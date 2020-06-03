Италия с сегодняшнего дня открывает границы и разрешает передвижение между регионами
С 3 июня Италия открыла границы для путешественников из большинства европейских стран, и теперь они могут въезжать в страну без необходимости проходить 14-дневный карантин.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Отмена ограничений касается граждан стран Евросоюза и Шенгенской зоны.
Италия также снимает ограничения на поездки внутри страны, позволяя людям перемещаться между регионами. В течение почти трех месяцев путешествие по Италии разрешалась только в необходимых случаях.
Ранее Швейцария объявила о планах по открытию границ для всех своих соседей, кроме Италии. Швейцария, Франция, Германия и Австрии уже договорились отменить все ограничения на поездки между четырьмя странами с 15 июня.
Напомним, 1 июня в Италии большинство самых известных культурных памятников возобновили работу после трех месяцев карантина, но мерами безопасности, включая температурные проверки и обязательные маски для лица.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
хоча,згідно "теоріїї Гундяєва-Прігожина" ,ймовірніше,що Ковід-2019 оплатив китайцям Біл Гейтс і Світова жидо-масонська Ложа ,щоб "вакциною" прочіпувати все населення Землі...Щоб ним потім управляти..)))
Как сообщает российская пресса, для разработки антиковидного препарата применена технология, которой анала говнет. Понятно, что они держат все в тайне, но утечки сообщают о том, что препарат состоит из двух составляющих. Первая - специальный нанопорошок, который попадая вирусу в глаза, не дает ему видеть, куда там следует прицепляться. Второй компонент - множество нанотанков типа Армата, которые подкрадываются к дезориентированному вирусу вплотную и стреляют в жизненно важные органы крупнокалиберным наноснарядом.
В любом случае, медицина там очень мощная. Правда, Лукашенко не оценил уровня российской медицины и приказал скормить российские тесты свиньям, поскольку даже китайские, на фоне российских, выглядят настоящей вундервафлей.
https://defence-line.org/2020/06/tresk-vertikali-chast-2/