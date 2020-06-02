За день у Раді зібрали 47 голосів за відставку Авакова. ДОКУМЕНТ

Партія "Голос" розпочала збір підписів за відставку глави Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова і вже зібрала 47 голосів нардепів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить фото проєкту постанови про звільнення Авакова з підписами депутатів, який опублікував у Фейсбуці нардеп від "Голосу" Ярослав Юрчишин.

Він повідомив, що, крім "Голосу", відставку Авакова підтримали кілька депутатів зі Слуги народу.