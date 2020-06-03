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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украина передала Германии доказательства присутствия на Донбассе военных РФ, - Минобороны

Украина передала Германии доказательства присутствия на Донбассе военных РФ, - Минобороны

Министр обороны Украины Андрей Таран во вторник, 2 июня, в ходе визита в Федеративную Республику Германия передал материалы с доказательствами присутствия российских военных формирований на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины, во время переговоров с Федеральным министром обороны ФРГ Таран обсудил вопросы урегулирования аспектов безопасности в связи с вооруженной агрессией РФ против Украины и наращивания двустороннего украинско-немецкого сотрудничества.

Стороны также обсудили вопросы привлечения механизмов международной поддержки в рамках Нормандского формата.

"Украинская сторона подчеркнула неизменность позиций по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины. Кроме того, Андрей Таран передал материалы с доказательствами присутствия вооруженных формирований Российской Федерации на востоке Украины. Министр обороны также акцентировал внимание немецкой стороны на недопустимости создания препятствий деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также активную милитаризацию оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.

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Кроме того, глава украинского оборонного ведомства предоставил информацию о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил, а также рассказал о мерах, принимаемых для исполнения договоренностей Парижского саммита в рамках Нормандского формата 9 декабря 2019 года.

Отмечается, что особое внимание было уделено обсуждению вопросов развития военно-технического сотрудничества. Немецкая сторона выразила поддержку Минобороны Украины о намерениях развития критически необходимых возможностей ВСУ.

По итогам встреч достигнута договоренность продолжить стратегический диалог на уровне глав оборонных ведомств Украины и ФРГ. С целью укрепления двусторонних отношений министр обороны Украины пригласил Федерального министра обороны ФРГ осуществить визит в Украину во второй половине 2020 года", - подытожили в ведомстве.

армия РФ (19087) Германия (6930) Минобороны (9296) россия (95388) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+11
Та все в мире знают что на Донбассе кацапские войска, просто Европа старается на это закрывать глаза, как и на действия Гитлера в 30-е годы прошлого века, пока это в кровавую бойню не вылилось.
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03.06.2020 11:24
+7
Зелебобе-оманскому пусть покажут ,а то он сомневается
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03.06.2020 11:35
+5
І - що?
Ці понти вже давно застаріли.
Там скоро громадян Росії буде більше аніж громадян України.
А вони все ниють мантру про присутність російських військових. Це вже давно всім відомий факт.
Потрібно шукати способи як припинити цю безглузду кроваву бійню.
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03.06.2020 11:09
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І - що?
Ці понти вже давно застаріли.
Там скоро громадян Росії буде більше аніж громадян України.
А вони все ниють мантру про присутність російських військових. Це вже давно всім відомий факт.
Потрібно шукати способи як припинити цю безглузду кроваву бійню.
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03.06.2020 11:09 Ответить
Та все в мире знают что на Донбассе кацапские войска, просто Европа старается на это закрывать глаза, как и на действия Гитлера в 30-е годы прошлого века, пока это в кровавую бойню не вылилось.
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03.06.2020 11:24 Ответить
Зелебобе-оманскому пусть покажут ,а то он сомневается
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03.06.2020 11:35 Ответить
Да уж общество слепых Германии приняло доказательство и изучают, пригласят для выводов нмых
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03.06.2020 11:37 Ответить
там уже столько доказательств, что только слепой не видит, или тот, кто не хочет видеть. но таким передавай, не передавай - они все равно ничего не увидят.
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03.06.2020 11:40 Ответить
А оно им надо? Ве все и так знают...
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03.06.2020 11:44 Ответить
Только и умеют, что передавать доказательства да наши войска отводить и не стрелять (да еще и кому - немцам, союзникам паРаши). Вот в этом вся сущность ЗЕпрорашинской власти. Вся эта гниль в квадрате работает против народа Украины и держит его за лохов. По крайней мере три четверти так точно, остальные вынуждены терпеть и страдать из-за продажных мразей.
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03.06.2020 11:56 Ответить
а германия так ждала!, ну так ждала!)
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03.06.2020 12:30 Ответить
Министр обороны Украины Андрей Таран во вторник, 2 июня, в ходе визита в Федеративную Республику Германия передал материалы с доказательствами присутствия российских военных формирований на Донбассе. Источник: https://censor.net/n3199692

Кацапи починають прибирати і готувати кримський канал зі своєї сторони - дуже чекають що воду з Дніпра їм пустять, мабуть затримання нашого прикордоника це початок цієї гри
Цікаво, а Зе клоун наказ віддасть ЗСУ контратакувати кацапів у разі вторгнення ? Питання цікаве.
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03.06.2020 12:49 Ответить
А меня Светлого борца за Свободу и права людей тут постоянно админы банят суки
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03.06.2020 13:01 Ответить
На Донбассе приблизительно такое же количество рашистских танков как и у бундесвера, а они предьявляют какие то там доказательства.
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03.06.2020 13:31 Ответить
Выход один- бить (швайне-хунд(ов) в геометрической прогрессии!
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03.06.2020 14:24 Ответить
 
 