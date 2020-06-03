Рада сегодня рассмотрит ужесточение ответственности пешеходов за нарушение ПДД

Верховная Рада на заседании в среду планирует рассмотреть законопроект №2697 "О внесении изменений в статью 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности пешеходов за нарушение правил дорожного движения".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в повестке дня пленарного заседания, обнародованной на сайте ВР.

Парламент также планирует рассмотреть законопроекты "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования светоотражающих элементов пешеходами" (№2694), "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования световозвращающих элементов участниками дорожного движения" (№2696).

В первом чтении депутаты должны рассмотреть законопроекты "О внесении изменений в статью 15 Закона Украины "О доступе к публичной информации" относительно уменьшения срока обнародования проектов нормативно-правовых актов, решений органов местного самоуправления" (№ 2228) и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно права физического лица на изменение отчества" (№ 2450).

Кроме того, планируется рассмотреть проект постановления №3456 об определении представителей в состав конкурсной комиссии по отбору кандидата на должность председателя АРМА и заслушать отчет Временной специальной комиссии Верховной Рады по вопросам правового статуса ветеранов войны за шесть месяцев деятельности.

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На заседании в среду также предполагается рассмотрение вопросов о ратификации международных договоров.

К рассмотрению в первом чтении запланирован законопроект № 2013 "О внесении изменений в статью 8 Закона Украины "Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки" по повышению размера стипендии и ежегодной помощи".

Депутаты также намерены создать Временную специальную комиссию Верховной Рады по вопросам защиты прав инвесторов.