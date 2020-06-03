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Рада сегодня рассмотрит ужесточение ответственности пешеходов за нарушение ПДД

Рада сегодня рассмотрит ужесточение ответственности пешеходов за нарушение ПДД

Верховная Рада на заседании в среду планирует рассмотреть законопроект №2697 "О внесении изменений в статью 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности пешеходов за нарушение правил дорожного движения".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в повестке дня пленарного заседания, обнародованной на сайте ВР.

Парламент также планирует рассмотреть законопроекты "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования светоотражающих элементов пешеходами" (№2694), "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования световозвращающих элементов участниками дорожного движения" (№2696).

В первом чтении депутаты должны рассмотреть законопроекты "О внесении изменений в статью 15 Закона Украины "О доступе к публичной информации" относительно уменьшения срока обнародования проектов нормативно-правовых актов, решений органов местного самоуправления" (№ 2228) и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно права физического лица на изменение отчества" (№ 2450).

Кроме того, планируется рассмотреть проект постановления №3456 об определении представителей в состав конкурсной комиссии по отбору кандидата на должность председателя АРМА и заслушать отчет Временной специальной комиссии Верховной Рады по вопросам правового статуса ветеранов войны за шесть месяцев деятельности.

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На заседании в среду также предполагается рассмотрение вопросов о ратификации международных договоров.

К рассмотрению в первом чтении запланирован законопроект № 2013 "О внесении изменений в статью 8 Закона Украины "Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки" по повышению размера стипендии и ежегодной помощи".

Депутаты также намерены создать Временную специальную комиссию Верховной Рады по вопросам защиты прав инвесторов.

ВР (29228) ПДД (532) пешеход (126)


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Топ комментарии
+11
Если бы во время ПДД с Зайцевой было такое постановление, то её бы оправдали несмотря на то, что она была под коксом.
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03.06.2020 09:32
+5
Нас, значит нагибают по полной, А КАК НАСЧЁТ НАГНУТЬ ВОРЮГ ИЗ ПРАВИТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЕ РАЗВОРОВЫВАЮТ КАЗНУ?
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03.06.2020 09:48
+4
ЕЩЁ РАЗ ПРО ВЕЛОСИПЕД
На велосипедистах должны быть светоотражающие ленточки
Велосипед должен иметь светоотражающие элементы ЧИСТЫЕ
НУ И НАВЕРНО ОБЯЗАТЬ НАДЕВАТЬ ШЛЕМ
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03.06.2020 09:38
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Правила форума Совет форумчан
В Украине где все коррупционеры и олигархи автолюбители, такое решение преждевременно.
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03.06.2020 09:31 Ответить
Если бы во время ПДД с Зайцевой было такое постановление, то её бы оправдали несмотря на то, что она была под коксом.
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03.06.2020 09:32 Ответить
Аргументируй?. Они все шли по проезжей части?
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03.06.2020 13:46 Ответить
А на маске - индивидуальный учетный номер, ибо как штраф выписать?
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03.06.2020 09:51 Ответить
Этой технологии не меньше двадцати лет. И предназначена она совсем для другого. Заметьте полоску наклеенную на батарейки, которые вы купили в магазине
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03.06.2020 10:02 Ответить
Что ASIC делают уже больше 70 лет? Несколько неожиданно.
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03.06.2020 10:12 Ответить
ID- карту для чего с такой помпой ввели? Что бы штрафовать сразу с помощью валидатора, и никакие квитанции теперь выписывать не надо.
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03.06.2020 10:04 Ответить
А как же неразглашение персональных данных?
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03.06.2020 10:15 Ответить
Про то что с вас сняли штраф, будете знать только вы.
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03.06.2020 10:16 Ответить
Позвольте, есть прибор, который в массовом порядке позволит бесконтрольно снимать персональные данные. И штрафы уже здесь ни при чем. Я уже не говорю о других нюансах, это то, что называется "чипировать", а чипы, к вашему сведению в Украине не производятся и на переходах, во избежание ошибок, придется выставить пост, чтобы переходящих по одному пропускал. Не проще ли уж тогда документы проверять у каждого переходящего?
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03.06.2020 10:27 Ответить
Вам придет СМС-ска, а на е-мейл - квитанция. Если вы не согласны, то у вас есть конституционное право обратиться в суд в установленные сроки.
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03.06.2020 10:32 Ответить
Вы осмыслить прочитанное в состоянии? Речь идет о персональных данных, номер автомобиля - это не персональные данные.
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03.06.2020 10:39 Ответить
При чем тут автомобиль??? Я говорю о штрафах для пешехода. И никакие персональные данные тут не снимаются. Когда вы картой оплачиваете покупки, кассир имеет доступ к вашим персональным данным???
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03.06.2020 10:55 Ответить
Не корчите из себя дурочку, доступ к персональным данным имеет банк выдавший карточку.
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03.06.2020 11:18 Ответить
А кассир имеет? Нет! Так чего же вы боитесь полицейского с таким же валидатором, как и в магазине на кассе? Или вы просто паникер-любитель???
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03.06.2020 11:39 Ответить
На маску светоотражающие элементы ? И желтый жилет с мишенью светоотражающей?
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03.06.2020 11:24 Ответить
знаю рецепт - 9 мин кап коленом на горле пешехода?
еще никому не мешал - работает шо нада!
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03.06.2020 09:36 Ответить
Пешеход всегда прав пока живой
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03.06.2020 09:38 Ответить
ЕЩЁ РАЗ ПРО ВЕЛОСИПЕД
На велосипедистах должны быть светоотражающие ленточки
Велосипед должен иметь светоотражающие элементы ЧИСТЫЕ
НУ И НАВЕРНО ОБЯЗАТЬ НАДЕВАТЬ ШЛЕМ
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03.06.2020 09:38 Ответить
В Австрии в школах у детей проводит инспектор полиции уроки по правилам движения , потом дети сдают зачет и только после этого можно ездить на велике
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03.06.2020 09:39 Ответить
Слушайте, ну сколько можно совать этой пустой болтовни? При чем здесь Австрия?
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03.06.2020 10:41 Ответить
..Дорожки для веліков де ?
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03.06.2020 09:40 Ответить
В Вене и Братиславе 😀😀😀
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03.06.2020 09:44 Ответить
Велодорожка из Вены в Братиславу
Рада сьогодні розгляне посилення відповідальності пішоходів за порушення ПДР - Цензор.НЕТ 5383
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03.06.2020 09:47 Ответить
Рада сьогодні розгляне посилення відповідальності пішоходів за порушення ПДР - Цензор.НЕТ 4209
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03.06.2020 09:49 Ответить
Ссылка http://antijeans.com/bike-travel/velosiped-bratislava-to-vienna/
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03.06.2020 09:50 Ответить
А ты попробуй в Одессе от Заболотного-Сахарова до Ашана проехать на велике...
https://www.google.com.ua/maps/@46.5725396,30.8109979,3a,75y,100.36h,60.02t/data=!3m6!1e1!3m4!1saTJlCkzWG1kMUOkTyhPruA!2e0!7i13312!8i6656?hl=ru&authuser=0
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03.06.2020 12:20 Ответить
Главное, велосипедистам надо палкой вбить в их тупую башку как правильно нужно переходит пешеходный переход.
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03.06.2020 10:19 Ответить
Ой, о чем вы. Хотя бы фару ночью имели.
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03.06.2020 10:43 Ответить
В Словакии все детки из садиков и ясель группами на улицах одеты в светоотражающие жилеты - это норма
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03.06.2020 09:41 Ответить
В Австрии дети до 10 лет сами по улице не ходят - только в сопровождении взрослых
Это закон - дети сами не могут находится нигде до 10 лет - АВСТРИЯКОВ МАЛО И ОНИ СЕБЯ БЕРЕГУТ
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03.06.2020 09:43 Ответить
Практически так во всем ЕС
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03.06.2020 10:03 Ответить
И мента с видеокамерой на каждом пешеходном переходе. Авторы проекта - О. Бакумов, В. А. Медяник, В. Неклюдов. Больше ослам из "стада недоумков" заняться нечем ?
Рада сьогодні розгляне посилення відповідальності пішоходів за порушення ПДР - Цензор.НЕТ 3580
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03.06.2020 09:44 Ответить
Пошла писать губерния...
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03.06.2020 09:46 Ответить
Пішоходи бувають двох типів:
прудкі, і мертві.
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03.06.2020 09:47 Ответить
Нас, значит нагибают по полной, А КАК НАСЧЁТ НАГНУТЬ ВОРЮГ ИЗ ПРАВИТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЕ РАЗВОРОВЫВАЮТ КАЗНУ?
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03.06.2020 09:48 Ответить
По идее, надо начинать всегда с себя, а потом уже и обращаться к нам. Так поступают всегда образованные люди.
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03.06.2020 09:54 Ответить
Більше штрафів, хороших і різних!
Зєбіли повинні страждати!


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03.06.2020 10:00 Ответить
Ухаха, добавить в неработающую статью 127 со ограменным штрафом в 51 гривню полосочки.

И сразу пешкодралы напялят их на себя плюс начнут переходить где надо когда надо и как надо.

Ржунимогу, ктото видел полицая, штрафующего пешкодрала?
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03.06.2020 10:13 Ответить
ПДР повині виконувати усі учасники дорожнього руху, запитайте більшість пішоходів чи знають вони про існування цих прав, одні взагалі не знають, інші тупо ігнорують.
Як приклад, у Польщі, іти і стояти на дорожці для роверів можуть лише українці, прицьому ще і обурюватися що їм роблять зауваження, на моїх очах, полька вичитувала дитину 3 - 4 років, за те, що підчас прогулянки він забіг на цю доріжку.
От і вся відмінність в нашому вихованні.
Доречі, у Польщі, більшість доріжок для велосопедів, проходять по тротуарам ширина яких це дозволяє зробити, у нас же це на думку багатьох має бути лише на проїзджій частині, всі готові до цього....
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03.06.2020 10:34 Ответить
давно пора. у диких кацапов даже, остановка в поле возле села, мусора вечером едут, тормознулись и всех кто без светоотражайки штраф.
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03.06.2020 10:53 Ответить
Давно пора...
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03.06.2020 11:15 Ответить
ахаха, вот уже и до пеших зе-избирателей добираются )))
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03.06.2020 11:30 Ответить
Я надеюсь что для пешеходов введут и криминальную ответственность, или хотя бы будут заставлять мыть машины тем кто гоняет по городу со скоростью 150 - 220 км.
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03.06.2020 11:59 Ответить
Побільше штрафів! Поповнимо бюджет!
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03.06.2020 12:04 Ответить
 
 