С 14 мая переселенцы будут принимать участие в заседаниях ТКГ, - Ермак
С 14 мая на заседания Трехсторонней контактной группы будут приглашать переселенцев как представителей оккупированных территорий Донбасса.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак.
По его словам, уже на следующем заседании ТКГ 14 мая со стороны Украины будут принимать участие представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Это будут внутренне перемещенные лица, которые ранее проживали на ныне оккупированных территориях Донецкой и Луганской и которые не имеют российских паспортов.
"Мы будем привлекать перемещенных лиц, которые вынужденно проживают на неоккупированных территориях. Но которые имеют на оккупированных территориях регистрацию, но были вынуждены покинуть свой дом. Мы будем приглашать их на все последующие заседания ТКГ", - сказал Ермак.
В свою очередь вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников отметил, что на переговорах будут присутствовать 10 переселенцев, их списки пока формируются.
Он также добавил, что таким шагом Украина установит паритет с Россией, поскольку до сих пор только российская сторона приглашала на заседание ТКГ представителей ОРДЛО.
Кроме того, Ермак сообщил, что завтра официально уведомит Германию, Францию и Россию о повышении уровня украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. По его словам, российская сторона уже знает об изменениях в составе украинской делегации.
Также он сообщил, что в заседании ТКГ 14 мая примут участие новые участники украинской делегации.
В то же время Ермак заверил, что украинская делегация будет доминировать на переговорах в рамках контактной группы.
"Я хочу, чтобы вы услышали очень важный месседж - мы с самого начала задали такой тон, и дальше он будет только повышаться. Украина будет инициатором, будет доминирующей стороной всех дальнейших переговоров. Больше никто не будет ждать. Мы точно знаем, что война идет на нашей территории, гибнут наши люди", - сказал он.
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ЧЛЕНИ ТКГ від України
воно і повино її закінчити
С кем, о чём и с каким результатом вы договаривались в Омане? Где же обещанный вами иск в суд против журналистов "Свободы" за якобы ложь о встрече президента Зеленского с Патрушевым? Выборы в Ордло в октябре, воду в Крым, сдача территорий, гибель воинов на фронте - это цели Ермака, вертящего Зеленским.
Не удивляемся. Все пучком, это и есть стратегия Зе, избранного 73-мя% избирателей.
Удивляемся тому, что не видим нацжен, Белецкого, националистов, великого реформатора сулугуни в рядах недовольных. Их устраивает поклонение 70-летнему восточному хану? Кто из этих молчунов, так неистого оравших на Пороха, теперь ханскую лошадь овсом из собственной шапки кормить будет? Или все скопом наперегонки верноподданичество хану будут демонстрировать?
наберіться терпіння!
По суті, ці люди зізналися у важких злочинах проти своєї країни. І звичайно немає ніякої гарантії того, що в разі проросійських хвилювань вони знову не підтримають даний сепаратистський прокремлівський рух.
Також існують великі групи переселенців -реваншістів яких впровадив нам ворожий Кремль, і які є відданими прихильниками кривавих терористичних організацій в окупованій бандитській резервації "лугандоніі" «ордло - длнр» і кремлівських фашистів кривавого маніяка) (уйла - путліна, тобто є прихованими сепаратистами і диверсантами. І які в разі загострення ситуації будуть знову брати участь в проросійських протестах, терористичних актах і захопленнях адміністративних будівель, і це вже по всій Україні. Та і більша частина з них це продажні яничари і вони поки тільки зачаїлися і чекають не дочекаються першої можливості, і таких дуже багато.
Недавно журналісти ЗМІ розмовляли з одним переселенцем з Донбасу про наступні місцеві вибори в Україні. І він сильно скаржився що нібито зовсім немає антиукраїнських політичних сил за які вони переселенці могли б проголосувати. Ніби абсолютно немає у них вибору! Нема в списках партій: бандитів - сепаратистів, колабораціоністів, автономістів, терористів, про кремлівських фашистів .... Частково їм до вподоби одні тільки бандити екс-ригоАнали ЗЕКА (життя - сепаратистів) але і вони їх не зовсім влаштовують цих вимушено -переміщених осіб через свою слабку на їх думку проросійську сепаратистську політику .. Видно вони ці нібито "біженці" дуже таки маніакально мріють щоб в українському парламенті були представниками криваві злочинці, терористи з окупованого кремлем кацапского бандустану, з бандитської резервації "лугандонія." І де б допомогали бандитам екс -ригоАналам " життя сепаратистів" та ЗЕбілам капітулянтам знищувати Україну як державу.