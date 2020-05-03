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Українська кіноакадемія вручила премії "Золота Дзиґа-2020". ВIДЕО

На церемонії вручення четвертої національної кінопремії України "Золота Дзиґа" 3 травня назвали переможців у 22 номінаціях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію церемонії, найкращим фільмом визнано "Мої думки тихі" Антоніо Лукіча, а сам режисер отримав нагороду "Відкриття року". Також стрічка отримала нагороди за найкращі жіночу роль (Ірма Вітовська) і сценарій (Антоніо Лукіч і Валерія Кальченко).

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Нарімана Алієва визнано найкращим режисером року за фільм "Додому". Також отримав нагороду за найкращу чоловічу роль Ахтем Сеітаблаєв, який зіграв у цьому фільмі.

У різних номінаціях відзначено творці фільмів "Захар Беркут", "Вулкан", "Гуцулка Ксеня", "Фокстер і Макс" тощо. Премія глядацьких симпатій дісталася стрічці "Крути 1918".

Почесну нагороду за внесок у розвиток українського кінематографа отримала Ада Роговцева.

Нагадаємо, "Золота Дзиґа" - українська кінопремія, яка відзначає досягнення українських кінематографістів. Цього року її вручають вчетверте.

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Минулого року стрічка Сергія Лозниці "Донбас" отримала премію Української кіноакадемії "Золота Дзиґа" як найкращий фільм, а його самого було відзначено як найкращого режисера і сценариста року.

Автор: 

кіно (966) премія (387)


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Топ коментарі
+4
Слава богу, украинский кинематограф стал оживать, осто*** турки с сосиянами по всем каналах.
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03.05.2020 23:41 Відповісти
+2
дивись свою росіску мазню.
і заздри голівудові.
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04.05.2020 08:11 Відповісти
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Слава богу, украинский кинематограф стал оживать, осто*** турки с сосиянами по всем каналах.
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03.05.2020 23:41 Відповісти
Нафіга мені ваша реклама?
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03.05.2020 23:54 Відповісти
МИТЦІ МЛЯ... ОДНОГО ДЕЯТЕЛЯ ВЖЕ ОБРАВ НАРІД ...
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04.05.2020 00:27 Відповісти
То ж деятель , а то митці...Нагороду отримали митці , а деятель тоже будет награжден по ряду номинаций...
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04.05.2020 00:49 Відповісти
митці винуваті, що в країні (майже завжди) третина людей - барани?
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04.05.2020 10:07 Відповісти
"Нариман Алиев признан лучшим режиссером года за фильм "Додому"
Хоть про что фильм? Название какое-то...
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04.05.2020 01:07 Відповісти
Украина должна догнать, а затем обогнать Голливуд и это поможет сделать великий режиссер Сенцов.
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04.05.2020 07:51 Відповісти
дивись свою росіску мазню.
і заздри голівудові.
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04.05.2020 08:11 Відповісти
Ксюха, а ты горячая штучка. Зажигалочка.
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04.05.2020 08:22 Відповісти
 
 