З 14 травня переселенці братимуть участь у засіданнях ТКГ, - Єрмак
З 14 травня на засідання Тристоронньої контактної групи запрошуватимуть переселенців як представників окупованих територій Донбасу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
За його словами, вже на наступному засіданні ТКГ 14 травня з боку України братимуть участь представники окремих районів Донецької та Луганської областей. Це будуть внутрішньо переміщені особи, які раніше проживали на нині окупованих територіях Донеччини та Луганщини і які не мають російських паспортів.
"Ми будемо залучати переміщених осіб, які вимушено проживають на неокупованих територіях. Але які мають на окупованих територіях реєстрацію, але були змушені залишити свій дім. Ми будемо запрошувати їх на всі подальші засідання ТКГ", - сказав Єрмак.
Своєю чергою віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих, перший заступник голови української делегації у ТКГ Олексій Резніков зазначив, що на переговорах будуть присутні 10 переселенців, їхні списки наразі формуються.
Він також додав, що таким кроком Україна встановить паритет з Росією, оскільки досі лише російська сторона запрошувала на засідання ТКГ представників ОРДЛО.
Крім того, Єрмак повідомив, що завтра офіційно повідомить Німеччину, Францію та Росію про підвищення рівня української делегації у Тристоронній контактній групі. За його словами, російська сторона вже знає про зміни у складі української делегації.
Також він повідомив, що у засіданні ТКГ 14 травня братимуть участь нові учасники української делегації.
Водночас Єрмак запевнив, що українська делегація домінуватиме на переговорах у рамках контактної групи.
"Я хочу, щоб ви почули дуже важливий меседж — ми із самого початку задали такий тон, і далі він буде лише підвищуватися. Україна буде ініціатором, буде домінуючою стороною усіх подальших переговорів. Більше ніхто не буде чекати. Ми точно знаємо, що війна іде на нашій території, гинуть наші люди", - сказав він.
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ЧЛЕНИ ТКГ від України
воно і повино її закінчити
С кем, о чём и с каким результатом вы договаривались в Омане? Где же обещанный вами иск в суд против журналистов "Свободы" за якобы ложь о встрече президента Зеленского с Патрушевым? Выборы в Ордло в октябре, воду в Крым, сдача территорий, гибель воинов на фронте - это цели Ермака, вертящего Зеленским.
Не удивляемся. Все пучком, это и есть стратегия Зе, избранного 73-мя% избирателей.
Удивляемся тому, что не видим нацжен, Белецкого, националистов, великого реформатора сулугуни в рядах недовольных. Их устраивает поклонение 70-летнему восточному хану? Кто из этих молчунов, так неистого оравших на Пороха, теперь ханскую лошадь овсом из собственной шапки кормить будет? Или все скопом наперегонки верноподданичество хану будут демонстрировать?
наберіться терпіння!
По суті, ці люди зізналися у важких злочинах проти своєї країни. І звичайно немає ніякої гарантії того, що в разі проросійських хвилювань вони знову не підтримають даний сепаратистський прокремлівський рух.
Також існують великі групи переселенців -реваншістів яких впровадив нам ворожий Кремль, і які є відданими прихильниками кривавих терористичних організацій в окупованій бандитській резервації "лугандоніі" «ордло - длнр» і кремлівських фашистів кривавого маніяка) (уйла - путліна, тобто є прихованими сепаратистами і диверсантами. І які в разі загострення ситуації будуть знову брати участь в проросійських протестах, терористичних актах і захопленнях адміністративних будівель, і це вже по всій Україні. Та і більша частина з них це продажні яничари і вони поки тільки зачаїлися і чекають не дочекаються першої можливості, і таких дуже багато.
Недавно журналісти ЗМІ розмовляли з одним переселенцем з Донбасу про наступні місцеві вибори в Україні. І він сильно скаржився що нібито зовсім немає антиукраїнських політичних сил за які вони переселенці могли б проголосувати. Ніби абсолютно немає у них вибору! Нема в списках партій: бандитів - сепаратистів, колабораціоністів, автономістів, терористів, про кремлівських фашистів .... Частково їм до вподоби одні тільки бандити екс-ригоАнали ЗЕКА (життя - сепаратистів) але і вони їх не зовсім влаштовують цих вимушено -переміщених осіб через свою слабку на їх думку проросійську сепаратистську політику .. Видно вони ці нібито "біженці" дуже таки маніакально мріють щоб в українському парламенті були представниками криваві злочинці, терористи з окупованого кремлем кацапского бандустану, з бандитської резервації "лугандонія." І де б допомогали бандитам екс -ригоАналам " життя сепаратистів" та ЗЕбілам капітулянтам знищувати Україну як державу.