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Новини Мажори на дорогах
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Геращенко частково опублікував низку номерів автомобілів, чиї водії перевищували швидкість 170 км/год: зупинимо потенційних убивць

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко частково опублікував низку номерів автомобілів, водії яких порушували правила дорожнього руху і їхали зі швидкістю понад 170 км/год.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Геращенко написав у Фейсбуці.

Він зазначив: "Наводжу список потенційних убивць на дорозі, тих, хто 2 червня їздив зі швидкістю 170 і більше кілометрів на годину.

Поважаючи персональні дані власників транспортних засобів, ми залишили лише дві з чотирьох букв і цифри їх номерних знаків.

Кожен із порушників отримає лист зі штрафом, але поки цей лист дійде до нього, цей водій може накоїти лиха.

Тому пропоную використовувати силу Фейсбуку щоб запобігти порушенням з боку цих потенційних дорожніх убивць.

Якщо у Вас є знайомий з такою комбінацією перших букв і цифр його машини - запитайте його - це не ти, любий, проїхав 2-го червня зі швидкістю понад 170 км/год, наражаючи на небезпеку себе та оточуючих?

І якщо це були Ви, тоді чекайте, скоро до Вас прийде лист зі штрафом".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Геращенко назвав 2 антирекорди, зняті системою автофіксації: швидкість 210 км/год і 11 порушень за день. ФОТО

Геращенко частково опублікував низку номерів автомобілів, чиї водії перевищували швидкість 170 км/год: зупинимо потенційних убивць 01
Геращенко частково опублікував низку номерів автомобілів, чиї водії перевищували швидкість 170 км/год: зупинимо потенційних убивць 02

Автор: 

відеофіксація (112) ПДР (475) Геращенко Антон (935)


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Топ коментарі
+18
прикинь, и ни одной евробляхи..
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02.06.2020 23:23
+13
Я думаю, есть там и евробляхи - просто с евробляхами не все так гладко - не понятно, на какой адрес отправлять письмецо-то.
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02.06.2020 23:24
+13
ЗЕ и Авакав сказал что видеофиксация и аудиозаписи в кабинетах не являются доказательствами в суде. Непонятно тогда почему мы обязаны видеофиксации на дороге верить. Подделать такое примитивное и некачественное видео мусорам ради собственной наживы раз плюнуть.
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02.06.2020 23:49
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прикинь, и ни одной евробляхи..
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02.06.2020 23:23 Відповісти
Я думаю, есть там и евробляхи - просто с евробляхами не все так гладко - не понятно, на какой адрес отправлять письмецо-то.
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02.06.2020 23:24 Відповісти
А какая разница?! Если копы с с нищебродских евробляхеров денег за расторможку никак не выбьют...то каким образом они будут выбивать деньги с особо "крутых и крученных"?!
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03.06.2020 11:58 Відповісти
- Осмелюсь доложить, господин лейтенант, необходимо, чтобы из меня всё лезло постепенно, как из старого матраца, а то вы не сможете себе представить весь ход событий., стушевался Швейк (с)
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03.06.2020 12:15 Відповісти
https://www.obozrevatel.com/ukr/auto/news/u-kievi-politsiya-zupinila-avto-na-evronomerah-za-650-000-evro.htm У Києві поліція зупинила Lamborghini Aventador SVJ Roadster за 650 000 євро на єврономерах
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02.06.2020 23:33 Відповісти
Що ж стосується самого авто, Lamborghini Aventador SVJ Roadster - це ексклюзивний суперкар, що відрізняється заводським тюнінгом. Він оснащений 6,5-літровим V12 потужністю 770 к.с., прискорюється до 100 км/ч за 2,9 сек і розвиває максимальну швидкість понад 350 км/год. Всього буде випущено 800 таких "Родстерів", мінімальна вартість кожного екземпляра - 387 тис. євро (на цінник конкретно цього екземпляра вплинули не тільки додаткові опції, але й вихлоп Balboni за 30 000 євро).
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02.06.2020 23:34 Відповісти
Ты что их продаешь? Рекламируешь как будто здесь сидят потенциальные клиенты. Да и где на ней ездить? Она сгорит к чертям в пробке или рассыпится на пластиковый мусор в каком то ДТП с пьяным водителем маршрутки
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02.06.2020 23:44 Відповісти
Хотелс спросить, а в чем фишка с супердорогим выхлопом? Личто я посылаю нах. тех кто ездит с прямотоком и без глушителя, особенно ночами. Кстати в Европе прямоток запрещен.
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02.06.2020 23:46 Відповісти
Як кажуть в Одесі, добрий понт дорожче грошей.
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03.06.2020 00:15 Відповісти
Скромно,не значить бідно.Тим паче можливо, що в когось це для мами,бо мама ******** швидкість.
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03.06.2020 00:22 Відповісти
то жена французского посла
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02.06.2020 23:40 Відповісти
АА9595 - и чей это номер. Очень интересно???
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02.06.2020 23:56 Відповісти
Ха-ха
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03.06.2020 08:21 Відповісти
Скоро за такие номера будут бить каждую зе-морду
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03.06.2020 10:59 Відповісти
эти ржавые ведра больше 100 не разгоняются
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03.06.2020 06:39 Відповісти
И ни одной евробляхи. Против них камеры бессильны.
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02.06.2020 23:24 Відповісти
Пока бессильны, да - но, как начнет статистика накапливаться, и окажется, что минимум треть писем счасться с адресом в Евросоюзе - то придумают, как их ловить прям на дороге и вручать письмо бляхеру в зубы
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02.06.2020 23:26 Відповісти
По закону листи мають вручать тим, хто ввіз бляху на територію України! Оце буде ржака, коли перегонщикам блях почнуть масово листи щастя приходити! А там ж ще конфіскація майна світить за невиплату штрафів!
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02.06.2020 23:35 Відповісти
Как вариант: евробляха, свыше 170 не способна разогнаться.
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03.06.2020 12:09 Відповісти
Та, ті у яких бібіка їде за 300 км., заплатять на рік наперед .
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02.06.2020 23:25 Відповісти
ШО ЗА БРЄД?
Нафіга той Геращенко і МВС потрібні як що є СИЛА ФЕЙСБУКА?
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02.06.2020 23:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=3riDbfSF4MM
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02.06.2020 23:27 Відповісти
Давно пора штрафы применять с коэффициентом от мощности мотора.
Не можем плясать от доходов, надо плясать от мощности моторов.
Дельный вам совет законодатели хреновы, вы же на них ездите, поэтому ничего не будет, пока не попрет на вас толпа, как в США.
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02.06.2020 23:27 Відповісти
а чому не можна від надходжень?
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03.06.2020 12:44 Відповісти
Потрібно не штраф а штраф+втрата посвідчення водія: 1й раз на місяць, 2й на 2 , 3й на рік, 4й на перездачу через 3 роки. Й щоб навіть депутата чи прокурорів наказували, тоді буде толк. А так "понти" для "лохів" від "янєлохів"....
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02.06.2020 23:31 Відповісти
А сам.типа,под 40км гонит
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02.06.2020 23:32 Відповісти
А где тебя обязывают ехать под 40?
На трассе никто тебя не будет штрафовать и за 110 км/ч, в городе - 70, на некоторых дорогах - до 100. Более чем достаточно.
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03.06.2020 00:15 Відповісти
зам министра предлагает использовать силу фб, а не полиции. и на хрена тогда нужна полиция?
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02.06.2020 23:35 Відповісти
отбирать права пожизненно и 100 000 штрафа и досвидос. все будут шелковыми
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02.06.2020 23:39 Відповісти
Ты случайно не потомок того самого Павлика Морозова?
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03.06.2020 07:29 Відповісти
Не, это не Павлик Морозов - это СТАРЫЙ ПЕРДУН на ржавом Москвиче, который больше 50 едет только тогда, когда с обрыва падает.
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03.06.2020 12:33 Відповісти
Гонишь? Первый штраф - 2000грн. Второй - 15000грн. Третий - лишения прав на два года.
Пьяный за рулем - 50000грн штраф и лишение прав на пять лет.
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03.06.2020 11:38 Відповісти
п'яний пішохід - 50000 грн і домашній арешт на 5 років
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03.06.2020 13:02 Відповісти
А как насчёт ворюг в МВД и в Администрации президента? Слабо поставить то же видеокамеры в кабинетах или только простых людей умеешь грабить на бабки на дорогах? Пупсик, это к тебе просьба такая? Хотя усрёшься это всё проделать.
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02.06.2020 23:40 Відповісти
ЗЕ и Авакав сказал что видеофиксация и аудиозаписи в кабинетах не являются доказательствами в суде. Непонятно тогда почему мы обязаны видеофиксации на дороге верить. Подделать такое примитивное и некачественное видео мусорам ради собственной наживы раз плюнуть.
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02.06.2020 23:49 Відповісти
ЗЕ та ще й Аваков... Найшвидше це ти сам вигадав.
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03.06.2020 13:27 Відповісти
Ну и к чему эта «информация»?.......
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02.06.2020 23:47 Відповісти
https://www.facebook.com/Landbeasts/videos/264055404738087/
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02.06.2020 23:47 Відповісти
"Геращенко частично опубликовал..."

І, звичайно, номери депутатів-порушників в цю частину дивним чином не потрапили.
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02.06.2020 23:49 Відповісти
Чем круче номер, тем выше скорость 🙂
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02.06.2020 23:50 Відповісти
Заспокойтесь, привикнете, ми ж привикли.
Тут давно автоматичні радари на дорогах, штраф 92 Є і мінус три пункти в правах, всього є 12, а коли всі вичерпані, треба перездавати. Радари те тільки тут, а і в інших країнах Європи. Якщо перевищив швидкість в Іспанії напр., або в Італії, то штраф все одно знайде порушника, для того є міждержавні договори. Але в інтернеті купляють спеціальний прозорий спрей, який відражає спалах фотоапарата і номерів не видно на фотографії. Штраф за такі зафарбовані номери дуже великий, але не знаю скільки. https://www.leparisien.fr/resizer/fHQmEQTdQM_a6VOuM-OS48GeR_Y=/932x582/arc-anglerfish-eu-central-1-prod-leparisien.s3.amazonaws.com/public/S77TAQGED3YJS2YQF5PNFVQHZQ.jpg
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02.06.2020 23:54 Відповісти
а как доказать что номера были умышленно им обработаны? может это блик света попал??
или сосед решил подгадить, и ночью их побрызгал?
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03.06.2020 00:16 Відповісти
Не знаю як поліція знаходить ці номери. Напевне видно якщо хорошо придивитись.
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03.06.2020 00:19 Відповісти
Нема таких дурних сусідів.
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03.06.2020 00:34 Відповісти
А почему не указаны марки и модели ?
Потому что там сплошь Порше, Ламборгини и прочие тюнингованные "немцы",
купленные за счёт бюджета Украины ?
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03.06.2020 00:09 Відповісти
Выше 170... А кто едет 160 - тот белый и пушистый???
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03.06.2020 00:11 Відповісти
Не. Просто если публиковать и тех, кто едет выше 160 - список будет слишком длинный. Потому опубликовал только рекордсменов.
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03.06.2020 00:17 Відповісти
А ведь лет 15 назад уже писали, предлагали, примеры приводили по части камер наблюдения. И везде, не только на дороге. Какое же скотство говорить о бабле с этой темы когда десятки тысяч остались на асфальте на смерть за последние та пусть 10 лет??? Какая цена страхолюдная???
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03.06.2020 00:11 Відповісти
Частично??
Свини рівніше..
©
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03.06.2020 00:16 Відповісти
лизав би вже краще тарілки ніж гнув хню
нах мені оті номера? ви не штрафи паяйте, а прийміть відповідні закони і саджайте уєсосів, які літають як шумахери. або права забирайте - перший раз, скажімо на рік, повторний випадок - назавжди.
тоді буде діло. а оці списочки з замальованими буковками.. роздрукуй, згорни в трубочку й в дупцю собі запхай, Антоша.
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03.06.2020 00:26 Відповісти
до речі, отим що на своїх поршах ганяють під 170+ твій штраф, як платна перепустка ганяти собі отак і далі! що йому твій гривневий штраф? заплатить і не поперхнеться.
а не захоче заплатити - то й не заплатить, ви ж там всі один одному кум, брат,сват, суддя і прокурор.
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03.06.2020 00:30 Відповісти
По 11 порушень в день вони швидко ще один Порше на штрафи продадуть. А не заплатить - не поїде у Монте-Карло.
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03.06.2020 13:35 Відповісти
Геращенко решил пи-дежом остановить, как он говорит, потенциальных убийц. Это все, что нужно знать об эффективности нашего МВД.
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03.06.2020 01:23 Відповісти
Спочатку попередження, а потім - все інше. 3-й день роботи камер, а ти вже хочеш розстріли?
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03.06.2020 13:38 Відповісти
Герашенко опубликовал номера лишь частично, чтобы если что не обидеть уважаемых людей.
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03.06.2020 01:28 Відповісти
170 ???

Геращенко, ты жжошь.

Всех кто превысил на 20 км/ч - наказать конфискацией телеги.
Только так решается проблема шумахеров-олигофренов.
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03.06.2020 01:29 Відповісти
Ограничились номерами типа 0007, 5995, 7770, 0088 - мажоры среднего звена, такие просто заплатят и глазом не моргнут. А где 7777, 8888, 1111, 0001? Вот тут можно и не на того нарваться, вдруг судья или депутат какой-то, а может их отпрыски...
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03.06.2020 01:36 Відповісти
А эти номера уже в программе забиты и радары их не видят.
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03.06.2020 07:06 Відповісти
100%
А опубліковані номери - це запрошення до включення у базу як невидимих
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03.06.2020 12:46 Відповісти
Видеокамеры надо дополнить датчиком и когда нарушитель проносится под камерой -
выдвиается нехилый лежачий полицейский, после прыжка на котором мало не будет.
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03.06.2020 04:04 Відповісти
По-моему он идиот.
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03.06.2020 04:27 Відповісти
убєждаюсь щоразу як цей лизоблюд відкриває хавло
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03.06.2020 05:29 Відповісти
чим воно марить? Які ше ПОТЕНЦІЙНІ ВБИВЦІ??? Водії порушили ПДР - це адмінка, а їм на всю країну начепили бірочку "УБІВЦА"
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03.06.2020 05:10 Відповісти
я Вам открою секрет полишинеля: каждый человек - потенциальный убийца
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03.06.2020 05:18 Відповісти
тоді срочно спісок хоча б тєх "кому за 100", а то помруть бєзвєснимі потенційними убівцамі
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03.06.2020 05:27 Відповісти
Вообще-то цивилизованный мир от позорящих наказаний отказался. А то, что сделала Антонина, - это паскудство вообще: позорящее наказание без суда и для 1 нарушителя и 99 непричастных.
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03.06.2020 05:16 Відповісти
А може то чиїсь кортежі гасали?
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03.06.2020 06:31 Відповісти
Донецькі та луганські водії саме законослухняні
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03.06.2020 07:01 Відповісти
ТАК ВОТ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ УБИЙЦА !!! ТВОЙ СЫН !!!
Геращенко частково опублікував низку номерів автомобілів, чиї водії перевищували швидкість 170 км/год: зупинимо потенційних убивць - Цензор.НЕТ 4176
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03.06.2020 07:37 Відповісти
Наследие НКВД. Подготовка заградотрядов, в спину стрелять.
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03.06.2020 11:19 Відповісти
сплошной пиар.
зачем эти номера? высылайте им штрафы.
а то уровень пафоса зашкаливает
чего ж они тогда адреса и фамилии коррупционеров не публикуют?
давайте, народ должен знать "потенциальных врагов народа".
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03.06.2020 09:08 Відповісти
МУСОРА ВМЕСТЕ С БАНДИТАМИ ЗАБРАЛИ БИЗНЕС У СИРИЙЦЕВ !!!
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03.06.2020 09:22 Відповісти
УБИВАЙТЕ УБИЙЦ !!! ОБВОРОВЫВАЙТЕ ВОРОВ !!!
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03.06.2020 09:23 Відповісти
А що це за такий закон про персональні дані, який не залишає можливості публічно впливати на злочинців?
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03.06.2020 09:26 Відповісти
А з якою швидкістю гасає кортеж президента?
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03.06.2020 09:36 Відповісти
камери стоять лише в Києві і Київській області, при цьому киян серед таких злісних порушників небагато. провінціали понтуються
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03.06.2020 09:37 Відповісти
Большинство банально правил даже не знают. Привыкли ездить по ****** без светофоров и трафика. Даже в зеркало заднего вида не смотрят да и разметка для многих это что-то из ряда вон выходящее и нереальное.
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03.06.2020 12:25 Відповісти
Зачем нам эти номера .И таеая кипучая деятельность зама? Штрафуйте .Сажайте .Забирайте права и т. п. Это рядовая операция
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03.06.2020 09:39 Відповісти
Они не ищут легких путей...
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03.06.2020 10:10 Відповісти
Тебе, Геращенко, только тарелки в буфете Рады вылизывать - это твои максимальные способности. Какой Фейсбук? Ты что, дитя малое? Повесь ещё доску позора на Хрещатике - как же ты собираешься их заставить соблюдать Правила, если бздишь полностью номера опубликовать? А, как же Закон и неотвратимость наказания? А, для чего нам тогда армия ментяр-насильников нужна? А, как же с грубейшими нарушениями правил остановки и стоянки под знаком повсеместно в Киеве и других городах? Давай, дармоед очкастый, работай и выполняй свои обязанности - не гунди и наполняй бюджет страны.
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03.06.2020 10:28 Відповісти
Почему это позорище времен Падлошенко ещё в кресле?
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03.06.2020 11:13 Відповісти
спроси у своего вислюка, чего ты у нас спрашиваешь?
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03.06.2020 12:37 Відповісти
А это вообще законно? И откуда про "потенциальных убийц"? Это в соответствии с какой статьей?
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03.06.2020 11:14 Відповісти
Да и зачем??? Это как дибилы вывешивают списки должников. Зачем они мне?
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03.06.2020 11:16 Відповісти
На камери витрачались щоб клоунам міністра було про що писати, чи для того щоб карати порушників? Хай напише скільки водіїв притягнуто до адміністративної відповідальності. Гадаю що нуль.
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03.06.2020 11:17 Відповісти
харьковские на втором месте, третье - Днепр...
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03.06.2020 11:36 Відповісти
Не может быть один и тот же штраф за 1120 и 160 километров в час, также как и с перегаром или в жопу пьяный, самое страшное в Германии попасть на идиотентест, после трёх нарушений, почитайте вопросы прикольные https://homo-i-sapiens.livejournal.com/67654.html
Геращенко частково опублікував низку номерів автомобілів, чиї водії перевищували швидкість 170 км/год: зупинимо потенційних убивць - Цензор.НЕТ 521
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03.06.2020 11:57 Відповісти
в нашому законодавстві може.
У нас однакове покарання для обдовбаної дивиці, що летіла по місту 100 км/год (це після гальмування) і влетіла на червоне світло на перехрестя вбивши при цьому шістьох пішоходів і для того хто заїхав на стоп-лінію
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03.06.2020 12:51 Відповісти
Ключевое слово "частично"
Естественно, за вычетом прокуроров, судей, мусоров и просто "уважаемых людей". Элиты, короче. Которым можно и которым ничего не будет.
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03.06.2020 12:12 Відповісти
Точно, все эти ТВАРИ "с ксивами" отмажутся - мол на совещание спешили, так, что получается, что ЛОХОВ опять развели.
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03.06.2020 12:29 Відповісти
Они даже и отмазываться не будут. Они небожители, а не простые смертные. Им можно по определению.
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04.06.2020 11:32 Відповісти
Киевских номеров процентов 10, при том что камеры только в Киеве и области) А мне один провинциал втирал что это кыяны ездят агрессивно)
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03.06.2020 12:23 Відповісти
Вот это борьба я понимаю! Давайте их ещё в угол поставим, и пальчиком так пригрозим - ну, ну, ну.
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03.06.2020 13:01 Відповісти
 
 