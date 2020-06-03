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Новости Коронавирус и карантин
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Италия с сегодняшнего дня открывает границы и разрешает передвижение между регионами

Италия с сегодняшнего дня открывает границы и разрешает передвижение между регионами

С 3 июня Италия открыла границы для путешественников из большинства европейских стран, и теперь они могут въезжать в страну без необходимости проходить 14-дневный карантин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Отмена ограничений касается граждан стран Евросоюза и Шенгенской зоны.

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Италия также снимает ограничения на поездки внутри страны, позволяя людям перемещаться между регионами. В течение почти трех месяцев путешествие по Италии разрешалась только в необходимых случаях.

Ранее Швейцария объявила о планах по открытию границ для всех своих соседей, кроме Италии. Швейцария, Франция, Германия и Австрии уже договорились отменить все ограничения на поездки между четырьмя странами с 15 июня.

Напомним, 1 июня в Италии большинство самых известных культурных памятников возобновили работу после трех месяцев карантина, но мерами безопасности, включая температурные проверки и обязательные маски для лица.

Автор: 

граница (5259) Италия (1640) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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ольгінські,а у вас як в методичці написано ?)))
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03.06.2020 10:38 Ответить
Смертельний вірус різко пропав) а розказували, що ні сонце його не бере, що через дверні ручки передається, що в повітрі літає по півдня і чуть на на 10 метрів 😁😆😂 але чомусь він літав тільки по пристарілих будинках Італії в основному серед 80 -90 літніх. Ужасний вірус який пропадає разом з послабленням карантинів. Вже в Україні коронапсихозники прогнозують з кожним етапом послаблення апокаліпсиси, а ніфіга їхні прогнози не збуваються)
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03.06.2020 11:19 Ответить
Цікаво, от кому був вигідний цей кіпеш по "заморозці" Світової економіки. Масонам? Так вони і самі на цьому *******, чи вже так зажрались, що вирішили Глобально "прикольнутись"?
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03.06.2020 09:15 Ответить
ага.. втратили трильйони,щоб дати заробити продавцям вакцин мільярди..

хоча,згідно "теоріїї Гундяєва-Прігожина" ,ймовірніше,що Ковід-2019 оплатив китайцям Біл Гейтс і Світова жидо-масонська Ложа ,щоб "вакциною" прочіпувати все населення Землі...Щоб ним потім управляти..)))
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03.06.2020 10:41 Ответить
Ти взагалі без голови?) Всі топ мільярдери збагатилися під час карантинів. Тому не говори про те в чому ти нагадуєш дуже далеку людину. Мабуть в тебе пуста голова.
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03.06.2020 11:15 Ответить
сторонние наблюдатели, как один, сходятся на том, что РФ показывает искусственную статистику, ничего общего не имеющую с реальностью, а вот в самой РФ рассказывают о том, что у них такая замечательная медицина и ее настолько много, что просто девать некуда. Плюс к тому, они уже вот-вот вакцину выпустят и прямо сейчас испытывают новейший препарат, который уничтожает вирус.


Как сообщает российская пресса, для разработки антиковидного препарата применена технология, которой анала говнет. Понятно, что они держат все в тайне, но утечки сообщают о том, что препарат состоит из двух составляющих. Первая - специальный нанопорошок, который попадая вирусу в глаза, не дает ему видеть, куда там следует прицепляться. Второй компонент - множество нанотанков типа Армата, которые подкрадываются к дезориентированному вирусу вплотную и стреляют в жизненно важные органы крупнокалиберным наноснарядом.
В любом случае, медицина там очень мощная. Правда, Лукашенко не оценил уровня российской медицины и приказал скормить российские тесты свиньям, поскольку даже китайские, на фоне российских, выглядят настоящей вундервафлей.

https://defence-line.org/2020/06/tresk-vertikali-chast-2/
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03.06.2020 10:37 Ответить
 
 