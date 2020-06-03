Рада сьогодні розгляне посилення відповідальності пішоходів за порушення ПДР
Верховна Рада на засіданні в середу планує розглянути законопроєкт №2697 "Про внесення змін до статті 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності пішоходів за порушення правил дорожнього руху".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в порядку денному пленарного засідання, оприлюдненому на сайті ВР.
Парламент також планує розглянути законопроєкти "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання світлоповертальних елементів пішоходами" (№2694), "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання світлоповертальних елементів учасниками дорожнього руху" (№2696).
У першому читанні депутати мають розглянути законопроєкти "Про внесення змін до статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації" щодо зменшення терміну оприлюднення проєктів нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування" (№ 2228) та "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо права фізичної особи на зміну по батькові" (№ 2450).
Крім того, планується розглянути проєкт постанови №3456 про визначення представників до складу конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду голови АРМА і заслухати звіт Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань правового статусу ветеранів війни за шість місяців діяльності.
На засіданні в середу також передбачається розгляд питань про ратифікацію міжнародних договорів.
До розгляду в першому читанні заплановано законопроєкт № 2013 "Про внесення змін до статті 8 Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" щодо підвищення розміру стипендії та щорічної допомоги".
Депутати також мають намір створити Тимчасову спеціальну комісію Верховної Ради з питань захисту прав інвесторів.
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еще никому не мешал - работает шо нада!
На велосипедистах должны быть светоотражающие ленточки
Велосипед должен иметь светоотражающие элементы ЧИСТЫЕ
НУ И НАВЕРНО ОБЯЗАТЬ НАДЕВАТЬ ШЛЕМ
https://www.google.com.ua/maps/@46.5725396,30.8109979,3a,75y,100.36h,60.02t/data=!3m6!1e1!3m4!1saTJlCkzWG1kMUOkTyhPruA!2e0!7i13312!8i6656?hl=ru&authuser=0
Это закон - дети сами не могут находится нигде до 10 лет - АВСТРИЯКОВ МАЛО И ОНИ СЕБЯ БЕРЕГУТ
прудкі, і мертві.
Зєбіли повинні страждати!
И сразу пешкодралы напялят их на себя плюс начнут переходить где надо когда надо и как надо.
Ржунимогу, ктото видел полицая, штрафующего пешкодрала?
Як приклад, у Польщі, іти і стояти на дорожці для роверів можуть лише українці, прицьому ще і обурюватися що їм роблять зауваження, на моїх очах, полька вичитувала дитину 3 - 4 років, за те, що підчас прогулянки він забіг на цю доріжку.
От і вся відмінність в нашому вихованні.
Доречі, у Польщі, більшість доріжок для велосопедів, проходять по тротуарам ширина яких це дозволяє зробити, у нас же це на думку багатьох має бути лише на проїзджій частині, всі готові до цього....