"Голос" призывает нардепов подписать проект постановления об отставке Степанова
Народные депутаты фракции "Голос" собирают подписи за отставку министра здравоохранения Максима Степанова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
По словам нардепа Ольги Стефанишиной, сегодня "прямо под носом возвращаются все коррупционные факторы, схемы и схемщики".
"Все мы знаем о скандальной закупке костюмов защиты врачей, когда господин Степанов перерасходовал 40% государственных средств. Это такса, которая царила в Министерстве здравоохранения времен Богатыревой. Сегодня проходит конкурс на должность главы ключевой институции в системе здравоохранения. Национальная служба здоровья была создана два года назад, чтобы министр не имел единоличного контроля над государственным бюджетом. Сегодня - это 100 млрд грн. Господин Степанов в обход всех конкурсов, правил и процедур сегодня ночью будет проводить собеседования и единолично назначит своего "смотрящего" за 100 млрд государственных средств. Это наши с вами налоги! Если учесть эту таксу, то 40% - это 40 млрд гривен, которые благодаря господину Степанову и его "смотрящим" пойдут просто в песок", - подчеркнула нардеп.
"У нас есть постановление об увольнении господина Степанова, и я всех призываю его подписывать. Это наше с вами здоровье и жизнь", - подытожила Стефанишина.
Ранее сообщалось, что фракция "Голос" призывает нардепов "Слуги народа" подписать проект постановления об отставке Авакова.
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хотя хочу почитать.
смотрел фильм об ААГ. это жесть. ну, про ПМВ же.
может там, как пишут, "Монстр и Тридварита" как-то пропустили, но читать томик на три "Вовны и Пиров", уж извольте сударь откланяться.
-хирург!
-я.
-терапевт!
-я.
-глазник!
...
-глазник!!!
-да окулист я а не глазник.
-а какая разница?
-вот ты гинеколог, я же не называю тебя п%здюком.
а тут потрібно представити факти та докази і в випадку зловживань відкривати кримінальну справу.
співчуваю
ЗРОЗУМІВ?
ги
комуняка, чи шо?
кстати, слушаю
https://www.youtube.com/watch?v=jQkUmDGHCWQ
так и у нас было, но у них - это же жесть полная.
Толку в раде от них все равно ноль
Если есть факты о коррупции - привлечь к уголовной ответственности! Нет фактов - привлечь к уголовной ответственности голосят за клевету.
ФСЬО ОЧЕНЬ ПРОСТО!
я розумію, що тобі, хазяйському шнирю, важко повірити, що бувають демократичні відносини
ги
які ж ви, кацапські тролі, тупі...
топорна робота
іди краще сральники на луб'янці мий
Уйдет Шмыгаль - автоматически уйдет и Степанов.
Кстати, если Голос подозревает Степанова в коррупции, то почему его непосредственный начальник об этой коррупции ничего не знает и не принимает соответствующие меры? А если знает, то почему все это прикрывает?
Голос, вы кстати знаете такое новое выражение: "Нашмыгалить"? Оно ведь появилось из недр Кабмина и Рады. Что означает, думаю догадаетесь. Или знаете.
Так что, ловите сначала лучше крупную рыбу.