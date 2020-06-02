Сначала отправляем в отставку Авакова, а потом - правительство, - нардеп "Голоса" Юрчишин
Фракция "Голос" согласна поддержать отставку Кабмина, но только после отдельного голосования за отставку главі МВД Арсена Авакова.
Об этом написал в фейсбуке нардеп "Голоса" Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.
Юрчишин, в частности, развеял три мифа об отставке Авакова.
"Миф первый. Верховная Рада не может отправить в отставку отдельного министра. Может. Фотодоказательство в приложении. Первое основание - его собственное желание, последнее - инициатива ВРУ", - отметил он.
"Миф второй. Постановление не нужно подписывать большим количеством депутатов, достаточно и одного. Нет, потому что 300 лучше 226, так же как и 150 лучше 1. Потому что это политическая позиция каждого депутата: подписал, значит проголосуешь за. Все остальные отговорки", - добавил Юрчишин.
На третий миф о том, что легче отправить в отставку все правительство, и тогда Аваков точно уйдет, нардеп заявил: "Правительство при Авакове отставляли уже 4 раза. А его нет. При этом для отставки правительства действительно нужно 150 подписей. Будут ли они в зале - увидим. Но терять время нет смысла: вечером Авакова, а утром правительство".
Ранее сообщалось, что фракция "Голос" призывает нардепов "Слуги народа" подписать проект постановления об отставке министра внутренних дел Авакова. А также об отставке министра здравоохранения Степанова.
В "Европейской солидарности" в ответ на данную инициативу заявили, что не принимают участие в сборах подписей об отставке отдельных министров, поскольку это не имеет смысла. Фракция инициирует сбор подписей об отставке всего правительства
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побойтесь Бога и пожалейте нас !
не нужно так "турбинить" !!!!
Часом не на якомусь корпоратииві Бульбашенка?
Борця з «майдаунами», як він недавно себе спозіонував...
...У Комітеті свободи слова залишилося чотири народні депутати:
Нестор Шуфрич (голова), Євгеній Брагар («Слуга народу»), Сергій Швець («Слуга народу») та Тетяна Циба («Слуга народу»).
«Детектор медіа» очікує на коментар від членів Комітету стосовно того, чи проводитимуться засідання в такому куцому складі.
Т. Джефферсон.
Наше государство - враг народа. Это просто факт.
Может всех сразу поменяем?
Чего мелочиться?
можна
Чтение мыслей на расстоянии?
засерання форумного простору на відстані?
наркоман?
Суд, приговор, 100 лет без права амнистии 👍
Впрочем єтого ублюдка лучше зажарить
Разве за это сжигают?
Ща Аваков Бубочке позвонит и тот с двумя шмайсерами в Верховную Раду прибежит!!!
на отставке Авакова настаивает Кремль....
https://twitter.com/vsi_na_meydan
https://twitter.com/vsi_na_meydan
м(ихалич)
@vsi_na_meydan
·https://twitter.com/vsi_na_meydan/status/1267808092781068290 1 ч
бидло вже прогнало "поганого" Порошенка, тепер хоче прогнати "поганого" Авакова
..https://twitter.com/vsi_na_meydan м(ихалич)@vsi_na_meydan ..
..
. кому може бути вигідна відставка патріота, державника, майданівця та творця добровольчих батальйонів? а вигідна вона лише москві та її агентам, які розповідають нам про "поганого" Авакова та провал реформи МВС!
вот , почитай...
https://censor.net/blogs/3199371/vdstavka_avakova
...
И уряд , и тадепуты , и судьи с прокурорами , и Аваков ...
Дайте нам пожить по-человечески !
Менять надо не мебель, а лядей.
Т.е. сначала надо свергнуть и уничтожить ЗЕ с его партией колаборантов и Коломоем, а потом уже разбираться с чиновниками.