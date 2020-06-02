Сначала отправляем в отставку Авакова, а потом - правительство, - нардеп "Голоса" Юрчишин

Фракция "Голос" согласна поддержать отставку Кабмина, но только после отдельного голосования за отставку главі МВД Арсена Авакова.

Об этом написал в фейсбуке нардеп "Голоса" Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.

Юрчишин, в частности, развеял три мифа об отставке Авакова.

"Миф первый. Верховная Рада не может отправить в отставку отдельного министра. Может. Фотодоказательство в приложении. Первое основание - его собственное желание, последнее - инициатива ВРУ", - отметил он.

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"Миф второй. Постановление не нужно подписывать большим количеством депутатов, достаточно и одного. Нет, потому что 300 лучше 226, так же как и 150 лучше 1. Потому что это политическая позиция каждого депутата: подписал, значит проголосуешь за. Все остальные отговорки", - добавил Юрчишин.

На третий миф о том, что легче отправить в отставку все правительство, и тогда Аваков точно уйдет, нардеп заявил: "Правительство при Авакове отставляли уже 4 раза. А его нет. При этом для отставки правительства действительно нужно 150 подписей. Будут ли они в зале - увидим. Но терять время нет смысла: вечером Авакова, а утром правительство".

Ранее сообщалось, что фракция "Голос" призывает нардепов "Слуги народа" подписать проект постановления об отставке министра внутренних дел Авакова. А также об отставке министра здравоохранения Степанова.

В "Европейской солидарности" в ответ на данную инициативу заявили, что не принимают участие в сборах подписей об отставке отдельных министров, поскольку это не имеет смысла. Фракция инициирует сбор подписей об отставке всего правительства