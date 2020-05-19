В марте работники "Суспильного" получили премий на 11 млн грн

В марте на премирование работников Национальной общественной телерадиокомпании Украины направлено 11 млн гривен.

Об этом сообщается на корпоративном сайте "Суспильного", передает Цензор.НЕТ.

"Во исполнение подпункта 5.3. "Порядка премирования работников публичного акционерного общества "Национальная общественная телерадиокомпания Украины"... информируем, что экономия денежных средств, а также денежных средств, полученных от хозяйственной деятельности ПАО "НОТУ", что направлено на премирование работников ПАО "НОТУ", в марте 2020 составляет 11 133 605 грн 80 коп.", - говорится в документе.

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