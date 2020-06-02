В Новой Зеландии зарегистрирован только один активный случай COVID-19

Правительство Новой Зеландии на следующей неделе намерено ослабить ограничения, введенные из-за коронавируса, поскольку в стране зарегистрирован только один активный случай COVID-19.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Если и только если в ближайшие дни не будет никаких новых неожиданных случаев, тогда мы сможем перейти на первый уровень тревоги на этой неделе", - заявила премьер-министр Джасинда Ардерн.

Премьер-министр добавила, что ограничения на физическое дистанцирование и массовые собрания будут сняты, но сохранен строгий пограничный контроль.

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Напомним, первый случай коронавируса в Новой Зеландии подтвердили 28 февраля.

До 25 марта страна перешла на очень строгий карантин: людям нельзя было выходить из дома, за исключением самого необходимого, сохраняя при этом социальное дистанцирование.

Въезд в страну иностранным гражданам был запрещен, второстепенные предприятия закрыты, мероприятия и собрания отменены, школы закрыты для всех детей, общественный транспорт зарезервирован для работников критической инфраструктуры, местное авиасообщение было прекращено.

27 апреля премьер-министр Джасинда Ардерн заявила, что стране удалось остановить распространение коронавируса. С 28 апреля Новая Зеландия начала снимать жесткие ограничения.

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