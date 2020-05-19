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У березні працівники "Суспільного" отримали премій на 11 млн грн

У березні працівники

У березні на преміювання працівників Національної суспільної телерадіокомпанії України направлено 11 млн гривень.

Про це повідомляється на корпоративному сайті ""Суспільного", передає Цензор.НЕТ.

"На виконання підпункту 5.3. "Порядку преміювання працівників публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ... інформуємо, що економія грошових коштів, а також грошових коштів, отриманих від господарської діяльності ПАТ "НСТУ", що спрямовано на преміювання працівників ПАТ "НСТУ", у березні 2020 року становить 11 133 605 грн 80 коп", - говориться в документі.

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Автор: 

премія (384) ЗМІ (1357) суспільне мовлення (125) НСТУ (166)


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Топ коментарі
+13
за что интересно? кто смотрит УТ-1? кто слушает радио "Промінь"?
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19.05.2020 09:54
+5
капец... работнички!
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19.05.2020 10:02
+5
вопрос в том, за ЧТО премии???
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19.05.2020 10:21
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Кому там давать премии?Ремонт лучше сделайте,все здание разваливается.
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19.05.2020 09:53 Відповісти
за что интересно? кто смотрит УТ-1? кто слушает радио "Промінь"?
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19.05.2020 09:54 Відповісти
Явно что не 73% просветльонных. Им как воздух необходим Г+Г со сратами и жопоболотьком. Зачем им Радио Культура, Проминь и Суспильне?
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19.05.2020 10:13 Відповісти
Я смотрю, и там очень сильные передачи есть, как минимум новости, Бигуса расследования, а также Обратный отсчет, Святые и грешные + передача Схемы
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19.05.2020 11:05 Відповісти
Работают для себя, смотрят сами себя, слушают сами себя и ещё и деньги за это платят - лафааааааа
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19.05.2020 11:07 Відповісти
малолетка дурная, это самый независимый канал в украине. для вас идиотов от рождения существуют 1+1,112й и прочий олигархический бред
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19.05.2020 14:05 Відповісти
ну конечно "независимый" кто же спорит. только показывает передачи по указке из жОПы презЕдента
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19.05.2020 16:19 Відповісти
ты хоть раз смотрел?
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19.05.2020 16:31 Відповісти
а на каком интересно "независимом" канале показали кино "вазелин о вазелине" в апреле? не на УТ-1? но зато не захотели транслировать марш добровольцев 24 августа.
нравится тебе дерьмо - ешь. я не против.
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19.05.2020 16:51 Відповісти
вот дерьмо как раз ты и ищешь )) можно сделать тысячу добрых дел и раз ошибиться, так вот такие бездельники как ты смешают с дерьмом за 2 секунды, особенно фанаты квартала))
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20.05.2020 19:43 Відповісти
Численность работников НОТУ составляет 4 474 штатных должностей, если премии давали всем а не только руководству то это не так и много выйдет каждому.
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19.05.2020 09:56 Відповісти
вопрос в том, за ЧТО премии???
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19.05.2020 10:21 Відповісти
За то,что в кафешках,в холле сидят.
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19.05.2020 11:05 Відповісти
пойду мойщиком окон на Суспільне
хорошо премируют
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19.05.2020 09:58 Відповісти
Аласания просто охреневшая Абизяна, которая под прикрытием Авакова продолжает тырить международные гранты и деньги НОТУ..
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19.05.2020 10:01 Відповісти
Там и без него есть кому тырить,Аласании бы штат в корне поменять,а то сидят дятлы, только штаны протирают.
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19.05.2020 11:07 Відповісти
капец... работнички!
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19.05.2020 10:02 Відповісти
а ничего у них там не треснет?
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19.05.2020 10:02 Відповісти
Толи дело честный и независимый "журналист" дубинский, у которого 11 млн - это карманные расходы на помыть мазерати и попылисосить 8 квартир.
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19.05.2020 10:42 Відповісти
И о каком светлом будущем можно после этого мечтать. Получается так что пи-деть за большие, нет за огромные деньги, могут отдельные особи, а за РАБОТУ реальную РАБОТУ так и в мыслях ни кто не собирается платить. Вспомните как мурыжили и мурыжат врачей за работу с больными вирусом. Вот вам и НОТ и прочие заморочки, ответ один - Денег нет но вы держитесь.
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19.05.2020 11:57 Відповісти
 
 