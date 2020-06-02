Геращенко частково опублікував низку номерів автомобілів, чиї водії перевищували швидкість 170 км/год: зупинимо потенційних убивць

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко частково опублікував низку номерів автомобілів, водії яких порушували правила дорожнього руху і їхали зі швидкістю понад 170 км/год.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Геращенко написав у Фейсбуці.

Він зазначив: "Наводжу список потенційних убивць на дорозі, тих, хто 2 червня їздив зі швидкістю 170 і більше кілометрів на годину.

Поважаючи персональні дані власників транспортних засобів, ми залишили лише дві з чотирьох букв і цифри їх номерних знаків.

Кожен із порушників отримає лист зі штрафом, але поки цей лист дійде до нього, цей водій може накоїти лиха.

Тому пропоную використовувати силу Фейсбуку щоб запобігти порушенням з боку цих потенційних дорожніх убивць.

Якщо у Вас є знайомий з такою комбінацією перших букв і цифр його машини - запитайте його - це не ти, любий, проїхав 2-го червня зі швидкістю понад 170 км/год, наражаючи на небезпеку себе та оточуючих?

І якщо це були Ви, тоді чекайте, скоро до Вас прийде лист зі штрафом".

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