В Берлине поддерживают переформатирование ТКГ в Минске, - Ермак
Немецкие партнеры одобрительно восприняли переформатирования Трехсторонней контактной группы.
Об этом заявил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак, подводя итоги однодневного рабочего визита в Берлин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Переформатирование Трехсторонней контактной группы для нас очень важно, потому что мы говорим, что Украина должна доминировать на этих переговорах. В Берлине поддерживают переформатирование ", - сказал Ермак.
Он напомнил, что президент недавно подписал указ, которым повысил представительство украинской делегации в ТКГ: сегодня вторым человеком в делегации является вице-премьер Алексей Резников (который также был в составе делегации), во всех группах сейчас работают наши представители на уровне заместителей министров и руководителей профильных комитетов ВР.
Тема создания Консультационного совета с немецкими коллегами не обсуждалась.
В то же время украинская делегация проинформировала немецкую сторону о том, что "на предстоящих видеоконференциях или встречах в Минской трехсторонний группе Украина представит наших представителей территорий, которых считаем теми, с кем мы готовы сегодня обсуждать законодательные акты, как это обусловлено Минским пакетом договоренностей".
По словам Ермака, украинская делегация услышала безоговорочную поддержку на всех встречах.
В частности, на первой же встрече министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр сказала, что для нее и для Германии нормализация отношений с РФ возможна только после того, как все вопросы суверенитета и территориальной целостности будут решены.
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Теперь стало Украина - с одной стороны, отдельные районы Украины с другой стороны и Европа с Россией в кацчестве наблюдателей.
как Иловайск ?
О! І до речі: а шо ж такого накоїв "ваш хетьман" (ваше висловлювання), що тре розгрібати? Створив міжнародну антиросійську коаліцію, яка прийняла санкції проти московії (до речі, і на підставі тих самих "мінських договорняків")? Може відновив армію і звільнив частину донбасу? Чи може вас влаштовує нинішня ситуація, коли про "Україну без України", а не як при "ваш хетьман" (знову ж таки ваше) - "Ні слова про Україну без України"? Оце розгрібати?
А може най розгребуть те, що самі "насовершалі" - економічну, енергетичну, медичну кризи, а тепер, за словами "СН" Ткаченка, ще й культуру рятувати треба...
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Літня Зірка
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В ответ
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Меркель встречается с Ермаком? Зеленского вообще уже задвинули? Ермак фактически узурпировал под себя власть? Можно утверждать, что одна из башен кремля уже у нас на Банковой. Это маркер отсутствия государства. И крах политического истеблишмента Украины. Россия уже здесь.