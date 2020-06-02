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Новости Коронавирус и карантин
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В Новой Зеландии зарегистрирован только один активный случай COVID-19

В Новой Зеландии зарегистрирован только один активный случай COVID-19

Правительство Новой Зеландии на следующей неделе намерено ослабить ограничения, введенные из-за коронавируса, поскольку в стране зарегистрирован только один активный случай COVID-19.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Если и только если в ближайшие дни не будет никаких новых неожиданных случаев, тогда мы сможем перейти на первый уровень тревоги на этой неделе", - заявила премьер-министр Джасинда Ардерн.

Премьер-министр добавила, что ограничения на физическое дистанцирование и массовые собрания будут сняты, но сохранен строгий пограничный контроль.

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Напомним, первый случай коронавируса в Новой Зеландии подтвердили 28 февраля.

До 25 марта страна перешла на очень строгий карантин: людям нельзя было выходить из дома, за исключением самого необходимого, сохраняя при этом социальное дистанцирование.

Въезд в страну иностранным гражданам был запрещен, второстепенные предприятия закрыты, мероприятия и собрания отменены, школы закрыты для всех детей, общественный транспорт зарезервирован для работников критической инфраструктуры, местное авиасообщение было прекращено.

27 апреля премьер-министр Джасинда Ардерн заявила, что стране удалось остановить распространение коронавируса. С 28 апреля Новая Зеландия начала снимать жесткие ограничения.

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Автор: 

карантин (16729) Новая Зеландия (81) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Та там рай земной. Порты закрыли. Взлётно-посадочные полосы блоками тоже. Баранина лучшая в мире, вино сдуреть, киви как у нас буряка, у каждого катер или яхта, народу мало, на своих самолях летают купаться на озёра за 100 км от дома----я бы с ума сошёл от восторга! Кстати там практически нет политических партий в нашем понимании такого дерьма.
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02.06.2020 22:54
+2
Мені там сподобалось..
Чудова країна!
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02.06.2020 22:52
+2
Степанов бы здесь не выжил...
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02.06.2020 23:00
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Люди живут на острове и нет у них столько заробитчан, как в Украине, поэтому повезло))
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02.06.2020 22:44 Ответить
Судя по всему у них вообще нет заробитчан))) да и классический англосаксонский мир, все дорого...
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02.06.2020 22:50 Ответить
Мені там сподобалось..
Чудова країна!
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02.06.2020 22:52 Ответить
Та там рай земной. Порты закрыли. Взлётно-посадочные полосы блоками тоже. Баранина лучшая в мире, вино сдуреть, киви как у нас буряка, у каждого катер или яхта, народу мало, на своих самолях летают купаться на озёра за 100 км от дома----я бы с ума сошёл от восторга! Кстати там практически нет политических партий в нашем понимании такого дерьма.
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02.06.2020 22:54 Ответить
Степанов бы здесь не выжил...
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02.06.2020 23:00 Ответить
Кармановирус. Опять ошибка в тексте.
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02.06.2020 23:01 Ответить
Земля маорі! Я б залюбки все покинула та поїхала на цей острів людожерів.
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02.06.2020 23:04 Ответить
І метро вони не закривали для того, щоб побороти епідемію!
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02.06.2020 23:55 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=OC1ZhnZkSAs Вооруженный народ никогда не будет ПОРАБОЩЕН! #ПрезидентБразилииБолсонаро #карантинныемерыCOVID-19 сильная речь. Такой президент нужен Украине!
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03.06.2020 00:55 Ответить
У нас такой уже есть прямо сейчас. Что тот полный придурок, что у нас.
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03.06.2020 03:24 Ответить
сравнил жопу с пальцем.
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03.06.2020 04:29 Ответить
Cтесняюсь спросить, кто из них "жопа"?
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03.06.2020 15:57 Ответить
вова
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04.06.2020 23:40 Ответить
Один из самых идиотских дурантинов в мире. Гражданские права был растоптаны под одобрительное мычание муфлонов. Нашим перепуганным такое нравится.
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03.06.2020 04:32 Ответить
Британское издание - о ситуации в Беларуси.

За семь суток ареста Павел Палейчик смог выйти на воздух всего один раз, когда 9 мая его и сокамерника выпустили на улицу поработать. «С лопатой траву от асфальта отбивали. Но хоть подышал свежим воздухом полчаса», - рассказывает он спустя несколько дней после выхода на свободу, пишет британское издание Open Democracy (перевод - https://inosmi.ru/social/20200602/247542933.html inosmi.ru ).
Палейчик https://amp-charter97-org.cdn.ampproject.org/c/s/amp.charter97.org/ru/news/2020/5/8/375721/ работает фельдшером скорой помощи в Лиде . В конце апреля он пришел на встречу горожан с гомельским блогером Сергеем Тихановским, во время которой открыто высказался на камеру о сложной ситуации врачей в Беларуси. Свое выступление он начал словами: «Страх, что творится!» и рассказал о длинных сменах, нехватке машин и водителей скорой, отсутствии средств индивидуальной защиты.
За это участие в «несанкционированном мероприятии» Палейчика и задержали. До того, как услышал приговор, Палейчик не верил, что попадет в изолятор. Думал, обойдется штрафом или выговором. Но не жалеет, потому что хотел рассказать, что «происходит на самом деле».
Тихановский стал популярным благодаря своему YouTube каналу «Страна для жизни», куда он приглашает высказаться простых людей. И они жалуются: на низкие зарплаты и пенсии, на плохие дороги, на разваленные колхозы. Говорят, что Лукашенко - не их правитель.
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03.06.2020 08:59 Ответить
И ВСЕ УКРАИНЦЫ ЕДУТ В НОВУЮ ЗЕЛАНДИЮ, А НА ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ ЕДУТ ПЕЙСЫ ОБРЕЗАННЫЕ, АМЕРИКАНЦЫ И РОССИЯНИ )))
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03.06.2020 08:42 Ответить


За прошедшие сутки в Бразилии зафиксировали рекордное число новых случаев заражения коронавирусом: выявили 28 936 больных.

Всего с начала эпидемии в стране инфекцией заразились более полумиллиона граждан.
Об этом https://covid.saude.gov.br/ сообщает министерство здравоохранения Бразилии (перевод - https://nv.ua/world/countries/koronavirus-rekordno-rastet-chislo-zarazhennyh-v-brazilii-poslednie-novosti-50091947.html nv.ua ).
По данным ведомства, за сутки умерло 1262 пациента с коронавирусом.
Всего с начала эпидемии в Бразилии заразились 555 383 человека, зафиксировано 31 199 летальных исходов.
Бразилия занимает второе после США место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом.
По оценкам ученых из Университета Вашингтона, к началу августа общее число умерших от коронавируса в Бразилии может увеличиться в пять раз - до 125 тысяч.

Кроме того, в ВОЗ заявили, что теперь считает эпицентром пандемии коронавируса нового типа COVID-19 Южную и Северную Америку
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03.06.2020 09:01 Ответить
 
 