"Голос" закликає нардепів підписати проєкт постанови про відставку Степанова

Народні депутати фракції "Голос" збирають підписи за відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

За словами нардепки Ольги Стефанишиної, сьогодні "прямо під носом повертаються всі корупційні чинники, схеми і схемники".

"Всі ми знаємо про скандальну закупівлю костюмів захисту для лікарів, коли пан Степанов перевитратив 40% державних коштів. Це такса, яка панувала в Міністерстві охорони здоров’я часів Богатирьової. Сьогодні відбувається конкурс на посаду голови ключової інституції в системі охорони здоров’я. Національна служба здоров’я була створена два роки тому, щоби міністр не мав одноосібного контролю над державним бюджетом. Сьогодні — це 100 млрд грн. Пан Степанов в обхід всіх конкурсів, правил і процедур сьогодні вночі буде проводити співбесіди та одноосібно призначить свого "смотрящого" за 100 млрд державних коштів. Це наші з вами податки! Якщо врахувати цю таксу, то 40% — це 40 мільярдів гривень, які завдяки пану Степанову і його "смотрящому" підуть просто в пісок", - підкреслила нардепка.

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"У нас є постанова про звільнення пана Степанова, і я всіх закликаю її підписувати. Це наше з вами здоров'я і життя", - підсумувала Стефанишина.

Раніше повідомлялося, що фракція "Голос" закликає нардепів "Слуги народу" підписати проєкт постанови про відставку Авакова.