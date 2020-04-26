Счета НОТУ не разблокируют, пока не пройдут все бюрократические процедуры, - Аласания

Постановление правительства открывает дорогу к решению проблемы выплаты долга НОТУ, но бюрократические процедуры по разблокированию счетов могут затянуться.

Об этом сообщил председатель правления НОТУ Зураб Аласания, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Конечно, Суспільне крайне положительно относится к решению проблемы, которой уже 10 лет. Само по себе постановление (правительства. - Ред.) еще не означает разблокировки. Счет до сих пор арестован. Предусматривает это постановление, что нам разрешено это сделать (погасить долг государства Euronews). Буквально в понедельник надо изменить паспорт бюджетной программы. Он будет представлен в Минкульт, который теперь является нашим куратором. Минкульт, подписав его (паспорт бюджетной программы), передаст его в Минфин, Минфин, если согласует, то передаст его в Минюст, Минюст передаст в Кабмин. Тогда Кабмин на своем очередном заседании может его (паспорт) принять. И тогда уже откроется дорога к уплате, которая предусматривает выплату Euronews. Затем остается исполнительное производство юридической службы Минюста и там мы должны заплатить еще миллион. И там будет еще одно производство. Счета будут заблокированы, пока не будет уплачен и тот миллион. Когда это произойдет и произойдет ли вообще - не могу сказать, потому так поспешно говорить, что счета разблокированы… Они точно не разблокированы. Я даже не могу сказать, когда они будут точно разблокированы точно по дате", - рассказал Аласания.

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Напомним, 28 февраля 2020 года Национальная общественная телерадиокомпания Украины сообщила, что ее счета арестованы, а работа заблокирована. Счета арестованы по иску компании "Евроньюс", которой предшественники общественного вещания, Национальная телекомпания Украины, задолжала 10,5 млн евро.

25 апреля стало известно, что Кабинет Министров принял постановление, которое "позволяет Общественному вещателю погасить на основании решения суда задолженность государства перед Euronews, в том числе оплатить исполнительный сбор и другие расходы исполнительного производства".