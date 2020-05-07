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С 14 мая переселенцы будут принимать участие в заседаниях ТКГ, - Ермак

С 14 мая переселенцы будут принимать участие в заседаниях ТКГ, - Ермак

С 14 мая на заседания Трехсторонней контактной группы будут приглашать переселенцев как представителей оккупированных территорий Донбасса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

По его словам, уже на следующем заседании ТКГ 14 мая со стороны Украины будут принимать участие представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Это будут внутренне перемещенные лица, которые ранее проживали на ныне оккупированных территориях Донецкой и Луганской и которые не имеют российских паспортов.

"Мы будем привлекать перемещенных лиц, которые вынужденно проживают на неоккупированных территориях. Но которые имеют на оккупированных территориях регистрацию, но были вынуждены покинуть свой дом. Мы будем приглашать их на все последующие заседания ТКГ", - сказал Ермак.

В свою очередь вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников отметил, что на переговорах будут присутствовать 10 переселенцев, их списки пока формируются.

Он также добавил, что таким шагом Украина установит паритет с Россией, поскольку до сих пор только российская сторона приглашала на заседание ТКГ представителей ОРДЛО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все разговоры о сокращении поддержки украинского кино безосновательны, - Ермак

Кроме того, Ермак сообщил, что завтра официально уведомит Германию, Францию и Россию о повышении уровня украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. По его словам, российская сторона уже знает об изменениях в составе украинской делегации.

Также он сообщил, что в заседании ТКГ 14 мая примут участие новые участники украинской делегации.

В то же время Ермак заверил, что украинская делегация будет доминировать на переговорах в рамках контактной группы.

"Я хочу, чтобы вы услышали очень важный месседж - мы с самого начала задали такой тон, и дальше он будет только повышаться. Украина будет инициатором, будет доминирующей стороной всех дальнейших переговоров. Больше никто не будет ждать. Мы точно знаем, что война идет на нашей территории, гибнут наши люди", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Этим шагом Украина демонстрирует глубокие намерения выполнить минские договоренности, - Ермак о повышении уровня украинской делегации в ТКГ в Минске

Автор: 

переселенцы (531) Трехсторонняя контактная группа (842) Резников Алексей (1170) Ермак Андрей (1277)


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Топ комментарии
+55
Зебилы пригласят Андрея Луганского? Или же они будут приглашать ватных переселенцев типа Сивухи?
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07.05.2020 17:16 Ответить
+51
Набирать будете как учетилей для НЕлоха в Золотом?
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07.05.2020 17:16 Ответить
+41
В аэропорту товарища Ермака встречали: Гнида, Окурок, Сопля, Чепушила, Фуцин и другие официальные лица
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07.05.2020 17:22 Ответить
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З 14 травня переселенці братимуть участь у засіданнях ТКГ, - Єрмак - Цензор.НЕТ 5614

ЧЛЕНИ ТКГ від України
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07.05.2020 19:39 Ответить
Ну эти будут рвать и метать, упущенное наверстать.
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07.05.2020 20:41 Ответить
Очередной жидос , ненавидящий украинцев.
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07.05.2020 19:47 Ответить
а зеленский почему молчит, совсем устал, вместо себя ермака поставил
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07.05.2020 19:50 Ответить
Не успевает учить тексты, много материала, а еще грим, сьемки, мендель...
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07.05.2020 19:53 Ответить
достал этот цирк. как доярок в верховный совет избирали при ссср. для ширмы
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07.05.2020 19:57 Ответить
Маразм крепчает...и,наверное, конца не видно...очень жаль!!!
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07.05.2020 20:03 Ответить
З 14 травня переселенці братимуть участь у засіданнях ТКГ, - Єрмак - Цензор.НЕТ 3289
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07.05.2020 20:36 Ответить
Знайте почему Румыны живут лучше , потому что расстреляли Чеушеско Что бы правители вели себя адекватно , они должны бояться И понимать ,что за свои действия против народа , можно поплатиться головой ,натурально . А не виртуально , как Янукович
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07.05.2020 20:37 Ответить
+100500. Писяют в глаза и говорят, что роса. Кончать их нужно.
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08.05.2020 10:08 Ответить
і шо воно поможе? Війну почало фуйло,
воно і повино її закінчити
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07.05.2020 20:40 Ответить
Ермак упорно протаскивает те же идеи, целью которых является признание равноправными партнёрами так называемых днр, лнр и присоединение к ним Украины. Ермак предаёт Украину в угоду агрессору.
С кем, о чём и с каким результатом вы договаривались в Омане? Где же обещанный вами иск в суд против журналистов "Свободы" за якобы ложь о встрече президента Зеленского с Патрушевым? Выборы в Ордло в октябре, воду в Крым, сдача территорий, гибель воинов на фронте - это цели Ермака, вертящего Зеленским.
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07.05.2020 20:44 Ответить
Вот тебе и "Гражданская война" а "Россия миротворец". "Вежливые, зеленые человечки" таки захватили Украину целиком. Главное что большинство населения на территории западного округа России все устраивает. 1933 покажется раем, история повторяется.
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07.05.2020 20:45 Ответить
Пора забирать семью и валить из этого *баного цирка.
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07.05.2020 20:55 Ответить
А вместо ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ банальный ТРОЯНСКИЙ КОНЬ - рашисты с украинскими паспортами. Благо, бланков в паспортных столах пооставалось до фига. Бери- не хочу.
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07.05.2020 21:32 Ответить
Шо? Сразу всех?
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07.05.2020 21:35 Ответить
Дениса Казанцева в группу слабо поставить,а Ермак?Щоб он высветил весь ваш шабаш,який вы придумали?
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07.05.2020 21:54 Ответить
Оце розумно! Пан Єрмак хоче отримати тапком по пиці?
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07.05.2020 22:22 Ответить
"С 14 мая переселенцы будут принимать участие в заседаниях ТКГ", - Ермак.
Не удивляемся. Все пучком, это и есть стратегия Зе, избранного 73-мя% избирателей.
Удивляемся тому, что не видим нацжен, Белецкого, националистов, великого реформатора сулугуни в рядах недовольных. Их устраивает поклонение 70-летнему восточному хану? Кто из этих молчунов, так неистого оравших на Пороха, теперь ханскую лошадь овсом из собственной шапки кормить будет? Или все скопом наперегонки верноподданичество хану будут демонстрировать?
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08.05.2020 01:42 Ответить
Список переселенцев? Это переселенцы кого надо переселенцы. Надёжные, проверенные люди, ага
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08.05.2020 09:02 Ответить
Про торговлю государственными должностями уже забыли?
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08.05.2020 09:14 Ответить
переліки "переселенців" ще не надійшли з чмоскви...
наберіться терпіння!
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08.05.2020 10:49 Ответить
нарешті пристроять лисого с кварталу 69 (він з Луганської області),а то всі при грошах а він все ще в цирку
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08.05.2020 10:54 Ответить
ермолка, и что, ты ***** совсем ипанутая тварь со своим оманским недоноском?
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08.05.2020 11:02 Ответить
д'єрмак - це звичайний кацапський гандон
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08.05.2020 11:12 Ответить
пусть эти переселенци особи мужского пола идут освобождают свои територии
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08.05.2020 11:31 Ответить
Але ці всі переселенці вони абсолютно різні. Відеозапис «Громадське ТБ» в 2014 року в місті Артемівськ залишив досить неоднозначні враження. Численні громадяни -сепаратісти на відео чітко говорять, що вони голосували за окуповану фашистським кремлем бандитську резервацію «лугандонію - ДЛНР». І, не дивлячись на всі звинувачення, штампи російської пропаганди, страшні лайки і прокльони на адресу України, багато хто з них чомусь приїхали на підконтрольну Києву територію?
По суті, ці люди зізналися у важких злочинах проти своєї країни. І звичайно немає ніякої гарантії того, що в разі проросійських хвилювань вони знову не підтримають даний сепаратистський прокремлівський рух.
Також існують великі групи переселенців -реваншістів яких впровадив нам ворожий Кремль, і які є відданими прихильниками кривавих терористичних організацій в окупованій бандитській резервації "лугандоніі" «ордло - длнр» і кремлівських фашистів кривавого маніяка) (уйла - путліна, тобто є прихованими сепаратистами і диверсантами. І які в разі загострення ситуації будуть знову брати участь в проросійських протестах, терористичних актах і захопленнях адміністративних будівель, і це вже по всій Україні. Та і більша частина з них це продажні яничари і вони поки тільки зачаїлися і чекають не дочекаються першої можливості, і таких дуже багато.
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08.05.2020 17:17 Ответить
-
Недавно журналісти ЗМІ розмовляли з одним переселенцем з Донбасу про наступні місцеві вибори в Україні. І він сильно скаржився що нібито зовсім немає антиукраїнських політичних сил за які вони переселенці могли б проголосувати. Ніби абсолютно немає у них вибору! Нема в списках партій: бандитів - сепаратистів, колабораціоністів, автономістів, терористів, про кремлівських фашистів .... Частково їм до вподоби одні тільки бандити екс-ригоАнали ЗЕКА (життя - сепаратистів) але і вони їх не зовсім влаштовують цих вимушено -переміщених осіб через свою слабку на їх думку проросійську сепаратистську політику .. Видно вони ці нібито "біженці" дуже таки маніакально мріють щоб в українському парламенті були представниками криваві злочинці, терористи з окупованого кремлем кацапского бандустану, з бандитської резервації "лугандонія." І де б допомогали бандитам екс -ригоАналам " життя сепаратистів" та ЗЕбілам капітулянтам знищувати Україну як державу.
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08.05.2020 17:39 Ответить
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