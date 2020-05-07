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Все разговоры о сокращении поддержки украинского кино безосновательны, - Ермак

Все разговоры о сокращении поддержки украинского кино безосновательны, - Ермак

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел встречу с представителями украинской киноиндустрии. Он отметил, что все разговоры о сокращении поддержки украинского кинематографа – безосновательны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОП.

По словам Андрея Ермака, в последние годы украинское кино демонстрирует положительные тенденции.

"Мы увидели, что начали происходить положительные изменения – украинское кино начало получать международные премии, зарабатывать деньги, показывать бокс-офисы (кассовые сборы. – Ред.). Все это будет поддерживаться", – отметил Андрей Ермак.

Он напомнил, что с целью поддержки отрасли продлены сроки подачи отчетности для производителей кинопродукции.

Руководитель Офиса Президента убежден, что сегодня важно поддержать тех работников отрасли, которые не являются штатными сотрудниками кинокомпаний.

"Многие профессии сегодня фактически остановились. Мы должны позаботиться о тех людях, которые не являются штатными сотрудниками в продакшенах, телевизионных или кинокомпаниях. Огромное спасибо тем людям, которые руководят большими продакшенами и, столкнувшись сегодня с тяжелой ситуацией, продолжают выплачивать заработную плату, содержать этих людей", – сказал Андрей Ермак.

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Руководитель Офиса Президента обратил внимание на вопросы дистрибуции украинского кинематографа за рубежом.

"Хочется начать диалог, хочется, чтобы вы чувствовали, что даже сегодня, когда в стране война, эпидемия, мы не забываем о культуре, не забываем о кино", – отметил Андрей Ермак.

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что в парламенте зарегистрирован законопроект, направленный на поддержку креативной индустрии в условиях эпидемии COVID-19.

Кроме того, разработаны поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают введение специальной ставки НДС для операций в сфере культуры в размере 7%.

"Это европейская практика, когда для культурных услуг есть специальное налоговое администрирование", – отметил Александр Ткаченко.

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Кроме того, представители комитета обсуждали с Кабинетом Министров возможность дополнительного использования средств стабилизационного фонда на сферы культуры, в числе которых – кинематограф.

Продюсер Филипп Ильенко призвал правоохранительные органы усилить эффективность в борьбе с онлайн-пиратством.

А продюсер Владимир Яценко отметил, что важно систематизировать наработки киноиндустрии по системе KPI. Это позволит определить критерии оценки контента, который производит украинский кинематограф. По его словам, целесообразно провести аудит проектов, получивших финансовую поддержку Госкино в этом году.

Андрей Ермак призвал представителей отрасли подавать свои предложения как в Офис Президента, так и в профильный парламентский комитет.

Руководитель Офиса Главы государства предложил создать институт советников при Госкино, которыми могут стать, в частности, зарубежные специалисты в сфере кинематографа.

кино (1537) Ермак Андрей (1277) Офис Президента (1803)


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Топ комментарии
+5
Єрмаку можна вірити, авжеж...
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07.05.2020 14:40 Ответить
+3
усе, що каже д'Єрмак - нісенітниця
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07.05.2020 14:41 Ответить
+3
Таке кіно....в якому знімають росіску шелупонь.
І його можна назвати українським ?
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07.05.2020 14:44 Ответить
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Єрмаку можна вірити, авжеж...
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07.05.2020 14:40 Ответить
Усі розмови про скорочення підтримки українського кіно безпідставні, - Єрмак - Цензор.НЕТ 7378
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07.05.2020 15:25 Ответить
усе, що каже д'Єрмак - нісенітниця
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07.05.2020 14:41 Ответить
Таке кіно....в якому знімають росіску шелупонь.
І його можна назвати українським ?
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07.05.2020 14:44 Ответить
Снимали бы нормальное кино, а не политпропаганду, я бы тоже волновался за кинематограф. А то, что снимают сейчас финансировать в принципе не должно. На кой черт нам нужны свои аналоги высеров типа "крымский мост"?
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07.05.2020 14:48 Ответить
Які претензії до "Черкас"? "Кіборгів"? "Мої думки тихі"? "Сторожова застава"? "Дике поле"? "Захар Беркут"? "Легенда Карпат"? "Спіймати Кайдаша"? Ти справді дивився кінофільми? Чи, "сам нє смотрєл, но осуждаю"?))))
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07.05.2020 16:44 Ответить
Киборги это такой же полит мусор, как и Крымский мост, как я уже сразу обозначил, флаги только разные. В заставе актеры-подростки не очень понравились, да и в целом дешево, как для фентези. Да, я сравниваю с западным кино, уж извините, но планка высока, и если до нее не дотягивают, то и тратить деньги на такое не стоит, имхо. Про фантастику я вообще молчу, ничего и рядом на горизонте не видно.
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07.05.2020 17:06 Ответить
От врачей учителей и военных тоже нету никаких доходов.
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07.05.2020 18:29 Ответить
Дурмак.
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07.05.2020 14:49 Ответить
"ермак провел совещание с мэрами городов", "ермак что-то там предложил Меркель и Макрону", теперь ермак о госкино...., и куда ни плюнь, везде ермак! кто ты, блд, вообще такой??? следи за своими Прямыми обязанностями - чтобы в ОП полы были чистые и бумага на принтере была......
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07.05.2020 14:54 Ответить
ставл гривну на то, что эта ***** при первом шухере сдриснет на паРашу и ничего ей не будет.....
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07.05.2020 14:56 Ответить
Та в чем проблемма!?)) Любой каприз (поддержка) за деньги нищих и бесправных лохов-налогоплательщиков)))
Так и про Голобородька кинцо снимали)))
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07.05.2020 15:01 Ответить
Це який Ярмак? Той, що був убитий на східному фронті і потім воскрес?
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07.05.2020 15:08 Ответить
"Андрей Ермак завербован российскими спецслужбами
под агентурной кличкой "Козырь", - Піонтковський
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07.05.2020 15:20 Ответить
ага...
всі канали забиті ссєріалами або фєдєрастовими, або знятими так, що неможливо сказати, у якій країні дії відбуваються, щоби й цапам можна було продати... зараз , перед 9 травня, зовсім майже пабєдабєсіє мацковське... а у кіноіндустрії кловани віддають перевагу дурнуватим, як вони самі, комедіям...
https://zaxid.net/kino_bude_ale_tse_ne_tochno_n1490809 Кіно буде. Але це не точно Кількість фільмів, які отримають держфінансування, зменшилась удвічі Катерина Сліпченко, 11 жовтня 2019
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07.05.2020 15:38 Ответить
Фінансування кіновиробництва зменшилося в 20(!) разів - з лярда гривень до 50 лимонів! А це чмо бреше і не червоніє...
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07.05.2020 16:46 Ответить
О, стрьомний ,нє,стрімінговий говноресурс "Свати,годипрезиденства"! Нє прапустітє відосікі ,исчьо многа інтєрєснінькава!
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07.05.2020 17:26 Ответить
Як завжди, на чорне - біле. І люди ж вірять цій зеленуй брехні.
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07.05.2020 19:07 Ответить
 
 