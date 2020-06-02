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Новини Коронавірус і карантин
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У Новій Зеландії зареєстровано тільки один активний випадок COVID-19

У Новій Зеландії зареєстровано тільки один активний випадок COVID-19

Уряд Нової Зеландії на наступному тижні має намір послабити обмеження, запроваджені через коронавірус, оскільки в країні зареєстровано тільки один активний випадок COVID-19.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Якщо і тільки якщо найближчими днями не буде ніяких нових несподіваних випадків, тоді ми зможемо перейти на перший рівень тривоги на цьому тижні", - заявила прем'єр-міністр Джасінда Ардерн.

Прем'єр-міністр додала, що обмеження на фізичне дистанціювання і масові зібрання буде знято, але збережено строгий прикордонний контроль.

Читайте також: У Новій Зеландії всього 21 хворий на COVID-19, жоден із них не має потреби в госпіталізації, - директор з питань охорони здоров'я Блумфілд

Нагадаємо, перший випадок коронавірусу в Новій Зеландії підтвердили 28 лютого.

До 25 березня країна перейшла на дуже строгий карантин: людям не можна було виходити з дому, за винятком найнеобхіднішого, зберігаючи при цьому соціальне дистанціювання.

В'їзд у країну іноземним громадянам було заборонено, другорядні підприємства закрито, заходи і збори скасовано, школи закрито для всіх дітей, громадський транспорт зарезервовано для працівників критичної інфраструктури, місцеве авіасполучення було припинено.

27 квітня прем'єр-міністр Джасінда Ардерн заявила, що країні вдалося зупинити поширення коронавірусу. З 28 квітня Нова Зеландія почала знімати жорсткі обмеження.

Автор: 

карантин (18172) Нова Зеландія (104) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Та там рай земной. Порты закрыли. Взлётно-посадочные полосы блоками тоже. Баранина лучшая в мире, вино сдуреть, киви как у нас буряка, у каждого катер или яхта, народу мало, на своих самолях летают купаться на озёра за 100 км от дома----я бы с ума сошёл от восторга! Кстати там практически нет политических партий в нашем понимании такого дерьма.
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02.06.2020 22:54
+2
Мені там сподобалось..
Чудова країна!
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02.06.2020 22:52
+2
Степанов бы здесь не выжил...
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02.06.2020 23:00
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Люди живут на острове и нет у них столько заробитчан, как в Украине, поэтому повезло))
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02.06.2020 22:44 Відповісти
Судя по всему у них вообще нет заробитчан))) да и классический англосаксонский мир, все дорого...
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02.06.2020 22:50 Відповісти
Мені там сподобалось..
Чудова країна!
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02.06.2020 22:52 Відповісти
Та там рай земной. Порты закрыли. Взлётно-посадочные полосы блоками тоже. Баранина лучшая в мире, вино сдуреть, киви как у нас буряка, у каждого катер или яхта, народу мало, на своих самолях летают купаться на озёра за 100 км от дома----я бы с ума сошёл от восторга! Кстати там практически нет политических партий в нашем понимании такого дерьма.
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02.06.2020 22:54 Відповісти
Степанов бы здесь не выжил...
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02.06.2020 23:00 Відповісти
Кармановирус. Опять ошибка в тексте.
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02.06.2020 23:01 Відповісти
Земля маорі! Я б залюбки все покинула та поїхала на цей острів людожерів.
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02.06.2020 23:04 Відповісти
І метро вони не закривали для того, щоб побороти епідемію!
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02.06.2020 23:55 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=OC1ZhnZkSAs Вооруженный народ никогда не будет ПОРАБОЩЕН! #ПрезидентБразилииБолсонаро #карантинныемерыCOVID-19 сильная речь. Такой президент нужен Украине!
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03.06.2020 00:55 Відповісти
У нас такой уже есть прямо сейчас. Что тот полный придурок, что у нас.
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03.06.2020 03:24 Відповісти
сравнил жопу с пальцем.
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03.06.2020 04:29 Відповісти
Cтесняюсь спросить, кто из них "жопа"?
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03.06.2020 15:57 Відповісти
вова
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04.06.2020 23:40 Відповісти
Один из самых идиотских дурантинов в мире. Гражданские права был растоптаны под одобрительное мычание муфлонов. Нашим перепуганным такое нравится.
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03.06.2020 04:32 Відповісти
Британское издание - о ситуации в Беларуси.

За семь суток ареста Павел Палейчик смог выйти на воздух всего один раз, когда 9 мая его и сокамерника выпустили на улицу поработать. «С лопатой траву от асфальта отбивали. Но хоть подышал свежим воздухом полчаса», - рассказывает он спустя несколько дней после выхода на свободу, пишет британское издание Open Democracy (перевод - https://inosmi.ru/social/20200602/247542933.html inosmi.ru ).
Палейчик https://amp-charter97-org.cdn.ampproject.org/c/s/amp.charter97.org/ru/news/2020/5/8/375721/ работает фельдшером скорой помощи в Лиде . В конце апреля он пришел на встречу горожан с гомельским блогером Сергеем Тихановским, во время которой открыто высказался на камеру о сложной ситуации врачей в Беларуси. Свое выступление он начал словами: «Страх, что творится!» и рассказал о длинных сменах, нехватке машин и водителей скорой, отсутствии средств индивидуальной защиты.
За это участие в «несанкционированном мероприятии» Палейчика и задержали. До того, как услышал приговор, Палейчик не верил, что попадет в изолятор. Думал, обойдется штрафом или выговором. Но не жалеет, потому что хотел рассказать, что «происходит на самом деле».
Тихановский стал популярным благодаря своему YouTube каналу «Страна для жизни», куда он приглашает высказаться простых людей. И они жалуются: на низкие зарплаты и пенсии, на плохие дороги, на разваленные колхозы. Говорят, что Лукашенко - не их правитель.
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03.06.2020 08:59 Відповісти
И ВСЕ УКРАИНЦЫ ЕДУТ В НОВУЮ ЗЕЛАНДИЮ, А НА ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ ЕДУТ ПЕЙСЫ ОБРЕЗАННЫЕ, АМЕРИКАНЦЫ И РОССИЯНИ )))
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03.06.2020 08:42 Відповісти


За прошедшие сутки в Бразилии зафиксировали рекордное число новых случаев заражения коронавирусом: выявили 28 936 больных.

Всего с начала эпидемии в стране инфекцией заразились более полумиллиона граждан.
Об этом https://covid.saude.gov.br/ сообщает министерство здравоохранения Бразилии (перевод - https://nv.ua/world/countries/koronavirus-rekordno-rastet-chislo-zarazhennyh-v-brazilii-poslednie-novosti-50091947.html nv.ua ).
По данным ведомства, за сутки умерло 1262 пациента с коронавирусом.
Всего с начала эпидемии в Бразилии заразились 555 383 человека, зафиксировано 31 199 летальных исходов.
Бразилия занимает второе после США место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом.
По оценкам ученых из Университета Вашингтона, к началу августа общее число умерших от коронавируса в Бразилии может увеличиться в пять раз - до 125 тысяч.

Кроме того, в ВОЗ заявили, что теперь считает эпицентром пандемии коронавируса нового типа COVID-19 Южную и Северную Америку
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03.06.2020 09:01 Відповісти
 
 