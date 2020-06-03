Рада сьогодні розгляне посилення відповідальності пішоходів за порушення ПДР

Верховна Рада на засіданні в середу планує розглянути законопроєкт №2697 "Про внесення змін до статті 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності пішоходів за порушення правил дорожнього руху".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в порядку денному пленарного засідання, оприлюдненому на сайті ВР.

Парламент також планує розглянути законопроєкти "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання світлоповертальних елементів пішоходами" (№2694), "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання світлоповертальних елементів учасниками дорожнього руху" (№2696).

У першому читанні депутати мають розглянути законопроєкти "Про внесення змін до статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації" щодо зменшення терміну оприлюднення проєктів нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування" (№ 2228) та "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо права фізичної особи на зміну по батькові" (№ 2450).

Крім того, планується розглянути проєкт постанови №3456 про визначення представників до складу конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду голови АРМА і заслухати звіт Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань правового статусу ветеранів війни за шість місяців діяльності.

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На засіданні в середу також передбачається розгляд питань про ратифікацію міжнародних договорів.

До розгляду в першому читанні заплановано законопроєкт № 2013 "Про внесення змін до статті 8 Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" щодо підвищення розміру стипендії та щорічної допомоги".

Депутати також мають намір створити Тимчасову спеціальну комісію Верховної Ради з питань захисту прав інвесторів.