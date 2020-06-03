УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13423 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
6 507 12

Україна передала Німеччині докази присутності на Донбасі військових РФ, - Міноборони

Україна передала Німеччині докази присутності на Донбасі військових РФ, - Міноборони

Міністр оборони України Андрій Таран у вівторок, 2 червня, в ході візиту до Федеративної Республіки Німеччина передав матеріали з доказами присутності російських військових формувань на Донбасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України, під час переговорів з Федеральним міністром оборони ФРН Таран обговорив питання врегулювання аспектів безпеки у зв'язку зі збройною агресією РФ проти України і нарощування двостороннього українсько-німецького співробітництва.

Сторони також обговорили питання щодо залучення механізмів міжнародної підтримки в рамках Нормандського формату.

"Українська сторона наголосила на незмінності позицій щодо мирного врегулювання конфлікту на сході України. Крім того, Андрій Таран передав матеріали з доказами присутності збройних формувань Російської Федерації на сході України. Міністр оборони також акцентував увагу німецької сторони на неприпустимості створення перешкод діяльності Спеціальній моніторингової місії ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також активну мілітаризацію окупованого Криму", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Найманці РФ масово мінують місцевість на Донбасі і не припиняють практику ведення вогню із житлових кварталів, - розвідка

Крім того, очільник українського оборонного відомства довів інформацію щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил, а також заходів, які вживаються на виконання домовленостей Паризького саміту в рамках Нормандського формату від 9 грудня 2019 року.

Зазначається, що особливу увагу приділено обговоренню питань розвитку військово-технічного співробітництва. Німецька сторона висловила підтримку Міністерству оборони України щодо намірів розвитку критично необхідних спроможностей ЗСУ.

"За підсумками зустрічей досягнуто домовленості продовжити стратегічний діалог на рівні глав оборонних відомств України та ФРН З метою зміцнення двосторонніх відносин Міністр оборони України запросив Федерального міністра оборони ФРН здійснити візит в Україну у другій половині 2020 року", - підсумували у відомстві.

Також читайте: У Берліні підтримують переформатування ТКГ у Мінську, - Єрмак

Автор: 

армія рф (17236) Німеччина (7326) Міноборони (7318) росія (64958) Донбас (22354)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
Та все в мире знают что на Донбассе кацапские войска, просто Европа старается на это закрывать глаза, как и на действия Гитлера в 30-е годы прошлого века, пока это в кровавую бойню не вылилось.
показати весь коментар
03.06.2020 11:24
+7
Зелебобе-оманскому пусть покажут ,а то он сомневается
показати весь коментар
03.06.2020 11:35
+5
І - що?
Ці понти вже давно застаріли.
Там скоро громадян Росії буде більше аніж громадян України.
А вони все ниють мантру про присутність російських військових. Це вже давно всім відомий факт.
Потрібно шукати способи як припинити цю безглузду кроваву бійню.
показати весь коментар
03.06.2020 11:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І - що?
Ці понти вже давно застаріли.
Там скоро громадян Росії буде більше аніж громадян України.
А вони все ниють мантру про присутність російських військових. Це вже давно всім відомий факт.
Потрібно шукати способи як припинити цю безглузду кроваву бійню.
показати весь коментар
03.06.2020 11:09 Відповісти
Та все в мире знают что на Донбассе кацапские войска, просто Европа старается на это закрывать глаза, как и на действия Гитлера в 30-е годы прошлого века, пока это в кровавую бойню не вылилось.
показати весь коментар
03.06.2020 11:24 Відповісти
Зелебобе-оманскому пусть покажут ,а то он сомневается
показати весь коментар
03.06.2020 11:35 Відповісти
Да уж общество слепых Германии приняло доказательство и изучают, пригласят для выводов нмых
показати весь коментар
03.06.2020 11:37 Відповісти
там уже столько доказательств, что только слепой не видит, или тот, кто не хочет видеть. но таким передавай, не передавай - они все равно ничего не увидят.
показати весь коментар
03.06.2020 11:40 Відповісти
А оно им надо? Ве все и так знают...
показати весь коментар
03.06.2020 11:44 Відповісти
Только и умеют, что передавать доказательства да наши войска отводить и не стрелять (да еще и кому - немцам, союзникам паРаши). Вот в этом вся сущность ЗЕпрорашинской власти. Вся эта гниль в квадрате работает против народа Украины и держит его за лохов. По крайней мере три четверти так точно, остальные вынуждены терпеть и страдать из-за продажных мразей.
показати весь коментар
03.06.2020 11:56 Відповісти
а германия так ждала!, ну так ждала!)
показати весь коментар
03.06.2020 12:30 Відповісти
Министр обороны Украины Андрей Таран во вторник, 2 июня, в ходе визита в Федеративную Республику Германия передал материалы с доказательствами присутствия российских военных формирований на Донбассе. Источник: https://censor.net/n3199692

Кацапи починають прибирати і готувати кримський канал зі своєї сторони - дуже чекають що воду з Дніпра їм пустять, мабуть затримання нашого прикордоника це початок цієї гри
Цікаво, а Зе клоун наказ віддасть ЗСУ контратакувати кацапів у разі вторгнення ? Питання цікаве.
показати весь коментар
03.06.2020 12:49 Відповісти
А меня Светлого борца за Свободу и права людей тут постоянно админы банят суки
показати весь коментар
03.06.2020 13:01 Відповісти
На Донбассе приблизительно такое же количество рашистских танков как и у бундесвера, а они предьявляют какие то там доказательства.
показати весь коментар
03.06.2020 13:31 Відповісти
Выход один- бить (швайне-хунд(ов) в геометрической прогрессии!
показати весь коментар
03.06.2020 14:24 Відповісти
 
 