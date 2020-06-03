Счета "Суспильного" разблокировали

Министерство юстиции сняло арест со счетов Национальной общественной телерадиокомпании Украины, заблокированных с февраля из-за долга в размере EUR 10,5 млн перед Euronews.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу компании.

"Во вторник, 2 июня, отдел принудительного исполнения решений департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции снимает арест со счетов Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ). Поэтому НОТУ начинает погашение долга из собственного бюджета, чтобы предотвратить дальнейшее блокирование счетов компании, и планирует завершить выплаты "Евроньюсу" до конца месяца", - сообщается на сайте вещателя.

Читайте на Цензор.НЕТ: Месячная задержка зарплат и судебный долг более 10 млн евро: "Суспiльне" просит Кабмин принять бюджетную программу и выделить деньги

АО "Евроньюс" попросило Минюст вернуть исполнительный документ и дать НТОУ возможность самостоятельно уплатить долг. Вещатель собирается сделать это в течение 10 дней.

"Я надеюсь, в течение десяти дней мы закроем долг, что даст нам возможность вновь работать с грантовыми проектами и выплатить зарплаты внештатным работникам", - сказал глава правления НОТУ Зураб Аласания.

Вещатель подчеркивает, что "Суспильне" получило этот долг в наследство как правопреемник всех прав и обязанностей бывшей государственной Национальной телекомпании Украины, которая прекратила свою деятельность в 2017 году.

Также на Цензор.НЕТ: В марте работники "Суспильного" получили премий на 11 млн грн

"Еще в 2015 году Счетная палата в своем решении отмечала необходимость погашения Кабинетом министров Украины финансовых обязательств НТКУ перед АО "Евроньюс" во избежание банкротства НОТУ. Однако ответной реакции правительства на это решение не было", - подытожили на "Суспильном".