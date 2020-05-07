Україна візьме на себе ініціативу на всіх переговорах стосовно Донбасу в Тристоронній контактній групі, - Єрмак

Високий рівень представництва України у Тристоронній контактній групі має продемонструвати світові серйозну налаштованість на виконання Мінських домовленостей, він збережеться навіть у разі відсутності кроків у відповідь з боку Росії.

Про це заявив журналістам у четвер керівник Офісу президента Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Єрмак зауважив, що ініціативи української сторони не є "100-відсотковою панацеєю", але "це наше суверенне право".

"Ми вважаємо, що нам це потрібно, і наша позиція буде проактивною. Україна буде ініціатором, Україна буде домінуючою стороною всіх подальших переговорів. Більше ніхто не буде чекати. Війна йде на нашій території, гинуть наші люди – тому ми сьогодні будемо займати домінуючу позицію", - акцентував Єрмак.

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