У Берліні підтримують переформатування ТКГ у Мінську, - Єрмак

Німецькі партнери схвально сприйняли переформатування Тристоронньої контактної групи.

Про це заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак, підсумовуючи результати одноденного робочого візиту у Берлін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Переформатування Тристоронньої контактної групи для нас є дуже важливим, тому що ми говоримо, що Україна має домінувати на цих перемовинах. У Берліні підтримують переформатування", - сказав Єрмак.

Він нагадав, що президент нещодавно підписав указ, яким підняв рівень представництва української делегації в ТКГ: сьогодні другою людиною в делегації є віцепрем’єр Олексій Резніков (який також був у складі делегації), у всіх групах наразі працюють наші представники на рівні заступників міністрів і керівників профільних комітетів ВР.

Тема створення Консультаційної ради з німецькими колегами не порушувалося.

Водночас українська делегація проінформувала німецьких колег про те, що "на майбутніх відеоконференціях або зустрічах у Мінській тристоронній групі Україна представить наших представників територій, яких вважаємо тими, з ким ми готові сьогодні обговорювати законодавчі акти, як це обумовлено Мінським пакетом домовленостей".

За словами Єрмака, українська делегація почула беззаперечну підтримку на всіх зустрічах.

Зокрема, на першій же зустрічі міністр оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер сказала, що для неї і для Німеччини нормалізація відносин з РФ можлива тільки після того, як всі питання суверенітету і територіальної цілісності будуть вирішені.

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