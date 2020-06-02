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"Голос" призывает нардепов подписать проект постановления об отставке Степанова

Народные депутаты фракции "Голос" собирают подписи за отставку министра здравоохранения Максима Степанова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

По словам нардепа Ольги Стефанишиной, сегодня "прямо под носом возвращаются все коррупционные факторы, схемы и схемщики".

"Все мы знаем о скандальной закупке костюмов защиты врачей, когда господин Степанов перерасходовал 40% государственных средств. Это такса, которая царила в Министерстве здравоохранения времен Богатыревой. Сегодня проходит конкурс на должность главы ключевой институции в системе здравоохранения. Национальная служба здоровья была создана два года назад, чтобы министр не имел единоличного контроля над государственным бюджетом. Сегодня - это 100 млрд грн. Господин Степанов в обход всех конкурсов, правил и процедур сегодня ночью будет проводить собеседования и единолично назначит своего "смотрящего" за 100 млрд государственных средств. Это наши с вами налоги! Если учесть эту таксу, то 40% - это 40 млрд гривен, которые благодаря господину Степанову и его "смотрящим" пойдут просто в песок", - подчеркнула нардеп.

"У нас есть постановление об увольнении господина Степанова, и я всех призываю его подписывать. Это наше с вами здоровье и жизнь", - подытожила Стефанишина.

Ранее сообщалось, что фракция "Голос" призывает нардепов "Слуги народа" подписать проект постановления об отставке Авакова.

Также читайте: "Голос" требует уволить Авакова и Клименко

Автор: 

отставка (3150) Степанов Максим (2062) Стефанишина Ольга нардеп (79) Голос партия (499)


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Топ комментарии
+5
Это того Степанова, который полтора месяца рапортовал, что все медики обеспечены средствами защиты, но, почему-то, продолжали постоянно заражаться?...
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02.06.2020 15:02
+3
Налоговика в качестве министра здравоохранения-отличное решение вместо Ульяны. Типа фельдфебеля в Вольтеры.
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02.06.2020 14:59
+3
Яка відставка? Розслідування. Є факти - притягти Степанова. немає - соросят із "Голосу"
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02.06.2020 14:59
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Налоговика в качестве министра здравоохранения-отличное решение вместо Ульяны. Типа фельдфебеля в Вольтеры.
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02.06.2020 14:59 Ответить
Вольтеры это что? Стрелки?
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02.06.2020 15:11 Ответить
- Это я-то, которого любили домашние хозяйки, домашние работницы, вдовы и даже одна женщина - зубной техник.(с)
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02.06.2020 15:42 Ответить
ну сорри, Швейка похождения не читал.
хотя хочу почитать.
смотрел фильм об ААГ. это жесть. ну, про ПМВ же.
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02.06.2020 16:51 Ответить
«https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%BA_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD) Золотой телёнок » (1931).
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02.06.2020 17:20 Ответить
б*же, вы меня уж извините, но меня букв. вернет от всего совкового.....

может там, как пишут, "Монстр и Тридварита" как-то пропустили, но читать томик на три "Вовны и Пиров", уж извольте сударь откланяться.
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02.06.2020 17:27 Ответить
Яка відставка? Розслідування. Є факти - притягти Степанова. немає - соросят із "Голосу"
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02.06.2020 14:59 Ответить
перекличка в больнице:
-хирург!
-я.
-терапевт!
-я.
-глазник!
...
-глазник!!!
-да окулист я а не глазник.
-а какая разница?
-вот ты гинеколог, я же не называю тебя п%здюком.
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02.06.2020 15:18 Ответить
Что, Лео Лео - известный БЕНИН ПЕТУХ - сегодня ты на Цензоре пишешь, а Дубинский БЕНИН ЧЛЕН сосет? А, завтра пересменка. Или, ты, **** сегодня за двоих работаешь - во рту БЕНИН ЧЛЕН держишь, а руки по клаве бегают. Смотри, ТВАРЬ не поперхнись.
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02.06.2020 15:27 Ответить
Тебе, ущербному, до Вакарчука как до неба раком, так что соси и помалкивай.
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02.06.2020 16:30 Ответить
Когда ты, убогое, добьёшься в жизни хоть сотую долю от того чего добился Вакарчук, вот тогда сможешь говорить, а пока что ты сосешь ***.
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02.06.2020 16:41 Ответить
підтримую
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02.06.2020 15:01 Ответить
підтримувати потрібно свое хозяйство коли до вітру ходиш.
а тут потрібно представити факти та докази і в випадку зловживань відкривати кримінальну справу.
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02.06.2020 15:15 Ответить
то ти вже настільки старий столяр? піпіська не тримається?
співчуваю
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02.06.2020 15:44 Ответить
анально-фалосно-фекальная тема в разговорах - типичное поведение кацапских троллей.
ЗРОЗУМІВ?
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03.06.2020 07:53 Ответить
Это того Степанова, который полтора месяца рапортовал, что все медики обеспечены средствами защиты, но, почему-то, продолжали постоянно заражаться?...
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02.06.2020 15:02 Ответить
Пока нет такого, "добра" не будет:
"Голос" закликає нардепів підписати проєкт постанови про відставку Степанова - Цензор.НЕТ 3632
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02.06.2020 15:10 Ответить
а в них є добро?
ги
комуняка, чи шо?
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02.06.2020 15:46 Ответить
Братан, я почитал про "запреты в Северной Корее"..... и .... ну, думаю что если этих тварей скинут, то и 20 дивизий не спасут их от справедливого гнева.
кстати, слушаю

https://www.youtube.com/watch?v=jQkUmDGHCWQ

так и у нас было, но у них - это же жесть полная.
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02.06.2020 16:47 Ответить
Этот голос нужно направить на перепись населения, у них это получится.
Толку в раде от них все равно ноль
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02.06.2020 15:10 Ответить
Что значит собирают подписи??? Ну давай я буду собирать подписи что бы Чёрное море называть теперь Почерневшим!
Если есть факты о коррупции - привлечь к уголовной ответственности! Нет фактов - привлечь к уголовной ответственности голосят за клевету.
ФСЬО ОЧЕНЬ ПРОСТО!
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02.06.2020 15:13 Ответить
это значит что уволить нечестного чиновника проще не стало
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02.06.2020 15:19 Ответить
это значит что любого работника, даже министра, нужно увольнять согласно действующего законодательства а не собирая подписи.
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02.06.2020 15:24 Ответить
Им приказал хозяин, они отрабатываю гранты......
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02.06.2020 15:28 Ответить
то у вас, блатних, хазяїн
я розумію, що тобі, хазяйському шнирю, важко повірити, що бувають демократичні відносини
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02.06.2020 15:49 Ответить
что так порохосрань всполошилась? иди карамельками соевыми похрусти.
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02.06.2020 16:01 Ответить
а стосовно своєї холопської суті, очевидно, тобі нічого відповісти
ги
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02.06.2020 16:14 Ответить
министра может уволить только Рада с подачи премьр-министра поэтому и считают голоса
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03.06.2020 12:15 Ответить
Фрикция Сорос тявкает голос из под шконки.
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02.06.2020 15:24 Ответить
гебнявий, шо ж ти так бездарно палишся на ненависті до сороса?
які ж ви, кацапські тролі, тупі...
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02.06.2020 15:53 Ответить
Ты *** Украину сдаёшь за фук, как ивоё соевое начальство. падлы......
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02.06.2020 16:02 Ответить
дешевка це, гебнявий
топорна робота
іди краще сральники на луб'янці мий
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02.06.2020 16:15 Ответить
Расследовать и сажать
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02.06.2020 15:43 Ответить
Это далеко не все заслуги степанова! Наши "мастера спорта" по вирусу мошенничают всегда. Объявили о массовом тестировании, но, не сумев организовать мас. тестирование ПЦР, будут сейчас поражать суммарными цифрами (ПЦР + ИФА)... Просто привычно подменили одни тесты другими, как они делали всегда: 23.03 вместо 10млн. тестов ПЦР привезли всего 0,5%! (50 тысяч - подарок Джека Ма), потом вместо громко обещанных аппаратов ИВЛ попытались пропихнуть позорные груши с приделанными наспех давящими палками ("ШВЛ-2020")... Тоже самое с обещанными липовыми бракованными отечеств. тестами ПЦР, с доплатами, костюмами, масками и т.д. Хроническая постоянная зеленая ложь во всём - с цифрами, датами, сроками, кол-вами, терминами... Зелёное поголовье ничего не проверяет и всему верит! А остальных людей (с мозгами) - не так уж много...
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02.06.2020 15:45 Ответить
И причина всему - полная профнепригодность всей вертикали зе от самой ее вершины.
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02.06.2020 17:32 Ответить
Голос, хотите отставки Степанова - собирайте подписи за отставку Шмыгаля. Больше голосов соберете, так как не довольных работой премьера гораздо больше, чем работой Степанова.
Уйдет Шмыгаль - автоматически уйдет и Степанов.
Кстати, если Голос подозревает Степанова в коррупции, то почему его непосредственный начальник об этой коррупции ничего не знает и не принимает соответствующие меры? А если знает, то почему все это прикрывает?
Голос, вы кстати знаете такое новое выражение: "Нашмыгалить"? Оно ведь появилось из недр Кабмина и Рады. Что означает, думаю догадаетесь. Или знаете.
Так что, ловите сначала лучше крупную рыбу.
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02.06.2020 15:56 Ответить
А Степанова за что?
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02.06.2020 16:17 Ответить
За то, что грантоедскую команду супрунистов и ее "реформу" тормозит. А Стефанишина (Деева) была замом у Супрун и имела свой интерес в бизнесе на лекарствах еще со времен ее общих гешефтов с шерембеем.
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02.06.2020 17:38 Ответить
Голос нужно переименовать в Голос порошенко
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02.06.2020 16:18 Ответить
так перейменуй, зроби хоч щось, щоб допомогти зеленому одриснєнію країни!
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02.06.2020 16:41 Ответить
Эх, не довела Ульяна дело до конца...
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03.06.2020 12:26 Ответить
 
 