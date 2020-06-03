Україна передала Німеччині докази присутності на Донбасі військових РФ, - Міноборони

Міністр оборони України Андрій Таран у вівторок, 2 червня, в ході візиту до Федеративної Республіки Німеччина передав матеріали з доказами присутності російських військових формувань на Донбасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України, під час переговорів з Федеральним міністром оборони ФРН Таран обговорив питання врегулювання аспектів безпеки у зв'язку зі збройною агресією РФ проти України і нарощування двостороннього українсько-німецького співробітництва.

Сторони також обговорили питання щодо залучення механізмів міжнародної підтримки в рамках Нормандського формату.

"Українська сторона наголосила на незмінності позицій щодо мирного врегулювання конфлікту на сході України. Крім того, Андрій Таран передав матеріали з доказами присутності збройних формувань Російської Федерації на сході України. Міністр оборони також акцентував увагу німецької сторони на неприпустимості створення перешкод діяльності Спеціальній моніторингової місії ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також активну мілітаризацію окупованого Криму", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, очільник українського оборонного відомства довів інформацію щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил, а також заходів, які вживаються на виконання домовленостей Паризького саміту в рамках Нормандського формату від 9 грудня 2019 року.

Зазначається, що особливу увагу приділено обговоренню питань розвитку військово-технічного співробітництва. Німецька сторона висловила підтримку Міністерству оборони України щодо намірів розвитку критично необхідних спроможностей ЗСУ.

"За підсумками зустрічей досягнуто домовленості продовжити стратегічний діалог на рівні глав оборонних відомств України та ФРН З метою зміцнення двосторонніх відносин Міністр оборони України запросив Федерального міністра оборони ФРН здійснити візит в Україну у другій половині 2020 року", - підсумували у відомстві.

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