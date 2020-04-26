Рахунки НСТУ не розблокує, поки не відбудуться всі бюрократичні процедури, - Аласанія

Постанова уряду відкриває дорогу до вирішення проблеми виплати боргу НСТУ, але бюрократичні процедури щодо розблокування рахунків можуть затягнутися.

Про це повідомив голова правління НСТУ Зураб Аласанія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Звісно, "Суспільне" вкрай позитивно ставиться до вирішення проблеми, якій вже 10 років. Сама постанова (уряду. – Ред.) ще не означає розблокування. Рахунок досі арештований. Передбачає ця постанова те, що нам дозволено це зробити (сплатити борг держави Euronews). Буквально у понеділок треба змінити паспорт бюджетної програми. Він буде поданий до Мінкульту, який тепер є нашим куратором. Мінкульт, підписавши його (паспорт бюджетної програми), передасть його Мінфіну, Мінфін, якщо погодить, то передасть його до Мін'юсту, Мін’юст передасть у Кабмін. Тоді Кабмін на своєму черговому засіданні може його (паспорт) прийняти. І тоді вже відкриється дорога до сплати, яка передбачає виплату Euronews. Потім залишається виконавче провадження юридичної служби Мін'юсту, і там ми маємо заплатити ще мільйон. І там буде ще одне провадження. Рахунки будуть заблоковані, поки не буде сплачено і той мільйон. Коли це станеться і чи станеться взагалі, не можу сказати, бо зарано казати, що рахунки розблоковано… Їх точно не розблоковано. Я навіть не можу сказати, коли вони будуть точно розблоковані, конкретно щодо дати", – розповів Аласанія.

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Нагадаємо, 28 лютого 2020 року Національна суспільна телерадіокомпанія України повідомила, що її рахунки заарештовано, а роботу заблоковано. Рахунки арештовані за позовом компанії Euronews, якій попередники Суспільного мовника, Національна телекомпанія України, заборгувала 10,5 млн євро.

25 квітня стало відомо, що Кабінет Міністрів прийняв постанову, яка "дозволяє НСТУ погасити на підставі рішення суду заборгованість держави перед Euronews, зокрема сплатити виконавчий збір та інші витрати виконавчого провадження".