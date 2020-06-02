УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9806 відвідувачів онлайн
Новини
8 403 81

Спочатку відправляємо у відставку Авакова, а потім - уряд, - нардеп "Голосу" Юрчишин

Спочатку відправляємо у відставку Авакова, а потім - уряд, - нардеп

Фракція "Голос" згодна підтримати відставку Кабміну, але тільки після окремого голосування за відставку глави МВС Арсена Авакова.

Про це написав у фейсбуці нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ.

Юрчишин, зокрема, розвіяв три міфи про відставку Авакова.

"Міф перший. Верховна рада не може відправити у відставку окремого міністра. Може. Фотодоказ в додатку. Перша підстава - його власне бажання, остання - ініціатива ВРУ", - зазначив він.

Спочатку відправляємо у відставку Авакова, а потім - уряд, - нардеп Голосу Юрчишин 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відставка лише Авакова нічого не змінить, фракція "ЄС" ініціює збір підписів про відставку всього уряду, - Геращенко

"Міф другий. Постанову не варто підписувати великою кількістю депутатів, достатньо і одного. Ні, бо 300 краще ніж 226, так само як і 150 краще ніж 1. Бо це політична позиція кожного депутата: підписав, отже, проголосуєш за. Все решта відмовки" , - додав Юрчишин.

На третій міф про те, що легше відправити у відставку весь уряд, і тоді Аваков точно піде, нардеп заявив: "Уряд за Авакова відставляли вже 4 рази. А його ні. При цьому відставка уряду справді потребує 150 підписів. Чи вони будуть у залі - побачимо. Але втрачати час немає змісту: ввечері Авакова, а зранку уряд".

Раніше повідомлялося, що фракція "Голос" закликає нардепів "Слуги народу" підписати проєкт постанови про відставку міністра внутрішніх справ Авакова. А також про відставку міністра охорони здоров'я Степанова.

У "Європейської Солідарності" у відповідь на цю ініціативу заявили, що не беруть участі в зборі підписів про відставку окремих міністрів, оскільки це не має сенсу. Фракція ініціює збір підписів про відставку всього уряду

Спочатку відправляємо у відставку Авакова, а потім - уряд, - нардеп Голосу Юрчишин 02

Автор: 

Аваков Арсен (2189) відставка (1459) Юрчишин Ярослав (153)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+21
Майдан - лучшее что было в истории Украины - *************
показати весь коментар
02.06.2020 17:53
+10
Ну чэснэ слово, ну як діты
показати весь коментар
02.06.2020 17:31
+10
Садомазо это тебе на паРашу, там все уже 20 лет радостно и "стабильно" на бутылке сидят, боярам челобитную бьют и на царя молятся.
показати весь коментар
02.06.2020 18:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну чэснэ слово, ну як діты
показати весь коментар
02.06.2020 17:31 Відповісти
если отправить партию Голос в отставку, то обратно уже не хватит голосов
показати весь коментар
02.06.2020 17:43 Відповісти
от смены ЗЕльоных правительств у меня начинает рябить в глазах и кружится голова
побойтесь Бога и пожалейте нас !
не нужно так "турбинить" !!!!
показати весь коментар
02.06.2020 17:49 Відповісти
А де співає Вакарчук?
Часом не на якомусь корпоратииві Бульбашенка?
Борця з «майдаунами», як він недавно себе спозіонував...
показати весь коментар
02.06.2020 17:51 Відповісти
і вже є ким замінити?...а то рік тому президент розпустив верховну раду і, бачиш, ким замінив... такими, як сам
показати весь коментар
02.06.2020 17:52 Відповісти
Спочатку відправляємо у відставку Авакова, а потім - уряд, - нардеп "Голосу" Юрчишин - Цензор.НЕТ 438
показати весь коментар
02.06.2020 21:14 Відповісти
ві про шухріча забилі..!

...У Комітеті свободи слова залишилося чотири народні депутати:
Нестор Шуфрич (голова), Євгеній Брагар («Слуга народу»), Сергій Швець («Слуга народу») та Тетяна Циба («Слуга народу»).
«Детектор медіа» очікує на коментар від членів Комітету стосовно того, чи проводитимуться засідання в такому куцому складі.
показати весь коментар
02.06.2020 17:31 Відповісти
Сначала отправляем в отставку Верховную раду - так правильнее.
показати весь коментар
02.06.2020 17:31 Відповісти
Сначала правительство, потом импичмент, а потом может Юля разрешит ему остаться.. всем понятно??
показати весь коментар
02.06.2020 17:33 Відповісти
В натуре, мудрый чувак!
показати весь коментар
02.06.2020 17:33 Відповісти
Ава попав!
показати весь коментар
02.06.2020 17:33 Відповісти
Цензор давно должен завести тотализатор - чтобы народ, комментирующий новости, мог делать ставки. Например: "уберут Авакова или нет". Примут закон или нет... Это бы приносило цензору намного больше прибыли, чем опостылевшая всем реклама.
показати весь коментар
02.06.2020 17:33 Відповісти
Зеленский итак меняет правительства как перчатки. А для Авакова у вас кишка тонка.
показати весь коментар
02.06.2020 17:34 Відповісти
вот именно!! еще никому не удавалось)) все жить хотят))
показати весь коментар
02.06.2020 17:35 Відповісти
ну-ну...посмотрим))
показати весь коментар
02.06.2020 17:34 Відповісти
"Когда правительство опасается своих граждан - это свобода, когда граждане боятся своего правительства - это тирания."
Т. Джефферсон.

Наше государство - враг народа. Это просто факт.
показати весь коментар
02.06.2020 17:34 Відповісти
А Майдан?
Может всех сразу поменяем?
Чего мелочиться?
показати весь коментар
02.06.2020 17:35 Відповісти
конечно. давно уже не было)) это - единственное, что умеет наш народ
показати весь коментар
02.06.2020 17:36 Відповісти
показати весь коментар
02.06.2020 17:38 Відповісти
Нажаль це єдиний дієвий засіб впливу українців на буцімто українську владу !!!)))
показати весь коментар
02.06.2020 17:44 Відповісти
Ну а толку? После Майданов к сожалению к власти приходят такие же, как их предшественники.
показати весь коментар
02.06.2020 18:19 Відповісти
ну, понятно, ти, прокасапний, хотів би собі *****.
показати весь коментар
02.06.2020 18:28 Відповісти
И на основании чего ты сделало такие выводы? Просто высраться захотелось? У тебя получилось.
показати весь коментар
02.06.2020 18:39 Відповісти
як поміняли уряд Гончарука?
можна
показати весь коментар
02.06.2020 17:37 Відповісти
Причем тут Майдан??? В прошлом году итак поменяли "всех сразу", но на тупых дегенератов. А кого еще могло быдло73 выбрать, кроме как себе подобное дерьмо! Пусть помайданит теперь оно.
показати весь коментар
02.06.2020 17:39 Відповісти
Майдан - лучшее что было в истории Украины - *************
показати весь коментар
02.06.2020 17:53 Відповісти
Садомазо?
показати весь коментар
02.06.2020 18:02 Відповісти
Садомазо это тебе на паРашу, там все уже 20 лет радостно и "стабильно" на бутылке сидят, боярам челобитную бьют и на царя молятся.
показати весь коментар
02.06.2020 18:27 Відповісти
В том и дело, что порохоботы, когда захотят, тогда и будет, сменят эту пархатую мразь за 5 сек. А сегодня быдло73 еще должно насладиться своим выбором, что бы аж сопли из ушей. Быдло дальше кухни никогда и никуда. .
показати весь коментар
02.06.2020 17:58 Відповісти
Ещё не захотели?
показати весь коментар
02.06.2020 18:00 Відповісти
Спроси по адресу.
показати весь коментар
02.06.2020 18:08 Відповісти
а зюзя слухає та думає: "только би нє прєзідєнта, только би нє прєзідєнта!"
показати весь коментар
02.06.2020 17:35 Відповісти
Вольф Месстный?
Чтение мыслей на расстоянии?
показати весь коментар
02.06.2020 17:39 Відповісти
зюзефіл місцевий?
засерання форумного простору на відстані?
показати весь коментар
02.06.2020 17:42 Відповісти
Самокритично.
показати весь коментар
02.06.2020 17:44 Відповісти
втрачаєш зв'язок з реальністю?
наркоман?
показати весь коментар
02.06.2020 17:46 Відповісти
Никаких отставок 👎
Суд, приговор, 100 лет без права амнистии 👍
Впрочем єтого ублюдка лучше зажарить
показати весь коментар
02.06.2020 17:38 Відповісти
Подумаешь, картины русских художников сам у себя на Вирджинских оффшорах купил...
Разве за это сжигают?
показати весь коментар
02.06.2020 17:41 Відповісти
Сначала отправляем в отставку Авакова, а потом - правительство, - нардеп "Голоса" Юрчишин - Цензор.НЕТ 5648
показати весь коментар
02.06.2020 17:40 Відповісти
Скоты.
показати весь коментар
02.06.2020 17:46 Відповісти
ШОООО?!!!!!
Ща Аваков Бубочке позвонит и тот с двумя шмайсерами в Верховную Раду прибежит!!!
показати весь коментар
02.06.2020 17:41 Відповісти
вы будите смеяться, но этот Чел прав....
на отставке Авакова настаивает Кремль....

https://twitter.com/vsi_na_meydan
https://twitter.com/vsi_na_meydan

Спочатку відправляємо у відставку Авакова, а потім - уряд, - нардеп "Голосу" Юрчишин - Цензор.НЕТ 6660 м(ихалич)

@vsi_na_meydan

·https://twitter.com/vsi_na_meydan/status/1267808092781068290 1 ч

бидло вже прогнало "поганого" Порошенка, тепер хоче прогнати "поганого" Авакова
показати весь коментар
02.06.2020 17:43 Відповісти
..Особливо це ...
..https://twitter.com/vsi_na_meydan м(ихалич)@vsi_na_meydan ..
..
. кому може бути вигідна відставка патріота, державника, майданівця та творця добровольчих батальйонів? а вигідна вона лише москві та її агентам, які розповідають нам про "поганого" Авакова та провал реформи МВС!
показати весь коментар
02.06.2020 17:48 Відповісти
там стеб в вперемежку с правдой....
вот , почитай...
https://censor.net/blogs/3199371/vdstavka_avakova
показати весь коментар
02.06.2020 17:54 Відповісти
Сбитые лётчики и хромые утки соревнуются в пустословии.
показати весь коментар
02.06.2020 17:44 Відповісти
Спочатку відправляємо у відставку Авакова, а потім - уряд, - нардеп "Голосу" Юрчишин - Цензор.НЕТ 6411

...
показати весь коментар
02.06.2020 17:44 Відповісти
війну з Англією забули
показати весь коментар
02.06.2020 17:48 Відповісти
ну тут два варіанта... або то не кожен день (а по вихідних)...або то іде як подвиг ? ))))
показати весь коментар
02.06.2020 17:51 Відповісти
Политические разборки и не более.
показати весь коментар
02.06.2020 17:45 Відповісти
Дырку от бублика , а не ШарапоСпочатку відправляємо у відставку Авакова, а потім - уряд, - нардеп "Голосу" Юрчишин - Цензор.НЕТ 774ва
показати весь коментар
02.06.2020 17:46 Відповісти
кацапський мем?
показати весь коментар
02.06.2020 17:49 Відповісти
Утопят ли непотопляемый шесть лет "Титаник Аваков"?
показати весь коментар
02.06.2020 17:48 Відповісти
По моему он наркоман
показати весь коментар
02.06.2020 17:51 Відповісти
я вам тут "ингредиентов" принёс, будете на хлебушек мазать
Спочатку відправляємо у відставку Авакова, а потім - уряд, - нардеп "Голосу" Юрчишин - Цензор.НЕТ 7753
показати весь коментар
02.06.2020 17:53 Відповісти
штопаний подався у капітани Очевидність?
показати весь коментар
02.06.2020 17:54 Відповісти
дуже хочеться виділитись,а там і вибори
показати весь коментар
02.06.2020 17:53 Відповісти
Пинчук одобряет это отголосок Голоса, в понедельник на свободе слова у Пинчука были признаки офигительного разочарования зелёными ...
показати весь коментар
02.06.2020 18:02 Відповісти
Очень смешно, 2 фракции по 20 тел в каждой пытаются там что-то порешать.))
показати весь коментар
02.06.2020 18:10 Відповісти
Галантерейщик и кардинал - это сила.
показати весь коментар
02.06.2020 18:24 Відповісти
А шли бы вы все нах , стройными колонами .
И уряд , и тадепуты , и судьи с прокурорами , и Аваков ...
Дайте нам пожить по-человечески !
показати весь коментар
02.06.2020 18:14 Відповісти
Да , и отдельно - Кобелев с транспорантом "Моя мама голодуе" ...
показати весь коментар
02.06.2020 18:16 Відповісти
у славкового придурка голос прорізався, отакої!
показати весь коментар
02.06.2020 18:24 Відповісти
Мечты, мечты, где ваша сладость? Мечты ушли, осталась гадость.
показати весь коментар
02.06.2020 18:29 Відповісти
Аваков-Шмаваков - какая нафиг разница, в стране тупо отсутствует власть, кучка пацанов в ОП это просто клоунада, не сомневался что будет приблизительно так
показати весь коментар
02.06.2020 19:00 Відповісти
Спочатку відправляємо у відставку Авакова, а потім - уряд, - нардеп "Голосу" Юрчишин - Цензор.НЕТ 6524
показати весь коментар
02.06.2020 19:05 Відповісти
Спочатку відправляємо у відставку Авакова, а потім - уряд, - нардеп "Голосу" Юрчишин - Цензор.НЕТ 1810
показати весь коментар
02.06.2020 19:07 Відповісти
Добавь, Дэ Пэтро, нэма Пэтра.
показати весь коментар
02.06.2020 20:20 Відповісти
Сцытесь Петра? Это хорошо.
показати весь коментар
02.06.2020 21:13 Відповісти
Шлавік уєхал в Рейк'явік.
показати весь коментар
03.06.2020 06:30 Відповісти
Если неожиданно все таки произойдет такой нежданчик как отставка Авакова ( в чем я очень сомневаюсь), то только в случае если его назначат на должность вице премьера всего силового блока. ( все таки до назначения его премьером, Зеля еще не созрел) И будет " типа" сняли..
показати весь коментар
02.06.2020 19:39 Відповісти
Игзперд шоли.
показати весь коментар
02.06.2020 19:52 Відповісти
Шо то сильно разогнались. Лучше Голос разогнать, на следующих выборах и 1% не наберёте, деятели
показати весь коментар
02.06.2020 19:44 Відповісти
Помилка в слові "Голос", правильно - "Слуг неНароду".
показати весь коментар
02.06.2020 21:22 Відповісти
Ну поменяете вы шило на мыло. И шо?

Менять надо не мебель, а лядей.
Т.е. сначала надо свергнуть и уничтожить ЗЕ с его партией колаборантов и Коломоем, а потом уже разбираться с чиновниками.
показати весь коментар
02.06.2020 21:12 Відповісти
Да уж, на цензор.да и не такое увидишь. Соевые боты черта защищают 😮
показати весь коментар
03.06.2020 06:30 Відповісти
голос? какой голос? они не смогли стать даже шепотом.
показати весь коментар
03.06.2020 08:32 Відповісти
А ПОТОМ ЮРЧИШКИН ПРЕЗИДЕНТ )))))))))))))))))))))
показати весь коментар
03.06.2020 08:48 Відповісти
Ви для початку зберіть підписи. Ніхто голосувати не буде тому що, при голосуванні за нового міністра виявиться що в коаліції не вистачає коал. А це, сигнал на розпуск Ради. Ніхто на таке не піде.
показати весь коментар
03.06.2020 09:36 Відповісти
 
 