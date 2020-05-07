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З 14 травня переселенці братимуть участь у засіданнях ТКГ, - Єрмак

З 14 травня переселенці братимуть участь у засіданнях ТКГ, - Єрмак

З 14 травня на засідання Тристоронньої контактної групи запрошуватимуть переселенців як представників окупованих територій Донбасу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, вже на наступному засіданні ТКГ 14 травня з боку України братимуть участь представники окремих районів Донецької та Луганської областей. Це будуть внутрішньо переміщені особи, які раніше проживали на нині окупованих територіях Донеччини та Луганщини і які не мають російських паспортів.

"Ми будемо залучати переміщених осіб, які вимушено проживають на неокупованих територіях. Але які мають на окупованих територіях реєстрацію, але були змушені залишити свій дім. Ми будемо запрошувати їх на всі подальші засідання ТКГ", - сказав Єрмак.

Своєю чергою віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих, перший заступник голови української делегації у ТКГ Олексій Резніков зазначив, що на переговорах будуть присутні 10 переселенців, їхні списки наразі формуються.

Він також додав, що таким кроком Україна встановить паритет з Росією, оскільки досі лише російська сторона запрошувала на засідання ТКГ представників ОРДЛО.

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Крім того, Єрмак повідомив, що завтра офіційно повідомить Німеччину, Францію та Росію про підвищення рівня української делегації у Тристоронній контактній групі. За його словами, російська сторона вже знає про зміни у складі української делегації.

Також він повідомив, що у засіданні ТКГ 14 травня братимуть участь нові учасники української делегації.

Водночас Єрмак запевнив, що українська делегація домінуватиме на переговорах у рамках контактної групи.

"Я хочу, щоб ви почули дуже важливий меседж — ми із самого початку задали такий тон, і далі він буде лише підвищуватися. Україна буде ініціатором, буде домінуючою стороною усіх подальших переговорів. Більше ніхто не буде чекати. Ми точно знаємо, що війна іде на нашій території, гинуть наші люди", - сказав він.

Читайте також: Цим кроком Україна демонструє глибокі наміри виконати Мінські домовленості, - Єрмак про підвищення рівня української делегації в ТКГ у Мінську

Автор: 

переселенці (990) Тристороння контактна група (827) Резніков Олексій (1447) Єрмак Андрій (1389)


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Топ коментарі
+55
Зебилы пригласят Андрея Луганского? Или же они будут приглашать ватных переселенцев типа Сивухи?
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07.05.2020 17:16 Відповісти
+51
Набирать будете как учетилей для НЕлоха в Золотом?
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07.05.2020 17:16 Відповісти
+41
В аэропорту товарища Ермака встречали: Гнида, Окурок, Сопля, Чепушила, Фуцин и другие официальные лица
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07.05.2020 17:22 Відповісти
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З 14 травня переселенці братимуть участь у засіданнях ТКГ, - Єрмак - Цензор.НЕТ 5614

ЧЛЕНИ ТКГ від України
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07.05.2020 19:39 Відповісти
Ну эти будут рвать и метать, упущенное наверстать.
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07.05.2020 20:41 Відповісти
Очередной жидос , ненавидящий украинцев.
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07.05.2020 19:47 Відповісти
а зеленский почему молчит, совсем устал, вместо себя ермака поставил
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07.05.2020 19:50 Відповісти
Не успевает учить тексты, много материала, а еще грим, сьемки, мендель...
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07.05.2020 19:53 Відповісти
достал этот цирк. как доярок в верховный совет избирали при ссср. для ширмы
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07.05.2020 19:57 Відповісти
Маразм крепчает...и,наверное, конца не видно...очень жаль!!!
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07.05.2020 20:03 Відповісти
З 14 травня переселенці братимуть участь у засіданнях ТКГ, - Єрмак - Цензор.НЕТ 3289
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07.05.2020 20:36 Відповісти
Знайте почему Румыны живут лучше , потому что расстреляли Чеушеско Что бы правители вели себя адекватно , они должны бояться И понимать ,что за свои действия против народа , можно поплатиться головой ,натурально . А не виртуально , как Янукович
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07.05.2020 20:37 Відповісти
+100500. Писяют в глаза и говорят, что роса. Кончать их нужно.
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08.05.2020 10:08 Відповісти
і шо воно поможе? Війну почало фуйло,
воно і повино її закінчити
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07.05.2020 20:40 Відповісти
Ермак упорно протаскивает те же идеи, целью которых является признание равноправными партнёрами так называемых днр, лнр и присоединение к ним Украины. Ермак предаёт Украину в угоду агрессору.
С кем, о чём и с каким результатом вы договаривались в Омане? Где же обещанный вами иск в суд против журналистов "Свободы" за якобы ложь о встрече президента Зеленского с Патрушевым? Выборы в Ордло в октябре, воду в Крым, сдача территорий, гибель воинов на фронте - это цели Ермака, вертящего Зеленским.
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07.05.2020 20:44 Відповісти
Вот тебе и "Гражданская война" а "Россия миротворец". "Вежливые, зеленые человечки" таки захватили Украину целиком. Главное что большинство населения на территории западного округа России все устраивает. 1933 покажется раем, история повторяется.
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07.05.2020 20:45 Відповісти
Пора забирать семью и валить из этого *баного цирка.
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07.05.2020 20:55 Відповісти
А вместо ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ банальный ТРОЯНСКИЙ КОНЬ - рашисты с украинскими паспортами. Благо, бланков в паспортных столах пооставалось до фига. Бери- не хочу.
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07.05.2020 21:32 Відповісти
Шо? Сразу всех?
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07.05.2020 21:35 Відповісти
Дениса Казанцева в группу слабо поставить,а Ермак?Щоб он высветил весь ваш шабаш,який вы придумали?
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07.05.2020 21:54 Відповісти
Оце розумно! Пан Єрмак хоче отримати тапком по пиці?
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07.05.2020 22:22 Відповісти
"С 14 мая переселенцы будут принимать участие в заседаниях ТКГ", - Ермак.
Не удивляемся. Все пучком, это и есть стратегия Зе, избранного 73-мя% избирателей.
Удивляемся тому, что не видим нацжен, Белецкого, националистов, великого реформатора сулугуни в рядах недовольных. Их устраивает поклонение 70-летнему восточному хану? Кто из этих молчунов, так неистого оравших на Пороха, теперь ханскую лошадь овсом из собственной шапки кормить будет? Или все скопом наперегонки верноподданичество хану будут демонстрировать?
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08.05.2020 01:42 Відповісти
Список переселенцев? Это переселенцы кого надо переселенцы. Надёжные, проверенные люди, ага
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08.05.2020 09:02 Відповісти
Про торговлю государственными должностями уже забыли?
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08.05.2020 09:14 Відповісти
переліки "переселенців" ще не надійшли з чмоскви...
наберіться терпіння!
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08.05.2020 10:49 Відповісти
нарешті пристроять лисого с кварталу 69 (він з Луганської області),а то всі при грошах а він все ще в цирку
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08.05.2020 10:54 Відповісти
ермолка, и что, ты ***** совсем ипанутая тварь со своим оманским недоноском?
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08.05.2020 11:02 Відповісти
д'єрмак - це звичайний кацапський гандон
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08.05.2020 11:12 Відповісти
пусть эти переселенци особи мужского пола идут освобождают свои територии
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08.05.2020 11:31 Відповісти
Але ці всі переселенці вони абсолютно різні. Відеозапис «Громадське ТБ» в 2014 року в місті Артемівськ залишив досить неоднозначні враження. Численні громадяни -сепаратісти на відео чітко говорять, що вони голосували за окуповану фашистським кремлем бандитську резервацію «лугандонію - ДЛНР». І, не дивлячись на всі звинувачення, штампи російської пропаганди, страшні лайки і прокльони на адресу України, багато хто з них чомусь приїхали на підконтрольну Києву територію?
По суті, ці люди зізналися у важких злочинах проти своєї країни. І звичайно немає ніякої гарантії того, що в разі проросійських хвилювань вони знову не підтримають даний сепаратистський прокремлівський рух.
Також існують великі групи переселенців -реваншістів яких впровадив нам ворожий Кремль, і які є відданими прихильниками кривавих терористичних організацій в окупованій бандитській резервації "лугандоніі" «ордло - длнр» і кремлівських фашистів кривавого маніяка) (уйла - путліна, тобто є прихованими сепаратистами і диверсантами. І які в разі загострення ситуації будуть знову брати участь в проросійських протестах, терористичних актах і захопленнях адміністративних будівель, і це вже по всій Україні. Та і більша частина з них це продажні яничари і вони поки тільки зачаїлися і чекають не дочекаються першої можливості, і таких дуже багато.
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08.05.2020 17:17 Відповісти
-
Недавно журналісти ЗМІ розмовляли з одним переселенцем з Донбасу про наступні місцеві вибори в Україні. І він сильно скаржився що нібито зовсім немає антиукраїнських політичних сил за які вони переселенці могли б проголосувати. Ніби абсолютно немає у них вибору! Нема в списках партій: бандитів - сепаратистів, колабораціоністів, автономістів, терористів, про кремлівських фашистів .... Частково їм до вподоби одні тільки бандити екс-ригоАнали ЗЕКА (життя - сепаратистів) але і вони їх не зовсім влаштовують цих вимушено -переміщених осіб через свою слабку на їх думку проросійську сепаратистську політику .. Видно вони ці нібито "біженці" дуже таки маніакально мріють щоб в українському парламенті були представниками криваві злочинці, терористи з окупованого кремлем кацапского бандустану, з бандитської резервації "лугандонія." І де б допомогали бандитам екс -ригоАналам " життя сепаратистів" та ЗЕбілам капітулянтам знищувати Україну як державу.
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08.05.2020 17:39 Відповісти
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