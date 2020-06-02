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Новини
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"Голос" закликає нардепів підписати проєкт постанови про відставку Степанова

Народні депутати фракції "Голос" збирають підписи за відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

За словами нардепки Ольги Стефанишиної, сьогодні "прямо під носом повертаються всі корупційні чинники, схеми і схемники".

"Всі ми знаємо про скандальну закупівлю костюмів захисту для лікарів, коли пан Степанов перевитратив 40% державних коштів. Це такса, яка панувала в Міністерстві охорони здоров’я часів Богатирьової. Сьогодні відбувається конкурс на посаду голови ключової інституції в системі охорони здоров’я. Національна служба здоров’я була створена два роки тому, щоби міністр не мав одноосібного контролю над державним бюджетом. Сьогодні — це 100 млрд грн. Пан Степанов в обхід всіх конкурсів, правил і процедур сьогодні вночі буде проводити співбесіди та одноосібно призначить свого "смотрящого" за 100 млрд державних коштів. Це наші з вами податки! Якщо врахувати цю таксу, то 40% — це 40 мільярдів гривень, які завдяки пану Степанову і його "смотрящому" підуть просто в пісок", - підкреслила нардепка.

Також дивіться: Понад 40 депутатів уже підписали постанову про відставку Авакова, - нардеп "Голосу" Юрчишин. ФОТО

"У нас є постанова про звільнення пана Степанова, і я всіх закликаю її підписувати. Це наше з вами здоров'я і життя", - підсумувала Стефанишина.

Раніше повідомлялося, що фракція "Голос" закликає нардепів "Слуги народу" підписати проєкт постанови про відставку Авакова.

Автор: 

відставка (1459) Степанов Максим (2196) Стефанишина Ольга нардеп (85) Голос партія (512)


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Топ коментарі
+5
Это того Степанова, который полтора месяца рапортовал, что все медики обеспечены средствами защиты, но, почему-то, продолжали постоянно заражаться?...
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02.06.2020 15:02
+3
Налоговика в качестве министра здравоохранения-отличное решение вместо Ульяны. Типа фельдфебеля в Вольтеры.
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02.06.2020 14:59
+3
Яка відставка? Розслідування. Є факти - притягти Степанова. немає - соросят із "Голосу"
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02.06.2020 14:59
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Налоговика в качестве министра здравоохранения-отличное решение вместо Ульяны. Типа фельдфебеля в Вольтеры.
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02.06.2020 14:59 Відповісти
Вольтеры это что? Стрелки?
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02.06.2020 15:11 Відповісти
- Это я-то, которого любили домашние хозяйки, домашние работницы, вдовы и даже одна женщина - зубной техник.(с)
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02.06.2020 15:42 Відповісти
ну сорри, Швейка похождения не читал.
хотя хочу почитать.
смотрел фильм об ААГ. это жесть. ну, про ПМВ же.
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02.06.2020 16:51 Відповісти
«https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%BA_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD) Золотой телёнок » (1931).
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02.06.2020 17:20 Відповісти
б*же, вы меня уж извините, но меня букв. вернет от всего совкового.....

может там, как пишут, "Монстр и Тридварита" как-то пропустили, но читать томик на три "Вовны и Пиров", уж извольте сударь откланяться.
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02.06.2020 17:27 Відповісти
Яка відставка? Розслідування. Є факти - притягти Степанова. немає - соросят із "Голосу"
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02.06.2020 14:59 Відповісти
перекличка в больнице:
-хирург!
-я.
-терапевт!
-я.
-глазник!
...
-глазник!!!
-да окулист я а не глазник.
-а какая разница?
-вот ты гинеколог, я же не называю тебя п%здюком.
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02.06.2020 15:18 Відповісти
Что, Лео Лео - известный БЕНИН ПЕТУХ - сегодня ты на Цензоре пишешь, а Дубинский БЕНИН ЧЛЕН сосет? А, завтра пересменка. Или, ты, **** сегодня за двоих работаешь - во рту БЕНИН ЧЛЕН держишь, а руки по клаве бегают. Смотри, ТВАРЬ не поперхнись.
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02.06.2020 15:27 Відповісти
Тебе, ущербному, до Вакарчука как до неба раком, так что соси и помалкивай.
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02.06.2020 16:30 Відповісти
Когда ты, убогое, добьёшься в жизни хоть сотую долю от того чего добился Вакарчук, вот тогда сможешь говорить, а пока что ты сосешь ***.
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02.06.2020 16:41 Відповісти
підтримую
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02.06.2020 15:01 Відповісти
підтримувати потрібно свое хозяйство коли до вітру ходиш.
а тут потрібно представити факти та докази і в випадку зловживань відкривати кримінальну справу.
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02.06.2020 15:15 Відповісти
то ти вже настільки старий столяр? піпіська не тримається?
співчуваю
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02.06.2020 15:44 Відповісти
анально-фалосно-фекальная тема в разговорах - типичное поведение кацапских троллей.
ЗРОЗУМІВ?
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03.06.2020 07:53 Відповісти
Это того Степанова, который полтора месяца рапортовал, что все медики обеспечены средствами защиты, но, почему-то, продолжали постоянно заражаться?...
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02.06.2020 15:02 Відповісти
Пока нет такого, "добра" не будет:
"Голос" закликає нардепів підписати проєкт постанови про відставку Степанова - Цензор.НЕТ 3632
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02.06.2020 15:10 Відповісти
а в них є добро?
ги
комуняка, чи шо?
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02.06.2020 15:46 Відповісти
Братан, я почитал про "запреты в Северной Корее"..... и .... ну, думаю что если этих тварей скинут, то и 20 дивизий не спасут их от справедливого гнева.
кстати, слушаю

https://www.youtube.com/watch?v=jQkUmDGHCWQ

так и у нас было, но у них - это же жесть полная.
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02.06.2020 16:47 Відповісти
Этот голос нужно направить на перепись населения, у них это получится.
Толку в раде от них все равно ноль
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02.06.2020 15:10 Відповісти
Что значит собирают подписи??? Ну давай я буду собирать подписи что бы Чёрное море называть теперь Почерневшим!
Если есть факты о коррупции - привлечь к уголовной ответственности! Нет фактов - привлечь к уголовной ответственности голосят за клевету.
ФСЬО ОЧЕНЬ ПРОСТО!
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02.06.2020 15:13 Відповісти
это значит что уволить нечестного чиновника проще не стало
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02.06.2020 15:19 Відповісти
это значит что любого работника, даже министра, нужно увольнять согласно действующего законодательства а не собирая подписи.
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02.06.2020 15:24 Відповісти
Им приказал хозяин, они отрабатываю гранты......
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02.06.2020 15:28 Відповісти
то у вас, блатних, хазяїн
я розумію, що тобі, хазяйському шнирю, важко повірити, що бувають демократичні відносини
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02.06.2020 15:49 Відповісти
что так порохосрань всполошилась? иди карамельками соевыми похрусти.
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02.06.2020 16:01 Відповісти
а стосовно своєї холопської суті, очевидно, тобі нічого відповісти
ги
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02.06.2020 16:14 Відповісти
министра может уволить только Рада с подачи премьр-министра поэтому и считают голоса
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03.06.2020 12:15 Відповісти
Фрикция Сорос тявкает голос из под шконки.
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02.06.2020 15:24 Відповісти
гебнявий, шо ж ти так бездарно палишся на ненависті до сороса?
які ж ви, кацапські тролі, тупі...
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02.06.2020 15:53 Відповісти
Ты *** Украину сдаёшь за фук, как ивоё соевое начальство. падлы......
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02.06.2020 16:02 Відповісти
дешевка це, гебнявий
топорна робота
іди краще сральники на луб'янці мий
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02.06.2020 16:15 Відповісти
Расследовать и сажать
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02.06.2020 15:43 Відповісти
Это далеко не все заслуги степанова! Наши "мастера спорта" по вирусу мошенничают всегда. Объявили о массовом тестировании, но, не сумев организовать мас. тестирование ПЦР, будут сейчас поражать суммарными цифрами (ПЦР + ИФА)... Просто привычно подменили одни тесты другими, как они делали всегда: 23.03 вместо 10млн. тестов ПЦР привезли всего 0,5%! (50 тысяч - подарок Джека Ма), потом вместо громко обещанных аппаратов ИВЛ попытались пропихнуть позорные груши с приделанными наспех давящими палками ("ШВЛ-2020")... Тоже самое с обещанными липовыми бракованными отечеств. тестами ПЦР, с доплатами, костюмами, масками и т.д. Хроническая постоянная зеленая ложь во всём - с цифрами, датами, сроками, кол-вами, терминами... Зелёное поголовье ничего не проверяет и всему верит! А остальных людей (с мозгами) - не так уж много...
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02.06.2020 15:45 Відповісти
И причина всему - полная профнепригодность всей вертикали зе от самой ее вершины.
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02.06.2020 17:32 Відповісти
Голос, хотите отставки Степанова - собирайте подписи за отставку Шмыгаля. Больше голосов соберете, так как не довольных работой премьера гораздо больше, чем работой Степанова.
Уйдет Шмыгаль - автоматически уйдет и Степанов.
Кстати, если Голос подозревает Степанова в коррупции, то почему его непосредственный начальник об этой коррупции ничего не знает и не принимает соответствующие меры? А если знает, то почему все это прикрывает?
Голос, вы кстати знаете такое новое выражение: "Нашмыгалить"? Оно ведь появилось из недр Кабмина и Рады. Что означает, думаю догадаетесь. Или знаете.
Так что, ловите сначала лучше крупную рыбу.
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02.06.2020 15:56 Відповісти
А Степанова за что?
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02.06.2020 16:17 Відповісти
За то, что грантоедскую команду супрунистов и ее "реформу" тормозит. А Стефанишина (Деева) была замом у Супрун и имела свой интерес в бизнесе на лекарствах еще со времен ее общих гешефтов с шерембеем.
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02.06.2020 17:38 Відповісти
Голос нужно переименовать в Голос порошенко
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02.06.2020 16:18 Відповісти
так перейменуй, зроби хоч щось, щоб допомогти зеленому одриснєнію країни!
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02.06.2020 16:41 Відповісти
Эх, не довела Ульяна дело до конца...
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03.06.2020 12:26 Відповісти
 
 