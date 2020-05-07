Все разговоры о сокращении поддержки украинского кино безосновательны, - Ермак

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел встречу с представителями украинской киноиндустрии. Он отметил, что все разговоры о сокращении поддержки украинского кинематографа – безосновательны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОП.

По словам Андрея Ермака, в последние годы украинское кино демонстрирует положительные тенденции.

"Мы увидели, что начали происходить положительные изменения – украинское кино начало получать международные премии, зарабатывать деньги, показывать бокс-офисы (кассовые сборы. – Ред.). Все это будет поддерживаться", – отметил Андрей Ермак.

Он напомнил, что с целью поддержки отрасли продлены сроки подачи отчетности для производителей кинопродукции.

Руководитель Офиса Президента убежден, что сегодня важно поддержать тех работников отрасли, которые не являются штатными сотрудниками кинокомпаний.

"Многие профессии сегодня фактически остановились. Мы должны позаботиться о тех людях, которые не являются штатными сотрудниками в продакшенах, телевизионных или кинокомпаниях. Огромное спасибо тем людям, которые руководят большими продакшенами и, столкнувшись сегодня с тяжелой ситуацией, продолжают выплачивать заработную плату, содержать этих людей", – сказал Андрей Ермак.

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Руководитель Офиса Президента обратил внимание на вопросы дистрибуции украинского кинематографа за рубежом.

"Хочется начать диалог, хочется, чтобы вы чувствовали, что даже сегодня, когда в стране война, эпидемия, мы не забываем о культуре, не забываем о кино", – отметил Андрей Ермак.

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что в парламенте зарегистрирован законопроект, направленный на поддержку креативной индустрии в условиях эпидемии COVID-19.

Кроме того, разработаны поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают введение специальной ставки НДС для операций в сфере культуры в размере 7%.

"Это европейская практика, когда для культурных услуг есть специальное налоговое администрирование", – отметил Александр Ткаченко.

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Кроме того, представители комитета обсуждали с Кабинетом Министров возможность дополнительного использования средств стабилизационного фонда на сферы культуры, в числе которых – кинематограф.

Продюсер Филипп Ильенко призвал правоохранительные органы усилить эффективность в борьбе с онлайн-пиратством.

А продюсер Владимир Яценко отметил, что важно систематизировать наработки киноиндустрии по системе KPI. Это позволит определить критерии оценки контента, который производит украинский кинематограф. По его словам, целесообразно провести аудит проектов, получивших финансовую поддержку Госкино в этом году.

Андрей Ермак призвал представителей отрасли подавать свои предложения как в Офис Президента, так и в профильный парламентский комитет.

Руководитель Офиса Главы государства предложил создать институт советников при Госкино, которыми могут стать, в частности, зарубежные специалисты в сфере кинематографа.