За день у Раді зібрали 47 голосів за відставку Авакова. ДОКУМЕНТ
Партія "Голос" розпочала збір підписів за відставку глави Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова і вже зібрала 47 голосів нардепів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить фото проєкту постанови про звільнення Авакова з підписами депутатів, який опублікував у Фейсбуці нардеп від "Голосу" Ярослав Юрчишин.
Він повідомив, що, крім "Голосу", відставку Авакова підтримали кілька депутатів зі Слуги народу.
Топ коментарі
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это очевидно или нет...?
Вы что, этого не знали...?
Читайте газеты....
https://www.bbc.com/russian/international/2014/10/141013_ukraine_national_guards_protest?fbclid=***************************************-cMWMkE4VMn0Yz3mXhi27k https://www.bbc.com/…/141013_ukraine_national_guards_protest
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2743041702605170&id=100006981015136 4 год ·
Движуха с отставкой Авакова - это шоу Ермака. Я крайне скептически отношусь к намекам, что Ермак это делает с подачи Кремля (чем Аваков мешает Кремлю?). Но то, что это - игра Ермака, нет сомнений. И зачем бы ему это делать с чужой подачи, если этот кусок - бюджет МВД - и сам по себе чрезвычайно привлекателен. А уж сколько должностей можно будет продать - уууу.
и еще...
https://youtu.be/vBvj8pMEI3U
осилишь...
На выборах аваков топил против порошенко от всей "души".
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006981015136&fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARAbcZaH_f1iXQt5f4jrv9t2XZQoarXFZ2Xv6wc1P-q1QYrJe-xgXm77cyulmRCvE688cxlZSO4iLKS7
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006981015136&fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARAbcZaH_f1iXQt5f4jrv9t2XZQoarXFZ2Xv6wc1P-q1QYrJe-xgXm77cyulmRCvE688cxlZSO4iLKS7
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006981015136&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDqViiLkdxsRBHO48zh4QoMX8xHrzUwlbco6_Ks5laiEMQqmAgv1QU-j34c3VLVxlAWsZV5y6WzaKGA&hc_ref=ARR5_KAHbhy0QnAqkZB2qhApAMhwBi-dbUTfITHBAErqxMJHM1GmWayShXFJNhE_O4g&fref=nf Светлана Самборска
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2742939452615395&set=a.1495947603981259&type=3 6 год ·
Читаю у симпатиков Голоса, что, оказывается, Аваков в кресле - это из-за Порошенко. Хехе. Какая прелесть. Ребятки, вы не забыли, что Порошенко уже не президент? А Аваков - министр голосами зеленых, которых в том числе вы привели к власти под соусом абынеПорошенко и хуженебужет?
Напомню так же еще пару моментов.
Аваков давний партнер Коломойского. И не только Аваков. Отодрать хобот Коломойского от бюджета удалось ТОЛЬКО ПОСЛЕ ТОГО, как Яценюк перестал быть премьером. Каковой факт предпочитают не замечать любители прекрасной партии Народный Фронт.
Напомню так же, что Аваков с начал работать против Порошенко еще ДО ВЫБОРОВ в Парламент в 2014. Выступления ВВшников под АП 13 октября 2014 помните?
https://www.bbc.com/russian/international/2014/10/141013_ukraine_national_guards_protest?fbclid=***************************************-cMWMkE4VMn0Yz3mXhi27k https://www.bbc.com/…/141013_ukraine_national_guards_protest
Интересный такой протест. За две недели до выборов. На Банковой, а не под родным министерством. И пришли они туда в сопровождении полиции. Совсем как на маршах других аваковских мальчиков - (наци)анальных дружин имени Коротких из Российского национально единства. Тех самых аваковских мальчиков, что за две недели до других выборов - выборов Президента 2019 - устраивали "протесты" со свинками (но почему-то без собачек).
Или другой эпизод - штурм Генштаба, организованный Семенченко 28 августа 2014. За что 1 сентября Семенченко получил от Авакова награду - http://argumentua.com/novosti/yatsenyuk-i-avakov-v-dnepropetrovskoi-bolnitse-nagradili-semena-semenchenko-i-vladimira-para?fbclid=************************************************************* http://argumentua.com/…/yatsenyuk-i-avakov-v-dnepropetrovsk… Не за это? А за что? Неужели Аваков наградил Семенченко за организа
НО Аваков корону на голову прикрепил и потому до него не доходит
Говорят что и Берия насиловал женщин и его сотрудники
ВРЕМЕНА СТАЛИНА ВРОДЕ ПРОШЛИ ???
А так, рівень Шарія...
Радость-то какая!
Вот только на замену у вас КТО?
Или всё равно кто, лишь бы не Аваков? Не накушались?