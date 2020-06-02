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За день у Раді зібрали 47 голосів за відставку Авакова. ДОКУМЕНТ

Партія "Голос" розпочала збір підписів за відставку глави Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова і вже зібрала 47 голосів нардепів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить фото проєкту постанови про звільнення Авакова з підписами депутатів, який опублікував у Фейсбуці нардеп від "Голосу" Ярослав Юрчишин.

За день у Раді зібрали 47 голосів за відставку Авакова 01

Він повідомив, що, крім "Голосу", відставку Авакова підтримали кілька депутатів зі Слуги народу.

Автор: 

Аваков Арсен (2189) відставка (1459) Голос партія (512)


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Топ коментарі
+12
Нужно рубить зелёную гидру За день в Раде собрали 47 голосов за отставку Авакова - Цензор.НЕТ 9619
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02.06.2020 21:51
+9
Уже видно что ничего не получится, иначе бы набрали больше за целый день, даже ПЕС не даст за это голосов.
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02.06.2020 21:57
+9
Ага! Представляете, сколько у Авакова компромата на Петю? Притом - настоящего!
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02.06.2020 22:06
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А чого за відставку Авакова так збудився саме "голос Сороса"?
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02.06.2020 21:50 Відповісти
Нужно рубить зелёную гидру За день в Раде собрали 47 голосов за отставку Авакова - Цензор.НЕТ 9619
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02.06.2020 21:51 Відповісти
Малоросам так сильно не подобається Сорос ?))
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02.06.2020 21:55 Відповісти
Глобаліст і шпєкулянт сорос, який зараз фінансує "протести" в США, не подобається всім притомним людям. А іще він не подобається бритам, чию фінансову систему це чмо намагалося підірвати в 90-х.
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03.06.2020 06:13 Відповісти
Ти просто повторюєш тези кремлівської пропаганди. Ще скажи, що Сорос скупить всю українську землю та зробить українців рабами, завдяку принятому закону про ринок землі))
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03.06.2020 06:34 Відповісти
Скупит, чи ні, чорт його знає, але що ТЕПЕР він з колегами таку можливість має, то це свинцева правда.
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03.06.2020 07:52 Відповісти
Во во, нет бы патриоты возбудились и торговые партнеры. Видать только соросу в Украине черт не нравиться, да? 😷
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02.06.2020 21:58 Відповісти
Та слуги же вроде соросята)
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02.06.2020 22:09 Відповісти
Не дивись толю шарія та санька дубінского бо розум зрвсім втратиш.... сорос почне в ночі приходити
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02.06.2020 22:19 Відповісти
Головне, шо порошенківським і коломойським все збс
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03.06.2020 01:44 Відповісти
Порошенка з Гонтарєвою, Рожковою та ін. вже виведено з-під розслідувань по грабунку 105 хакнутих ними банків, а щодо Бені, то він згідно з щойно прийнятим ЗЕ+Пе законом має можливість отримати компенсацію з бюджету за відібраний Привабанк.
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03.06.2020 07:56 Відповісти
і за шмарклін імпічмент проголосуйте там. Чи жерти дармовий пряник зі шмаркліних рученят дуже смачно???
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02.06.2020 21:51 Відповісти
О а как же соя и вона?😮
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02.06.2020 21:55 Відповісти
Ответ зашифрован в вопросе. Никак!)
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02.06.2020 22:27 Відповісти
нет у вас методов против АваковаЗа день у Раді зібрали 47 голосів за відставку Авакова - Цензор.НЕТ 8861
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02.06.2020 21:56 Відповісти
агонь,кафелек,какой кафелек)
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02.06.2020 22:47 Відповісти
Уже видно что ничего не получится, иначе бы набрали больше за целый день, даже ПЕС не даст за это голосов.
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02.06.2020 21:57 Відповісти
Потому что рука руку моет. Голос не зашкварен, он может. Остальные зашквареные - они не могут. Очевидно же
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02.06.2020 22:00 Відповісти
а кого агент Московии Ермак назначит на место Авакова....?
это очевидно или нет...?
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02.06.2020 22:01 Відповісти
А кого назначил эрмек? Неужто теперь эрмек министров назначает? Я думал президент? Вон пеця его назначал, затем Зеленский не?
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02.06.2020 22:10 Відповісти
https://censor.net/user/395435 - у нас президент Ермак, а Клоун пишет видосики по заказу.....

Вы что, этого не знали...?
Читайте газеты....
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02.06.2020 22:12 Відповісти
А ну если это говорит бот тогда да, верю верю
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02.06.2020 22:15 Відповісти
Видно, что ты чучело запоребриковое. В Украине министров назначает (утверждает) и снимает ВР
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02.06.2020 22:45 Відповісти
А ясно. Гончарук так себя утвердил, что сам ушел, а черта забыл. Да?😷
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02.06.2020 22:47 Відповісти
Напомню так же, что Аваков с начал работать против Порошенко еще ДО ВЫБОРОВ в Парламент в 2014. Выступления ВВшников под АП 13 октября 2014 помните?
https://www.bbc.com/russian/international/2014/10/141013_ukraine_national_guards_protest?fbclid=***************************************-cMWMkE4VMn0Yz3mXhi27k https://www.bbc.com/…/141013_ukraine_national_guards_protest
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02.06.2020 22:13 Відповісти
Помню. И вот бы пеця отомстил, ан нет, соя тупа слилась😮
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02.06.2020 22:17 Відповісти
За день у Раді зібрали 47 голосів за відставку Авакова - Цензор.НЕТ 7851
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02.06.2020 22:21 Відповісти
Ок, и почему тогда соя не хочет против черта?
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02.06.2020 22:25 Відповісти
Тсс, здесь такие вопросы нельзя задавать..заплюють...
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02.06.2020 22:28 Відповісти
Вони не хочуть грати на підтанцьовці у Єрмака.
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02.06.2020 22:31 Відповісти
Я понял. Голос - огенты кремля - играют. А патриоты и торговые портнеры - нет😂
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02.06.2020 22:40 Відповісти
ПНХ, бот зелений зі своєю хуцпою.
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03.06.2020 06:16 Відповісти
Ну а шо. Вон тварь защищающую колорадов в 2014, назначили советником главы полиции Винничины. Ермак может пригласить с Рашки бывшего главу полиции Одессы Фучеджи, который смылся в Встающуюсколен. Ценный кадр, как по мне, и главное ведь что патриот Украины, как и сам Ермак))
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02.06.2020 22:11 Відповісти
Такого ж агєнта, як і сам. Тому Авакова наразі чіпати не можна. Тільки тоді, коли буде патріотична влада.
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03.06.2020 06:15 Відповісти
А смьісл ЕС помогать зеленским? У ЕС не достаточно голосов для принятия такого решения, пусть слуги своим монобольшинством разгребают свои же прокольі.
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02.06.2020 23:45 Відповісти
Они хотят уволить сразу всех министров, но на это СН конечно не пойдут.
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02.06.2020 22:09 Відповісти
Непростое это дело, это один из главных спонсоров проекта "Зепрезидент"
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02.06.2020 22:00 Відповісти
Уже подписи некуда ставить.
За день у Раді зібрали 47 голосів за відставку Авакова - Цензор.НЕТ 8728
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02.06.2020 22:00 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006981015136&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDHoHfgrVA7bqWhR8a55wMMDOOISFfgGN3ZI9LCBGiSPh5cXzT4PLDH_iJlRTyu3Pv2SX6u9P34EG7o&hc_ref=ARQK_Ge079emxMfKUNardThM7uZ7p4GKh3EzF0Vr7YeufrJ3m8Trt7Wzql9W1l342vk&fref=nf Светлана Самборска
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2743041702605170&id=100006981015136 4 год ·

Движуха с отставкой Авакова - это шоу Ермака. Я крайне скептически отношусь к намекам, что Ермак это делает с подачи Кремля (чем Аваков мешает Кремлю?). Но то, что это - игра Ермака, нет сомнений. И зачем бы ему это делать с чужой подачи, если этот кусок - бюджет МВД - и сам по себе чрезвычайно привлекателен. А уж сколько должностей можно будет продать - уууу.
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02.06.2020 22:03 Відповісти
Аваков мешает Кремлю...., и Аваков сильно помешал в 2014-ом, когда раздал оружие добрбатам....
и еще...
https://youtu.be/vBvj8pMEI3U
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02.06.2020 22:06 Відповісти
Відосікі не дивлюсь.
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02.06.2020 22:10 Відповісти
это видосик короткий....
осилишь...
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02.06.2020 22:15 Відповісти
Кто там у черта : дейдей, кива, голубан. Это те кто сразу на ум пришло. Одни патриоты ☝
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02.06.2020 22:18 Відповісти
Аваков мешает цивилизации и правам человека
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03.06.2020 01:45 Відповісти
О Голос - огенты кремля?😮 бгг
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02.06.2020 22:11 Відповісти
Кстати, а там есть хоть одна подпись от партии евро солидарность?
На выборах аваков топил против порошенко от всей "души".
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02.06.2020 22:03 Відповісти
Ага! Представляете, сколько у Авакова компромата на Петю? Притом - настоящего!
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02.06.2020 22:06 Відповісти
Як би був, то давно б виклав.
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02.06.2020 22:07 Відповісти
Там если есть компромат то взаимный.
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02.06.2020 22:08 Відповісти
ну так приберут аваку он и сдаст своего мыролюбного подельника.
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02.06.2020 22:11 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006981015136&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDHoHfgrVA7bqWhR8a55wMMDOOISFfgGN3ZI9LCBGiSPh5cXzT4PLDH_iJlRTyu3Pv2SX6u9P34EG7o&hc_ref=ARQK_Ge079emxMfKUNardThM7uZ7p4GKh3EzF0Vr7YeufrJ3m8Trt7Wzql9W1l342vk&fref=nf#

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006981015136&fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARAbcZaH_f1iXQt5f4jrv9t2XZQoarXFZ2Xv6wc1P-q1QYrJe-xgXm77cyulmRCvE688cxlZSO4iLKS7
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006981015136&fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARAbcZaH_f1iXQt5f4jrv9t2XZQoarXFZ2Xv6wc1P-q1QYrJe-xgXm77cyulmRCvE688cxlZSO4iLKS7

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006981015136&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDqViiLkdxsRBHO48zh4QoMX8xHrzUwlbco6_Ks5laiEMQqmAgv1QU-j34c3VLVxlAWsZV5y6WzaKGA&hc_ref=ARR5_KAHbhy0QnAqkZB2qhApAMhwBi-dbUTfITHBAErqxMJHM1GmWayShXFJNhE_O4g&fref=nf Светлана Самборска
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2742939452615395&set=a.1495947603981259&type=3 6 год ·

Читаю у симпатиков Голоса, что, оказывается, Аваков в кресле - это из-за Порошенко. Хехе. Какая прелесть. Ребятки, вы не забыли, что Порошенко уже не президент? А Аваков - министр голосами зеленых, которых в том числе вы привели к власти под соусом абынеПорошенко и хуженебужет?
Напомню так же еще пару моментов.
Аваков давний партнер Коломойского. И не только Аваков. Отодрать хобот Коломойского от бюджета удалось ТОЛЬКО ПОСЛЕ ТОГО, как Яценюк перестал быть премьером. Каковой факт предпочитают не замечать любители прекрасной партии Народный Фронт.

Напомню так же, что Аваков с начал работать против Порошенко еще ДО ВЫБОРОВ в Парламент в 2014. Выступления ВВшников под АП 13 октября 2014 помните?
https://www.bbc.com/russian/international/2014/10/141013_ukraine_national_guards_protest?fbclid=***************************************-cMWMkE4VMn0Yz3mXhi27k https://www.bbc.com/…/141013_ukraine_national_guards_protest
Интересный такой протест. За две недели до выборов. На Банковой, а не под родным министерством. И пришли они туда в сопровождении полиции. Совсем как на маршах других аваковских мальчиков - (наци)анальных дружин имени Коротких из Российского национально единства. Тех самых аваковских мальчиков, что за две недели до других выборов - выборов Президента 2019 - устраивали "протесты" со свинками (но почему-то без собачек).
Или другой эпизод - штурм Генштаба, организованный Семенченко 28 августа 2014. За что 1 сентября Семенченко получил от Авакова награду - http://argumentua.com/novosti/yatsenyuk-i-avakov-v-dnepropetrovskoi-bolnitse-nagradili-semena-semenchenko-i-vladimira-para?fbclid=************************************************************* http://argumentua.com/…/yatsenyuk-i-avakov-v-dnepropetrovsk… Не за это? А за что? Неужели Аваков наградил Семенченко за организа
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02.06.2020 22:14 Відповісти
Соя простой вопрос. Почему соя не голосует против черта?
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02.06.2020 22:27 Відповісти
Овощь, простой ответ: тому що вони не хочуть брати участь у шоу Єрмака.
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02.06.2020 22:40 Відповісти
Серишь ты знатно, но портки не забывай снимать
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02.06.2020 22:50 Відповісти
Вони не хочуть грати на підтанцьовці у Єрмака.
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02.06.2020 22:06 Відповісти
Давно пора!
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02.06.2020 22:06 Відповісти
За день у Раді зібрали 47 голосів за відставку Авакова - Цензор.НЕТ 3535
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02.06.2020 22:13 Відповісти
В правовой стране министр МВД после такого зашквара , шо прямо в райотделении насилуют женщин , САМ БЫ НАПИСАЛ В ОТСТАВКУ
НО Аваков корону на голову прикрепил и потому до него не доходит
Говорят что и Берия насиловал женщин и его сотрудники
ВРЕМЕНА СТАЛИНА ВРОДЕ ПРОШЛИ ???
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02.06.2020 22:13 Відповісти
Берия любил принуждать жен подчиненных. Типа не насиловал. Так надо было, для строительства развитого социализма. И страшно было отказать.
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02.06.2020 22:32 Відповісти
В нормальной стране нормальный министр сам бы ушел и в будущем имел бы еще перспективу как во власти так и в политике.
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02.06.2020 22:13 Відповісти
Арсен Борисыч поднимай нацкорпус!
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02.06.2020 22:19 Відповісти
Сорри но это белый шум..Голосов на отставку не будет пока не дадут команду одновременно Ермак и Коломой...Петя не даст..А с Ахметкой дядя Арсен договорился
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02.06.2020 22:21 Відповісти
Смотрите как бы Аваков не уволил Зеленского....
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02.06.2020 22:30 Відповісти
Позорище . всем партиям - лидерам и членам , кто не ставит свои подписи . Вот что нужно знать о наших гандонах .
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02.06.2020 22:43 Відповісти
Да уж, все о ваших лахтинских гандонах в курсе.
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02.06.2020 23:07 Відповісти
кремлевские сектанты . с вами все ясно .тогда не войте за Дугарь . Антоненко и Кузьменко .
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02.06.2020 23:11 Відповісти
А скільки потрібно цих голосів?
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02.06.2020 22:55 Відповісти
чем больше тем лучше , что бы пот ом видеть перспективы по голосованию . Но это все ,что нужно знать по ЕС и БЮТ. которые типа оппозиционеры .Ряюошапка, Гончарук и тд легко , а убийцу . мафиози . педофила -нельзя .
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02.06.2020 23:09 Відповісти
...А щодо відставки ОДНОГО міністра, достатньо підпису ОДНОГО депутата, щоби зареєструвати постанову по Авакову.
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02.06.2020 23:19 Відповісти
Кремлеботская партия ЕС отказалась собирать подписи за отставку бандита из Солцевской групировки РФ Авакова, это все что нужно знать о парашенко
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02.06.2020 22:56 Відповісти
Чувак, ну до Геббельса тобі як до Альдебарана раком.
А так, рівень Шарія...
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02.06.2020 23:04 Відповісти
https://youtu.be/JvV_ujjrlEA
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02.06.2020 23:15 Відповісти
Зебил, зачем вам голоса ЕС, у слуг ведь есть своих около 250 голосов? Сколько слуг поставлило подпись на єтой бумажке?
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03.06.2020 00:02 Відповісти
альтруистов среди зепутантов оказалось всего 47......... ???
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02.06.2020 23:05 Відповісти
Меньше. 47 - подписи голоса (где-то 20)
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03.06.2020 00:05 Відповісти
За день у Раді зібрали 47 голосів за відставку Авакова - Цензор.НЕТ 3905
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02.06.2020 23:09 Відповісти
Сабаков чорт дырявый
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02.06.2020 23:31 Відповісти
За один всего лишь год мы добрались в 90 -стые, что будет ещё через год страшно подумать. Мда! Очередной раз поздравляю ,,зрителя 95-ти сватов у одного учителя,, и любителей халявы с их выбором.
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03.06.2020 01:44 Відповісти
Аваков мешает Кремлю с момента выставления гопников из Харьковской Рады. Плюс его роль в организации сопротивления в войне. Плюс его роль в Париже на переговорах с Путиным. Плюс это министр, которому удались реформы. Остальные были упырями. Да, был еще Луценко, но Луценко был один и речь о реформах не шла вообще.
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03.06.2020 04:09 Відповісти
НАПРАСНО стараетесь, Аваков врос всеми частями тела в кресло, А Геращенко кресло привентил к полу саморезами.
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03.06.2020 09:50 Відповісти
А потрібно 150. ПЄСики відмовилися підписувати і Юлька кажуть також. Всі бояться що, в коаліції не вистачить коал і доведеться йти на дострокові.
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03.06.2020 10:26 Відповісти
Радость!
Радость-то какая!
Вот только на замену у вас КТО?
Или всё равно кто, лишь бы не Аваков? Не накушались?
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03.06.2020 10:44 Відповісти
 
 