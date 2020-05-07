Україна візьме на себе ініціативу на всіх переговорах стосовно Донбасу в Тристоронній контактній групі, - Єрмак
Високий рівень представництва України у Тристоронній контактній групі має продемонструвати світові серйозну налаштованість на виконання Мінських домовленостей, він збережеться навіть у разі відсутності кроків у відповідь з боку Росії.
Про це заявив журналістам у четвер керівник Офісу президента Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Єрмак зауважив, що ініціативи української сторони не є "100-відсотковою панацеєю", але "це наше суверенне право".
"Ми вважаємо, що нам це потрібно, і наша позиція буде проактивною. Україна буде ініціатором, Україна буде домінуючою стороною всіх подальших переговорів. Більше ніхто не буде чекати. Війна йде на нашій території, гинуть наші люди – тому ми сьогодні будемо займати домінуючу позицію", - акцентував Єрмак.
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А экономика РФ трещит по швам, осталось не много подождать.
1. Украина не борется за военнопленных, а молча принимает тех, кого предложили сепары.
2. мы оставляем военных в плену, а забираем гражданских преступников, торгашей и.т.д.
3. за попадание в списки платят.https://graty.me/my-idem-v-tishine-pochemu-osvobozhdenie-plennyh-prevratilos-v-sdelku-po-neizvestnomu-obmennomu-kursu/
Может они предательски не выполнялись Порошенко т.к. он брата убил или от того, что он - Лолита?
Ещё один заголовок: "Ермак сказал, что команда президента всё ещё разгребают завалы, оставленные Порошенко."
ИЗВИНИТЕ, ВЫ ВООБЩЕ КТО?
Один, отставной козы барабанщик с зашкваренным братом, будучи обычным клерком для раздачи бумаг, что-то там предлагает Германии и Франции... Ладно, облобызанной им России, но какого чёрта со свинным рылом лезть что-то предлагать Германии и Франции? Какие полномочия? От кого? Такие заявления, согласно Конституции, могут делать только президент и глава МИД.
он слабоумньій?
Москва "нє прі дєлах" і пора знімати з неї санкції
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Г-н Кучма, на следующем заседании т.н. "Минской группы" Россия передаст вам то, о чем вас просили молчать Ермак и Зеленский. Будьте благоразумны. Вас не посадили на Гонгадзе, посадят на государственную измену. Ермаку и Вове все равно сидеть, а вам то оно зачем?
ИНТЕРЕСНО, ЧТО ПЕРЕДАСТ РФ?
Ню-ню
А почему раньше не доминировали?
минский процесс(контактная группа) для частных вопросов гуманитарного характера, красного креста, встреча завхозов.
Всё остальное(политика) решается в Нормандии.
пушилин к тебе *ураку привезёт 10 "лучших " людей с оккупированной территории и будете решать под дудку россии, как сдаваться, будут вас ломать как овец.
ермак , резник манипуляторы протягивающие интересы россии.
50 тыс. личного состава террористов днр+лно.
20 тыс. полицейских днр+лнр.
несколько тысяч сотрудников прокуратуры днр+лнр.
несколько тысяч сотрудников безопасности днр+лнр, пытающих в застенках патриотов Украины.
несколько тысяч судей днр+лнр.
десятки тысяч мэров, депутатов, министров лнр+лнр.
несколько тысяч диверсантов днр+лнр, не в списках личного состава.
несколько тысяч предателей предавших Украину в 2014, перешедших на сторону врага.
Что они будут делать с 2 миллионами сторонниками русского мира, из них 300 тыс. сторонников с российскими паспортами днр+лнр.
Что он будет делать с памятниками и бюстами мотороле, захарченко, болтову, гиви, мозговому, бэтману.
Что они будут делать с военным училищем в днр, выпускающим офицеров лнр+лнр.
сивоха, ермак будут ходить с друзьями из днр+лнр и рф по улице захарченко, гиви, моторолы.
Это не все вопросы.
Ответ есть у ермаков-рехников, сивох и компании предателей, пацифистов?
Ответа нет, ведут всех к бойне.
Ну так це в дусі Кремля
Москва винесена за дужки, а надалі нас нагибатимуть типу "республіки", а з Кремля зніматимуть санкції