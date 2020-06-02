В Берлине поддерживают переформатирование ТКГ в Минске, - Ермак

Немецкие партнеры одобрительно восприняли переформатирования Трехсторонней контактной группы.

Об этом заявил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак, подводя итоги однодневного рабочего визита в Берлин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Переформатирование Трехсторонней контактной группы для нас очень важно, потому что мы говорим, что Украина должна доминировать на этих переговорах. В Берлине поддерживают переформатирование ", - сказал Ермак.

Он напомнил, что президент недавно подписал указ, которым повысил представительство украинской делегации в ТКГ: сегодня вторым человеком в делегации является вице-премьер Алексей Резников (который также был в составе делегации), во всех группах сейчас работают наши представители на уровне заместителей министров и руководителей профильных комитетов ВР.

Читайте также: Украина на следующей встрече ТКГ представит группу представителей ОРДЛО, - Ермак

Тема создания Консультационного совета с немецкими коллегами не обсуждалась.

В то же время украинская делегация проинформировала немецкую сторону о том, что "на предстоящих видеоконференциях или встречах в Минской трехсторонний группе Украина представит наших представителей территорий, которых считаем теми, с кем мы готовы сегодня обсуждать законодательные акты, как это обусловлено Минским пакетом договоренностей".

По словам Ермака, украинская делегация услышала безоговорочную поддержку на всех встречах.

В частности, на первой же встрече министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр сказала, что для нее и для Германии нормализация отношений с РФ возможна только после того, как все вопросы суверенитета и территориальной целостности будут решены.

Также читайте: Украина возьмет на себя инициативу на всех переговорах по Донбассу в Трехсторонней контактной группе, - Ермак