.2020 17:52 Ответить
Спочатку відправляємо у відставку Авакова, а потім - уряд, - нардеп "Голосу" Юрчишин - Цензор.НЕТ 438
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02.06.2020 21:14 Ответить
ві про шухріча забилі..!

...У Комітеті свободи слова залишилося чотири народні депутати:
Нестор Шуфрич (голова), Євгеній Брагар («Слуга народу»), Сергій Швець («Слуга народу») та Тетяна Циба («Слуга народу»).
«Детектор медіа» очікує на коментар від членів Комітету стосовно того, чи проводитимуться засідання в такому куцому складі.
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02.06.2020 17:31 Ответить
Сначала отправляем в отставку Верховную раду - так правильнее.
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02.06.2020 17:31 Ответить
Сначала правительство, потом импичмент, а потом может Юля разрешит ему остаться.. всем понятно??
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02.06.2020 17:33 Ответить
В натуре, мудрый чувак!
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02.06.2020 17:33 Ответить
Ава попав!
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02.06.2020 17:33 Ответить
Цензор давно должен завести тотализатор - чтобы народ, комментирующий новости, мог делать ставки. Например: "уберут Авакова или нет". Примут закон или нет... Это бы приносило цензору намного больше прибыли, чем опостылевшая всем реклама.
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02.06.2020 17:33 Ответить
Зеленский итак меняет правительства как перчатки. А для Авакова у вас кишка тонка.
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02.06.2020 17:34 Ответить
вот именно!! еще никому не удавалось)) все жить хотят))
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02.06.2020 17:35 Ответить
ну-ну...посмотрим))
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02.06.2020 17:34 Ответить
"Когда правительство опасается своих граждан - это свобода, когда граждане боятся своего правительства - это тирания."
Т. Джефферсон.

Наше государство - враг народа. Это просто факт.
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02.06.2020 17:34 Ответить
А Майдан?
Может всех сразу поменяем?
Чего мелочиться?
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02.06.2020 17:35 Ответить
конечно. давно уже не было)) это - единственное, что умеет наш народ
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02.06.2020 17:36 Ответить
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02.06.2020 17:38 Ответить
Нажаль це єдиний дієвий засіб впливу українців на буцімто українську владу !!!)))
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02.06.2020 17:44 Ответить
Ну а толку? После Майданов к сожалению к власти приходят такие же, как их предшественники.
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02.06.2020 18:19 Ответить
ну, понятно, ти, прокасапний, хотів би собі *****.
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02.06.2020 18:28 Ответить
И на основании чего ты сделало такие выводы? Просто высраться захотелось? У тебя получилось.
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02.06.2020 18:39 Ответить
як поміняли уряд Гончарука?
можна
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02.06.2020 17:37 Ответить
Причем тут Майдан??? В прошлом году итак поменяли "всех сразу", но на тупых дегенератов. А кого еще могло быдло73 выбрать, кроме как себе подобное дерьмо! Пусть помайданит теперь оно.
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02.06.2020 17:39 Ответить
Майдан - лучшее что было в истории Украины - *************
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02.06.2020 17:53 Ответить
Садомазо?
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02.06.2020 18:02 Ответить
Садомазо это тебе на паРашу, там все уже 20 лет радостно и "стабильно" на бутылке сидят, боярам челобитную бьют и на царя молятся.
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02.06.2020 18:27 Ответить
В том и дело, что порохоботы, когда захотят, тогда и будет, сменят эту пархатую мразь за 5 сек. А сегодня быдло73 еще должно насладиться своим выбором, что бы аж сопли из ушей. Быдло дальше кухни никогда и никуда. .
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02.06.2020 17:58 Ответить
Ещё не захотели?
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02.06.2020 18:00 Ответить
Спроси по адресу.
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02.06.2020 18:08 Ответить
а зюзя слухає та думає: "только би нє прєзідєнта, только би нє прєзідєнта!"
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02.06.2020 17:35 Ответить
Вольф Месстный?
Чтение мыслей на расстоянии?
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02.06.2020 17:39 Ответить
зюзефіл місцевий?
засерання форумного простору на відстані?
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02.06.2020 17:42 Ответить
Самокритично.
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02.06.2020 17:44 Ответить
втрачаєш зв'язок з реальністю?
наркоман?
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02.06.2020 17:46 Ответить
Никаких отставок 👎
Суд, приговор, 100 лет без права амнистии 👍
Впрочем єтого ублюдка лучше зажарить
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02.06.2020 17:38 Ответить
Подумаешь, картины русских художников сам у себя на Вирджинских оффшорах купил...
Разве за это сжигают?
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02.06.2020 17:41 Ответить
Сначала отправляем в отставку Авакова, а потом - правительство, - нардеп "Голоса" Юрчишин - Цензор.НЕТ 5648
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02.06.2020 17:40 Ответить
Скоты.
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02.06.2020 17:46 Ответить
ШОООО?!!!!!
Ща Аваков Бубочке позвонит и тот с двумя шмайсерами в Верховную Раду прибежит!!!
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02.06.2020 17:41 Ответить
вы будите смеяться, но этот Чел прав....
на отставке Авакова настаивает Кремль....

https://twitter.com/vsi_na_meydan
https://twitter.com/vsi_na_meydan

Спочатку відправляємо у відставку Авакова, а потім - уряд, - нардеп "Голосу" Юрчишин - Цензор.НЕТ 6660 м(ихалич)

@vsi_na_meydan

·https://twitter.com/vsi_na_meydan/status/1267808092781068290 1 ч

бидло вже прогнало "поганого" Порошенка, тепер хоче прогнати "поганого" Авакова
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02.06.2020 17:43 Ответить
..Особливо це ...
..https://twitter.com/vsi_na_meydan м(ихалич)@vsi_na_meydan ..
..
. кому може бути вигідна відставка патріота, державника, майданівця та творця добровольчих батальйонів? а вигідна вона лише москві та її агентам, які розповідають нам про "поганого" Авакова та провал реформи МВС!
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02.06.2020 17:48 Ответить
там стеб в вперемежку с правдой....
вот , почитай...
https://censor.net/blogs/3199371/vdstavka_avakova
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02.06.2020 17:54 Ответить
Сбитые лётчики и хромые утки соревнуются в пустословии.
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02.06.2020 17:44 Ответить
Спочатку відправляємо у відставку Авакова, а потім - уряд, - нардеп "Голосу" Юрчишин - Цензор.НЕТ 6411

...
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02.06.2020 17:44 Ответить
війну з Англією забули
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02.06.2020 17:48 Ответить
ну тут два варіанта... або то не кожен день (а по вихідних)...або то іде як подвиг ? ))))
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02.06.2020 17:51 Ответить
Политические разборки и не более.
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02.06.2020 17:45 Ответить
Дырку от бублика , а не ШарапоСпочатку відправляємо у відставку Авакова, а потім - уряд, - нардеп "Голосу" Юрчишин - Цензор.НЕТ 774ва
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02.06.2020 17:46 Ответить
кацапський мем?
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02.06.2020 17:49 Ответить
Утопят ли непотопляемый шесть лет "Титаник Аваков"?
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02.06.2020 17:48 Ответить
По моему он наркоман
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02.06.2020 17:51 Ответить
я вам тут "ингредиентов" принёс, будете на хлебушек мазать
Спочатку відправляємо у відставку Авакова, а потім - уряд, - нардеп "Голосу" Юрчишин - Цензор.НЕТ 7753
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02.06.2020 17:53 Ответить
штопаний подався у капітани Очевидність?
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02.06.2020 17:54 Ответить
дуже хочеться виділитись,а там і вибори
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02.06.2020 17:53 Ответить
Пинчук одобряет это отголосок Голоса, в понедельник на свободе слова у Пинчука были признаки офигительного разочарования зелёными ...
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02.06.2020 18:02 Ответить
Очень смешно, 2 фракции по 20 тел в каждой пытаются там что-то порешать.))
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02.06.2020 18:10 Ответить
Галантерейщик и кардинал - это сила.
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02.06.2020 18:24 Ответить
А шли бы вы все нах , стройными колонами .
И уряд , и тадепуты , и судьи с прокурорами , и Аваков ...
Дайте нам пожить по-человечески !
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02.06.2020 18:14 Ответить
Да , и отдельно - Кобелев с транспорантом "Моя мама голодуе" ...
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02.06.2020 18:16 Ответить
у славкового придурка голос прорізався, отакої!
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02.06.2020 18:24 Ответить
Мечты, мечты, где ваша сладость? Мечты ушли, осталась гадость.
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02.06.2020 18:29 Ответить
Аваков-Шмаваков - какая нафиг разница, в стране тупо отсутствует власть, кучка пацанов в ОП это просто клоунада, не сомневался что будет приблизительно так
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02.06.2020 19:00 Ответить
Спочатку відправляємо у відставку Авакова, а потім - уряд, - нардеп "Голосу" Юрчишин - Цензор.НЕТ 6524
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02.06.2020 19:05 Ответить
Спочатку відправляємо у відставку Авакова, а потім - уряд, - нардеп "Голосу" Юрчишин - Цензор.НЕТ 1810
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02.06.2020 19:07 Ответить
Добавь, Дэ Пэтро, нэма Пэтра.
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02.06.2020 20:20 Ответить
Сцытесь Петра? Это хорошо.
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02.06.2020 21:13 Ответить
Шлавік уєхал в Рейк'явік.
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03.06.2020 06:30 Ответить
Если неожиданно все таки произойдет такой нежданчик как отставка Авакова ( в чем я очень сомневаюсь), то только в случае если его назначат на должность вице премьера всего силового блока. ( все таки до назначения его премьером, Зеля еще не созрел) И будет " типа" сняли..
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02.06.2020 19:39 Ответить
Игзперд шоли.
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02.06.2020 19:52 Ответить
Шо то сильно разогнались. Лучше Голос разогнать, на следующих выборах и 1% не наберёте, деятели
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02.06.2020 19:44 Ответить
Помилка в слові "Голос", правильно - "Слуг неНароду".
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02.06.2020 21:22 Ответить
Ну поменяете вы шило на мыло. И шо?

Менять надо не мебель, а лядей.
Т.е. сначала надо свергнуть и уничтожить ЗЕ с его партией колаборантов и Коломоем, а потом уже разбираться с чиновниками.
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02.06.2020 21:12 Ответить
Да уж, на цензор.да и не такое увидишь. Соевые боты черта защищают 😮
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03.06.2020 06:30 Ответить
голос? какой голос? они не смогли стать даже шепотом.
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03.06.2020 08:32 Ответить
А ПОТОМ ЮРЧИШКИН ПРЕЗИДЕНТ )))))))))))))))))))))
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03.06.2020 08:48 Ответить
Ви для початку зберіть підписи. Ніхто голосувати не буде тому що, при голосуванні за нового міністра виявиться що в коаліції не вистачає коал. А це, сигнал на розпуск Ради. Ніхто на таке не піде.
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03.06.2020 09:36 Ответить
 
 