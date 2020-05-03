Украинская киноакадемия вручила премии "Золота Дзиґа 2020". ВИДЕО
На церемонии вручения четвертой национальной кинопремии Украины "Золота Дзиґа" 3 мая назвали победителей в 22 номинациях.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию церемонии, лучшим фильмом признан "Мої думки тихі" Антонио Лукича, а сам режиссер получил награду "Открытие года". Также лента получила награды за лучшие женскую роль (Ирма Витовская) и сценарий (Антонио Лукич и Валерия Кальченко).
Нариман Алиев признан лучшим режиссером года за фильм "Додому". Также получил награду за лучшую мужскую роль Ахтем Сеитаблаев, сыгравший в этом фильме.
В разных номинациях отмечены создатели фильмов "Захар Беркут", "Вулкан", "Гуцулка Ксеня", "Фокстер і Макс" и другие. Премия зрительских симпатий досталась ленте "Круты 1918".
Почетную награду за вклад в развитие украинского кинематографа получила Ада Роговцева.
Напомним, "Золота Дзиґа" - украинская кинопремия, которая отмечает достижения украинских кинематографистов. В этом году ее вручают в четвертый раз.
В прошлом году лента Сергея Лозницы "Донбасс" получила премию Украинской киноакадемии "Золота Дзиґа" как лучший фильм, а сам он был отмечен как лучший режиссер и сценарист года.
Хоть про что фильм? Название какое-то...
і заздри голівудові.