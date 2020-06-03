Рада сегодня рассмотрит ужесточение ответственности пешеходов за нарушение ПДД
Верховная Рада на заседании в среду планирует рассмотреть законопроект №2697 "О внесении изменений в статью 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности пешеходов за нарушение правил дорожного движения".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в повестке дня пленарного заседания, обнародованной на сайте ВР.
Парламент также планирует рассмотреть законопроекты "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования светоотражающих элементов пешеходами" (№2694), "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования световозвращающих элементов участниками дорожного движения" (№2696).
В первом чтении депутаты должны рассмотреть законопроекты "О внесении изменений в статью 15 Закона Украины "О доступе к публичной информации" относительно уменьшения срока обнародования проектов нормативно-правовых актов, решений органов местного самоуправления" (№ 2228) и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно права физического лица на изменение отчества" (№ 2450).
Кроме того, планируется рассмотреть проект постановления №3456 об определении представителей в состав конкурсной комиссии по отбору кандидата на должность председателя АРМА и заслушать отчет Временной специальной комиссии Верховной Рады по вопросам правового статуса ветеранов войны за шесть месяцев деятельности.
На заседании в среду также предполагается рассмотрение вопросов о ратификации международных договоров.
К рассмотрению в первом чтении запланирован законопроект № 2013 "О внесении изменений в статью 8 Закона Украины "Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки" по повышению размера стипендии и ежегодной помощи".
Депутаты также намерены создать Временную специальную комиссию Верховной Рады по вопросам защиты прав инвесторов.
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еще никому не мешал - работает шо нада!
На велосипедистах должны быть светоотражающие ленточки
Велосипед должен иметь светоотражающие элементы ЧИСТЫЕ
НУ И НАВЕРНО ОБЯЗАТЬ НАДЕВАТЬ ШЛЕМ
https://www.google.com.ua/maps/@46.5725396,30.8109979,3a,75y,100.36h,60.02t/data=!3m6!1e1!3m4!1saTJlCkzWG1kMUOkTyhPruA!2e0!7i13312!8i6656?hl=ru&authuser=0
Это закон - дети сами не могут находится нигде до 10 лет - АВСТРИЯКОВ МАЛО И ОНИ СЕБЯ БЕРЕГУТ
прудкі, і мертві.
Зєбіли повинні страждати!
И сразу пешкодралы напялят их на себя плюс начнут переходить где надо когда надо и как надо.
Ржунимогу, ктото видел полицая, штрафующего пешкодрала?
Як приклад, у Польщі, іти і стояти на дорожці для роверів можуть лише українці, прицьому ще і обурюватися що їм роблять зауваження, на моїх очах, полька вичитувала дитину 3 - 4 років, за те, що підчас прогулянки він забіг на цю доріжку.
От і вся відмінність в нашому вихованні.
Доречі, у Польщі, більшість доріжок для велосопедів, проходять по тротуарам ширина яких це дозволяє зробити, у нас же це на думку багатьох має бути лише на проїзджій частині, всі готові до цього....