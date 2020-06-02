Геращенко частково опублікував низку номерів автомобілів, чиї водії перевищували швидкість 170 км/год: зупинимо потенційних убивць
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко частково опублікував низку номерів автомобілів, водії яких порушували правила дорожнього руху і їхали зі швидкістю понад 170 км/год.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Геращенко написав у Фейсбуці.
Він зазначив: "Наводжу список потенційних убивць на дорозі, тих, хто 2 червня їздив зі швидкістю 170 і більше кілометрів на годину.
Поважаючи персональні дані власників транспортних засобів, ми залишили лише дві з чотирьох букв і цифри їх номерних знаків.
Кожен із порушників отримає лист зі штрафом, але поки цей лист дійде до нього, цей водій може накоїти лиха.
Тому пропоную використовувати силу Фейсбуку щоб запобігти порушенням з боку цих потенційних дорожніх убивць.
Якщо у Вас є знайомий з такою комбінацією перших букв і цифр його машини - запитайте його - це не ти, любий, проїхав 2-го червня зі швидкістю понад 170 км/год, наражаючи на небезпеку себе та оточуючих?
І якщо це були Ви, тоді чекайте, скоро до Вас прийде лист зі штрафом".
Будь ласка, зачекайте...
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Нафіга той Геращенко і МВС потрібні як що є СИЛА ФЕЙСБУКА?
Не можем плясать от доходов, надо плясать от мощности моторов.
Дельный вам совет законодатели хреновы, вы же на них ездите, поэтому ничего не будет, пока не попрет на вас толпа, как в США.
На трассе никто тебя не будет штрафовать и за 110 км/ч, в городе - 70, на некоторых дорогах - до 100. Более чем достаточно.
Пьяный за рулем - 50000грн штраф и лишение прав на пять лет.
І, звичайно, номери депутатів-порушників в цю частину дивним чином не потрапили.
Тут давно автоматичні радари на дорогах, штраф 92 Є і мінус три пункти в правах, всього є 12, а коли всі вичерпані, треба перездавати. Радари те тільки тут, а і в інших країнах Європи. Якщо перевищив швидкість в Іспанії напр., або в Італії, то штраф все одно знайде порушника, для того є міждержавні договори. Але в інтернеті купляють спеціальний прозорий спрей, який відражає спалах фотоапарата і номерів не видно на фотографії. Штраф за такі зафарбовані номери дуже великий, але не знаю скільки. https://www.leparisien.fr/resizer/fHQmEQTdQM_a6VOuM-OS48GeR_Y=/932x582/arc-anglerfish-eu-central-1-prod-leparisien.s3.amazonaws.com/public/S77TAQGED3YJS2YQF5PNFVQHZQ.jpg
или сосед решил подгадить, и ночью их побрызгал?
Потому что там сплошь Порше, Ламборгини и прочие тюнингованные "немцы",
купленные за счёт бюджета Украины ?
Свини рівніше..
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нах мені оті номера? ви не штрафи паяйте, а прийміть відповідні закони і саджайте уєсосів, які літають як шумахери. або права забирайте - перший раз, скажімо на рік, повторний випадок - назавжди.
тоді буде діло. а оці списочки з замальованими буковками.. роздрукуй, згорни в трубочку й в дупцю собі запхай, Антоша.
а не захоче заплатити - то й не заплатить, ви ж там всі один одному кум, брат,сват, суддя і прокурор.
Геращенко, ты жжошь.
Всех кто превысил на 20 км/ч - наказать конфискацией телеги.
Только так решается проблема шумахеров-олигофренов.
А опубліковані номери - це запрошення до включення у базу як невидимих
выдвиается нехилый лежачий полицейский, после прыжка на котором мало не будет.
зачем эти номера? высылайте им штрафы.
а то уровень пафоса зашкаливает
чего ж они тогда адреса и фамилии коррупционеров не публикуют?
давайте, народ должен знать "потенциальных врагов народа".
У нас однакове покарання для обдовбаної дивиці, що летіла по місту 100 км/год (це після гальмування) і влетіла на червоне світло на перехрестя вбивши при цьому шістьох пішоходів і для того хто заїхав на стоп-лінію
Естественно, за вычетом прокуроров, судей, мусоров и просто "уважаемых людей". Элиты, короче. Которым можно и которым ничего не будет.