З 14 травня переселенці братимуть участь у засіданнях ТКГ, - Єрмак

З 14 травня на засідання Тристоронньої контактної групи запрошуватимуть переселенців як представників окупованих територій Донбасу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, вже на наступному засіданні ТКГ 14 травня з боку України братимуть участь представники окремих районів Донецької та Луганської областей. Це будуть внутрішньо переміщені особи, які раніше проживали на нині окупованих територіях Донеччини та Луганщини і які не мають російських паспортів.

"Ми будемо залучати переміщених осіб, які вимушено проживають на неокупованих територіях. Але які мають на окупованих територіях реєстрацію, але були змушені залишити свій дім. Ми будемо запрошувати їх на всі подальші засідання ТКГ", - сказав Єрмак.

Своєю чергою віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих, перший заступник голови української делегації у ТКГ Олексій Резніков зазначив, що на переговорах будуть присутні 10 переселенців, їхні списки наразі формуються.

Він також додав, що таким кроком Україна встановить паритет з Росією, оскільки досі лише російська сторона запрошувала на засідання ТКГ представників ОРДЛО.

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Крім того, Єрмак повідомив, що завтра офіційно повідомить Німеччину, Францію та Росію про підвищення рівня української делегації у Тристоронній контактній групі. За його словами, російська сторона вже знає про зміни у складі української делегації.

Також він повідомив, що у засіданні ТКГ 14 травня братимуть участь нові учасники української делегації.

Водночас Єрмак запевнив, що українська делегація домінуватиме на переговорах у рамках контактної групи.

"Я хочу, щоб ви почули дуже важливий меседж — ми із самого початку задали такий тон, і далі він буде лише підвищуватися. Україна буде ініціатором, буде домінуючою стороною усіх подальших переговорів. Більше ніхто не буде чекати. Ми точно знаємо, що війна іде на нашій території, гинуть наші люди", - сказав він.

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