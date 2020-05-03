Українська кіноакадемія вручила премії "Золота Дзиґа-2020". ВIДЕО

На церемонії вручення четвертої національної кінопремії України "Золота Дзиґа" 3 травня назвали переможців у 22 номінаціях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію церемонії, найкращим фільмом визнано "Мої думки тихі" Антоніо Лукіча, а сам режисер отримав нагороду "Відкриття року". Також стрічка отримала нагороди за найкращі жіночу роль (Ірма Вітовська) і сценарій (Антоніо Лукіч і Валерія Кальченко).

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Нарімана Алієва визнано найкращим режисером року за фільм "Додому". Також отримав нагороду за найкращу чоловічу роль Ахтем Сеітаблаєв, який зіграв у цьому фільмі.

У різних номінаціях відзначено творці фільмів "Захар Беркут", "Вулкан", "Гуцулка Ксеня", "Фокстер і Макс" тощо. Премія глядацьких симпатій дісталася стрічці "Крути 1918".

Почесну нагороду за внесок у розвиток українського кінематографа отримала Ада Роговцева.

Нагадаємо, "Золота Дзиґа" - українська кінопремія, яка відзначає досягнення українських кінематографістів. Цього року її вручають вчетверте.

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Минулого року стрічка Сергія Лозниці "Донбас" отримала премію Української кіноакадемії "Золота Дзиґа" як найкращий фільм, а його самого було відзначено як найкращого режисера і сценариста року.