Екснардеп-утікач Онищенко вже "насолоджується життям" на озері Комо в Італії. ФОТО
Екснардеп-утікач Олександр Онищенко, якого німецький суд відмовився екстрадувати до України, перебуває в Італії на озері Комо.
Про це він повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"За моєю спиною озеро Комо. Кругле, світле, спокійне. Шість днів уже як я на волі і це блаженство", - написав Онищенко.
Екснардеп-утікач наголосив, що "вільний вирішувати, куди і коли рухатися далі" і "як насолоджуватися цим життям".
Нагадаємо, німецький суд відмовив в екстрадиції в Україну колишнього депутата ВР Олександра Онищенка через те, що українські в'язниці можуть не відповідати мінімальним стандартам міжнародного права щодо утримання ув'язнених.
5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт нардепа Онищенка. На момент голосування нардеп вже втік за кордон.
27 липня 2018 року НАБУ повідомило, що завершило розслідування щодо Онищенка, підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання коштів на видобутку і продажу природного газу.
За версією слідства, в період з січня 2013-го по червень 2016- го члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу в розмірі понад 1,6 млрд, в результаті чого "Укргазвидобування" зазнала збитків на більш ніж 740 млн грн.
Серед фігурантів справи, крім Онищенка, зазначені його мама, 75-річна Інеса Кадирова, і адвокат Валерій Пісний - у минулому бізнес-партнер Ігоря Коломойського.
26 липня 2019 року матір нардепа-втікача Онищенка Інесу Кадирову затримали в аеропорту "Бориспіль". 74-річній Кадировій заборонили залишати Київ і зобов'язали співпрацювати зі слідством. Рішення ухвалив Солом'янський райсуд столиці.
21 січня ВАКС дозволив заочно розглядати справу про "газову схему", в організації якої підозрюють екснардепа Олександра Онищенка. Це стосується і його помічниці.
30 січня 2020 року стало відомо, що Вищий антикорупційний суд України відправив до Німеччини запит про надання міжнародної правової допомоги щодо затриманого там обвинуваченого в "газовій схемі" екснардепа Олександра Онищенка. Запит стосується вручення повістки про виклик на судове засідання.
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Не може бути. Кулеба же сьогодні назвав німців "друзями."
Классический пример международной изоляции Зеленского. Герамния отказывает Онищенко в убежище и отказывает Украине в его экстрадиции.
А вообще-то зеленским нужна не справедливость- а деньги онищенко, чего уж греха таить.
https://twitter.com/tZEinform/status/1266302317902454792
Ні, потрібен спектакль, в тому числі міжнародний, для виправдання вкрадених мільярдів з України. "Онищенко" - зіц-головуючий.
наверное, что-то знают.
иначе б не нанимали интенет-арбайтеров типа этой балды.
Скажите кто то ему, что озеро Комо не круглое...
Підозріло, те що після приходу до влади (після майдану)
"проукраїнських" політиків - на чолі з Аваковим, Турчиновим, куля улоба, і інших - всi практично cепари і кремлівські агенти насолоджуються життям в Україні.
люди повинні зрозуміти, що краще вже не буде, їх (людей) кинули, як фраеров. І ще спробують кинути.