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В марте работники "Суспильного" получили премий на 11 млн грн

В марте работники

В марте на премирование работников Национальной общественной телерадиокомпании Украины направлено 11 млн гривен.

Об этом сообщается на корпоративном сайте "Суспильного", передает Цензор.НЕТ.

"Во исполнение подпункта 5.3. "Порядка премирования работников публичного акционерного общества "Национальная общественная телерадиокомпания Украины"... информируем, что экономия денежных средств, а также денежных средств, полученных от хозяйственной деятельности ПАО "НОТУ", что направлено на премирование работников ПАО "НОТУ", в марте 2020 составляет 11 133 605 грн 80 коп.", - говорится в документе.

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Автор: 

премия (480) СМИ (3833) общественное вещание (126) НОТУ (132)


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Топ комментарии
+13
за что интересно? кто смотрит УТ-1? кто слушает радио "Промінь"?
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19.05.2020 09:54
+5
капец... работнички!
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19.05.2020 10:02
+5
вопрос в том, за ЧТО премии???
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19.05.2020 10:21
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Кому там давать премии?Ремонт лучше сделайте,все здание разваливается.
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19.05.2020 09:53 Ответить
за что интересно? кто смотрит УТ-1? кто слушает радио "Промінь"?
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19.05.2020 09:54 Ответить
Явно что не 73% просветльонных. Им как воздух необходим Г+Г со сратами и жопоболотьком. Зачем им Радио Культура, Проминь и Суспильне?
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19.05.2020 10:13 Ответить
Я смотрю, и там очень сильные передачи есть, как минимум новости, Бигуса расследования, а также Обратный отсчет, Святые и грешные + передача Схемы
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19.05.2020 11:05 Ответить
Работают для себя, смотрят сами себя, слушают сами себя и ещё и деньги за это платят - лафааааааа
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19.05.2020 11:07 Ответить
малолетка дурная, это самый независимый канал в украине. для вас идиотов от рождения существуют 1+1,112й и прочий олигархический бред
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19.05.2020 14:05 Ответить
ну конечно "независимый" кто же спорит. только показывает передачи по указке из жОПы презЕдента
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19.05.2020 16:19 Ответить
ты хоть раз смотрел?
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19.05.2020 16:31 Ответить
а на каком интересно "независимом" канале показали кино "вазелин о вазелине" в апреле? не на УТ-1? но зато не захотели транслировать марш добровольцев 24 августа.
нравится тебе дерьмо - ешь. я не против.
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19.05.2020 16:51 Ответить
вот дерьмо как раз ты и ищешь )) можно сделать тысячу добрых дел и раз ошибиться, так вот такие бездельники как ты смешают с дерьмом за 2 секунды, особенно фанаты квартала))
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20.05.2020 19:43 Ответить
Численность работников НОТУ составляет 4 474 штатных должностей, если премии давали всем а не только руководству то это не так и много выйдет каждому.
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19.05.2020 09:56 Ответить
вопрос в том, за ЧТО премии???
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19.05.2020 10:21 Ответить
За то,что в кафешках,в холле сидят.
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19.05.2020 11:05 Ответить
пойду мойщиком окон на Суспільне
хорошо премируют
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19.05.2020 09:58 Ответить
Аласания просто охреневшая Абизяна, которая под прикрытием Авакова продолжает тырить международные гранты и деньги НОТУ..
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19.05.2020 10:01 Ответить
Там и без него есть кому тырить,Аласании бы штат в корне поменять,а то сидят дятлы, только штаны протирают.
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19.05.2020 11:07 Ответить
капец... работнички!
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19.05.2020 10:02 Ответить
а ничего у них там не треснет?
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19.05.2020 10:02 Ответить
Толи дело честный и независимый "журналист" дубинский, у которого 11 млн - это карманные расходы на помыть мазерати и попылисосить 8 квартир.
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19.05.2020 10:42 Ответить
И о каком светлом будущем можно после этого мечтать. Получается так что пи-деть за большие, нет за огромные деньги, могут отдельные особи, а за РАБОТУ реальную РАБОТУ так и в мыслях ни кто не собирается платить. Вспомните как мурыжили и мурыжат врачей за работу с больными вирусом. Вот вам и НОТ и прочие заморочки, ответ один - Денег нет но вы держитесь.
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19.05.2020 11:57 Ответить
 
 