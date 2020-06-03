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Новини Коронавірус і карантин
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Італія від сьогодні відкриває кордони і дозволяє пересування між регіонами

Італія від сьогодні відкриває кордони і дозволяє пересування між регіонами

Із 3 червня Італія відкрила кордони для мандрівників з більшості європейських країн, і тепер вони можуть в'їжджати в країну без необхідності проходити 14-денний карантин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Скасування обмежень стосуються громадян країн Євросоюзу та Шенгенської зони.

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Італія також знімає обмеження на поїздки всередині країни, дозволяючи людям переміщатися між регіонами. Протягом майже трьох місяців подорож Італією дозволялася тільки в необхідних випадках.

Раніше Швейцарія оголосила про плани з відкриття кордонів для всіх своїх сусідів, крім Італії. Швейцарія, Франція, Німеччина та Австрії вже домовилися скасувати всі обмеження на поїздки між чотирма країнами з 15 червня.

Нагадаємо, 1 червня в Італії більшість найвідоміших культурних пам'яток відновили роботу після трьох місяців карантину, але з заходами безпеки, включно з температурними перевірками та обов'язковими маски для обличчя.

Автор: 

кордон (4751) Італія (1564) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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ольгінські,а у вас як в методичці написано ?)))
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03.06.2020 10:38 Відповісти
Смертельний вірус різко пропав) а розказували, що ні сонце його не бере, що через дверні ручки передається, що в повітрі літає по півдня і чуть на на 10 метрів 😁😆😂 але чомусь він літав тільки по пристарілих будинках Італії в основному серед 80 -90 літніх. Ужасний вірус який пропадає разом з послабленням карантинів. Вже в Україні коронапсихозники прогнозують з кожним етапом послаблення апокаліпсиси, а ніфіга їхні прогнози не збуваються)
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03.06.2020 11:19 Відповісти
Цікаво, от кому був вигідний цей кіпеш по "заморозці" Світової економіки. Масонам? Так вони і самі на цьому *******, чи вже так зажрались, що вирішили Глобально "прикольнутись"?
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03.06.2020 09:15 Відповісти
ага.. втратили трильйони,щоб дати заробити продавцям вакцин мільярди..

хоча,згідно "теоріїї Гундяєва-Прігожина" ,ймовірніше,що Ковід-2019 оплатив китайцям Біл Гейтс і Світова жидо-масонська Ложа ,щоб "вакциною" прочіпувати все населення Землі...Щоб ним потім управляти..)))
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03.06.2020 10:41 Відповісти
Ти взагалі без голови?) Всі топ мільярдери збагатилися під час карантинів. Тому не говори про те в чому ти нагадуєш дуже далеку людину. Мабуть в тебе пуста голова.
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03.06.2020 11:15 Відповісти
сторонние наблюдатели, как один, сходятся на том, что РФ показывает искусственную статистику, ничего общего не имеющую с реальностью, а вот в самой РФ рассказывают о том, что у них такая замечательная медицина и ее настолько много, что просто девать некуда. Плюс к тому, они уже вот-вот вакцину выпустят и прямо сейчас испытывают новейший препарат, который уничтожает вирус.


Как сообщает российская пресса, для разработки антиковидного препарата применена технология, которой анала говнет. Понятно, что они держат все в тайне, но утечки сообщают о том, что препарат состоит из двух составляющих. Первая - специальный нанопорошок, который попадая вирусу в глаза, не дает ему видеть, куда там следует прицепляться. Второй компонент - множество нанотанков типа Армата, которые подкрадываются к дезориентированному вирусу вплотную и стреляют в жизненно важные органы крупнокалиберным наноснарядом.
В любом случае, медицина там очень мощная. Правда, Лукашенко не оценил уровня российской медицины и приказал скормить российские тесты свиньям, поскольку даже китайские, на фоне российских, выглядят настоящей вундервафлей.

https://defence-line.org/2020/06/tresk-vertikali-chast-2/
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03.06.2020 10:37 Відповісти
 
 