У Новій Зеландії зареєстровано тільки один активний випадок COVID-19

Уряд Нової Зеландії на наступному тижні має намір послабити обмеження, запроваджені через коронавірус, оскільки в країні зареєстровано тільки один активний випадок COVID-19.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Якщо і тільки якщо найближчими днями не буде ніяких нових несподіваних випадків, тоді ми зможемо перейти на перший рівень тривоги на цьому тижні", - заявила прем'єр-міністр Джасінда Ардерн.

Прем'єр-міністр додала, що обмеження на фізичне дистанціювання і масові зібрання буде знято, але збережено строгий прикордонний контроль.

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Нагадаємо, перший випадок коронавірусу в Новій Зеландії підтвердили 28 лютого.

До 25 березня країна перейшла на дуже строгий карантин: людям не можна було виходити з дому, за винятком найнеобхіднішого, зберігаючи при цьому соціальне дистанціювання.

В'їзд у країну іноземним громадянам було заборонено, другорядні підприємства закрито, заходи і збори скасовано, школи закрито для всіх дітей, громадський транспорт зарезервовано для працівників критичної інфраструктури, місцеве авіасполучення було припинено.

27 квітня прем'єр-міністр Джасінда Ардерн заявила, що країні вдалося зупинити поширення коронавірусу. З 28 квітня Нова Зеландія почала знімати жорсткі обмеження.