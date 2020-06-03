Італія від сьогодні відкриває кордони і дозволяє пересування між регіонами
Із 3 червня Італія відкрила кордони для мандрівників з більшості європейських країн, і тепер вони можуть в'їжджати в країну без необхідності проходити 14-денний карантин.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Скасування обмежень стосуються громадян країн Євросоюзу та Шенгенської зони.
Італія також знімає обмеження на поїздки всередині країни, дозволяючи людям переміщатися між регіонами. Протягом майже трьох місяців подорож Італією дозволялася тільки в необхідних випадках.
Раніше Швейцарія оголосила про плани з відкриття кордонів для всіх своїх сусідів, крім Італії. Швейцарія, Франція, Німеччина та Австрії вже домовилися скасувати всі обмеження на поїздки між чотирма країнами з 15 червня.
Нагадаємо, 1 червня в Італії більшість найвідоміших культурних пам'яток відновили роботу після трьох місяців карантину, але з заходами безпеки, включно з температурними перевірками та обов'язковими маски для обличчя.
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хоча,згідно "теоріїї Гундяєва-Прігожина" ,ймовірніше,що Ковід-2019 оплатив китайцям Біл Гейтс і Світова жидо-масонська Ложа ,щоб "вакциною" прочіпувати все населення Землі...Щоб ним потім управляти..)))
Как сообщает российская пресса, для разработки антиковидного препарата применена технология, которой анала говнет. Понятно, что они держат все в тайне, но утечки сообщают о том, что препарат состоит из двух составляющих. Первая - специальный нанопорошок, который попадая вирусу в глаза, не дает ему видеть, куда там следует прицепляться. Второй компонент - множество нанотанков типа Армата, которые подкрадываются к дезориентированному вирусу вплотную и стреляют в жизненно важные органы крупнокалиберным наноснарядом.
В любом случае, медицина там очень мощная. Правда, Лукашенко не оценил уровня российской медицины и приказал скормить российские тесты свиньям, поскольку даже китайские, на фоне российских, выглядят настоящей вундервафлей.
https://defence-line.org/2020/06/tresk-vertikali-chast-2/