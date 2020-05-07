Украина возьмет на себя инициативу на всех переговорах по Донбассу в Трехсторонней контактной группе, - Ермак

Высокий уровень представительства Украины в Трехсторонний контактной группе должен продемонстрировать миру серьезную настроенность на выполнение Минских договоренностей, он сохранится даже в случае отсутствия шагов со стороны России.

Об этом заявил журналистам в четверг руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

Ермак отметил, что инициативы украинской стороны не являются "100-процентной панацеей", но "это наше суверенное право".

"Мы считаем, что нам это надо, и наша позиция будет проактивной. Украина будет инициатором, Украина будет доминирующей стороной всех дальнейших переговоров. Больше никто не будет ждать. Война идет на нашей территории, гибнут наши люди - поэтому мы сегодня будем занимать доминирующую позицию", - акцентировал Ермак.

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