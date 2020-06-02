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В Берлине поддерживают переформатирование ТКГ в Минске, - Ермак

В Берлине поддерживают переформатирование ТКГ в Минске, - Ермак

Немецкие партнеры одобрительно восприняли переформатирования Трехсторонней контактной группы.

Об этом заявил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак, подводя итоги однодневного рабочего визита в Берлин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Переформатирование Трехсторонней контактной группы для нас очень важно, потому что мы говорим, что Украина должна доминировать на этих переговорах. В Берлине поддерживают переформатирование ", - сказал Ермак.

Он напомнил, что президент недавно подписал указ, которым повысил представительство украинской делегации в ТКГ: сегодня вторым человеком в делегации является вице-премьер Алексей Резников (который также был в составе делегации), во всех группах сейчас работают наши представители на уровне заместителей министров и руководителей профильных комитетов ВР.

Читайте также: Украина на следующей встрече ТКГ представит группу представителей ОРДЛО, - Ермак

Тема создания Консультационного совета с немецкими коллегами не обсуждалась.

В то же время украинская делегация проинформировала немецкую сторону о том, что "на предстоящих видеоконференциях или встречах в Минской трехсторонний группе Украина представит наших представителей территорий, которых считаем теми, с кем мы готовы сегодня обсуждать законодательные акты, как это обусловлено Минским пакетом договоренностей".

По словам Ермака, украинская делегация услышала безоговорочную поддержку на всех встречах.

В частности, на первой же встрече министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр сказала, что для нее и для Германии нормализация отношений с РФ возможна только после того, как все вопросы суверенитета и территориальной целостности будут решены.

Также читайте: Украина возьмет на себя инициативу на всех переговорах по Донбассу в Трехсторонней контактной группе, - Ермак

Автор: 

Германия (6930) Трехсторонняя контактная группа (842) Ермак Андрей (1256)


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Топ комментарии
+19
Якого хріна офіс-менеджер ОП лізе у зовнішню політику.
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02.06.2020 21:05
+18
А где сам преЗедент?........Почему важные дела для страны решает секретут («глава» ОПы)?.........
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02.06.2020 21:08
+11
Это официально включить в группу "мирный нарот дамбаса" и вести переговоры не с Роисей, а с ее шестерками.
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02.06.2020 21:18
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Переформатированіє - це як?
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02.06.2020 21:03 Ответить
Граница, а потом выборы.
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02.06.2020 21:09 Ответить
Так це ще при Порохе було. Що нового. Киздоболи.
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02.06.2020 21:13 Ответить
Не, при Порохе было Украина с одной стороны, - Россия с другой стороны и наблюдатель ОБСЕ.

Теперь стало Украина - с одной стороны, отдельные районы Украины с другой стороны и Европа с Россией в кацчестве наблюдателей.
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02.06.2020 21:39 Ответить
Я охреневаю от длины памяти некоторых субъектов! Уже все забыли как сдали тот же Луганск, например? Наши военные и добровольцы неоднократно говорили, что была бы команда - они бы Луганск за несколько дней освободили. А Порох тогда со своим генштабером зас...ал! Типа побоялись входа росармии!!! Тогда в этом случае и минский договорняк был бы на других условиях!
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14.11.2020 09:41 Ответить
Наши военные и добровольцы неоднократно говорили, что была бы команда - они бы Луганск за несколько дней освободили.


как Иловайск ?
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14.11.2020 10:48 Ответить
У Пороха ще була деокупація території і українська влада. А дерьмак в "формулі штайнаєра" обійшовся без таких " незначних" деталей
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02.06.2020 22:24 Ответить
Это официально включить в группу "мирный нарот дамбаса" и вести переговоры не с Роисей, а с ее шестерками.
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02.06.2020 21:18 Ответить
Якого хріна офіс-менеджер ОП лізе у зовнішню політику.
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02.06.2020 21:05 Ответить
бо його туди послав вибраний нарідом президент
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02.06.2020 21:47 Ответить
А где сам преЗедент?........Почему важные дела для страны решает секретут («глава» ОПы)?.........
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02.06.2020 21:08 Ответить
Может, и правда... того?..
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02.06.2020 21:11 Ответить
😬
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02.06.2020 21:13 Ответить
У Берліні підтримують переформатування ТКГ в Мінську, - Єрмак - Цензор.НЕТ 3200
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02.06.2020 21:27 Ответить
Воно сциться... До виборів терпів-терпів... Аж на аналізи не здав! Зате тепер робить це з приводу та без
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02.06.2020 21:17 Ответить
Не секретут а *********. Завхоз, точнее. Впрочем какая разница?
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02.06.2020 21:22 Ответить
Смерть дермаку! Смерть 3Е и его слугам кремля!
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02.06.2020 21:15 Ответить
Велика честь. В дьоготь, в пір'я і під зад коліном на Расею.
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02.06.2020 21:18 Ответить
У Берліні підтримують переформатування ТКГ в Мінську, - Єрмак - Цензор.НЕТ 3417
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02.06.2020 21:44 Ответить
Т . есть , - порохоботы , успакойтесь , - очередной зрады не свершилось . Разгребается то , шо ваш хетьман насовершал . ))
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02.06.2020 21:15 Ответить
А хто дав право тому Єрмаку шось розгрібати? Народ його не обирав аж нікуди!
О! І до речі: а шо ж такого накоїв "ваш хетьман" (ваше висловлювання), що тре розгрібати? Створив міжнародну антиросійську коаліцію, яка прийняла санкції проти московії (до речі, і на підставі тих самих "мінських договорняків")? Може відновив армію і звільнив частину донбасу? Чи може вас влаштовує нинішня ситуація, коли про "Україну без України", а не як при "ваш хетьман" (знову ж таки ваше) - "Ні слова про Україну без України"? Оце розгрібати?
А може най розгребуть те, що самі "насовершалі" - економічну, енергетичну, медичну кризи, а тепер, за словами "СН" Ткаченка, ще й культуру рятувати треба...
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02.06.2020 21:27 Ответить
Відповім зразу на всі ствердження і запитання . Я досих пір ( рік пройшов ) підтримую політику Зеленського як президента , але не підтримую в багатьох рішеннях кабмін .
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02.06.2020 22:46 Ответить
ермак...какое-то мурло, говорит и действует от имени народа
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02.06.2020 21:16 Ответить
Переформатирование - это перенести заседания ТКГ в Оман. там уж точновсё будет в тумане.
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02.06.2020 21:20 Ответить
Там семье комфортно і султан є, і маленькому Муку(зе) і джину (Єрі) весело і Дев (Патрушев) прилітає з країни Шайтану. Казка сходу
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02.06.2020 21:27 Ответить
Ну , не знаю, как там в действительности в Берлине, а вот в Киеве полностью поддерживают переформатирование ОП и ВР. Как в 2014 году.
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02.06.2020 21:21 Ответить
Сдадут Украины паршивцы Путинские
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02.06.2020 22:05 Ответить
Ермак хочет убедить нас, что Германия согласилась с идеей шмаркли вести переговоры не с Россией, а с террористами.
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02.06.2020 22:15 Ответить
https://twitter.com/IgTygcooT4bLyZF
https://twitter.com/IgTygcooT4bLyZF
https://twitter.com/IgTygcooT4bLyZF


https://twitter.com/IgTygcooT4bLyZF
https://twitter.com/IgTygcooT4bLyZF

Літня Зірка

@IgTygcooT4bLyZF

·https://twitter.com/IgTygcooT4bLyZF/status/1267847869425422343 3 ч

В ответ
https://twitter.com/StugnaU @StugnaU

Меркель встречается с Ермаком? Зеленского вообще уже задвинули? Ермак фактически узурпировал под себя власть? Можно утверждать, что одна из башен кремля уже у нас на Банковой. Это маркер отсутствия государства. И крах политического истеблишмента Украины. Россия уже здесь.
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02.06.2020 22:31 Ответить
Хочу всех успокоить ... Пусть эти кварталовские макаки договариваются, совещаются. встречаются, шушукаются с кем хотят... Всё это ничтожная фигня. Все внешнеполитические договорённости, решения, телодвижения становятся легитимными только после ратификации Верховной Радой. А это небыстрый процесс - общественность,, оппозиция, активисты, ветераны и прочие патриоты Украины успеют отреагировать и блокировать все преступные голосования ....Отпор коллаборантам и путинским шестёркам будет такой ощутимый, что многие предатели его не переживут - отправятся в кобздону, захарченке, мотороле...
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02.06.2020 22:32 Ответить
Да немцам пофиг. Они за российский газ готовы расплатиться нашей территорией с дорогой душой. Немчура со времён Петра Первого ( это не Порошенко ) то в засос с русскими, то воюют. Сегодня время их тайных но увы явно греховных отношений.
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02.06.2020 23:17 Ответить
Єрмак сподівається, що для елєктората зеленського підтримка байдужими німцями його дурні щось означає.
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03.06.2020 00:05 Ответить
Мабуть терпіння у пані Меркель не витримає і вона прямим текстом скаже, аби прибрали з переговорного процесу кремлівського "Козиря".
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03.06.2020 01:59 Ответить
зеленая гнида послала кореша торговца должностями в Германию ?
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03.06.2020 02:53 Ответить
Эта мразь в ткг тоже должности продавала.
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03.06.2020 05:49 Ответить
 
 