У Берліні підтримують переформатування ТКГ у Мінську, - Єрмак
Німецькі партнери схвально сприйняли переформатування Тристоронньої контактної групи.
Про це заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак, підсумовуючи результати одноденного робочого візиту у Берлін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Переформатування Тристоронньої контактної групи для нас є дуже важливим, тому що ми говоримо, що Україна має домінувати на цих перемовинах. У Берліні підтримують переформатування", - сказав Єрмак.
Він нагадав, що президент нещодавно підписав указ, яким підняв рівень представництва української делегації в ТКГ: сьогодні другою людиною в делегації є віцепрем’єр Олексій Резніков (який також був у складі делегації), у всіх групах наразі працюють наші представники на рівні заступників міністрів і керівників профільних комітетів ВР.
Тема створення Консультаційної ради з німецькими колегами не порушувалося.
Водночас українська делегація проінформувала німецьких колег про те, що "на майбутніх відеоконференціях або зустрічах у Мінській тристоронній групі Україна представить наших представників територій, яких вважаємо тими, з ким ми готові сьогодні обговорювати законодавчі акти, як це обумовлено Мінським пакетом домовленостей".
За словами Єрмака, українська делегація почула беззаперечну підтримку на всіх зустрічах.
Зокрема, на першій же зустрічі міністр оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер сказала, що для неї і для Німеччини нормалізація відносин з РФ можлива тільки після того, як всі питання суверенітету і територіальної цілісності будуть вирішені.
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Теперь стало Украина - с одной стороны, отдельные районы Украины с другой стороны и Европа с Россией в кацчестве наблюдателей.
как Иловайск ?
О! І до речі: а шо ж такого накоїв "ваш хетьман" (ваше висловлювання), що тре розгрібати? Створив міжнародну антиросійську коаліцію, яка прийняла санкції проти московії (до речі, і на підставі тих самих "мінських договорняків")? Може відновив армію і звільнив частину донбасу? Чи може вас влаштовує нинішня ситуація, коли про "Україну без України", а не як при "ваш хетьман" (знову ж таки ваше) - "Ні слова про Україну без України"? Оце розгрібати?
А може най розгребуть те, що самі "насовершалі" - економічну, енергетичну, медичну кризи, а тепер, за словами "СН" Ткаченка, ще й культуру рятувати треба...
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Літня Зірка
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В ответ
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Меркель встречается с Ермаком? Зеленского вообще уже задвинули? Ермак фактически узурпировал под себя власть? Можно утверждать, что одна из башен кремля уже у нас на Банковой. Это маркер отсутствия государства. И крах политического истеблишмента Украины. Россия уже здесь.