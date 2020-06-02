"Голос" закликає нардепів підписати проєкт постанови про відставку Степанова
Народні депутати фракції "Голос" збирають підписи за відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
За словами нардепки Ольги Стефанишиної, сьогодні "прямо під носом повертаються всі корупційні чинники, схеми і схемники".
"Всі ми знаємо про скандальну закупівлю костюмів захисту для лікарів, коли пан Степанов перевитратив 40% державних коштів. Це такса, яка панувала в Міністерстві охорони здоров’я часів Богатирьової. Сьогодні відбувається конкурс на посаду голови ключової інституції в системі охорони здоров’я. Національна служба здоров’я була створена два роки тому, щоби міністр не мав одноосібного контролю над державним бюджетом. Сьогодні — це 100 млрд грн. Пан Степанов в обхід всіх конкурсів, правил і процедур сьогодні вночі буде проводити співбесіди та одноосібно призначить свого "смотрящого" за 100 млрд державних коштів. Це наші з вами податки! Якщо врахувати цю таксу, то 40% — це 40 мільярдів гривень, які завдяки пану Степанову і його "смотрящому" підуть просто в пісок", - підкреслила нардепка.
"У нас є постанова про звільнення пана Степанова, і я всіх закликаю її підписувати. Це наше з вами здоров'я і життя", - підсумувала Стефанишина.
Раніше повідомлялося, що фракція "Голос" закликає нардепів "Слуги народу" підписати проєкт постанови про відставку Авакова.
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хотя хочу почитать.
смотрел фильм об ААГ. это жесть. ну, про ПМВ же.
может там, как пишут, "Монстр и Тридварита" как-то пропустили, но читать томик на три "Вовны и Пиров", уж извольте сударь откланяться.
-хирург!
-я.
-терапевт!
-я.
-глазник!
...
-глазник!!!
-да окулист я а не глазник.
-а какая разница?
-вот ты гинеколог, я же не называю тебя п%здюком.
а тут потрібно представити факти та докази і в випадку зловживань відкривати кримінальну справу.
співчуваю
ЗРОЗУМІВ?
ги
комуняка, чи шо?
кстати, слушаю
https://www.youtube.com/watch?v=jQkUmDGHCWQ
так и у нас было, но у них - это же жесть полная.
Толку в раде от них все равно ноль
Если есть факты о коррупции - привлечь к уголовной ответственности! Нет фактов - привлечь к уголовной ответственности голосят за клевету.
ФСЬО ОЧЕНЬ ПРОСТО!
я розумію, що тобі, хазяйському шнирю, важко повірити, що бувають демократичні відносини
ги
які ж ви, кацапські тролі, тупі...
топорна робота
іди краще сральники на луб'янці мий
Уйдет Шмыгаль - автоматически уйдет и Степанов.
Кстати, если Голос подозревает Степанова в коррупции, то почему его непосредственный начальник об этой коррупции ничего не знает и не принимает соответствующие меры? А если знает, то почему все это прикрывает?
Голос, вы кстати знаете такое новое выражение: "Нашмыгалить"? Оно ведь появилось из недр Кабмина и Рады. Что означает, думаю догадаетесь. Или знаете.
Так что, ловите сначала лучше крупную рыбу.