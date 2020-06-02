Спочатку відправляємо у відставку Авакова, а потім - уряд, - нардеп "Голосу" Юрчишин

Фракція "Голос" згодна підтримати відставку Кабміну, але тільки після окремого голосування за відставку глави МВС Арсена Авакова.

Про це написав у фейсбуці нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ.

Юрчишин, зокрема, розвіяв три міфи про відставку Авакова.

"Міф перший. Верховна рада не може відправити у відставку окремого міністра. Може. Фотодоказ в додатку. Перша підстава - його власне бажання, остання - ініціатива ВРУ", - зазначив він.

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"Міф другий. Постанову не варто підписувати великою кількістю депутатів, достатньо і одного. Ні, бо 300 краще ніж 226, так само як і 150 краще ніж 1. Бо це політична позиція кожного депутата: підписав, отже, проголосуєш за. Все решта відмовки" , - додав Юрчишин.



На третій міф про те, що легше відправити у відставку весь уряд, і тоді Аваков точно піде, нардеп заявив: "Уряд за Авакова відставляли вже 4 рази. А його ні. При цьому відставка уряду справді потребує 150 підписів. Чи вони будуть у залі - побачимо. Але втрачати час немає змісту: ввечері Авакова, а зранку уряд".

Раніше повідомлялося, що фракція "Голос" закликає нардепів "Слуги народу" підписати проєкт постанови про відставку міністра внутрішніх справ Авакова. А також про відставку міністра охорони здоров'я Степанова.

У "Європейської Солідарності" у відповідь на цю ініціативу заявили, що не беруть участі в зборі підписів про відставку окремих міністрів, оскільки це не має сенсу. Фракція ініціює збір підписів про відставку всього уряду