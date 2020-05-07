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Украина возьмет на себя инициативу на всех переговорах по Донбассу в Трехсторонней контактной группе, - Ермак

Украина возьмет на себя инициативу на всех переговорах по Донбассу в Трехсторонней контактной группе, - Ермак

Высокий уровень представительства Украины в Трехсторонний контактной группе должен продемонстрировать миру серьезную настроенность на выполнение Минских договоренностей, он сохранится даже в случае отсутствия шагов со стороны России.

Об этом заявил журналистам в четверг руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

Ермак отметил, что инициативы украинской стороны не являются "100-процентной панацеей", но "это наше суверенное право".

"Мы считаем, что нам это надо, и наша позиция будет проактивной. Украина будет инициатором, Украина будет доминирующей стороной всех дальнейших переговоров. Больше никто не будет ждать. Война идет на нашей территории, гибнут наши люди - поэтому мы сегодня будем занимать доминирующую позицию", - акцентировал Ермак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выборы на оккупированных территориях возможны только после установления контроля над границей, - Ермак

Автор: 

переговоры (5088) Минск (1562) Донбасс (26958) Трехсторонняя контактная группа (842) Ермак Андрей (1277)


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Топ комментарии
+27
Читайте. Выводы:
1. Украина не борется за военнопленных, а молча принимает тех, кого предложили сепары.
2. мы оставляем военных в плену, а забираем гражданских преступников, торгашей и.т.д.
3. за попадание в списки платят.https://graty.me/my-idem-v-tishine-pochemu-osvobozhdenie-plennyh-prevratilos-v-sdelku-po-neizvestnomu-obmennomu-kursu/
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07.05.2020 21:07 Ответить
+26
имитация бурной деятельности развод лохов и капитулянство.
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07.05.2020 21:04 Ответить
+24
А какую сторону представляет Ермак в Трехсторонней контактной группе? Кацапскую или малороскую?
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07.05.2020 21:05 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
имитация бурной деятельности развод лохов и капитулянство.
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07.05.2020 21:04 Ответить
как только зеляне отведут ВСУ за Днепр,сразу война в Украине и прекратится.....
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07.05.2020 22:08 Ответить
Самі небезпечні - ініціативні ідіоти.
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07.05.2020 21:04 Ответить
Украина возьмет на себя инициативу на всех переговорах по Донбассу в Трехсторонней контактной группе, - Ермак - Цензор.НЕТ 6234
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07.05.2020 21:11 Ответить
Чмыри вы! От вас может быть "иннтциатива" только продиктованная Кремлём!
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07.05.2020 21:04 Ответить
А какую сторону представляет Ермак в Трехсторонней контактной группе? Кацапскую или малороскую?
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07.05.2020 21:05 Ответить
Группу Крым это Крым
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07.05.2020 21:10 Ответить
Он от Дыры.
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07.05.2020 21:45 Ответить
Вот интересно,чем закончится для Украины эта односторонняя сдача интересов в пользу кацапов?
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07.05.2020 21:05 Ответить
І скільки коштують там посади?
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07.05.2020 21:05 Ответить
Торжественно внести вазелин! И подушечку под коленки кловану! Чтоб удобнее было принимать такие судьбоносные для страны решения
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07.05.2020 21:05 Ответить
Представляете как у пуйла коленки затряслись? Завтра и Крым и Донбасс наши!
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07.05.2020 21:06 Ответить
Ага. Я уже вижу етих инициативных людей типо Кучмы, Ермака и других упырей которые возмут в рот инициативу ***** и выполнят все его требования. К чему вообще такая спешка? ***** поджимают сроки и цена на нефть?
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07.05.2020 21:06 Ответить
+5. спешат угодить Пуйлу.
А экономика РФ трещит по швам, осталось не много подождать.
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07.05.2020 21:56 Ответить
как только зеля скажет что росия нипричем,гражданская война и нужнодагавариваццо,сразу санкции отменяются!!
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07.05.2020 22:11 Ответить
Ваши инициативы уже давно видно на фронте, остальное лапша для зебилов.
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07.05.2020 21:07 Ответить
Вы уже потеряли инициативу. Потому что ето уже инициатива ***** как можно быстрее и чаще проводить встречи в окупированном Минске.
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07.05.2020 21:07 Ответить
Читайте. Выводы:
1. Украина не борется за военнопленных, а молча принимает тех, кого предложили сепары.
2. мы оставляем военных в плену, а забираем гражданских преступников, торгашей и.т.д.
3. за попадание в списки платят.https://graty.me/my-idem-v-tishine-pochemu-osvobozhdenie-plennyh-prevratilos-v-sdelku-po-neizvestnomu-obmennomu-kursu/
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07.05.2020 21:07 Ответить
Минские соглашение теперь, когда начали выполняться - не предательские?
Может они предательски не выполнялись Порошенко т.к. он брата убил или от того, что он - Лолита?
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07.05.2020 21:07 Ответить
Типа США и Европа пошли нафуй, теперь мы сами.
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07.05.2020 21:08 Ответить
Та хто такий цей Єрмак щоб вирішувати долю України!?!? Вони просто офуіли всі там!? Якийсь промоутер цирка, синок гебешного щура вирішує долю країни з окупантами! Кінець Україні! Злили хахли.
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07.05.2020 21:08 Ответить
Щур. Жирный щур.
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07.05.2020 21:10 Ответить
Украина возьмет на себя инициативу на всех переговорах по Донбассу в Трехсторонней контактной группе, - Ермак - Цензор.НЕТ 6247
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07.05.2020 21:13 Ответить
Смотри, дЕрьмак, не надорвись, столько на себя взяв. А то пупок развяжется.
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07.05.2020 21:09 Ответить
"Если не будет ответных шагов, мы все равно будем продолжать сливать Украину в том же формате", - сказал Ермак.
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07.05.2020 21:10 Ответить
Ермак выполнит Минские соглашения. В трактовке Путина.
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07.05.2020 21:12 Ответить
"высокий уровень"-это ссученые кремлевские курвы кучьма и ермак?
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07.05.2020 21:13 Ответить
дЕрьмак - ПНХ.
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07.05.2020 21:14 Ответить
Заголовок в УП: "Ермак предложил Германии, Франции и России перезагрузить переговоры в Минске."
Ещё один заголовок: "Ермак сказал, что команда президента всё ещё разгребают завалы, оставленные Порошенко."
ИЗВИНИТЕ, ВЫ ВООБЩЕ КТО?
Один, отставной козы барабанщик с зашкваренным братом, будучи обычным клерком для раздачи бумаг, что-то там предлагает Германии и Франции... Ладно, облобызанной им России, но какого чёрта со свинным рылом лезть что-то предлагать Германии и Франции? Какие полномочия? От кого? Такие заявления, согласно Конституции, могут делать только президент и глава МИД.
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07.05.2020 21:15 Ответить
Обкурился дермак? Доминант зедебил уголовный.Сам с собой переговоры вести будешь?У нас существует МИД? Или дермак везде?
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07.05.2020 21:16 Ответить
"...он сохранится даже в случае отсутствия шагов со стороны России..."

он слабоумньій?
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07.05.2020 21:20 Ответить
https://censor.net/ua/user/53840 Та ні не слабоумний.Він наглий і самовпевнений агент Кремля.Всі ці Суки знають,що їх Росія обміняє на якихось громадян ДНР/ЛНР ,тому що їм НІЧОГО НЕ ЗАГРОЖУЄ !!!
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07.05.2020 21:51 Ответить
Ну так кроків і не буде.
Москва "нє прі дєлах" і пора знімати з неї санкції
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08.05.2020 10:04 Ответить
Тобто тепер ініціативи по капітуляції України будуть спочатку проголошуватись з Печерська, а потім з Кремля, а не навпаки, як зараз... А че, норм! Піпл схаває...
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07.05.2020 21:21 Ответить
Доминант хренов...
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07.05.2020 21:25 Ответить
Україна візьме на себе ініціативу на всіх переговорах стосовно Донбасу в Тристоронній контактній групі, - Єрмак - Цензор.НЕТ 2404
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07.05.2020 21:28 Ответить
ждать беды от конченных зедебилов
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07.05.2020 21:28 Ответить
Сажать этого скота срочно надо. А ещё лучше - усыпить. Ато он пока не здаст Украину не успокоится...
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07.05.2020 21:32 Ответить
Ну что, дебилы, довольны?
Україна візьме на себе ініціативу на всіх переговорах стосовно Донбасу в Тристоронній контактній групі, - Єрмак - Цензор.НЕТ 876
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07.05.2020 21:38 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform

https://twitter.com/tZEinform tZE inform

Г-н Кучма, на следующем заседании т.н. "Минской группы" Россия передаст вам то, о чем вас просили молчать Ермак и Зеленский. Будьте благоразумны. Вас не посадили на Гонгадзе, посадят на государственную измену. Ермаку и Вове все равно сидеть, а вам то оно зачем?

ИНТЕРЕСНО, ЧТО ПЕРЕДАСТ РФ?
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07.05.2020 21:38 Ответить
Скажіть вже йому хтось, що там вирішує все одна людина, і вона не в тій группі. Воно в кремлі, і срав він на гіперпуперсупер активну позицію єрмка.
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07.05.2020 21:39 Ответить
Не скажіть. Щоу "кремлівська многоходовачка". По сценарію, зермаки вмовляють фуйло прийняти капітуляцію, а сцарьок кочевряжиться, і милостиво приймає. Зермакам- бабло та нові чини, фуйлу- "собірателю"- довічне правління, нові території, раби
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07.05.2020 21:54 Ответить
Писец... Секретарь офиса рулит страной...
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07.05.2020 21:41 Ответить
Мені цікаво. З якого переляку ця секретарка, від імені нашої держави, вмовляє окупанта про зустріч? В односторонньому порядку виконує всі його збочені забаганки. Хто його на це вповноважив?
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07.05.2020 21:41 Ответить
https://censor.net/user/88110 Чи Ви забули В.І.Лєніна,який 100 років тому сказав "Да у нас каждая кухарка может управлять государством" (даже без всякого образования) !!! Ось і "рулят" єрмаки,кухарки,Гончаруки. "Вставай страна огромная,вставай на смертный бой с ЗЕленской силой темною,с проклятою ордой"!!!
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07.05.2020 22:06 Ответить
Кроме увеличения расходов на такую бесполезную прогулку этой шоблы, никаких перспектив не вижу, результат мог быть, если бы вместо высокого уровня представительства, взяли бы валютных телок.
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07.05.2020 21:42 Ответить
Всех кто участвует в переговорах по Донбассу надо лишать гражданства Украины.
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07.05.2020 21:44 Ответить
поэтому мы сегодня будем занимать доминирующую позицию

Ню-ню
А почему раньше не доминировали?
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07.05.2020 21:49 Ответить
Україна візьме на себе ініціативу на всіх переговорах стосовно Донбасу в Тристоронній контактній групі, - Єрмак - Цензор.НЕТ 5873
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07.05.2020 22:15 Ответить
Зараз розмахнемося і назовем маструбацію сексом! Ну то й що що для сексу треба мінімум двоє - "Ми вважаємо, що нам це потрібно, і наша позиція буде проактивною. Україна буде ініціатором, Україна буде домінуючою стороною...." А друга сторона про це знає?
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07.05.2020 22:39 Ответить
а что раньше мешало взять инициативу, словоблуды
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07.05.2020 22:40 Ответить
ермак ты враг, и ты врёшь.
минский процесс(контактная группа) для частных вопросов гуманитарного характера, красного креста, встреча завхозов.

Всё остальное(политика) решается в Нормандии.
пушилин к тебе *ураку привезёт 10 "лучших " людей с оккупированной территории и будете решать под дудку россии, как сдаваться, будут вас ломать как овец.
ермак , резник манипуляторы протягивающие интересы россии.
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07.05.2020 22:51 Ответить
Огидний чорт єрмак-зрадник.
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07.05.2020 23:28 Ответить
диверсия рашистская против Украины и ее народа, будет воплощатся посредсвом ермаковской "активизации" от имени Украины...колеса надобно отрабатывать
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07.05.2020 23:47 Ответить
Україна візьме на себе ініціативу на всіх переговорах стосовно Донбасу в Тристоронній контактній групі, - Єрмак - Цензор.НЕТ 9045
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07.05.2020 23:57 Ответить
Что зеленские, ермаки собираются делать с:
50 тыс. личного состава террористов днр+лно.
20 тыс. полицейских днр+лнр.
несколько тысяч сотрудников прокуратуры днр+лнр.
несколько тысяч сотрудников безопасности днр+лнр, пытающих в застенках патриотов Украины.
несколько тысяч судей днр+лнр.
десятки тысяч мэров, депутатов, министров лнр+лнр.
несколько тысяч диверсантов днр+лнр, не в списках личного состава.
несколько тысяч предателей предавших Украину в 2014, перешедших на сторону врага.
Что они будут делать с 2 миллионами сторонниками русского мира, из них 300 тыс. сторонников с российскими паспортами днр+лнр.
Что он будет делать с памятниками и бюстами мотороле, захарченко, болтову, гиви, мозговому, бэтману.
Что они будут делать с военным училищем в днр, выпускающим офицеров лнр+лнр.
сивоха, ермак будут ходить с друзьями из днр+лнр и рф по улице захарченко, гиви, моторолы.
Это не все вопросы.
Ответ есть у ермаков-рехников, сивох и компании предателей, пацифистов?
Ответа нет, ведут всех к бойне.
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08.05.2020 08:20 Ответить
А это вообще-то кто?Какой-то клерк, которого никто не избирал, расписывается за 38-ми миллионую страну ? Але, Зеленский, уж объяви о своей безвременной кончине - как Президент, чтобы народ знал !
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08.05.2020 09:29 Ответить
тристороння группа це Україна, ЛНР та ДНР?
Ну так це в дусі Кремля
Москва винесена за дужки, а надалі нас нагибатимуть типу "республіки", а з Кремля зніматимуть санкції
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08.05.2020 10:00 Ответить
 
 