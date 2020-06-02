Спочатку відправляємо у відставку Авакова, а потім - уряд, - нардеп "Голосу" Юрчишин
Фракція "Голос" згодна підтримати відставку Кабміну, але тільки після окремого голосування за відставку глави МВС Арсена Авакова.
Про це написав у фейсбуці нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ.
Юрчишин, зокрема, розвіяв три міфи про відставку Авакова.
"Міф перший. Верховна рада не може відправити у відставку окремого міністра. Може. Фотодоказ в додатку. Перша підстава - його власне бажання, остання - ініціатива ВРУ", - зазначив він.
"Міф другий. Постанову не варто підписувати великою кількістю депутатів, достатньо і одного. Ні, бо 300 краще ніж 226, так само як і 150 краще ніж 1. Бо це політична позиція кожного депутата: підписав, отже, проголосуєш за. Все решта відмовки" , - додав Юрчишин.
На третій міф про те, що легше відправити у відставку весь уряд, і тоді Аваков точно піде, нардеп заявив: "Уряд за Авакова відставляли вже 4 рази. А його ні. При цьому відставка уряду справді потребує 150 підписів. Чи вони будуть у залі - побачимо. Але втрачати час немає змісту: ввечері Авакова, а зранку уряд".
Раніше повідомлялося, що фракція "Голос" закликає нардепів "Слуги народу" підписати проєкт постанови про відставку міністра внутрішніх справ Авакова. А також про відставку міністра охорони здоров'я Степанова.
У "Європейської Солідарності" у відповідь на цю ініціативу заявили, що не беруть участі в зборі підписів про відставку окремих міністрів, оскільки це не має сенсу. Фракція ініціює збір підписів про відставку всього уряду
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побойтесь Бога и пожалейте нас !
не нужно так "турбинить" !!!!
Часом не на якомусь корпоратииві Бульбашенка?
Борця з «майдаунами», як він недавно себе спозіонував...
...У Комітеті свободи слова залишилося чотири народні депутати:
Нестор Шуфрич (голова), Євгеній Брагар («Слуга народу»), Сергій Швець («Слуга народу») та Тетяна Циба («Слуга народу»).
«Детектор медіа» очікує на коментар від членів Комітету стосовно того, чи проводитимуться засідання в такому куцому складі.
Т. Джефферсон.
Наше государство - враг народа. Это просто факт.
Может всех сразу поменяем?
Чего мелочиться?
можна
Чтение мыслей на расстоянии?
засерання форумного простору на відстані?
наркоман?
Суд, приговор, 100 лет без права амнистии 👍
Впрочем єтого ублюдка лучше зажарить
Разве за это сжигают?
Ща Аваков Бубочке позвонит и тот с двумя шмайсерами в Верховную Раду прибежит!!!
на отставке Авакова настаивает Кремль....
https://twitter.com/vsi_na_meydan
https://twitter.com/vsi_na_meydan
м(ихалич)
@vsi_na_meydan
·https://twitter.com/vsi_na_meydan/status/1267808092781068290 1 ч
бидло вже прогнало "поганого" Порошенка, тепер хоче прогнати "поганого" Авакова
..https://twitter.com/vsi_na_meydan м(ихалич)@vsi_na_meydan ..
..
. кому може бути вигідна відставка патріота, державника, майданівця та творця добровольчих батальйонів? а вигідна вона лише москві та її агентам, які розповідають нам про "поганого" Авакова та провал реформи МВС!
вот , почитай...
https://censor.net/blogs/3199371/vdstavka_avakova
...
И уряд , и тадепуты , и судьи с прокурорами , и Аваков ...
Дайте нам пожить по-человечески !
Менять надо не мебель, а лядей.
Т.е. сначала надо свергнуть и уничтожить ЗЕ с его партией колаборантов и Коломоем, а потом уже разбираться с чиновниками.