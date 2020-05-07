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Новини
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Усі розмови про скорочення підтримки українського кіно безпідставні, - Єрмак

Усі розмови про скорочення підтримки українського кіно безпідставні, - Єрмак

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч з представниками української кіноіндустрії. Він зазначив, що всі розмови про скорочення підтримки українського кінематографа - безпідставні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОП.

За словами Андрія Єрмака, останніми роками українське кіно демонструє позитивні тенденції.

"Ми побачили, що почали відбуватися позитивні зміни – українське кіно почало отримувати міжнародні премії, заробляти гроші, показувати бокс-офіси (касові збори. – Ред.). Все це буде підтримуватися", – зазначив Андрій Єрмак.

Він нагадав, що з метою підтримки галузі продовжено терміни подачі звітності для виробників кінопродукції.

Керівник Офісу Президента переконаний, що сьогодні важливо підтримати тих працівників галузі, які не є штатними співробітниками кінокомпаній.

"Багато професій сьогодні фактично зупинилися. Ми повинні потурбуватися про тих людей, які не є штатними працівниками у продакшенах, телевізійних або кінокомпаніях. Дуже велика подяка тим людям, які керують великими продакшенами і, маючи сьогодні важку ситуацію, продовжують виплачувати заробітну плату, утримувати цих людей", – сказав Андрій Єрмак.

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Керівник Офісу Президента звернув увагу на питання дистрибуції українського кінематографу за кордоном.

"Хочеться почати діалог, хочеться, щоб ви відчували, що навіть сьогодні, маючи в країні війну, епідемію, ми не забуваємо про культуру, не забуваємо про кіно", – наголосив Андрій Єрмак.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що в парламенті зареєстровано законопроект, спрямований на підтримку креативної індустрії в умовах епідемії COVID-19.

Крім того, розроблено поправки до Податкового кодексу, які передбачають запровадження спеціальної ставки ПДВ для операцій у сфері культури в розмірі 7%.

"Це європейська практика, коли культурні послуги мають спеціальне податкове адміністрування", – зауважив Олександр Ткаченко.

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Крім того, представники комітету обговорювали з Кабінетом Міністрів можливість додаткового використання коштів стабілізаційного фонду на галузі культури, серед яких – кінематограф.

Продюсер Пилип Іллєнко закликав правоохоронні органи посилити ефективність у боротьбі з онлайн-піратством.

А продюсер Володимир Яценко зазначив, що важливо систематизувати напрацювання кіноіндустрії за системою КРІ. Це дасть змогу визначити критерії оцінки контенту, який виробляє український кінематограф. За його словами, доцільно провести аудит проектів, які одержали фінансову підтримку Держкіно цього року.

Андрій Єрмак закликав представників галузі подавати свої пропозиції як до Офісу Президента, так і до профільного парламентського комітету.

Керівник Офісу Глави держави запропонував створити інститут радників при Держкіно, якими можуть стати, зокрема, іноземні фахівці у сфері кінематографу.

Автор: 

кіно (966) Єрмак Андрій (1389) Офіс Президента (2033)


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Топ коментарі
+5
Єрмаку можна вірити, авжеж...
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07.05.2020 14:40 Відповісти
+3
усе, що каже д'Єрмак - нісенітниця
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07.05.2020 14:41 Відповісти
+3
Таке кіно....в якому знімають росіску шелупонь.
І його можна назвати українським ?
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07.05.2020 14:44 Відповісти
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Єрмаку можна вірити, авжеж...
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07.05.2020 14:40 Відповісти
Усі розмови про скорочення підтримки українського кіно безпідставні, - Єрмак - Цензор.НЕТ 7378
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07.05.2020 15:25 Відповісти
усе, що каже д'Єрмак - нісенітниця
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07.05.2020 14:41 Відповісти
Таке кіно....в якому знімають росіску шелупонь.
І його можна назвати українським ?
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07.05.2020 14:44 Відповісти
Снимали бы нормальное кино, а не политпропаганду, я бы тоже волновался за кинематограф. А то, что снимают сейчас финансировать в принципе не должно. На кой черт нам нужны свои аналоги высеров типа "крымский мост"?
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07.05.2020 14:48 Відповісти
Які претензії до "Черкас"? "Кіборгів"? "Мої думки тихі"? "Сторожова застава"? "Дике поле"? "Захар Беркут"? "Легенда Карпат"? "Спіймати Кайдаша"? Ти справді дивився кінофільми? Чи, "сам нє смотрєл, но осуждаю"?))))
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07.05.2020 16:44 Відповісти
Киборги это такой же полит мусор, как и Крымский мост, как я уже сразу обозначил, флаги только разные. В заставе актеры-подростки не очень понравились, да и в целом дешево, как для фентези. Да, я сравниваю с западным кино, уж извините, но планка высока, и если до нее не дотягивают, то и тратить деньги на такое не стоит, имхо. Про фантастику я вообще молчу, ничего и рядом на горизонте не видно.
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07.05.2020 17:06 Відповісти
От врачей учителей и военных тоже нету никаких доходов.
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07.05.2020 18:29 Відповісти
Дурмак.
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07.05.2020 14:49 Відповісти
"ермак провел совещание с мэрами городов", "ермак что-то там предложил Меркель и Макрону", теперь ермак о госкино...., и куда ни плюнь, везде ермак! кто ты, блд, вообще такой??? следи за своими Прямыми обязанностями - чтобы в ОП полы были чистые и бумага на принтере была......
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07.05.2020 14:54 Відповісти
ставл гривну на то, что эта ***** при первом шухере сдриснет на паРашу и ничего ей не будет.....
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07.05.2020 14:56 Відповісти
Та в чем проблемма!?)) Любой каприз (поддержка) за деньги нищих и бесправных лохов-налогоплательщиков)))
Так и про Голобородька кинцо снимали)))
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07.05.2020 15:01 Відповісти
Це який Ярмак? Той, що був убитий на східному фронті і потім воскрес?
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07.05.2020 15:08 Відповісти
"Андрей Ермак завербован российскими спецслужбами
под агентурной кличкой "Козырь", - Піонтковський
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07.05.2020 15:20 Відповісти
ага...
всі канали забиті ссєріалами або фєдєрастовими, або знятими так, що неможливо сказати, у якій країні дії відбуваються, щоби й цапам можна було продати... зараз , перед 9 травня, зовсім майже пабєдабєсіє мацковське... а у кіноіндустрії кловани віддають перевагу дурнуватим, як вони самі, комедіям...
https://zaxid.net/kino_bude_ale_tse_ne_tochno_n1490809 Кіно буде. Але це не точно Кількість фільмів, які отримають держфінансування, зменшилась удвічі Катерина Сліпченко, 11 жовтня 2019
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07.05.2020 15:38 Відповісти
Фінансування кіновиробництва зменшилося в 20(!) разів - з лярда гривень до 50 лимонів! А це чмо бреше і не червоніє...
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07.05.2020 16:46 Відповісти
О, стрьомний ,нє,стрімінговий говноресурс "Свати,годипрезиденства"! Нє прапустітє відосікі ,исчьо многа інтєрєснінькава!
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07.05.2020 17:26 Відповісти
Як завжди, на чорне - біле. І люди ж вірять цій зеленуй брехні.
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07.05.2020 19:07 Відповісти
 
 