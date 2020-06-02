В Новой Зеландии зарегистрирован только один активный случай COVID-19
Правительство Новой Зеландии на следующей неделе намерено ослабить ограничения, введенные из-за коронавируса, поскольку в стране зарегистрирован только один активный случай COVID-19.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
"Если и только если в ближайшие дни не будет никаких новых неожиданных случаев, тогда мы сможем перейти на первый уровень тревоги на этой неделе", - заявила премьер-министр Джасинда Ардерн.
Премьер-министр добавила, что ограничения на физическое дистанцирование и массовые собрания будут сняты, но сохранен строгий пограничный контроль.
Напомним, первый случай коронавируса в Новой Зеландии подтвердили 28 февраля.
До 25 марта страна перешла на очень строгий карантин: людям нельзя было выходить из дома, за исключением самого необходимого, сохраняя при этом социальное дистанцирование.
Въезд в страну иностранным гражданам был запрещен, второстепенные предприятия закрыты, мероприятия и собрания отменены, школы закрыты для всех детей, общественный транспорт зарезервирован для работников критической инфраструктуры, местное авиасообщение было прекращено.
27 апреля премьер-министр Джасинда Ардерн заявила, что стране удалось остановить распространение коронавируса. С 28 апреля Новая Зеландия начала снимать жесткие ограничения.
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Чудова країна!
За семь суток ареста Павел Палейчик смог выйти на воздух всего один раз, когда 9 мая его и сокамерника выпустили на улицу поработать. «С лопатой траву от асфальта отбивали. Но хоть подышал свежим воздухом полчаса», - рассказывает он спустя несколько дней после выхода на свободу, пишет британское издание Open Democracy (перевод - https://inosmi.ru/social/20200602/247542933.html inosmi.ru ).
Палейчик https://amp-charter97-org.cdn.ampproject.org/c/s/amp.charter97.org/ru/news/2020/5/8/375721/ работает фельдшером скорой помощи в Лиде . В конце апреля он пришел на встречу горожан с гомельским блогером Сергеем Тихановским, во время которой открыто высказался на камеру о сложной ситуации врачей в Беларуси. Свое выступление он начал словами: «Страх, что творится!» и рассказал о длинных сменах, нехватке машин и водителей скорой, отсутствии средств индивидуальной защиты.
За это участие в «несанкционированном мероприятии» Палейчика и задержали. До того, как услышал приговор, Палейчик не верил, что попадет в изолятор. Думал, обойдется штрафом или выговором. Но не жалеет, потому что хотел рассказать, что «происходит на самом деле».
Тихановский стал популярным благодаря своему YouTube каналу «Страна для жизни», куда он приглашает высказаться простых людей. И они жалуются: на низкие зарплаты и пенсии, на плохие дороги, на разваленные колхозы. Говорят, что Лукашенко - не их правитель.
За прошедшие сутки в Бразилии зафиксировали рекордное число новых случаев заражения коронавирусом: выявили 28 936 больных.
Всего с начала эпидемии в стране инфекцией заразились более полумиллиона граждан.
Об этом https://covid.saude.gov.br/ сообщает министерство здравоохранения Бразилии (перевод - https://nv.ua/world/countries/koronavirus-rekordno-rastet-chislo-zarazhennyh-v-brazilii-poslednie-novosti-50091947.html nv.ua ).
По данным ведомства, за сутки умерло 1262 пациента с коронавирусом.
Всего с начала эпидемии в Бразилии заразились 555 383 человека, зафиксировано 31 199 летальных исходов.
Бразилия занимает второе после США место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом.
По оценкам ученых из Университета Вашингтона, к началу августа общее число умерших от коронавируса в Бразилии может увеличиться в пять раз - до 125 тысяч.
Кроме того, в ВОЗ заявили, что теперь считает эпицентром пандемии коронавируса нового типа COVID-19 Южную и Северную Америку