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У Берліні підтримують переформатування ТКГ у Мінську, - Єрмак

У Берліні підтримують переформатування ТКГ у Мінську, - Єрмак

Німецькі партнери схвально сприйняли переформатування Тристоронньої контактної групи.

Про це заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак, підсумовуючи результати одноденного робочого візиту у Берлін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Переформатування Тристоронньої контактної групи для нас є дуже важливим, тому що ми говоримо, що Україна має домінувати на цих перемовинах. У Берліні підтримують переформатування", - сказав Єрмак.

Він нагадав, що президент нещодавно підписав указ, яким підняв рівень представництва української делегації в ТКГ: сьогодні другою людиною в делегації є віцепрем’єр Олексій Резніков (який також був у складі делегації), у всіх групах наразі працюють наші представники на рівні заступників міністрів і керівників профільних комітетів ВР.

Тема створення Консультаційної ради з німецькими колегами не порушувалося.

Водночас українська делегація проінформувала німецьких колег про те, що "на майбутніх відеоконференціях або зустрічах у Мінській тристоронній групі Україна представить наших представників територій, яких вважаємо тими, з ким ми готові сьогодні обговорювати законодавчі акти, як це обумовлено Мінським пакетом домовленостей".

За словами Єрмака, українська делегація почула беззаперечну підтримку на всіх зустрічах.

Зокрема, на першій же зустрічі міністр оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер сказала, що для неї і для Німеччини нормалізація відносин з РФ можлива тільки після того, як всі питання суверенітету і територіальної цілісності будуть вирішені.

Читайте також: Я назвав ТКГ "Товариством колективного геморою", щоб підкреслити ризик підвищення статусу української делегації, - нардеп "Голосу" Рахманін

Автор: 

Німеччина (7326) Тристороння контактна група (827) Єрмак Андрій (1368)


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Топ коментарі
+19
Якого хріна офіс-менеджер ОП лізе у зовнішню політику.
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02.06.2020 21:05
+18
А где сам преЗедент?........Почему важные дела для страны решает секретут («глава» ОПы)?.........
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02.06.2020 21:08
+11
Это официально включить в группу "мирный нарот дамбаса" и вести переговоры не с Роисей, а с ее шестерками.
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02.06.2020 21:18
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Переформатированіє - це як?
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02.06.2020 21:03 Відповісти
Граница, а потом выборы.
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02.06.2020 21:09 Відповісти
Так це ще при Порохе було. Що нового. Киздоболи.
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02.06.2020 21:13 Відповісти
Не, при Порохе было Украина с одной стороны, - Россия с другой стороны и наблюдатель ОБСЕ.

Теперь стало Украина - с одной стороны, отдельные районы Украины с другой стороны и Европа с Россией в кацчестве наблюдателей.
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02.06.2020 21:39 Відповісти
Я охреневаю от длины памяти некоторых субъектов! Уже все забыли как сдали тот же Луганск, например? Наши военные и добровольцы неоднократно говорили, что была бы команда - они бы Луганск за несколько дней освободили. А Порох тогда со своим генштабером зас...ал! Типа побоялись входа росармии!!! Тогда в этом случае и минский договорняк был бы на других условиях!
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14.11.2020 09:41 Відповісти
Наши военные и добровольцы неоднократно говорили, что была бы команда - они бы Луганск за несколько дней освободили.


как Иловайск ?
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14.11.2020 10:48 Відповісти
У Пороха ще була деокупація території і українська влада. А дерьмак в "формулі штайнаєра" обійшовся без таких " незначних" деталей
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02.06.2020 22:24 Відповісти
Это официально включить в группу "мирный нарот дамбаса" и вести переговоры не с Роисей, а с ее шестерками.
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02.06.2020 21:18 Відповісти
Якого хріна офіс-менеджер ОП лізе у зовнішню політику.
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02.06.2020 21:05 Відповісти
бо його туди послав вибраний нарідом президент
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02.06.2020 21:47 Відповісти
А где сам преЗедент?........Почему важные дела для страны решает секретут («глава» ОПы)?.........
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02.06.2020 21:08 Відповісти
Может, и правда... того?..
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02.06.2020 21:11 Відповісти
😬
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02.06.2020 21:13 Відповісти
У Берліні підтримують переформатування ТКГ в Мінську, - Єрмак - Цензор.НЕТ 3200
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02.06.2020 21:27 Відповісти
Воно сциться... До виборів терпів-терпів... Аж на аналізи не здав! Зате тепер робить це з приводу та без
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02.06.2020 21:17 Відповісти
Не секретут а *********. Завхоз, точнее. Впрочем какая разница?
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02.06.2020 21:22 Відповісти
Смерть дермаку! Смерть 3Е и его слугам кремля!
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02.06.2020 21:15 Відповісти
Велика честь. В дьоготь, в пір'я і під зад коліном на Расею.
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02.06.2020 21:18 Відповісти
У Берліні підтримують переформатування ТКГ в Мінську, - Єрмак - Цензор.НЕТ 3417
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02.06.2020 21:44 Відповісти
Т . есть , - порохоботы , успакойтесь , - очередной зрады не свершилось . Разгребается то , шо ваш хетьман насовершал . ))
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02.06.2020 21:15 Відповісти
А хто дав право тому Єрмаку шось розгрібати? Народ його не обирав аж нікуди!
О! І до речі: а шо ж такого накоїв "ваш хетьман" (ваше висловлювання), що тре розгрібати? Створив міжнародну антиросійську коаліцію, яка прийняла санкції проти московії (до речі, і на підставі тих самих "мінських договорняків")? Може відновив армію і звільнив частину донбасу? Чи може вас влаштовує нинішня ситуація, коли про "Україну без України", а не як при "ваш хетьман" (знову ж таки ваше) - "Ні слова про Україну без України"? Оце розгрібати?
А може най розгребуть те, що самі "насовершалі" - економічну, енергетичну, медичну кризи, а тепер, за словами "СН" Ткаченка, ще й культуру рятувати треба...
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02.06.2020 21:27 Відповісти
Відповім зразу на всі ствердження і запитання . Я досих пір ( рік пройшов ) підтримую політику Зеленського як президента , але не підтримую в багатьох рішеннях кабмін .
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02.06.2020 22:46 Відповісти
ермак...какое-то мурло, говорит и действует от имени народа
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02.06.2020 21:16 Відповісти
Переформатирование - это перенести заседания ТКГ в Оман. там уж точновсё будет в тумане.
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02.06.2020 21:20 Відповісти
Там семье комфортно і султан є, і маленькому Муку(зе) і джину (Єрі) весело і Дев (Патрушев) прилітає з країни Шайтану. Казка сходу
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02.06.2020 21:27 Відповісти
Ну , не знаю, как там в действительности в Берлине, а вот в Киеве полностью поддерживают переформатирование ОП и ВР. Как в 2014 году.
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02.06.2020 21:21 Відповісти
Сдадут Украины паршивцы Путинские
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02.06.2020 22:05 Відповісти
Ермак хочет убедить нас, что Германия согласилась с идеей шмаркли вести переговоры не с Россией, а с террористами.
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02.06.2020 22:15 Відповісти
https://twitter.com/IgTygcooT4bLyZF
https://twitter.com/IgTygcooT4bLyZF
https://twitter.com/IgTygcooT4bLyZF


https://twitter.com/IgTygcooT4bLyZF
https://twitter.com/IgTygcooT4bLyZF

Літня Зірка

@IgTygcooT4bLyZF

·https://twitter.com/IgTygcooT4bLyZF/status/1267847869425422343 3 ч

В ответ
https://twitter.com/StugnaU @StugnaU

Меркель встречается с Ермаком? Зеленского вообще уже задвинули? Ермак фактически узурпировал под себя власть? Можно утверждать, что одна из башен кремля уже у нас на Банковой. Это маркер отсутствия государства. И крах политического истеблишмента Украины. Россия уже здесь.
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02.06.2020 22:31 Відповісти
Хочу всех успокоить ... Пусть эти кварталовские макаки договариваются, совещаются. встречаются, шушукаются с кем хотят... Всё это ничтожная фигня. Все внешнеполитические договорённости, решения, телодвижения становятся легитимными только после ратификации Верховной Радой. А это небыстрый процесс - общественность,, оппозиция, активисты, ветераны и прочие патриоты Украины успеют отреагировать и блокировать все преступные голосования ....Отпор коллаборантам и путинским шестёркам будет такой ощутимый, что многие предатели его не переживут - отправятся в кобздону, захарченке, мотороле...
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02.06.2020 22:32 Відповісти
Да немцам пофиг. Они за российский газ готовы расплатиться нашей территорией с дорогой душой. Немчура со времён Петра Первого ( это не Порошенко ) то в засос с русскими, то воюют. Сегодня время их тайных но увы явно греховных отношений.
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02.06.2020 23:17 Відповісти
Єрмак сподівається, що для елєктората зеленського підтримка байдужими німцями його дурні щось означає.
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03.06.2020 00:05 Відповісти
Мабуть терпіння у пані Меркель не витримає і вона прямим текстом скаже, аби прибрали з переговорного процесу кремлівського "Козиря".
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03.06.2020 01:59 Відповісти
зеленая гнида послала кореша торговца должностями в Германию ?
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03.06.2020 02:53 Відповісти
Эта мразь в ткг тоже должности продавала.
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03.06.2020 05:49 Відповісти
 
 