У березні працівники "Суспільного" отримали премій на 11 млн грн

У березні на преміювання працівників Національної суспільної телерадіокомпанії України направлено 11 млн гривень.

Про це повідомляється на корпоративному сайті ""Суспільного", передає Цензор.НЕТ.

"На виконання підпункту 5.3. "Порядку преміювання працівників публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ... інформуємо, що економія грошових коштів, а також грошових коштів, отриманих від господарської діяльності ПАТ "НСТУ", що спрямовано на преміювання працівників ПАТ "НСТУ", у березні 2020 року становить 11 133 605 грн 80 коп", - говориться в документі.

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