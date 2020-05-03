РУС
Украинская киноакадемия вручила премии "Золота Дзиґа 2020". ВИДЕО

На церемонии вручения четвертой национальной кинопремии Украины "Золота Дзиґа" 3 мая назвали победителей в 22 номинациях.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию церемонии, лучшим фильмом признан "Мої думки тихі" Антонио Лукича, а сам режиссер получил награду "Открытие года". Также лента получила награды за лучшие женскую роль (Ирма Витовская) и сценарий (Антонио Лукич и Валерия Кальченко).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Украине создали неигровое кино об аварии на ЧАЭС, основанное на недавно рассекреченных архивах КГБ. ТРЕЙЛЕР

Нариман Алиев признан лучшим режиссером года за фильм "Додому". Также получил награду за лучшую мужскую роль Ахтем Сеитаблаев, сыгравший в этом фильме.

В разных номинациях отмечены создатели фильмов "Захар Беркут", "Вулкан", "Гуцулка Ксеня", "Фокстер і Макс" и другие. Премия зрительских симпатий досталась ленте "Круты 1918".

Почетную награду за вклад в развитие украинского кинематографа получила Ада Роговцева.

Напомним, "Золота Дзиґа" - украинская кинопремия, которая отмечает достижения украинских кинематографистов. В этом году ее вручают в четвертый раз.

Смотрите также: Фильм "Донбасс" Лозницы получил в Каннах премию за лучшую режиссуру. ВИДЕО

В прошлом году лента Сергея Лозницы "Донбасс" получила премию Украинской киноакадемии "Золота Дзиґа" как лучший фильм, а сам он был отмечен как лучший режиссер и сценарист года.

+4
Слава богу, украинский кинематограф стал оживать, осто*** турки с сосиянами по всем каналах.
03.05.2020 23:41 Ответить
03.05.2020 23:41 Ответить
+2
дивись свою росіску мазню.
і заздри голівудові.
04.05.2020 08:11 Ответить
04.05.2020 08:11 Ответить
03.05.2020 23:54 Ответить
Нафіга мені ваша реклама?
03.05.2020 23:54 Ответить
03.05.2020 23:54 Ответить
МИТЦІ МЛЯ... ОДНОГО ДЕЯТЕЛЯ ВЖЕ ОБРАВ НАРІД ...
04.05.2020 00:27 Ответить
04.05.2020 00:27 Ответить
То ж деятель , а то митці...Нагороду отримали митці , а деятель тоже будет награжден по ряду номинаций...
04.05.2020 00:49 Ответить
04.05.2020 00:49 Ответить
митці винуваті, що в країні (майже завжди) третина людей - барани?
показать весь комментарий
04.05.2020 10:07 Ответить
"Нариман Алиев признан лучшим режиссером года за фильм "Додому"
Хоть про что фильм? Название какое-то...
04.05.2020 01:07 Ответить
04.05.2020 01:07 Ответить
Украина должна догнать, а затем обогнать Голливуд и это поможет сделать великий режиссер Сенцов.
показать весь комментарий
04.05.2020 07:51 Ответить
04.05.2020 08:11 Ответить
Ксюха, а ты горячая штучка. Зажигалочка.
показать весь комментарий
04.05.2020 08:22 Ответить
 
 