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Екснардеп-утікач Онищенко вже "насолоджується життям" на озері Комо в Італії. ФОТО

Екснардеп-утікач Олександр Онищенко, якого німецький суд відмовився екстрадувати до України, перебуває в Італії на озері Комо.

Про це він повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"За моєю спиною озеро Комо. Кругле, світле, спокійне. Шість днів уже як я на волі і це блаженство", - написав Онищенко.

Екснардеп-утікач наголосив, що "вільний вирішувати, куди і коли рухатися далі" і "як насолоджуватися цим життям".

Екснардеп-утікач Онищенко вже насолоджується життям на озері Комо в Італії 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина відмовила втікачеві екснардепу Онищенку в притулку і закликає негайно покинути країну

Нагадаємо, німецький суд відмовив в екстрадиції в Україну колишнього депутата ВР Олександра Онищенка через те, що українські в'язниці можуть не відповідати мінімальним стандартам міжнародного права щодо утримання ув'язнених.

5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт нардепа Онищенка. На момент голосування нардеп вже втік за кордон.

27 липня 2018 року НАБУ повідомило, що завершило розслідування щодо Онищенка, підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання коштів на видобутку і продажу природного газу.

За версією слідства, в період з січня 2013-го по червень 2016- го члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу в розмірі понад 1,6 млрд, в результаті чого "Укргазвидобування" зазнала збитків на більш ніж 740 млн грн.

Серед фігурантів справи, крім Онищенка, зазначені його мама, 75-річна Інеса Кадирова, і адвокат Валерій Пісний - у минулому бізнес-партнер Ігоря Коломойського.

26 липня 2019 року матір нардепа-втікача Онищенка Інесу Кадирову затримали в аеропорту "Бориспіль". 74-річній Кадировій заборонили залишати Київ і зобов'язали співпрацювати зі слідством. Рішення ухвалив Солом'янський райсуд столиці.

21 січня ВАКС дозволив заочно розглядати справу про "газову схему", в організації якої підозрюють екснардепа Олександра Онищенка. Це стосується і його помічниці.

30 січня 2020 року стало відомо, що Вищий антикорупційний суд України відправив до Німеччини запит про надання міжнародної правової допомоги щодо затриманого там обвинуваченого в "газовій схемі" екснардепа Олександра Онищенка. Запит стосується вручення повістки про виклик на судове засідання.

Екснардеп-утікач Онищенко вже насолоджується життям на озері Комо в Італії 02

Автор: 

Італія (1573) Онищенко Олександр (656)


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Топ коментарі
+48
Натырил бабла и наслаждается. А там и вернуться можно будет вскоре, слугой народа стать.
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02.06.2020 16:47
+20
Зачем столько слов? Скажи проще - я безмоглая тупая шмара.И все, я пойму...
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02.06.2020 17:19
+15
Обідрав Україну та народ, а тепер "путішествує". Хоч би один ШВЛ передав для вітчизняних клінік.
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02.06.2020 16:53
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Натырил бабла и наслаждается. А там и вернуться можно будет вскоре, слугой народа стать.
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02.06.2020 16:47 Відповісти
нет...он должен сидеть на чемодане и жать... когда освободиться платная келья-люкс в Лукьяновском СИЗО ??? )))
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02.06.2020 16:51 Відповісти
Лови момент как говориться.Потому что завтра всё это может рухнуть в тартарары.Денежные знаки затмили разум--чем их больше,тем больше не замечаешь Бездны,а она совсем рядом....
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02.06.2020 16:52 Відповісти
Пока он увидит Бездну мы уже будем глубоко в жо@е.
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02.06.2020 19:11 Відповісти
Кумир борцух з Порошенком.
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02.06.2020 16:52 Відповісти
Там и паРашкинский пропагандон Соловьев домик имеет....
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02.06.2020 17:05 Відповісти
Обідрав Україну та народ, а тепер "путішествує". Хоч би один ШВЛ передав для вітчизняних клінік.
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02.06.2020 16:53 Відповісти
"..немецкий суд отказался экстрадировать.."

Не може бути. Кулеба же сьогодні назвав німців "друзями."
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02.06.2020 16:53 Відповісти
Там забавно. С одной стороны суд отказался экстрадировать. С другой стороны миграционная служба кажется объявила ему о невозможности дальнейшего нахождения в стране.
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02.06.2020 17:01 Відповісти
Причиной решения Oberster Landgericht Oldenburg (ФРГ) о не выдаче бывшего депутата Онищенко в Украину есть оглашенное в зале суда заявление адвокатов ответчика о том, что в требованиях его выдачи есть коррупционная и политическая составляющая.

Классический пример международной изоляции Зеленского. Герамния отказывает Онищенко в убежище и отказывает Украине в его экстрадиции.
А вообще-то зеленским нужна не справедливость- а деньги онищенко, чего уж греха таить.

https://twitter.com/tZEinform/status/1266302317902454792
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02.06.2020 17:14 Відповісти
"А вообще-то зеленским нужна не справедливость- а деньги онищенко, чего уж греха таить."

Ні, потрібен спектакль, в тому числі міжнародний, для виправдання вкрадених мільярдів з України. "Онищенко" - зіц-головуючий.
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02.06.2020 17:24 Відповісти
онищенко один из первых кто не забоялся главаря опг вальцмана.. за это и поплатился бегством,...
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02.06.2020 16:53 Відповісти
Зато твой шут-торчек скоро пристроит в слугу этого доброго человека, которого плохой порох обижал несправедливо...
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02.06.2020 17:08 Відповісти
для меня зе это инструмент чтоб наказать соевых ублюдков за крысячничество. если зе и его команда и дальше не будут брать откаты то я снова за него проголосую. ибо вальцман и ко с откатов не слазили.
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02.06.2020 17:17 Відповісти
Зачем столько слов? Скажи проще - я безмоглая тупая шмара.И все, я пойму...
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02.06.2020 17:19 Відповісти
бычара ты завершенный.
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02.06.2020 17:21 Відповісти
Че ты обижаешься в самом деле?😂 я просто хотел упрастить все,а то начинаешь слова умные копировать с интерната, инструмент там, еще че то,достаточно правду сказать- я во время войны выбрала главнокомандущим обдолбанного шута с телика потому что я тупая безмозглая курица с айкю ниже чем у обезьяны) и достаточно, все и так поймут, тем более что это правда, а правду говорить не стыдно...
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02.06.2020 17:29 Відповісти
Интернета*)
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02.06.2020 17:29 Відповісти
правда в том что ты бычьё не воспитанное. если такими словами кидаешь на женщин скорее всего что тебя сильно обижали вот у тебя и комплексы... докатился до уровня чмошника. может и питар если так себе позволяешь. тем более что это правда, а правду говорить не стыдно...
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02.06.2020 17:34 Відповісти
Наявність 3.14зди не робить тебе жєнщіной...
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02.06.2020 17:47 Відповісти
мнение упоротых меня не интересует.
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02.06.2020 17:57 Відповісти
Ти думаєш тут комусь цікаві висери тупої 3.14зди?))
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02.06.2020 18:05 Відповісти
В этом случае ты не женщина а субьект который привел к власти обдолбанного дебила из телевизора.
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02.06.2020 19:00 Відповісти
Вы просто феерическая .... Давно здесь таких не встречал со времён предвыборной компании...
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02.06.2020 20:44 Відповісти
рабиновичи чуют, что близится новая предвыборная компания...
наверное, что-то знают.
иначе б не нанимали интенет-арбайтеров типа этой балды.
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03.06.2020 08:30 Відповісти
мадам училась вежливости на Окружной?
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02.06.2020 17:50 Відповісти
На Привозе, где "семками" торгуют...
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02.06.2020 18:39 Відповісти
Предлагаешь скинуться,,жертве режима клятого,,?
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02.06.2020 17:09 Відповісти
"Вальцман" давно не при делах, так что же этот "борец" сцыт вернуться?
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02.06.2020 17:11 Відповісти
онищенко тоже крыса просто более меньше калибра чем вальцман. а воры должны сидеть в тюрьме и на долго.
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02.06.2020 17:14 Відповісти
мадам, ВОДКИ НЕТ! Идите к Клоуну, он наливает зебилам
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02.06.2020 17:51 Відповісти
хто такий вальцман... можеш обгрунтувати... чи ти тупа?
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02.06.2020 17:40 Відповісти
Напевно не всі грошики шокулудному баризі відносив, на німецьку феміду і життя залишилось! Виявляється, щоб уникнути департації, потрібно здриснути до Німечини! Злодії, майте на увазі! Чекаємо продовження "півник 5" та нових картин з лизоблюдами!
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02.06.2020 16:54 Відповісти
рузькэ, водки нет!
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02.06.2020 17:48 Відповісти
хмм.. как занятно!.. у Онищенко гинекомастия.. и откаченный жирок с боков..
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02.06.2020 16:57 Відповісти
ну так таблетки пьет. шоб не бриться ))))
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02.06.2020 16:58 Відповісти
скоро в итальянской прессе "чудовище озера Комо!" )) шотландцы щас же и умрут ))
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02.06.2020 16:57 Відповісти
Сейчас Украиной управляют более страшные преступники - Это так называемое внешнее управление .Стратегическими предприятиями Украины управляют ставленники Сороса .Этих ублюдков нужно убиратиь из Украины .
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02.06.2020 16:59 Відповісти
У вас в Ольгино че уже студенты кончились? бомжей пьяных писать заставляют? Этим методичкам уже бороду стричь пора, а ты еще их строчишь... ану куратора зови!
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02.06.2020 17:12 Відповісти
Сорос хотя бы руководил нормально, а не разворовывал.
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02.06.2020 17:22 Відповісти
вася,3.14здуй ти нахій...
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02.06.2020 17:43 Відповісти
"Я свободен,словно птица в небесах! Я свободен,я забыл,что значит страх!"... (с)
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02.06.2020 17:05 Відповісти
Ахахах, и похер ему на все абсолютно...
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02.06.2020 17:05 Відповісти
Это тот, что был "совсем больной"? Которого на каталке с капельницей возили перед телекамерами? Наворовал столько, что и немецкому правосудию хватило...
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02.06.2020 17:09 Відповісти
Из Италии его не вытащить,как и Маркива.Увы.Макаронники не любят слабых.
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02.06.2020 17:11 Відповісти
к Соловьёва пускай в гости съездит
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02.06.2020 17:11 Відповісти
Сашка, ты бы лучше в фейсбуке свою схему рассказал, куда бежать, адрес адвоката, цену вопроса. Может многим твоим коллегам это очень интересно.
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02.06.2020 17:16 Відповісти
Это же руководство к действию! Взрывай банкомат, греби бабло, вали за границу- профит!
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02.06.2020 17:18 Відповісти
у Соловьиного Помета на вилле)
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02.06.2020 17:26 Відповісти
у зєлі у нього теж там нерухомість
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02.06.2020 21:35 Відповісти
За таких Судом потрібно призначати ціну "живим або мертвим за неможливості доставити живим до суду" - знайдеться багато бажаючих покращити свій матеріальний стан. Думаю навіть зявляться спеціальні агенства.
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02.06.2020 17:40 Відповісти
У ананіщєнки гормональний збій,сіськи з-під футболки підвисають)))
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02.06.2020 17:40 Відповісти
кобиілу свою продав... а раніше вона трясла ним
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02.06.2020 17:43 Відповісти
Он уже стал мастером парусного спорта.
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02.06.2020 18:50 Відповісти
Його слід ліквідувати. Це ворог України.
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02.06.2020 17:50 Відповісти
самая загрязненная экологически часть Италии - химического текстильного ему воздуха и воды вместе с словьевым
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02.06.2020 18:03 Відповісти
Хорошо быть вором. Даже если тебя ловит полиция, то ты только переезжаеншь из страны в страну. В конце концов приезжаешь в Абетованную Землю. Тебе дают гражданство страны, даже если еврейкой была только мама. У нас и в ВР и в КМ скоро будут исключительно евреи, потому что в любом случае обеспечен Happy End.
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02.06.2020 18:48 Відповісти
А пам"ятаєте як ця потвора була для бидла мало не бох, бо першим грозився посадити Порошенка. Потім богом став Сулугуні. Тепр Бох для бидла це Віслюк. За рік буде мертвечук. Боги для бидла змінються, бажання ж посадити Порошенка залишається незмінним.))
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02.06.2020 18:54 Відповісти
"За моей спиной озеро Комо. Круглое, светлое спокойное."

Скажите кто то ему, что озеро Комо не круглое...
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02.06.2020 19:06 Відповісти
А жаль, что соскочил с тюрьмы!!! На тебе пахать и пахать! Ворюга!! Сбондил 1.5 млрд. дол.у украинского народа и ещё кичится этим!! И Порошенко вор и другие воры, а сам, со своей мамочкой?? А что хвалённая Италия давно стала притоном для таких воров как онищеко??? Надеется наверное Онищенко, что Зеленский, ради посадки порошенко, даст ему гарантии безопасности, или помилует его!
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02.06.2020 19:15 Відповісти
точно, пока ярмак и охметов обдирают лохов он им помогать не желает
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02.06.2020 19:46 Відповісти
Украл, сбежал, интервью дал, всех обосрал, выпил)))
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02.06.2020 19:48 Відповісти
Нема на них Ю. Тимошенко, сиділи б, як миленькі і барига і клоун і свинарчуки з коболєвими... Жаль, що у нас переважна більшість населення - дебіли.
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02.06.2020 19:53 Відповісти
Нехай насолоджується.
Підозріло, те що після приходу до влади (після майдану)
"проукраїнських" політиків - на чолі з Аваковим, Турчиновим, куля улоба, і інших - всi практично cепари і кремлівські агенти насолоджуються життям в Україні.
люди повинні зрозуміти, що краще вже не буде, їх (людей) кинули, як фраеров. І ще спробують кинути.
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02.06.2020 21:23 Відповісти
я считаю, шо мамой надо шото сделать,шоб мама очень попросила его приехать.
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02.06.2020 22:02 Відповісти
Небось на вилле клоуна нашел приют
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02.06.2020 22:07 Відповісти
Файний легінь, гордо стоїт, але має якіс маленькі цицочки.
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03.06.2020 00:34 Відповісти
Озеро Комо на северной границе Италии длиной 47 км шириной-4 км. Это круг? Или ворюга из отеля не выходит и описывает только то, что с балкона видно. Трусло вороватое. Хоть бы поинтересовался местом, где собирается осесть.
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03.06.2020 01:19 Відповісти
ПО МОЕМУ МОРАЛЬНЫЙ УРОД НЕ МОЖЕТ НАСЛАЖДАТЬСЯ ЖИЗНЬЮ !!!
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03.06.2020 08:19 Відповісти
 
 