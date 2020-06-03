Італія від сьогодні відкриває кордони і дозволяє пересування між регіонами

Із 3 червня Італія відкрила кордони для мандрівників з більшості європейських країн, і тепер вони можуть в'їжджати в країну без необхідності проходити 14-денний карантин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Скасування обмежень стосуються громадян країн Євросоюзу та Шенгенської зони.

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Італія також знімає обмеження на поїздки всередині країни, дозволяючи людям переміщатися між регіонами. Протягом майже трьох місяців подорож Італією дозволялася тільки в необхідних випадках.

Раніше Швейцарія оголосила про плани з відкриття кордонів для всіх своїх сусідів, крім Італії. Швейцарія, Франція, Німеччина та Австрії вже домовилися скасувати всі обмеження на поїздки між чотирма країнами з 15 червня.

Нагадаємо, 1 червня в Італії більшість найвідоміших культурних пам'яток відновили роботу після трьох місяців карантину, але з заходами безпеки, включно з температурними перевірками та обов'язковими маски для обличчя.