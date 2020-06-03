Рахунки "Суспільного" розблокували

Міністерство юстиції зняло арешт з рахунків Національної суспільної телерадіокомпанії України, заблокованих з лютого через борг у розмірі EUR 10,5 млн перед Euronews.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу компанії.

"У вівторок, 2 червня, відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України знімає арешт із рахунків ПАТ "НСТУ". Тож ПАТ "НСТУ" розпочинає погашення боргу з власного бюджету, щоб унеможливити подальше блокування рахунків компанії, і планує завершити виплати "Євроньюз" до кінця місяця", - повідомляється на сайті мовника.

АТ "Євроньюс" попросило Мін'юст повернути виконавчий документ і дати НСТУ можливість самостійно сплатити борг. Мовник збирається зробити це протягом 10 днів.

"Я сподіваюся, протягом десяти днів ми закриємо борг, що дасть нам можливість знову працювати з грантовими проєктами і виплатити зарплати позаштатним працівникам", - сказав глава правління НГТУ Зураб Аласанія.

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Мовник підкреслює, що "Суспільнке" отримало цей борг у спадок як правонаступник всіх прав і обов'язків колишньої державної Національної телекомпанії України, яка припинила свою діяльність в 2017 році.

"Ще в 2015 році Рахункова палата в своєму рішенні наголошувала на необхідності погашення Кабінетом міністрів України фінансових зобов'язань НТКУ перед АТ "Євроньюс", щоб уникнути банкрутства НСТУ. Однак у відповідь реакції уряду на це рішення не було", - підсумували на "Суспільному".